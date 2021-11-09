Криптовалюта научила мир новому способу зарабатывать, инвестировать и торговать. Это новое средство обмена в последнее время достигло небывалых высот. Мы видели, как наши друзья-друзья за короткий промежуток времени превратились из грязи в князи, разумно используя эту доброжелательную цифровую валюту. Так что, если вы планируете разработать приложение для торговли криптовалютой, вы на правильном пути, и сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя многообещающий мир возможностей.

Криптобиржа приложения — отличный способ проникнуть на этот великий рынок. Крипто-трейдер — это, по сути, посредник, который может получать солидные комиссионные за каждую сделку, совершенную через его платформу. Это также лучший подход, чтобы оставаться впереди гонки, чем искать способы майнинга биткойн-токенов.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это децентрализованное виртуальное транзакционное средство, которое можно использовать для покупки товаров и услуг, альтернативную форму фиатной валюты. Эти валюты не регулируются, и поэтому люди торгуют ими для получения прибыли. Цены определяются спекулянтами и во многом зависят от рыночного спроса. Он нестабилен, и рыночные условия диктуют условия, как и любая сделка на фондовом рынке. Чтобы обеспечить безопасность онлайн-транзакций, у вас должна быть надежная онлайн-бухгалтерская книга с надежной криптографией.

Многие компании уже запустили свои криптовалюты и торгуют своими токенами. Их можно обменять на товары или услуги, предоставляемые компаниями. Токены чем-то похожи на идентификатор скрипта акции. Вам придется потратить фиатные валюты, чтобы купить криптовалюту.

Криптовалюты запрограммированы с помощью технологии блокчейна, которая представляет собой неприступный алгоритм. Блокчейн — это децентрализованная технология, которая распространяется в Интернете для управления и записи транзакций. Эта технология очень безопасна и надежна.

Зачем создавать приложение для торговли криптовалютой?

Мобильное приложение для торговли криптовалютой может помочь привлечь на рынок больше трейдеров, инвесторов и продавцов. Хорошее приложение должно иметь удобный интерфейс, расширенные функции безопасности и решать проблемы, которые не могут решить другие приложения.

Приложение для торговли криптовалютой помогает торговать быстро и разумно благодаря своим навязчивым функциям. Он обеспечивает удобную торговлю криптовалютой в режиме реального времени, а также сводит к минимуму процесс регистрации на рабочем столе каждый раз, когда вы хотите торговать.

Большинство клиентов используют смартфоны, поэтому пользователи криптобиржи вашего приложения также потребуют мобильное приложение. Приложение может вызвать больше доверия среди пользователей. Это увеличит вашу потенциальную базу пользователей. Приложение помогает повысить доверие к вашему бренду, так как больше пользователей оценят мобильный интерфейс и косвенно прорекламируют вашу платформу.

Мобильное приложение для торговли криптовалютой исключает недостатки, связанные с отсутствием рабочего стола, подключением к Интернету или другими проблемами, поскольку оно быстрое и доступное. Это помогает удваивать уровень торговли на вашей платформе каждую секунду.

Криптовалюта мобильного приложения помогает увеличить денежный поток вашего торгового портала. Это также улучшит взаимодействие с пользователем и повысит ликвидность приложения. По мере увеличения базы подписчиков вашего приложения вы, в свою очередь, можете повысить прибыльность портала.

Мы уже обсуждали преимущества разработки мобильного приложения для торговли криптовалютой; теперь мы углубимся в то, как создать его с умом. В следующем содержании вы можете прочитать процесс и основные факторы, которые следует учитывать при разработке приложения для торговли криптовалютой.

В настоящее время для инвесторов доступно множество крипто-мобильных приложений. Если вы тоже хотите создать подобную платформу, у нее должен быть определенный x-фактор, чтобы сделать ее более привлекательной.

Компоненты, необходимые каждому торговому приложению

Вот некоторые компоненты, которые должны быть в вашем процессе разработки торгового приложения.

Торговый движок

Это будет ядро вашего приложения для обмена, которое будет выполнять все операции. Выберите торговый движок, который может рассчитывать балансы, выполнять транзакции, управлять книгой заказов и подсчитывать все транзакции, совершенные на бирже.

Вам нужно построить подходящий торговый и функциональный движок, который сможет управлять всеми действиями наотмашь. Помните об этом в процессе разработки торгового приложения.

Внешний пользовательский интерфейс

Как следует из названия, это будет лицо вашего приложения. Необходимо иметь гладкий и простой в использовании интерфейс, чтобы пользователи могли привыкнуть к вашей платформе. Интуитивно понятный интерфейс вашего приложения для криптотрейдинга предлагает легкий опыт торговли. Помните, что простое приложение с надежными функциями лучше, чем причудливое приложение со слишком большим количеством беспорядка.

