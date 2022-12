Kryptowaluta nauczyła świat nowego sposobu zarabiania, inwestowania i handlu. Ten nowy środek wymiany wzniósł się ostatnio na wyżyny. Widzieliśmy, jak nasi przyjaciele wznoszą się od szmat do bogactwa w krótkim czasie, używając tej dobroczynnej waluty cyfrowej w sposób inteligentny. Tak więc, jeśli planujesz rozwijać aplikację do handlu kryptowalutami, jesteś na dobrej drodze i jest to właściwy czas, aby realizować obiecujący świat możliwości.

Aplikacja giełda kryptowalut to doskonały sposób na penetrację tego wielkiego rynku. Giełda kryptowalut jest zasadniczo pośrednikiem, który może zarobić przystojne prowizje od każdego handlu dokonanego za pośrednictwem swojej platformy. Jest to również lepsze podejście, aby wyprzedzić wyścig, niż znalezienie sposobów na wydobycie tokenów Bitcoin.

Czym jest kryptowaluta?

Kryptowaluta to zdecentralizowane wirtualne środki transakcyjne, które można wykorzystać do zakupu towarów i usług, alternatywna forma waluty fiat. Waluty te są nieuregulowane, dlatego ludzie handlują nimi dla zysku. Ceny są określane przez spekulantów i zależą w dużej mierze od popytu rynkowego. Jest to zmienne, a warunki rynkowe dyktują warunki jak w każdym handlu giełdowym. Aby zabezpieczyć transakcje online, musisz mieć solidną księgę główną z silną kryptografią.

Wiele firm już rozpoczęło swoje kryptowaluty i handel w ich nazwie tokenów. Można nimi handlować za towary lub usługi świadczone przez firmy. Tokeny są czymś podobnym do identyfikatora skryptu akcji. Aby kupić kryptowalutę, będziesz musiał wydać waluty fiat.

Kryptowaluty są zaprogramowane w technologii blockchain, która jest nieprzekraczalnym algorytmem. Blockchain to zdecentralizowana technologia, która rozprzestrzenia się online, aby zarządzać i rejestrować transakcje. Ta technologia jest bardzo bezpieczna i bezpieczna.

Dlaczego warto stworzyć aplikację do handlu kryptowalutami?

Mobilna aplikacja do handlu kryptowalutami może pomóc wyprodukować więcej handlowców, inwestorów i kupców na rynku. Dobra aplikacja powinna mieć łatwy do nawigacji interfejs, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i być w stanie rozwiązać problemy, których inne aplikacje nie mogą rozwiązać.

Aplikacja do handlu kryptowalutami pomaga w szybkim i inteligentnym handlu dzięki swoim intruzywnym funkcjom. Zapewnia komfortowe doświadczenie w handlu kryptowalutami w czasie rzeczywistym, a także minimalizuje proces logowania się na pulpicie za każdym razem, gdy chcesz handlować.

Większość klientów korzysta ze smartfonów, więc użytkownicy Twojej aplikacji crypto exchange będą również wymagać aplikacji mobilnej. App może rozwinąć więcej zaufania wśród użytkowników. Zwiększy to twoją potencjalną bazę użytkowników. Aplikacja pomaga poprawić wiarygodność Twojej marki, ponieważ więcej użytkowników doceni interfejs mobilny i pośrednio wprowadzi na rynek Twoją platformę.

Mobilna aplikacja do handlu kryptowalutami wyklucza wady braku dostępności pulpitu, połączenia internetowego lub innych kwestii, ponieważ jest szybka i dostępna. Pomaga podwoić poziom handlu wykonywanego na Twojej platformie w każdej sekundzie.

Aplikacja mobilna kryptowalut pomaga podnieść przepływ środków pieniężnych w Twoim portalu handlowym. Doprowadziłoby to również do lepszego doświadczenia użytkownika i lepszej płynności w aplikacji. Wraz ze wzrostem bazy subskrybentów Twojej aplikacji, możesz z kolei podnieść rentowność portalu.

Omówiliśmy już zalety rozwijania aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami; teraz zagłębimy się w to, jak stworzyć jedną inteligentnie. W poniższej treści możesz przeczytać proces i istotne czynniki do rozważenia przy tworzeniu aplikacji do handlu kryptowalutami.

