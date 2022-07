A criptomoeda ensinou ao mundo uma nova maneira de ganhar, investir e negociar. Este novo meio de troca atingiu alturas primordiais recentemente. Vimos nossos amigos passarem de trapos à riqueza em um curto espaço de tempo, usando essa moeda digital benevolente de forma inteligente. Portanto, se você planeja desenvolver um aplicativo de negociação de criptomoedas, está no caminho certo e é o momento certo para buscar um mundo promissor de oportunidades.

Uma troca de criptografia de aplicativos é uma excelente maneira de penetrar nesse grande mercado. Um comerciante de criptomoedas é essencialmente um intermediário que pode ganhar comissões consideráveis em cada negociação realizada por meio de sua plataforma. Também é uma abordagem melhor ficar à frente da corrida do que encontrar maneiras de minerar tokens Bitcoin.

O que é criptomoeda?

A criptomoeda é um meio de transação virtual descentralizado que pode ser usado para comprar bens e serviços, uma forma alternativa de moeda fiduciária. Essas moedas não são regulamentadas e, portanto, as pessoas as negociam para obter lucro. Os preços são definidos por especuladores e dependem muito da demanda do mercado. É volátil e as condições do mercado ditam os termos como qualquer negociação no mercado de ações. Para proteger as transações on-line, você precisa ter um livro-razão on-line robusto com criptografia forte.

Muitas empresas já iniciaram suas criptomoedas e negociam em seu nome de token. Estes podem ser negociados pelos bens ou serviços prestados pelas empresas. Os tokens são algo semelhante ao ID do script de compartilhamento de ações. Você terá que gastar moedas fiduciárias para comprar uma criptomoeda.

As criptomoedas são programadas com a tecnologia blockchain, que é um algoritmo inexpugnável. Blockchain é uma tecnologia descentralizada que se espalha online para gerenciar e registrar transações. Esta tecnologia é muito segura e protegida.

Por que criar um aplicativo para negociação de criptomoedas?

Um aplicativo de comércio de criptomoedas móvel pode ajudar a produzir mais comerciantes, investidores e comerciantes no mercado. Um bom aplicativo deve ter uma interface fácil de navegar, recursos avançados de segurança e ser capaz de resolver os problemas que outros aplicativos não podem resolver.

Um aplicativo de negociação de criptomoedas ajuda a negociar de forma rápida e inteligente com seus recursos intrusivos. Ele fornece uma experiência de negociação de criptomoedas confortável e em tempo real e também minimiza o processo de login em uma área de trabalho sempre que você deseja negociar.

A maioria dos clientes usa smartphones, portanto, os usuários de troca de criptografia do seu aplicativo também exigirão um aplicativo móvel. O App pode desenvolver mais confiança entre os usuários. Isso aumentará sua base de usuários em potencial. Um aplicativo ajuda a melhorar a credibilidade da sua marca, pois mais usuários apreciarão a interface móvel e comercializarão indiretamente sua plataforma.

Um aplicativo de comércio de criptografia móvel elimina as desvantagens da falta de disponibilidade de um desktop, conexão com a Internet ou outros problemas, pois é rápido e acessível. Ajuda a dobrar o nível de negociação feito em sua plataforma a cada segundo.

A criptografia de aplicativos móveis ajuda a aumentar o fluxo de caixa do seu portal de negociação. Isso também levaria a uma melhor experiência do usuário e melhor liquidez no aplicativo. À medida que a base de assinantes do seu aplicativo aumenta, você pode, por sua vez, aumentar a lucratividade do portal.

Já discutimos as vantagens de desenvolver um aplicativo móvel de negociação de criptomoedas; agora, vamos nos aprofundar em como criar um de forma inteligente. No conteúdo a seguir, você pode ler o processo e os fatores essenciais a serem considerados para desenvolver um aplicativo de negociação de criptomoedas.

Existem muitos aplicativos móveis de criptografia atualmente disponíveis para investidores. Se você também deseja criar uma plataforma semelhante, ela deve ter um certo fator x para torná-la mais atraente.

Componentes que todo aplicativo de negociação precisa

Aqui estão alguns componentes que seu processo de desenvolvimento de aplicativos de negociação deve ter.

Mecanismo de negociação

Será o núcleo do seu aplicativo de troca que executará todas as operações. Escolha um mecanismo de negociação que possa calcular saldos, executar transações, gerenciar um livro de pedidos e registrar todas as transações feitas em uma bolsa.

Você precisa construir um mecanismo de negociação e funcional adequado que possa gerenciar todas as atividades no backhand. Tenha isso em mente durante o processo de desenvolvimento do seu aplicativo de negociação.

Interface do usuário front-end

Como o nome sugere, essa será a cara do seu App. É necessário ter uma interface suave e de fácil acesso para que os usuários se habituem à sua plataforma. Uma interface intuitiva do seu aplicativo de negociação de criptomoedas oferece uma experiência de negociação fácil. Lembre-se, um aplicativo simples com recursos robustos é melhor do que um aplicativo sofisticado com muita desordem.

