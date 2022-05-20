Cryptocurrency dünyaya kazanmanın, yatırım yapmanın ve ticaret yapmanın yeni bir yolunu öğretti. Bu yeni değişim aracı, son zamanlarda olağanüstü boyutlara ulaştı. Arkadaşlarımızın bu hayırsever dijital para birimini akıllıca kullanarak kısa sürede paçavradan zenginliğe yükseldiğini gördük. Dolayısıyla, bir kripto ticareti uygulaması geliştirmeyi planlıyorsanız, doğru yoldasınız ve gelecek vaat eden fırsatlar dünyasının peşinden koşmanın tam zamanı.

Bir uygulama kripto değişimi, bu harika pazara girmenin mükemmel bir yoludur. Bir kripto tüccarı, esasen platformu aracılığıyla yapılan her ticarette yüksek komisyonlar kazanabilen bir aracıdır. Ayrıca, Bitcoin jetonlarını çıkarmanın yollarını bulmaktansa yarışın bir adım önünde olmak daha iyi bir yaklaşımdır.

Kripto para birimi nedir?

Cryptocurrency, alternatif bir fiat para birimi olan mal ve hizmetleri satın almak için kullanılabilecek merkezi olmayan bir sanal işlem aracıdır. Bu para birimleri düzenlemeye tabi değildir ve bu nedenle insanlar bunları kâr için takas eder. Fiyatlar spekülatörler tarafından belirlenir ve büyük ölçüde piyasa talebine bağlıdır. Değişkendir ve piyasa koşulları, herhangi bir borsa ticareti gibi şartları belirler. Çevrimiçi işlemleri güvence altına almak için, güçlü kriptografiye sahip sağlam bir çevrimiçi deftere sahip olmanız gerekir.

Birçok şirket kripto para birimlerine şimdiden başladı ve token adlarıyla ticarete başladı. Bunlar, şirketler tarafından sağlanan mal veya hizmetler için alınıp satılabilir. Belirteçler, hisse senedi komut dosyası kimliğine benzer bir şeydir. Bir kripto para birimi satın almak için fiat para birimleri harcamanız gerekecek.

Kripto para birimleri, zaptedilemez bir algoritma olan blockchain teknolojisi ile programlanmıştır. Blockchain, işlemleri yönetmek ve kaydetmek için çevrimiçi olarak yayılan merkezi olmayan bir teknolojidir. Bu teknoloji çok güvenli ve emniyetlidir.

Neden Kripto Ticareti İçin Bir Uygulama Oluşturmalısınız?

Bir mobil kripto ticareti uygulaması, piyasada daha fazla tüccar, yatırımcı ve tüccar üretmeye yardımcı olabilir. İyi bir uygulama, gezinmesi kolay bir arayüze, gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olmalı ve diğer uygulamaların çözemediği sorunları çözebilmelidir.

Bir kripto ticareti uygulaması, müdahaleci özellikleriyle hızlı ve akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı ve rahat bir kripto ticareti deneyimi sağlar ve ayrıca ticaret yapmak istediğiniz her zaman bir masaüstünde oturum açma sürecini en aza indirir.

Çoğu müşteri akıllı telefon kullanır, bu nedenle uygulamanızın kripto değişimi kullanıcıları da bir mobil uygulama talep edecektir. Uygulama, kullanıcılar arasında daha fazla güven geliştirebilir. Potansiyel kullanıcı tabanınızı artıracaktır. Bir uygulama, daha fazla kullanıcı mobil arayüzü beğeneceği ve platformunuzu dolaylı olarak pazarlayacağı için markanızın güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Bir mobil kripto ticareti uygulaması, hızlı ve erişilebilir olduğu için masaüstü, internet bağlantısı veya diğer sorunların bulunmamasının dezavantajlarını ortadan kaldırır. Her saniye platformunuzda yapılan ticaret seviyesini ikiye katlamaya yardımcı olur.

Mobil uygulama kriptosu, ticaret portalınızın nakit akışını artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Uygulamada daha iyi bir kullanıcı deneyimine ve daha iyi likiditeye yol açacaktır. Uygulama abone tabanınız arttıkça, portalın karlılığını da artırabilirsiniz.

Bir kripto ticareti mobil uygulaması geliştirmenin avantajlarını zaten tartışmıştık; şimdi, akıllıca bir tane nasıl oluşturulacağına derinlemesine gireceğiz. Aşağıdaki içerikte, bir kripto ticareti uygulaması geliştirmek için göz önünde bulundurulması gereken süreci ve temel faktörleri okuyabilirsiniz.

