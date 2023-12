Kotlin シリアル化によるデータ処理

プラグインを追加した後の次のステップは、Kotlin シリアル化ライブラリを依存関係として含めることです。 Gradle の依存関係で、プラットフォームに適したシリアル化ランタイム ライブラリを指定する必要があります。

// For JVMimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.2.2'// For JavaScriptimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-jsLegacy:1.2.2'// For Native or Multiplatformimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-native:1.2.2'