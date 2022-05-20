加密货币教会了世界一种新的赚钱、投资和交易方式。这种新的交换媒介最近达到了最高点。我们已经看到我们的朋友们通过巧妙地使用这种仁慈的数字货币，在短时间内白手起家。因此，如果您计划开发一个加密交易应用程序，那么您就走在了正确的轨道上，现在正是追求充满希望的机会世界的正确时机。

应用加密货币交易所是打入这个巨大市场的绝佳方式。加密交易员本质上是一个中介，可以通过其平台完成的每笔交易赚取可观的佣金。与寻找挖掘比特币代币的方法相比，这也是保持竞争优势的更好方法。

什么是加密货币？

加密货币是一种去中心化的虚拟交易手段，可以用来购买商品和服务，是法定货币的另一种形式。这些货币不受监管，因此人们交易它们以获取利润。价格由投机者定义，很大程度上取决于市场需求。它是不稳定的，市场条件决定了任何股票市场交易的条款。为了保护在线交易，您必须拥有一个强大的在线账本和强大的加密技术。

许多公司已经开始使用他们的加密货币并以他们的代币名称进行交易。这些可以交易公司提供的商品或服务。令牌类似于股票共享脚本 ID。您将不得不花费法定货币来购买加密货币。

加密货币采用区块链技术进行编程，这是一种坚不可摧的算法。区块链是一种分散式技术，可以在线传播以管理和记录交易。这项技术非常安全可靠。

为什么要为加密交易创建应用程序？

移动加密交易应用程序可以帮助在市场上产生更多的交易者、投资者和商人。一个好的应用程序应该具有易于导航的界面、先进的安全功能，并能够解决其他应用程序无法解决的问题。

加密交易应用程序通过其侵入性功能有助于快速、智能地进行交易。它提供了实时和舒适的加密货币交易体验，并最大限度地减少了您每次想要交易时登录桌面的过程。

大多数客户使用智能手机，因此您的应用程序加密交换用户也将需要移动应用程序。该应用程序可以在用户之间建立更多的信心。它将增加您的潜在用户群。应用程序有助于提高您品牌的可信度，因为更多用户会喜欢移动界面并间接推销您的平台。

移动加密交易应用程序快速且可访问，因此排除了缺乏桌面、互联网连接或其他问题的缺点。它有助于将您平台上每秒完成的交易水平提高一倍。

移动应用加密有助于提高交易门户的现金流。它还将为应用程序带来更好的用户体验和更好的流动性。随着您的应用订户群增加，您可以反过来提高门户的盈利能力。

我们已经讨论了开发加密交易移动应用程序的优势；现在，我们将深入探讨如何巧妙地创建一个。在以下内容中，您可以阅读开发加密交易应用程序的过程和要考虑的基本因素。

目前有许多加密移动应用可供投资者使用。如果你也想创建一个类似的平台，它应该具有一定的 x 因子以使其更具吸引力。

每个交易应用程序都需要的组件

以下是您的交易应用程序开发过程应具备的一些组件。

交易引擎

它将是您的交换应用程序的核心，它将运行所有操作。选择一个可以计算余额、执行交易、管理订单簿以及统计在交易所完成的所有交易的交易引擎。

您需要构建一个合适的交易和功能引擎来管理所有反手活动。在您的交易应用程序开发过程中请记住这一点。

前端用户界面

顾名思义，这将是您的应用程序的面孔。必须有一个流畅且易于访问的界面，以便用户习惯于您的平台。您的加密交易应用程序的直观界面提供了简单的交易体验。请记住，一个具有强大功能的简单应用程序比一个杂乱无章的花哨应用程序要好。

您的应用程序的主要功能应该是：

用户注册/登录

存款/取款

检查订单簿、统计数据、图表、交易等。

帮助支持

买/卖订单

钱包

聊天机器人

添加聊天机器人来帮助用户解决他们的查询成为您的支持/帮助的增值功能。聊天机器人应具有额外的安全功能，以在用户和应用程序提供商之间建立更多信任。

钱包

加密交易应用程序应该有一个具有高级加密功能和银行级安全性的良好钱包才能成功运行节目。您需要在您的钱包中嵌入一个好的 API（应用程序编程接口），以帮助用户体验创新和可靠的功能。

管理控制台

作为 mob 应用程序提供者/所有者，您将需要管理交易所的不同方面。虽然您可以选择添加其他功能以满足您的要求，但每个管理控制台都必须具有管理列表、添加新货币、编辑交易费用、将资金存入/借入钱包等功能。

为您的应用命名

与任何其他业务一样，为您的 mob 应用加密业务拥有一个易于记忆、以关键字为中心的域名至关重要。它的长度必须很短，没有任何令人困惑的字符。具有高搜索量的域将有助于增加您网站的流量。

如何启动我自己的加密交易应用程序？

以下用于开发加密交易应用程序的分步过程将很好地理解该主题。

做一些市场调查

在开发加密交易应用程序之前，您必须进行彻底的研究以了解您的竞争对手提供什么。此外，参与用户跟进以了解他们对他们正在使用的现有加密应用程序的要求和问题。它将帮助您创建具有出色功能的更好的应用程序，提供强大的、用户友好的体验。在开发您的加密交易应用程序时，请确保它足以在市场竞争中生存下来，并专注于其他应用程序无法提供的特定细分市场。它必须有一个 x 因素，使其更具吸引力。