Şu anda yatırımcılar için birçok kripto mobil Uygulaması mevcuttur. Siz de benzer bir platform oluşturmak istiyorsanız, onu daha çekici hale getirmek için belirli bir x faktörüne sahip olmalıdır.

Her ticaret uygulamasının ihtiyaç duyduğu bileşenler

İşte ticaret uygulaması geliştirme sürecinizin sahip olması gereken bazı bileşenler.

Ticaret Motoru

Tüm işlemleri yürütecek olan, değişim uygulamanızın çekirdeği olacaktır. Bakiyeleri hesaplayabilen, işlemleri gerçekleştirebilen, bir emir defterini yönetebilen ve bir borsada yapılan tüm işlemleri hesaplayabilen bir ticaret motoru seçin.

Backhand'deki tüm aktiviteleri yönetebilecek uygun bir ticaret ve işlevsel motor inşa etmeniz gerekiyor. Ticaret uygulaması geliştirme süreciniz sırasında bunu aklınızda bulundurun.

Ön Uç Kullanıcı Arayüzü

Adından da anlaşılacağı gibi, bu, Uygulamanızın yüzü olacaktır. Kullanıcıların platformunuza alışması için sorunsuz ve kolay erişilebilen bir arayüze sahip olmanız gerekir. Kripto ticareti uygulamanızın sezgisel arayüzü, kolay bir ticaret deneyimi sunar. Unutmayın, sağlam özelliklere sahip basit bir uygulama, çok fazla dağınıklığa sahip süslü bir uygulamadan daha iyidir.

Uygulamanızın ana özellikleri şunlar olmalıdır:

Kullanıcı Kaydı/Giriş

Fon Yatırma/Çekme

Sipariş defterini, istatistikleri, çizelgeleri, işlemleri vb. kontrol edin.

Yardım desteği

Al/Sat emirleri

Cüzdan

sohbet robotu

Kullanıcıların sorgularını çözmelerine yardımcı olacak bir sohbet robotu eklemek, desteğiniz/yardımınız için katma değerli bir özellik haline gelir. Chatbot, kullanıcılar ve uygulama sağlayıcısı arasında daha fazla güven oluşturmak için ek güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır.

Cüzdan

Kripto alım satım uygulamaları, gösteriyi başarılı bir şekilde yürütmek için gelişmiş şifreleme özellikleri ve banka düzeyinde güvenlik ile iyi bir cüzdana sahip olmalıdır. Kullanıcıların yenilikçi ve güvenilir bir özellik deneyimlemelerine yardımcı olmak için Cüzdanınıza iyi bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) yerleştirmeniz gerekecektir.

yönetici konsolu

Mafya uygulaması sağlayıcısı/sahibi olarak, değişimin farklı yönlerini yönetmeniz gerekecek. Gereksinimlerinize uygun ek özellikler eklemeyi seçebilseniz de, her yönetici konsolunun listeyi yönetme, yeni para birimleri ekleme, ticaret ücretlerini düzenleme, cüzdanlara para yatırma/para çekme vb. özelliklere sahip olması gerekir.

Uygulamanıza bir ad verin

Diğer işletmeler gibi mafya uygulaması kripto işiniz için hatırlaması kolay, anahtar kelime merkezli bir alan adına sahip olmak zorunludur. Kafa karıştırıcı karakterler olmadan kısa olmalıdır. Yüksek arama hacmine sahip bir alan adı, web sitenize gelen trafiği artırmaya yardımcı olacaktır.

Kendi Kripto ticaret uygulamamı nasıl başlatırım?

Bir kripto ticareti uygulaması geliştirmek için aşağıdaki adım adım süreç, konunun iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Biraz Pazar Araştırması Yapın

Bir kripto ticareti uygulaması geliştirmeden önce, rakiplerinizin neler sunduğunu öğrenmek için kapsamlı bir araştırma yapmalısınız. Ayrıca, kullandıkları mevcut kripto uygulamasıyla ilgili gereksinimlerini ve sorunlarını anlamak için bir kullanıcı takibi yapın. Sağlam, kullanıcı dostu bir deneyim sunan mükemmel özelliklere sahip daha iyi bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kripto alım satım uygulamanızı geliştirirken, diğer uygulamaların sunamadığı belirli segmentlere odaklanarak piyasadaki rekabette ayakta kalabilecek kadar iyi olduğundan emin olun. Daha çekici hale getirecek bir x faktörüne sahip olmalıdır.

