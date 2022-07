La crypto-monnaie a enseigné au monde une nouvelle façon de gagner, d'investir et d'échanger. Ce nouveau moyen d'échange a récemment atteint des sommets. Nous avons vu nos amis passer de la misère à la richesse en peu de temps en utilisant intelligemment cette monnaie numérique bienveillante. Donc, si vous envisagez de développer une application de crypto trading, vous êtes sur la bonne voie et c'est le bon moment pour poursuivre un monde prometteur d'opportunités.

Un échange cryptographique d'application est un excellent moyen de pénétrer ce grand marché. Un crypto-trader est essentiellement un intermédiaire qui peut gagner de belles commissions sur chaque transaction effectuée via sa plateforme. C'est également une meilleure approche pour rester en tête de la course que de trouver des moyens d'extraire des jetons Bitcoin.

Qu'est-ce que la crypto-monnaie ?

La crypto-monnaie est un moyen de transaction virtuelle décentralisé qui peut être utilisé pour acheter des biens et des services, une forme alternative de monnaie fiduciaire. Ces devises ne sont pas réglementées et, par conséquent, les gens les échangent à des fins lucratives. Les prix sont définis par les spéculateurs et dépendent beaucoup de la demande du marché. Il est volatil et les conditions du marché en dictent les termes comme toute transaction boursière. Pour sécuriser les transactions en ligne, vous devez disposer d'un registre en ligne robuste avec une cryptographie solide.

De nombreuses entreprises ont déjà lancé leurs crypto-monnaies et échangé sous leur nom symbolique. Ceux-ci peuvent être échangés contre des biens ou des services fournis par les entreprises. Les jetons sont quelque chose de similaire à l'ID de script de partage d'actions. Vous devrez dépenser des devises fiduciaires pour acheter une crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies sont programmées avec la technologie blockchain qui est un algorithme imprenable. La blockchain est une technologie décentralisée qui se diffuse en ligne pour gérer et enregistrer les transactions. Cette technologie est très sûre et sécurisée.

Pourquoi créer une application pour le trading de crypto ?

Une application de commerce de crypto mobile peut aider à produire plus de commerçants, d'investisseurs et de marchands sur le marché. Une bonne application doit avoir une interface facile à naviguer, des fonctionnalités de sécurité avancées et être capable de résoudre les problèmes que les autres applications ne peuvent pas résoudre.

Une application de crypto trading permet de trader rapidement et intelligemment grâce à ses fonctionnalités intrusives. Il offre une expérience de trading crypto en temps réel et confortable et minimise également le processus de connexion sur un ordinateur de bureau chaque fois que vous souhaitez échanger.

La plupart des clients utilisent des smartphones, de sorte que les utilisateurs de l'échange cryptographique de votre application exigeront également une application mobile. L'application peut développer plus de confiance parmi les utilisateurs. Cela augmentera votre base d'utilisateurs potentiels. Une application contribue à améliorer la crédibilité de votre marque, car davantage d'utilisateurs apprécieront l'interface mobile et commercialiseront indirectement votre plate-forme.

Une application mobile de commerce de cryptographie élimine les inconvénients du manque de disponibilité d'un ordinateur de bureau, d'une connexion Internet ou d'autres problèmes car elle est rapide et accessible. Cela aide à doubler le niveau de trading effectué sur votre plateforme chaque seconde.

La cryptographie des applications mobiles aide à augmenter les flux de trésorerie de votre portail de trading. Cela conduirait également à une meilleure expérience utilisateur et à une meilleure liquidité sur l'application. Au fur et à mesure que votre base d'abonnés à l'application augmente, vous pouvez, à votre tour, augmenter la rentabilité du portail.

Nous avons déjà discuté des avantages du développement d'une application mobile de crypto trading ; maintenant, nous allons approfondir la façon d'en créer un intelligemment. Dans le contenu suivant, vous pouvez lire le processus et les facteurs essentiels à prendre en compte pour développer une application de trading crypto.