获得法律咨询以排除政府法规的滞后

在您采取行动之前，有必要寻求法律顾问以了解该领域的各种政府手续。您需要获得指导才能获得该司法管辖区的所有基本许可证。比特币运营商必须在美国获得汇款商营业执照。

整理您的资金

如果没有适当的资金，您将无法构建应用程序。询问专家对整个企业的粗略估计。您可能需要大约 135,000 美元才能在美国启动和运营加密交换应用程序。此费用包括初始广告和政府注册费用。在业务达到盈亏平衡点并开始盈利之前，最好为未来几年规划运营资金，而不是中途停止前进。

寻找技术解决方案提供商

与将完成所有应用程序构建工作的优秀技术解决方案提供商合作。与提供常规解决方案并收取月费或年费的公司合作。该应用程序将需要不断调整、更新和修复。如果您的董事会中有一个技术专家来跟踪和管理应用程序的技术方面，那将会有所帮助。

与您的解决方案提供商一起为您的应用提供正确的堆栈

一流的堆栈将使您的应用程序更具吸引力和功能。下面列出了一个好的技术堆栈：

对于 IOS——Node JS、ROR、Laravel、Fabric IOS、Swift

对于 Android – Java、Node JS、Laravel、ROR、Kotlin

数据库——MySQL、Redis、MongoDB

云 – MS Azure、AWS

支付网关——Stripe、PayPal、Mangopay、Braintree

分析——谷歌分析、Spark、Gleam IO

推送通知 – Amazon SNS、MAP、Twilio

您可能不了解这些术语，您可能会觉得这是您的技术解决方案提供商的工作。但是做一些功课并理解这些术语以了解用于开发您的应用程序的确切堆栈总是更好。

确保您的应用可以与其他现有应用同步

用户会喜欢使用带有订单簿的移动应用程序加密来维持他们的交易活动。此功能鼓励他们使用一个强大的应用程序将他们的交易与现有业务网络连接起来，从而提高流动性。随着更广泛的交易所网络，流动性问题将减少。获取在两个交易应用程序之间共享流动性和交易量的现代 API 界面。

与支付处理器合作

每个支付处理器都将具有独特的功能，这些功能将作为其身份。为了保持对其他交易应用程序的竞争优势，您必须与最低交易率的提供商合作。此外，一些支付处理商在其合同中包含隐藏费用。在点击交易之前，请您的法律顾问仔细检查文件。确保处理器与网络安全实践兼容。检查您的支付处理器是否符合 PCI 标准，以排除网络威胁的可能性。

实施最高安全实践

安全性是加密货币交易和任何其他金融交易应用程序的首要因素。您必须在应用程序中整合最好的技术，并且您必须在安全平台上托管项目。要求您的技术合作伙伴使用离线冷藏钱包、双重身份验证和加密数据库。加密货币已成为网络犯罪和黑客攻击的重要目标。因此，使用最强大的安全功能构建您的移动加密应用程序。

首先尝试 Beta 测试

一旦您的应用程序构建完成并且您拥有所有合作伙伴功能，就可以在测试模式下启动您的应用程序了。它可以通过beta测试来完成。在 beta 版中测试您的应用程序的全部功能，以排除错误或错误。

开始营销和公关活动

一旦您的应用程序经过测试，并且您对结果感到满意，就该让全世界了解您的加密移动应用程序了。与加密新闻媒体联系，让他们传播您新发布的消息。如果您没有营销预算，您可以专注于免费的社交媒体广告，直到您获得良好的客户群。

不要忽视客户支持

您的客户支持应该从一开始就走上正轨。许多加密移动应用程序添加了一个聊天机器人，它只回答记录的消息或延迟响应。如果您想真正与人建立联系，请确保您的团队专注且乐于助人。他们应该能够令人满意地解决投诉和技术问题。及时响应您的用户。您可以通过实施票务系统来做到这一点，因为它给您的用户一种信任感。

维持法律团队

加密货币法律发展迅速。您将需要一个各级法律团队来维护合规性并解决争议。法律团队将能够遵循所有国家和国际司法管辖区，以帮助不同的用户轻松地在应用程序上进行交易。全职或内部法律合规团队可以帮助您顺利运作。

以上步骤应该是您构建加密交易应用程序的初步行动计划。您可能会在途中遇到一些障碍，但您可以随时向您的辅导员寻求指导。

建立一个加密交易平台需要多少钱？

一个良好且可靠的加密交易平台需要强大的应用程序构建合作伙伴和同样强大的网络安全功能。构建与加密货币市场参与者质量相匹配的应用程序的成本可能在 57,000 美元到 98,000 美元之间。

上述数字是一个大概的估计值。如果您想为您的交易平台建立一个网站，成本可能会上升到 135,000 美元。一旦确定了初始资金，您还需要保留一些作为工作成本，并指定一部分资金用于营销费用。这些将帮助您顺利启动您的应用程序。

开发加密货币交易应用程序的法律问题

在美国和许多其他国家创建加密货币交易应用程序是合法的。但是您需要特定的许可证才能注册您的应用程序并能够公开使用它。您需要获得汇款商营业执照才能操作加密货币交易应用程序并获得在全球范围内运营的许可，而不受任何地域限制。

在构建您的加密交易应用程序之前，您需要考虑上述关键细节。广泛的研究是不可避免的，您需要掌握应用程序的整个模型和粗略图形才能开始正确的音符。一个优秀的团队对于开发成功的加密交易应用程序也至关重要。确保您与合适的人合作，推动演出并将梦想变为现实。