Istnieje wiele kryptowalutowych aplikacji mobilnych dostępnych obecnie dla inwestorów. Jeśli chcesz również stworzyć podobną platformę, powinna ona mieć pewien x-factor, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną.

Komponenty, których potrzebuje każda aplikacja handlowa

Oto kilka komponentów, które powinien posiadać Twój proces tworzenia aplikacji tradingowej.

Silnik handlowy

To będzie rdzeń Twojej aplikacji giełdowej, który będzie uruchamiał wszystkie operacje. Wybierz silnik handlowy, który może obliczać salda, realizować transakcje, zarządzać portfelem zamówień i podsumowywać wszystkie transakcje dokonywane na giełdzie.

Musisz zbudować odpowiedni handel i funkcjonalny silnik, który może zarządzać wszystkimi działaniami na backhand. Pamiętaj o tym podczas procesu rozwoju aplikacji handlowej.

Front-End User Interface

Jak sama nazwa wskazuje, będzie to twarz Twojej aplikacji. Konieczne jest posiadanie gładkiego i łatwo dostępnego interfejsu dla użytkowników, aby przyzwyczaić się do swojej platformy. Intuicyjny interfejs Twojej aplikacji do handlu kryptowalutami oferuje łatwe doświadczenie handlowe. Pamiętaj, że prosta aplikacja z solidnymi funkcjami jest lepsza niż fantazyjna aplikacja ze zbyt dużą ilością bałaganu.

Główne cechy Twojej aplikacji powinny być następujące:

Rejestracja użytkownika/Login

Wpłata/wypłata środków

Sprawdzanie księgi zamówień, statystyk, wykresów, transakcji itp.

Pomoc/Support

Zlecenia kupna/sprzedaży

Portfel

Chatbot

Dodanie chatbota, który pomoże użytkownikom rozwiązać ich pytania, staje się wartością dodaną do Twojego wsparcia/pomocy. Chatbot powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenia, aby budować większe zaufanie pomiędzy użytkownikami a dostawcą aplikacji.

Portfel

Aplikacje do handlu kryptowalutami powinny mieć dobry portfel z zaawansowanymi funkcjami szyfrowania i zabezpieczeniami klasy bankowej, aby z powodzeniem prowadzić program. Będziesz musiał osadzić dobre API (Application Programming Interface) w swoim portfelu, aby pomóc użytkownikom doświadczyć innowacyjnej i niezawodnej funkcji.

Konsola administratora

Jako dostawca/właściciel aplikacji mob, będziesz musiał zarządzać różnymi aspektami wymiany. Chociaż możesz zdecydować się na dodanie dodatkowych funkcji do swoich wymagań, każda konsola administratora musi mieć funkcje do zarządzania listingiem, dodawania nowych walut, edytowania opłat handlowych, kredytowania/obciążania funduszy do portfeli itp.

Nazwij swoją aplikację

Konieczne jest posiadanie łatwej do zapamiętania, skoncentrowanej na słowach kluczowych nazwy domeny dla swojej aplikacji mobowej kryptowalut, jak każdy inny biznes. Musi być krótka w długości bez żadnych mylących znaków. Domena z wysokim wolumenem wyszukiwania pomoże zwiększyć ruch na Twojej stronie.

Jak rozpocząć własną aplikację handlową Crypto?

Poniższy proces krok po kroku tworzenia aplikacji do handlu kryptowalutami pozwoli na dobre zrozumienie tematu.

Zrób kilka badań rynku

Przed opracowaniem aplikacji do handlu kryptowalutami musisz przeprowadzić dokładne badania, aby wiedzieć, co oferują Twoi konkurenci. Zaangażuj się również w śledzenie użytkowników, aby zrozumieć ich wymagania i problemy z istniejącą aplikacją kryptowalutową, z której korzystają. Pomoże Ci to stworzyć lepszą aplikację z doskonałymi funkcjami, które oferują solidne, przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Podczas opracowywania aplikacji do handlu kryptowalutami, upewnij się, że jest wystarczająco dobra, aby przetrwać konkurencję na rynku, skupiając się na konkretnych segmentach, których inne aplikacje nie oferują. Musi mieć czynnik x, który sprawi, że będzie bardziej atrakcyjny.