Devlet Düzenlemelerindeki Gecikmeleri Önlemek için Hukuki Danışmanlık Alın

Harekete geçmeden önce, bu alandaki çeşitli hükümet formalitelerini anlamak için hukuk danışmanına başvurmanız gerekir. Bu yetki alanındaki tüm gerekli lisansları almak için rehberliğe ihtiyacınız olacak. Bitcoin operatörleri, ABD'de bir Para Gönderici İşletme Lisansı almalıdır.

Finansmanınızı Sıralayın

Uygun finansman olmadan bir uygulama oluşturamazsınız. Uzmanlardan tüm girişim için kaba bir tahmin isteyin. ABD'de bir kripto değişim uygulaması başlatmak ve işletmek için yaklaşık 135.000$'a ihtiyacınız olabilir. Bu maliyet, ilk reklam ve devlet kayıt maliyetlerini içerir. İlerlemenizi yarıda kesmek için değil, işletme başa baş noktasına ulaşana ve kar etmeye başlayana kadar önümüzdeki birkaç yıl için operasyon fonlarının planlanması her zaman daha iyidir.

Bir Teknoloji Çözüm Sağlayıcısı Bulun

Tüm uygulama geliştirme işlerini yapacak iyi bir teknoloji çözümü sağlayıcısıyla ekip kurun. Düzenli çözümler sunan ve aylık veya yıllık ücret alan bir şirketle bağlantı kurun. Uygulamanın sürekli ince ayar, güncelleme ve düzeltmelere ihtiyacı olacaktır. Uygulamanın teknik yönlerini takip etmek ve yönetmek için panonuzda bir teknokratın olması yardımcı olacaktır.

Çözüm Sağlayıcınızla Uygulamanız için Doğru Yığın

Birinci sınıf bir yığın, Uygulamanızı daha çekici ve güçlü hale getirecektir. İyi bir teknoloji yığını aşağıda listelenmiştir:

IOS için – Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Android için – Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Veritabanı – MySQL, Redis, MongoDB

Bulut – MS Azure, AWS

Ödeme Ağ Geçitleri – Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analytics – Google Analytics, Spark, Gleam IO

Anında Bildirimler – Amazon SNS, MAP, Twilio

Bu terimleri anlamayabilir ve bunun teknoloji çözüm sağlayıcınızın işi olduğunu hissedebilirsiniz. Ancak, Uygulamanızı geliştirmek için kullanılan yığınları tam olarak bilmek için biraz ev ödevi yapmak ve bu terimleri anlamak her zaman daha iyidir.

Uygulamanızın Diğer Mevcut Uygulamalarla Eşitlenebildiğinden emin olun

Kullanıcılar, ticaret faaliyetlerini sürdürmek için mobil uygulama kriptosunu bir sipariş defteriyle kullanmayı seveceklerdir. Bu özellik, ticaretlerini mevcut işletmeler ağıyla birleştiren ve böylece likiditeyi artıran tek bir sağlam uygulama kullanmalarını teşvik eder. Daha kapsamlı bir borsa ağı ile likidite sorunları azalacaktır. İki ticaret uygulaması arasında likidite ve ticaret hacmini paylaşan modern bir API arayüzü edinin.

Bir Ödeme İşlemcisi ile ekip kurun

Her ödeme işlemcisi, kimliği olarak kalacak benzersiz özelliklere sahip olacaktır. Diğer ticaret uygulamalarına göre rekabet avantajı sağlamak için en düşük işlem oranı sağlayıcılarıyla ortak olmalısınız. Ayrıca, bazı ödeme işlemcileri sözleşmelerine gizli ücretler ekler. Anlaşmaya tıklamadan önce hukuk danışmanınızdan belgeleri dikkatlice kontrol etmesini isteyin. İşlemcilerin siber güvenlik uygulamaları ile uyumlu olduğundan emin olun. Siber tehdit olasılıklarını ortadan kaldırmak için ödeme işlemcinizin PCI uyumlu olduğunu kontrol edin.

Maksimum Güvenlik Uygulamalarını Uygulayın

Güvenlik, kripto para ticaretinde ve diğer herhangi bir finansal işlem Uygulamasında en önemli faktördür. Uygulamaya en iyi teknolojileri dahil etmeniz ve projeyi güvenli bir platformda barındırmanız gerekir. Teknoloji ortağınızdan çevrimdışı soğuk depolama cüzdanlarını, iki faktörlü kimlik doğrulamalarını ve şifreli veritabanlarını kullanmasını isteyin. Kripto para birimleri, siber suçlar ve bilgisayar korsanlığı için önemli bir hedef haline geldi. Bu nedenle, en güçlü güvenlik özelliğiyle mobil kripto Uygulamanızı oluşturun.