As principais funcionalidades do seu App devem ser:

Cadastro/Login do usuário

Depósito/Retirada de Fundo

Verifique o livro de pedidos, estatísticas, gráficos, transações, etc.

Ajuda/Suporte

Pedidos de compra/venda

Carteira

Chatbot

Adicionar um chatbot para ajudar os usuários a resolver suas dúvidas se torna um recurso de valor agregado ao seu suporte/ajuda. O chatbot deve ter recursos de segurança adicionais para criar mais confiança entre os usuários e o provedor do aplicativo.

Carteira

Os aplicativos de negociação de criptografia devem ter uma boa carteira com recursos avançados de criptografia e segurança de nível bancário para executar o show com sucesso. Você precisará incorporar uma boa API (interface de programação de aplicativos) em sua carteira para ajudar os usuários a experimentar um recurso inovador e confiável.

Admin Console

Como provedor/proprietário do aplicativo da máfia, você precisará gerenciar diferentes aspectos da troca. Embora você possa optar por adicionar recursos adicionais para atender às suas necessidades, todo console de administração deve ter os recursos para gerenciar a listagem, adicionar novas moedas, editar taxas de negociação, creditar/debitar fundos em carteiras etc.

Dê um nome ao seu aplicativo

É imperativo ter um nome de domínio centrado em palavras-chave e fácil de lembrar para o seu negócio de criptografia de aplicativos da máfia, como qualquer outro negócio. Deve ser curto em comprimento sem quaisquer caracteres confusos. Um domínio com alto volume de pesquisa ajudará a aumentar o tráfego do seu site.

Como faço para iniciar meu próprio aplicativo de negociação de criptomoedas?

O seguinte processo passo a passo para desenvolver um aplicativo de negociação de criptomoedas dará uma boa compreensão do assunto.

Faça uma pesquisa de mercado

Antes de desenvolver um aplicativo de negociação de criptomoedas, você deve fazer uma pesquisa completa para saber o que seus concorrentes oferecem. Além disso, faça um acompanhamento do usuário para entender seus requisitos e problemas com o aplicativo de criptografia existente que eles estão usando. Ele ajudará você a criar um aplicativo melhor com excelentes recursos que oferecem uma experiência robusta e fácil de usar. Ao desenvolver seu aplicativo de negociação de criptomoedas, verifique se ele é bom o suficiente para sobreviver à concorrência no mercado com foco em segmentos específicos que outros aplicativos não oferecem. Deve ter um fator x que o torne mais atraente.

Obtenha aconselhamento jurídico para descartar atrasos nos regulamentos governamentais

Antes de entrar em ação, é necessário buscar aconselhamento jurídico para entender as diversas formalidades governamentais nesse campo. Você precisará de orientação para obter todas as licenças essenciais nesta jurisdição. Os operadores de Bitcoin devem obter uma Licença Comercial de Transmissor de Dinheiro nos EUA.

Organize seu financiamento

Você não pode criar um aplicativo sem o financiamento adequado. Peça aos especialistas uma estimativa aproximada para todo o empreendimento. Você pode precisar de aproximadamente US$ 135.000 para lançar e operar um aplicativo de troca de criptomoedas nos EUA. Esse custo inclui os custos iniciais de publicidade e registro do governo. É sempre melhor ter fundos de operação planejados para os próximos anos até que o negócio atinja o ponto de equilíbrio e comece a lucrar, para não interromper seu progresso no meio do caminho.

Encontre um provedor de soluções de tecnologia

Junte-se a um bom provedor de soluções de tecnologia que fará todo o trabalho de criação de aplicativos. Junte-se a uma empresa que oferece soluções regulares e cobra taxas mensais ou anuais. O aplicativo precisará de ajustes, atualizações e correções constantes. Ajudaria se você tivesse um tecnocrata em seu conselho para rastrear e gerenciar os aspectos técnicos do aplicativo.

Stack certo para seu aplicativo com seu provedor de soluções

Uma pilha de alto nível tornará seu aplicativo mais atraente e poderoso. Uma boa pilha de tecnologia está listada abaixo:

Para IOS – Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Para Android – Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Banco de dados – MySQL, Redis, MongoDB

Nuvem – MS Azure, AWS

Gateways de pagamento – Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analytics – Google Analytics, Spark, Gleam IO

Notificações push – Amazon SNS, MAP, Twilio

Você pode não entender esses termos e achar que isso é trabalho do seu provedor de soluções de tecnologia. Mas é sempre melhor fazer um pouco de lição de casa e entender esses termos para saber as pilhas exatas usadas para desenvolver seu aplicativo.

Certifique-se de que seu aplicativo possa sincronizar com outros aplicativos existentes

Os usuários vão adorar usar a criptografia do aplicativo móvel com um livro de pedidos para manter suas atividades de negociação. Esse recurso os incentiva a usar um único aplicativo robusto que conecta seu comércio a uma rede de negócios existentes, aumentando assim a liquidez. Com uma rede mais extensa de trocas, os problemas de liquidez serão reduzidos. Obtenha uma interface de API moderna que compartilha liquidez e volume de negócios entre dois aplicativos de negociação.