Il existe de nombreuses applications mobiles cryptographiques actuellement disponibles pour les investisseurs. Si vous souhaitez également créer une plate-forme similaire, elle doit avoir un certain facteur x pour la rendre plus attrayante.

Composants dont chaque application de trading a besoin

Voici quelques composants que votre processus de développement d'applications de trading devrait avoir.

Moteur de négociation

Ce sera le cœur de votre application d'échange qui exécutera toutes les opérations. Choisissez un moteur de trading capable de calculer les soldes, d'exécuter des transactions, de gérer un carnet d'ordres et de comptabiliser toutes les transactions effectuées sur une bourse.

Vous devez créer un moteur commercial et fonctionnel adapté, capable de gérer toutes les activités en revers. Gardez cela à l'esprit lors du processus de développement de votre application de trading.

Interface utilisateur frontale

Comme son nom l'indique, ce sera le visage de votre application. Il est nécessaire d'avoir une interface fluide et facile d'accès pour que les utilisateurs s'habituent à votre plateforme. Une interface intuitive de votre application de trading crypto offre une expérience de trading facile. N'oubliez pas qu'une application simple avec des fonctionnalités robustes vaut mieux qu'une application sophistiquée avec trop d'encombrement.

Les principales fonctionnalités de votre application doivent être :

Enregistrement/Connexion de l'utilisateur

Dépôt/retrait de fonds

Consultez le carnet de commandes, les statistiques, les graphiques, les transactions, etc.

Support d'aide

Ordres d'achat/vente

Porte monnaie

Chatbot

L'ajout d'un chatbot pour aider les utilisateurs à résoudre leurs requêtes devient une fonctionnalité à valeur ajoutée pour votre support/aide. Le chatbot devrait avoir des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour renforcer la confiance entre les utilisateurs et le fournisseur de l'application.

Porte monnaie

Les applications de trading crypto devraient avoir un bon portefeuille avec des fonctionnalités de cryptage avancées et une sécurité de niveau bancaire pour exécuter le spectacle avec succès. Vous devrez intégrer une bonne API (interface de programmation d'applications) dans votre portefeuille pour aider les utilisateurs à découvrir une fonctionnalité innovante et fiable.

Console d'administration

En tant que fournisseur/propriétaire de l'application mobile, vous devrez gérer différents aspects de l'échange. Bien que vous puissiez choisir d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction de vos besoins, chaque console d'administration doit disposer des fonctionnalités permettant de gérer la liste, d'ajouter de nouvelles devises, de modifier les frais de négociation, de créditer/débiter des fonds sur des portefeuilles, etc.

Nommez votre application

Il est impératif d'avoir un nom de domaine facile à retenir et centré sur les mots clés pour votre entreprise de cryptographie d'application mob comme toute autre entreprise. Il doit être court sans aucun caractère prêtant à confusion. Un domaine avec un volume de recherche élevé aidera à augmenter le trafic vers votre site Web.

Comment démarrer ma propre application de trading Crypto ?

Le processus étape par étape suivant pour développer une application de trading crypto vous donnera une bonne compréhension du sujet.

Faites des études de marché

Avant de développer une application de crypto trading, vous devez faire des recherches approfondies pour savoir ce que proposent vos concurrents. En outre, engagez-vous dans un suivi des utilisateurs pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes avec l'application crypto existante qu'ils utilisent. Cela vous aidera à créer une meilleure application avec d'excellentes fonctionnalités qui offrent une expérience robuste et conviviale. Lors du développement de votre application de crypto trading, assurez-vous qu'elle est suffisamment bonne pour survivre à la concurrence sur le marché en mettant l'accent sur des segments spécifiques que d'autres applications ne proposent pas. Il doit avoir un facteur x qui le rendra plus attrayant.