Önce Beta Testini Deneyin

Uygulamanız oluşturulduktan ve iş ortağınızın tüm özelliklerini yerine getirdikten sonra, Uygulamanızı test modunda başlatmanın zamanı gelmiştir. Beta testi ile yapılabilir. Hataları veya hataları ortadan kaldırmak için Uygulamanızın tüm özelliklerini beta sürümünde test edin.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Kampanyası Başlatın

Uygulamanız test edildikten ve sonuçtan memnun olduğunuzda, kripto mobil Uygulamanız hakkında dünyaya bilgi vermenin zamanı geldi. Yeni lansmanınızın haberlerini yaymalarına izin vermek için kripto haber kuruluşlarıyla bağlantı kurun. Eğer bir pazarlama bütçeniz yoksa iyi bir müşteri kitlesi elde edene kadar ücretsiz sosyal medya reklamcılığına odaklanabilirsiniz.

Müşteri Desteğini İhmal Etmeyin

Müşteri desteğiniz en başından itibaren doğru yolda olmalıdır. Birçok kripto mobil uygulaması, yalnızca kayıtlı mesajları veya gecikmeli yanıtları yanıtlayan bir sohbet robotu ekler. İnsanlarla gerçekten bağlantı kurmak istiyorsanız, ekibinizin dikkatli ve yardımsever olduğundan emin olun. Şikayetleri ve teknik sorunları tatmin edici bir şekilde çözebilmelidirler. Kullanıcılarınıza anında yanıt verin. Bunu, kullanıcılarınıza güven duygusu verdiği için bir biletleme sistemi uygulayarak yapabilirsiniz.

Hukuk Ekibi Sürdürmek

Kripto para yasaları hızla gelişiyor. Uyumluluğu sürdürmek ve anlaşmazlıkları çözmek için her düzeyde bir hukuk ekibine ihtiyacınız olacak. Bir hukuk ekibi, farklı kullanıcıların Uygulama üzerinde kolayca ticaret yapmalarına yardımcı olmak için tüm ulusal ve uluslararası yargı yetkilerini takip edebilecektir. Tam zamanlı veya kurum içi bir yasal uyumluluk ekibi sorunsuz çalışmanıza yardımcı olabilir.

Yukarıdaki adımlar, bir kripto ticareti uygulaması oluşturmak için ön eylem planınız olmalıdır. Yolda birkaç barikat bulabilirsiniz, ancak her zaman danışmanınızdan rehberlik isteyebilirsiniz.

Bir Kripto Ticaret Platformu Oluşturmanın Maliyeti Nedir?

İyi ve güvenilir bir kripto ticaret platformu, sağlam bir uygulama geliştirme ortağı ve eşit derecede sağlam bir siber güvenlik özelliği gerektirir. Kripto para piyasası oyuncularının kalitesine uygun uygulamalar oluşturmanın maliyeti 57.000 ila 98.000 dolar arasında olabilir.

Yukarıda belirtilen rakam yaklaşık bir tahmindir. Ticaret platformunuz için bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, maliyet 135.000 $ 'a yükselebilir. Başlangıç sermayesini hesapladıktan sonra, bir kısmını da çalışma maliyeti olarak bir kenara ayırmanız ve fonun bir kısmını pazarlama giderleri için ayırmanız gerekir. Bunlar, Uygulamanızı sorunsuz bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacaktır.

Kripto Para Birimi için Ticaret Uygulaması Geliştirmenin Hukuki Yönleri

ABD'de ve diğer birçok ülkede bir kripto para ticareti uygulaması oluşturmak yasaldır. Ancak Uygulamanızı kaydettirmek ve herkese açık olarak kullanabilmek için belirli lisanslara ihtiyacınız olacak. Kripto para ticareti uygulamasını çalıştırabilmek için bir Para Gönderici İşletme Lisansı ve herhangi bir bölge kısıtlaması olmaksızın küresel olarak çalışma izni almanız gerekir.

Kripto alım satım uygulamanızı oluşturmadan önce yukarıdaki önemli ayrıntıları göz önünde bulundurmanız gerekir. Kapsamlı araştırma kaçınılmazdır ve doğru nota başlamak için Uygulamanın tüm modeline ve kaba grafiklerine sahip olmanız gerekir. Başarılı bir kripto ticareti uygulaması geliştirmek için iyi bir ekip de çok önemlidir. Gösteriyi yürüten ve hayali gerçeğe dönüştüren doğru insanlarla ortak olduğunuzdan emin olun.