Junte-se a um processador de pagamentos

Cada processador de pagamento terá características únicas que permanecerão como sua identidade. Para manter uma vantagem competitiva em relação a outros aplicativos de negociação, você deve fazer parceria com os provedores de taxas de transação mais baixas. Além disso, alguns processadores de pagamento incluem taxas ocultas em seus contratos. Peça ao seu consultor jurídico para verificar os documentos cuidadosamente antes de fechar o negócio. Certifique-se de que os processadores sejam compatíveis com as práticas de segurança cibernética. Verifique se o seu processador de pagamento é compatível com PCI para descartar as possibilidades de ameaças cibernéticas.

Implementar práticas de segurança máxima

A segurança é o fator primordial na negociação de criptomoedas e qualquer outro aplicativo de transação financeira. Você tem que incorporar as melhores tecnologias no App e deve hospedar o projeto em uma plataforma segura. Peça ao seu parceiro de tecnologia para usar carteiras de armazenamento a frio offline, autenticações de dois fatores e bancos de dados criptografados. As criptomoedas se tornaram um alvo significativo para crimes cibernéticos e hackers. Portanto, crie seu aplicativo de criptografia móvel com o recurso de segurança mais poderoso.

Experimente o teste beta primeiro

Depois que seu aplicativo for criado e você tiver todos os recursos de seu parceiro, é hora de iniciar seu aplicativo no modo de teste. Isso pode ser feito por testes beta. Teste todos os recursos do seu aplicativo na versão beta para descartar erros ou bugs.

Iniciar campanhas de marketing e relações públicas

Depois que seu aplicativo for testado e você estiver satisfeito com o resultado, é hora de informar ao mundo sobre seu aplicativo móvel de criptografia. Conecte-se com agências de notícias de criptomoedas para que eles divulguem as notícias de seu novo lançamento. Se você não tiver um orçamento de marketing, poderá se concentrar em publicidade gratuita nas mídias sociais até obter uma boa base de clientes.

Não negligencie o suporte ao cliente

Seu suporte ao cliente deve estar no caminho certo desde o início. Muitos aplicativos móveis de criptografia adicionam um chatbot que responde apenas a mensagens gravadas ou respostas atrasadas. Se você deseja se conectar genuinamente com as pessoas, certifique-se de que sua equipe esteja atenta e prestativa. Eles devem ser capazes de resolver reclamações e questões técnicas de forma satisfatória. Responda aos seus usuários prontamente. Você pode fazer isso implementando um sistema de tickets, pois dá uma sensação de confiança aos seus usuários.

Mantenha uma equipe jurídica

As leis de criptomoeda evoluem rapidamente. Você precisará de uma equipe jurídica em todos os níveis para manter a conformidade e resolver disputas. Uma equipe jurídica poderá acompanhar todas as jurisdições nacionais e internacionais para ajudar diferentes usuários a realizar negociações no App com facilidade. Uma equipe de conformidade legal em tempo integral ou interna pode ajudá-lo a funcionar sem problemas.

As etapas acima devem ser seu plano de ação preliminar para criar um aplicativo de negociação de criptomoedas. Você pode encontrar alguns obstáculos no caminho, mas sempre pode pedir orientação ao seu conselheiro.

Quanto custa construir uma plataforma de negociação de criptomoedas?

Uma plataforma de negociação de criptomoedas boa e confiável requer um parceiro robusto de criação de aplicativos e um recurso de segurança cibernética igualmente robusto. O custo de criação de aplicativos que correspondam à qualidade dos players do mercado de criptomoedas pode ficar entre US$ 57.000 e US$ 98.000.

O valor acima referido é uma estimativa aproximada. Se você deseja criar um site para sua plataforma de negociação, o custo pode chegar a US$ 135.000. Depois de descobrir o capital inicial, você também precisa reservar alguns como custos de trabalho e destinar uma parte do fundo para despesas de marketing. Isso ajudará você a iniciar seu aplicativo sem problemas.

Aspectos legais do desenvolvimento de um aplicativo de negociação para criptomoeda

Criar um aplicativo de negociação de criptomoedas nos EUA e em muitos outros países é legal. Mas você precisará de licenças específicas para registrar seu aplicativo e poder usá-lo publicamente. Você precisa obter uma Licença Comercial de Transmissor de Dinheiro para poder operar o aplicativo de negociação de criptomoedas e permissão para operar globalmente sem quaisquer restrições de território.

Antes de criar seu aplicativo de negociação de criptomoedas, você precisa considerar os detalhes cruciais acima. Pesquisas extensas são inevitáveis, e você precisa ter todo o modelo e gráficos aproximados do App em mãos para começar do jeito certo. Uma boa equipe também é crucial para desenvolver um aplicativo de negociação de criptomoedas bem-sucedido. Certifique-se de ter feito parceria com as pessoas certas que dirigem o show e convertem o sonho em realidade.