Uzyskaj porady prawne, aby wykluczyć opóźnienia w przepisach rządowych

Zanim przejdziesz do działania, konieczne jest, aby zasięgnąć porady prawnej, aby zrozumieć różne formalności rządowych w tej dziedzinie. Będziesz potrzebował wskazówek, aby uzyskać wszystkie istotne licencje w tej jurysdykcji. Operatorzy Bitcoin muszą uzyskać licencję biznesową Money Transmitter w USA.

Zdobądź swoje fundusze

Nie można zbudować aplikacji bez odpowiedniego finansowania. Zapytaj ekspertów o przybliżony szacunek dla całego przedsięwzięcia. Możesz potrzebować około 135 000 USD, aby uruchomić i obsługiwać aplikację wymiany kryptowalut w USA. Ten koszt obejmuje początkowe koszty reklamy i rejestracji rządowej. Zawsze lepiej jest mieć fundusze operacyjne zaplanowane na najbliższe kilka lat, aż biznes może osiągnąć próg rentowności i zacząć przynosić zyski, a nie zatrzymywać swój postęp w połowie drogi.

Znajdź dostawcę rozwiązań technologicznych

Team up z dobrym dostawcą rozwiązań technologicznych, który zrobi wszystko app-building pracy. Związać się z firmą, która oferuje regularne rozwiązania i bierze miesięczne lub roczne opłaty. App będzie wymagać ciągłego tweakingu, aktualizacje i poprawki. To pomoże, jeśli masz technokratę na pokładzie do śledzenia i zarządzania technicznymi aspektami aplikacji.

Prawo Stack dla Twojej aplikacji z dostawcą rozwiązań

Top-notch stos będzie uczynić swoją aplikację bardziej atrakcyjne i potężne. Dobry stos techniczny jest wymieniony poniżej:

Dla IOS - Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Dla Androida - Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Baza danych - MySQL, Redis, MongoDB

Chmura - MS Azure, AWS

Bramki płatności - Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analityka - Google Analytics, Spark, Gleam IO

Powiadomienia push - Amazon SNS, MAP, Twilio

Możesz nie rozumieć tych terminów i możesz uważać, że jest to praca twojego dostawcy rozwiązań technologicznych. Ale zawsze lepiej jest odrobić trochę pracy domowej i zrozumieć te terminy, aby poznać dokładne stosy używane do tworzenia aplikacji.

Upewnij się, że Twoja aplikacja może synchronizować się z innymi istniejącymi aplikacjami

Użytkownicy będą uwielbiać korzystać z aplikacji mobilnej crypto z książką zamówień, aby utrzymać swoje działania handlowe. Ta funkcja zachęca ich do korzystania z jednej solidnej aplikacji, która łączy ich handel z siecią istniejących firm, zwiększając w ten sposób płynność. Dzięki bardziej rozbudowanej sieci giełd, problemy z płynnością zmniejszą się. Uzyskaj nowoczesny interfejs API, który dzieli płynność i wielkość handlu między dwiema aplikacjami handlowymi.

Połącz się z procesorem płatności

Każdy procesor płatności będzie miał unikalne cechy, które pozostaną jako jego tożsamość. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną nad innymi aplikacjami handlowymi, musisz współpracować z dostawcami o najniższych stawkach transakcyjnych. Ponadto, niektóre procesory płatności zawierają ukryte opłaty w swoich umowach. Zapytaj swojego radcę prawnego, aby dokładnie sprawdzić dokumenty przed kliknięciem transakcji. Upewnij się, że procesory są zgodne z praktykami cyberbezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twój procesor płatności jest zgodny z PCI, aby wykluczyć możliwości cyberzagrożeń.

Wdrożenie maksymalnych praktyk bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest najważniejszym czynnikiem w handlu kryptowalutami i każdej innej transakcji finansowej App. Musisz włączyć najlepsze technologie do aplikacji i musisz hostować projekt na zabezpieczonej platformie. Poproś swojego partnera technologicznego, aby używał portfeli offline cold storage, dwuskładnikowych uwierzytelnień i zaszyfrowanych baz danych. Kryptowaluty stały się znaczącym celem cyberprzestępczości i hakowania. Dlatego zbuduj swoją mobilną aplikację kryptowalutową z najpotężniejszą funkcją bezpieczeństwa.