Obtenez des conseils juridiques pour éliminer les retards dans les réglementations gouvernementales

Avant de vous lancer dans l'action, il est nécessaire de consulter un avocat pour comprendre les différentes formalités gouvernementales en la matière. Vous aurez besoin de conseils pour obtenir toutes les licences essentielles dans cette juridiction. Les opérateurs Bitcoin doivent obtenir une licence commerciale de transfert d'argent aux États-Unis.

Obtenez votre financement trié

Vous ne pouvez pas créer une application sans un financement approprié. Demandez aux experts une estimation approximative pour l'ensemble de l'entreprise. Vous pourriez avoir besoin d'environ 135 000 $ pour lancer et exploiter une application d'échange de crypto aux États-Unis. Ce coût comprend les frais initiaux de publicité et d'enregistrement auprès du gouvernement. Il est toujours préférable d'avoir des fonds de fonctionnement prévus pour les prochaines années jusqu'à ce que l'entreprise puisse atteindre le seuil de rentabilité et commencer à réaliser des bénéfices, et non d'arrêter votre progression à mi-chemin.

Trouver un fournisseur de solutions technologiques

Faites équipe avec un bon fournisseur de solutions technologiques qui effectuera tout le travail de création d'applications. Associez-vous à une entreprise qui propose des solutions régulières et prend des frais mensuels ou annuels. L'application nécessitera des ajustements, des mises à jour et des correctifs constants. Il serait utile que vous ayez un technocrate au sein de votre conseil d'administration pour suivre et gérer les aspects techniques de l'application.

La bonne pile pour votre application avec votre fournisseur de solutions

Une pile de premier ordre rendra votre application plus attrayante et plus puissante. Une bonne pile technologique est répertoriée ci-dessous :

Pour IOS – Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Pour Android – Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Base de données - MySQL, Redis, MongoDB

Nuage – MS Azure, AWS

Passerelles de paiement – Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analytique – Google Analytics, Spark, Gleam IO

Notifications push – Amazon SNS, MAP, Twilio

Vous ne comprenez peut-être pas ces termes et vous pensez peut-être que c'est le travail de votre fournisseur de solutions technologiques. Mais il est toujours préférable de faire un peu de travail et de comprendre ces termes pour connaître les piles exactes utilisées pour développer votre application.

Assurez-vous que votre application peut se synchroniser avec d'autres applications existantes

Les utilisateurs adoreront utiliser la cryptographie de l'application mobile avec un carnet de commandes pour maintenir leurs activités de trading. Cette fonctionnalité les encourage à utiliser une seule application robuste qui connecte leur commerce à un réseau d'entreprises existantes, améliorant ainsi la liquidité. Avec un réseau d'échanges plus étendu, les problèmes de liquidité diminueront. Obtenez une interface API moderne qui partage la liquidité et le volume des échanges entre deux applications de trading.

Faites équipe avec un processeur de paiement

Chaque processeur de paiement aura des caractéristiques uniques qui resteront son identité. Pour conserver un avantage concurrentiel sur les autres applications de trading, vous devez vous associer aux fournisseurs de taux de transaction les plus bas. De plus, certains processeurs de paiement incluent des frais cachés dans leurs contrats. Demandez à votre conseiller juridique de vérifier attentivement les documents avant de cliquer sur l'accord. Assurez-vous que les processeurs sont compatibles avec les pratiques de cybersécurité. Vérifiez que votre processeur de paiement est conforme à la norme PCI pour exclure les possibilités de cybermenaces.

Mettre en œuvre des pratiques de sécurité maximales

La sécurité est le facteur primordial du trading de crypto-monnaie et de toute autre application de transaction financière. Vous devez intégrer les meilleures technologies dans l'App, et vous devez héberger le projet sur une plateforme sécurisée. Demandez à votre partenaire technologique d'utiliser des portefeuilles de stockage à froid hors ligne, des authentifications à deux facteurs et des bases de données chiffrées. Les crypto-monnaies sont devenues une cible importante pour la cybercriminalité et le piratage. Alors, créez votre application de cryptographie mobile avec la fonction de sécurité la plus puissante.

