Обработка данных с помощью сериализации Kotlin

После добавления плагина следующим шагом будет включение библиотеки сериализации Kotlin в качестве зависимости. Вам нужно будет указать библиотеку времени выполнения сериализации, подходящую для вашей платформы, в зависимостях Gradle:

// For JVMimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.2.2'// For JavaScriptimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-jsLegacy:1.2.2'// For Native or Multiplatformimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-native:1.2.2'