Najpierw wypróbuj testy beta

Kiedy Twoja aplikacja jest już zbudowana i masz wszystkie funkcje partnerskie na miejscu, nadszedł czas, aby uruchomić aplikację w trybie testowym. Można to zrobić poprzez beta testy. Przetestuj pełen zakres możliwości swojej aplikacji w wersji beta, aby wykluczyć błędy lub usterki.

Rozpocznij kampanię marketingową i PR

Kiedy Twoja aplikacja jest już przetestowana i jesteś zadowolony z wyniku, nadszedł czas, aby dać światu znać o Twojej aplikacji mobilnej do kryptowalut. Połącz się z biurami informacyjnymi kryptowalut, aby pozwolić im rozprzestrzeniać wiadomości o swoim nowym uruchomieniu. Jeśli nie masz budżetu marketingowego, możesz skupić się na bezpłatnej reklamie w mediach społecznościowych, dopóki nie zdobędziesz dobrej bazy klientów.

Nie zaniedbuj wsparcia klienta

Twoje wsparcie klienta powinno być na dobrej drodze od samego początku. Wiele aplikacji mobilnych kryptowalut dodaje chatbota, który odpowiada tylko na nagrane wiadomości lub opóźnione odpowiedzi. Jeśli chcesz autentycznie połączyć się z ludźmi, upewnij się, że twój zespół jest uważny i pomocny. Powinni być w stanie rozwiązać skargi i problemy techniczne w sposób zadowalający. Odpowiadaj swoim użytkownikom szybko. Możesz to zrobić poprzez wdrożenie systemu biletowego, ponieważ daje to poczucie zaufania do użytkowników.

Utrzymuj zespół prawny

Prawo dotyczące kryptowalut szybko ewoluuje. Będziesz potrzebował zespołu prawnego na wszystkich poziomach, aby utrzymać zgodność i rozwiązywać spory. Zespół prawny będzie w stanie śledzić wszystkie krajowe i międzynarodowe jurysdykcje, aby pomóc różnym użytkownikom w łatwym przeprowadzaniu transakcji na aplikacji. Pełnoetatowy lub wewnętrzny zespół ds. zgodności z prawem może pomóc Ci w sprawnym funkcjonowaniu.

Powyższe kroki powinny być twoim wstępnym planem działania, aby zbudować aplikację do handlu kryptowalutami. Możesz znaleźć kilka blokad na drodze, ale zawsze możesz poprosić swojego doradcę o wskazówki.

Ile kosztuje zbudowanie platformy handlowej Crypto?

Dobra i niezawodna platforma handlu kryptowalutami wymaga solidnego partnera do budowania aplikacji i równie solidnej funkcji cyberbezpieczeństwa. Koszt budowy aplikacji odpowiadających jakości graczy na rynku kryptowalut może wynosić od 57 000 do 98 000 USD.

Podana powyżej liczba jest przybliżonym szacunkiem. Jeśli chcesz zbudować stronę internetową dla swojej platformy handlowej, koszt może wzrosnąć do 135 000 USD. Po zorientowaniu się w kapitale początkowym, trzeba również zachować trochę na bok jako koszty pracy i przeznaczyć część funduszu na wydatki marketingowe. To pomoże Ci uruchomić aplikację gładko.

Aspekty prawne tworzenia aplikacji do handlu kryptowalutami

Tworzenie aplikacji do handlu kryptowalutami w USA i wielu innych krajach jest legalne. Ale będziesz potrzebował specjalnych licencji, aby zarejestrować swoją aplikację i móc ją publicznie używać. Musisz uzyskać licencję Money Transmitter Business License, aby móc obsługiwać aplikację do handlu kryptowalutami i pozwolenie na globalne działanie bez ograniczeń terytorialnych.

Przed zbudowaniem swojej aplikacji do handlu kryptowalutami musisz rozważyć powyższe kluczowe szczegóły. Obszerne badania są nieuniknione i musisz mieć cały model i szorstką grafikę aplikacji w ręku, aby zacząć na właściwej notatce. Dobry zespół jest również kluczowy dla rozwoju udanej aplikacji do handlu kryptowalutami. Upewnij się, że współpracowałeś z odpowiednimi ludźmi, którzy napędzają show i przekształcają marzenie w rzeczywistość.