Основные функции вашего приложения должны быть:

Регистрация пользователя/Вход

Ввод/вывод средств

Проверьте книгу заказов, статистику, графики, транзакции и т. д.

Помощь/Поддержка

Заказы на покупку/продажу

Бумажник

Чат-бот

Добавление чат-бота, помогающего пользователям решать их вопросы, становится дополнительной функцией вашей поддержки/помощи. Чат-бот должен иметь дополнительные функции безопасности, чтобы укрепить доверие между пользователями и поставщиком приложения.

Бумажник

Приложения для торговли криптовалютой должны иметь хороший кошелек с расширенными функциями шифрования и безопасностью банковского уровня для успешного проведения шоу. Вам нужно будет встроить хороший API (интерфейс прикладного программирования) в свой кошелек, чтобы помочь пользователям использовать инновационную и надежную функцию.

Консоль администратора

Как поставщик/владелец мобильных приложений, вам нужно будет управлять различными аспектами обмена. Хотя вы можете добавить дополнительные функции в соответствии с вашими требованиями, каждая консоль администратора должна иметь функции для управления листингом, добавления новых валют, редактирования торговых комиссий, зачисления/списания средств с кошельков и т. д.

Назовите свое приложение

Крайне важно иметь легко запоминающееся, ориентированное на ключевые слова доменное имя для вашего крипто-бизнеса мобильного приложения, как и для любого другого бизнеса. Он должен быть коротким, без каких-либо запутанных символов. Домен с высокой частотой поиска поможет увеличить посещаемость вашего сайта.

Как мне запустить собственное приложение для торговли криптовалютой?

Следующий пошаговый процесс разработки приложения для криптотрейдинга даст хорошее понимание предмета.

Проведите небольшое исследование рынка

Прежде чем разрабатывать приложение для торговли криптовалютой, вы должны провести тщательное исследование, чтобы узнать, что предлагают ваши конкуренты. Кроме того, примите участие в последующих действиях пользователей, чтобы понять их требования и проблемы с существующим криптографическим приложением, которое они используют. Это поможет вам создать лучшее приложение с отличными функциями, обеспечивающими надежную и удобную работу. При разработке приложения для торговли криптовалютой убедитесь, что оно достаточно хорошо, чтобы выдержать конкуренцию на рынке, уделяя особое внимание определенным сегментам, которые не могут предложить другие приложения. У него должен быть x-фактор, который сделает его более привлекательным.

Получите юридическую консультацию, чтобы исключить задержки в постановлениях правительства

Прежде чем приступить к делу, необходимо обратиться за юридической консультацией, чтобы разобраться в различных государственных формальностях в этой сфере. Вам понадобится руководство, чтобы получить все необходимые лицензии в этой юрисдикции. Операторы биткойнов должны получить лицензию на деятельность по переводу денег в США.

Наведите порядок в финансировании

Вы не можете создать приложение без надлежащего финансирования. Запросите у экспертов приблизительную оценку всего предприятия. Вам может понадобиться около 135 000 долларов США для запуска и работы приложения для обмена криптовалютой в США. Эта стоимость включает первоначальные расходы на рекламу и государственную регистрацию. Всегда лучше планировать операционные средства на следующие несколько лет, пока бизнес не достигнет точки безубыточности и не начнет приносить прибыль, а не останавливать свой прогресс на полпути.

Найдите поставщика технологических решений

Объединитесь с хорошим поставщиком технологических решений, который сделает всю работу по созданию приложений. Свяжитесь с компанией, которая предлагает регулярные решения и берет ежемесячную или ежегодную плату. Приложение будет нуждаться в постоянной настройке, обновлениях и исправлениях. Было бы полезно, если бы в вашем совете был технократ, который отслеживал бы и управлял техническими аспектами приложения.

Правильный стек для вашего приложения с вашим поставщиком решений

Первоклассный стек сделает ваше приложение более привлекательным и мощным. Хороший стек технологий приведен ниже:

Для IOS — Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Для Android — Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin.

База данных — MySQL, Redis, MongoDB

Облако — MS Azure, AWS

Платежные шлюзы — Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Аналитика — Google Analytics, Spark, Gleam IO

Push-уведомления — Amazon SNS, MAP, Twilio

Вы можете не понимать эти термины, и вам может казаться, что это работа вашего поставщика технологических решений. Но всегда лучше сделать небольшую домашнюю работу и понять эти термины, чтобы знать точные стеки, используемые для разработки вашего приложения.

Убедитесь, что ваше приложение может синхронизироваться с другими существующими приложениями

Пользователям понравится использовать криптовалюту мобильного приложения с книгой заказов для поддержания своей торговой деятельности. Эта функция побуждает их использовать одно надежное приложение, которое связывает их торговлю с сетью существующих предприятий, тем самым повышая ликвидность. С более разветвленной сетью бирж проблемы с ликвидностью уменьшатся. Получите современный интерфейс API, который распределяет ликвидность и объем торгов между двумя торговыми приложениями.