Essayez d'abord les tests bêta

Une fois que votre application est construite et que toutes les fonctionnalités de votre partenaire sont en place, il est temps de lancer votre application en mode test. Cela peut être fait par des tests bêta. Testez la gamme complète des fonctionnalités de votre application en version bêta pour éliminer les erreurs ou les bugs.

Commencer la campagne de marketing et de relations publiques

Une fois que votre application est testée et que vous êtes satisfait du résultat, il est temps de faire connaître au monde votre application mobile crypto. Connectez-vous aux points de presse cryptographiques pour leur permettre de diffuser les nouvelles de votre nouveau lancement. Si vous ne disposez pas d'un budget marketing, vous pouvez vous concentrer sur la publicité gratuite sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous obteniez une bonne clientèle.

Ne négligez pas le support client

Votre support client doit être sur la bonne voie dès le début. De nombreuses applications mobiles crypto ajoutent un chatbot qui ne répond qu'aux messages enregistrés ou aux réponses différées. Si vous voulez vraiment vous connecter avec les gens, assurez-vous que votre équipe est attentive et serviable. Ils doivent être en mesure de résoudre les plaintes et les problèmes techniques de manière satisfaisante. Répondez rapidement à vos utilisateurs. Vous pouvez le faire en mettant en place un système de tickets, car cela donne un sentiment de confiance à vos utilisateurs.

Maintenir une équipe juridique

Les lois sur les crypto-monnaies évoluent rapidement. Vous aurez besoin d'une équipe juridique à tous les niveaux pour maintenir la conformité et résoudre les litiges. Une équipe juridique pourra suivre toutes les juridictions nationales et internationales pour aider les différents utilisateurs à effectuer facilement des transactions sur l'application. Une équipe de conformité juridique à temps plein ou interne peut vous aider à fonctionner sans heurts.

Les étapes ci-dessus devraient être votre plan d'action préliminaire pour créer une application de trading crypto. Vous pouvez rencontrer quelques barrages routiers sur le chemin, mais vous pouvez toujours demander conseil à votre conseiller.

Combien cela coûte-t-il de construire une plateforme de trading crypto ?

Une bonne et fiable plate-forme de crypto-trading nécessite un partenaire de création d'applications robuste et une fonction de cybersécurité tout aussi robuste. Le coût de création d'applications correspondant à la qualité des acteurs du marché de la crypto-monnaie pourrait se situer entre 57 000 $ et 98 000 $.

Le chiffre mentionné ci-dessus est une estimation approximative. Si vous souhaitez créer un site Web pour votre plateforme de trading, le coût pourrait s'élever à 135 000 $. Une fois que vous avez déterminé le capital initial, vous devez également en garder une partie comme frais de fonctionnement et affecter une partie du fonds aux dépenses de marketing. Ceux-ci vous aideront à lancer votre application en douceur.

Aspects juridiques du développement d'une application de trading pour la crypto-monnaie

La création d'une application de trading de crypto-monnaie aux États-Unis et dans de nombreux autres pays est légale. Mais vous aurez besoin de licences spécifiques pour enregistrer votre application et pouvoir l'utiliser publiquement. Vous devez obtenir une licence commerciale de transfert d'argent pour pouvoir exploiter l'application de trading de crypto-monnaie et l'autorisation d'opérer dans le monde entier sans aucune restriction de territoire.

Avant de créer votre application de trading de crypto, vous devez tenir compte des détails cruciaux ci-dessus. Des recherches approfondies sont inévitables, et vous devez avoir en main le modèle complet et les graphiques approximatifs de l'application pour commencer sur la bonne note. Une bonne équipe est également cruciale pour développer une application de trading de crypto réussie. Assurez-vous que vous avez établi un partenariat avec les bonnes personnes qui dirigent le spectacle et transforment le rêve en réalité.