Объединитесь с платежным процессором

Каждый платежный процессор будет иметь уникальные функции, которые останутся его идентичностью. Чтобы сохранить конкурентное преимущество по сравнению с другими торговыми приложениями, вы должны сотрудничать с поставщиками с самой низкой скоростью транзакций. Кроме того, некоторые платежные системы включают в свои контракты скрытые комиссии. Попросите вашего юрисконсульта тщательно проверить документы, прежде чем заключать сделку. Убедитесь, что процессоры совместимы с методами кибербезопасности. Убедитесь, что ваш платежный процессор соответствует стандарту PCI, чтобы исключить возможности киберугроз.

Внедрите методы максимальной безопасности

Безопасность является первостепенным фактором в торговле криптовалютой и любой другой финансовой транзакции. Вы должны использовать лучшие технологии в приложении, и вы должны разместить проект на защищенной платформе. Попросите своего технологического партнера использовать автономные кошельки для холодного хранения, двухфакторную аутентификацию и зашифрованные базы данных. Криптовалюты стали важной мишенью для киберпреступников и хакеров. Итак, создайте свое мобильное криптографическое приложение с самой мощной функцией безопасности.

Сначала попробуйте бета-тестирование

Когда ваше приложение создано и у вас есть все функции партнера, пришло время запустить ваше приложение в режиме тестирования. Это можно сделать с помощью бета-тестирования. Протестируйте весь спектр возможностей вашего приложения в бета-версии, чтобы исключить ошибки или ошибки.

Начать маркетинговую и PR-кампанию

После того, как ваше приложение протестировано и вы удовлетворены результатом, пришло время сообщить миру о вашем криптомобильном приложении. Свяжитесь с крипто-новостными агентствами, чтобы позволить им распространять новости о вашем новом запуске. Если у вас нет маркетингового бюджета, вы можете сосредоточиться на бесплатной рекламе в социальных сетях, пока не наберете хорошую клиентскую базу.

Не пренебрегайте поддержкой клиентов

Ваша поддержка клиентов должна быть на правильном пути с самого начала. Многие криптомобильные приложения добавляют чат-бота, который отвечает только на записанные сообщения или ответы с задержкой. Если вы хотите искренне общаться с людьми, убедитесь, что ваша команда внимательна и готова помочь. Они должны иметь возможность удовлетворительно разрешать жалобы и технические проблемы. Оперативно отвечайте своим пользователям. Вы можете сделать это, внедрив систему тикетов, так как это дает вашим пользователям чувство доверия.

Поддерживать юридическую команду

Криптовалютные законы быстро развиваются. Вам понадобится юридическая команда на всех уровнях для обеспечения соблюдения требований и разрешения споров. Команда юристов сможет следить за всеми национальными и международными юрисдикциями, чтобы помочь различным пользователям легко осуществлять торговлю в приложении. Штатная или штатная команда по соблюдению правовых норм поможет вам работать бесперебойно.

Вышеуказанные шаги должны быть вашим предварительным планом действий по созданию приложения для торговли криптовалютой. Вы можете столкнуться с несколькими препятствиями на пути, но вы всегда можете обратиться за помощью к своему консультанту.

Сколько стоит построить крипто-торговую платформу?

Хорошая и надежная платформа для торговли криптовалютой требует надежного партнера по созданию приложений и столь же надежной функции кибербезопасности. Стоимость создания приложений, соответствующих качеству игроков рынка криптовалют, может составлять от 57 000 до 98 000 долларов.

Приведенная выше цифра является приблизительной оценкой. Если вы хотите создать веб-сайт для своей торговой платформы, стоимость может возрасти до 135 000 долларов. После того, как вы рассчитали первоначальный капитал, вам также необходимо отложить часть средств на эксплуатационные расходы и выделить часть средств на маркетинговые расходы. Это поможет вам плавно запустить приложение.

Правовые аспекты разработки приложения для торговли криптовалютой

Создание приложения для торговли криптовалютой в США и многих других странах является законным. Но вам потребуются специальные лицензии для регистрации вашего приложения и возможности его публичного использования. Вам необходимо получить бизнес-лицензию на денежный перевод, чтобы иметь возможность работать с приложением для торговли криптовалютой, а также разрешение на работу по всему миру без каких-либо территориальных ограничений.

Прежде чем создавать свое приложение для торговли криптовалютой, вам необходимо рассмотреть указанные выше важные детали. Обширные исследования неизбежны, и вам нужно иметь полную модель и приблизительную графику приложения, чтобы начать работу с правильной ноты. Хорошая команда также имеет решающее значение для разработки успешного приложения для торговли криптовалютой. Убедитесь, что вы сотрудничаете с нужными людьми, которые управляют шоу и превращают мечту в реальность.