Cryptocurrency heeft de wereld een nieuwe manier geleerd om te verdienen, te investeren en te handelen. Dit nieuwe ruilmiddel heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. We hebben onze vrienden in korte tijd van vodden naar rijkdom zien stijgen door deze weldadige digitale valuta slim te gebruiken. Dus, als u van plan bent om een crypto trading app te ontwikkelen, bent u op de goede weg, en het is de juiste tijd om een veelbelovende wereld van mogelijkheden na te streven.

Een app crypto handel is een uitstekende manier om deze grote markt binnen te dringen. Een crypto handelaar is in wezen een tussenpersoon die knappe commissies kan verdienen op elke handel die via zijn platform wordt gedaan. Het is ook een betere aanpak om de race voor te blijven dan manieren te vinden om Bitcoin-tokens te delven.

Wat is cryptocurrency?

Cryptocurrency is een gedecentraliseerd virtueel transactiemiddel dat kan worden gebruikt om goederen en diensten te kopen, een alternatieve vorm van fiatvaluta. Deze munten zijn ongereguleerd, en daarom verhandelen mensen ze met winstoogmerk. De prijzen worden bepaald door speculanten en hangen sterk af van de marktvraag. Het is volatiel, en de marktomstandigheden dicteren de voorwaarden zoals bij elke beurshandel. Om online transacties te beveiligen, moet je een robuust online grootboek hebben met sterke cryptografie.

Veel bedrijven zijn al begonnen met hun cryptocurrencies en de handel in hun token. Deze kunnen worden verhandeld voor de goederen of diensten die de bedrijven leveren. De tokens zijn vergelijkbaar met het aandelen-script ID. U zult fiatvaluta's moeten uitgeven om een cryptocurrency te kopen.

Cryptocurrencies zijn geprogrammeerd met blockchaintechnologie, wat een onneembaar algoritme is. Blockchain is een gedecentraliseerde technologie die zich online verspreidt om transacties te beheren en vast te leggen. Deze technologie is zeer veilig en beveiligd.

Waarom een app maken voor cryptohandel?

Een mobiele applicatie voor cryptohandel kan helpen om meer handelaren, investeerders en handelaren in de markt te produceren. Een goede app moet een gemakkelijk te navigeren interface hebben, geavanceerde veiligheidsfuncties, en in staat zijn om de problemen op te lossen die andere apps niet kunnen oplossen.

Een crypto trading app helpt om snel en slim te handelen met zijn indringende functies. Het biedt een real-time en comfortabele crypto trading ervaring en minimaliseert ook het proces van inloggen op een desktop elke keer dat u wilt handelen.

De meeste klanten gebruiken smartphones, dus uw app crypto exchange gebruikers zullen ook een mobiele app eisen. De App kan meer vertrouwen ontwikkelen bij de gebruikers. Het zal uw potentiële gebruikersbestand vergroten. Een app helpt de geloofwaardigheid van uw merk te verbeteren omdat meer gebruikers de mobiele interface zullen waarderen en indirect uw platform op de markt brengen.

Een mobiele crypto handel toepassing sluit de nadelen uit van een gebrek aan beschikbaarheid van een desktop, internetverbinding, of andere problemen omdat het snel en toegankelijk is. Het helpt het niveau van de handel gedaan op uw platform elke seconde te verdubbelen.

Mobiele app crypto helpt om de cashflow van uw handelsportaal te verhogen. Het zou ook leiden tot een betere gebruikerservaring en een betere liquiditeit op de App. Als uw app abonneebestand toeneemt, kunt u op uw beurt de winstgevendheid van het portaal verhogen.

We hebben al gesproken over de voordelen van het ontwikkelen van een crypto trading mobiele app; nu zullen we diep ingaan op hoe je er een slim kunt maken. In de volgende inhoud kunt u het proces en de essentiële factoren lezen waarmee u rekening moet houden voor het ontwikkelen van een crypto trading applicatie.

Er zijn momenteel veel crypto mobiele Apps beschikbaar voor beleggers. Als u ook een soortgelijk platform wilt maken, moet het een bepaalde x-factor hebben om het aantrekkelijker te maken.

Componenten die elke trading app nodig heeft

Hier zijn enkele componenten die uw trading app ontwikkelingsproces moet hebben.

Handelsmotor

Het zal de kern van uw ruil app zijn die alle operaties zal uitvoeren. Kies een trading engine die saldi kan berekenen, transacties kan uitvoeren, een orderboek kan beheren en alle transacties op een beurs kan bijhouden.

U moet een geschikte handels- en functionele engine bouwen die alle activiteiten aan de achterkant kan beheren. Houd dit in gedachten tijdens het ontwikkelingsproces van uw trading app.

Front-End Gebruikersinterface

Zoals de naam al doet vermoeden, zal dit het gezicht van uw App zijn. Het is noodzakelijk om een soepele en gemakkelijk toegankelijke interface te hebben voor gebruikers om aan uw platform te wennen. Een intuïtieve interface van uw crypto trading applicatie biedt een gemakkelijke handelservaring. Vergeet niet dat een eenvoudige app met robuuste functies beter is dan een fancy app met te veel rommel.

De belangrijkste functies van uw app moeten zijn:

Gebruikers Registratie/Login

Geld storten/opnemen

Orderboek controleren, statistieken, grafieken, transacties, enz.

Hulp/ondersteuning

Koop/Verkoop orders

Portemonnee

Chatbot

Het toevoegen van een chatbot om gebruikers te helpen hun vragen op te lossen wordt een functie met toegevoegde waarde aan uw support/help. De chatbot moet extra beveiligingsfuncties hebben om meer vertrouwen op te bouwen tussen gebruikers en de aanbieder van de app.

Portemonnee

Crypto trading applicaties moeten een goede portemonnee hebben met geavanceerde encryptie functies en bank-grade beveiliging om de show succesvol te draaien. U moet een goede API (Application Programming Interface) in uw portefeuille inbouwen om de gebruikers een innovatieve en betrouwbare functie te laten ervaren.

Beheerdersconsole

Als de mob app provider/eigenaar, zult u verschillende aspecten van de uitwisseling moeten beheren. Hoewel u ervoor kunt kiezen om extra functies toe te voegen om aan uw eisen te voldoen, moet elke beheerconsole de functies hebben om de listing te beheren, nieuwe valuta toe te voegen, handelskosten te bewerken, geld te crediteren/debiteren naar wallets, enz.

Geef uw app een naam

Het is noodzakelijk om een gemakkelijk te onthouden, trefwoord-gerichte domeinnaam te hebben voor uw mob app crypto business zoals elke andere business. Hij moet kort zijn, zonder verwarrende tekens. Een domein met een hoog zoekvolume zal helpen om het verkeer naar uw website te stimuleren.

Hoe begin ik mijn eigen Crypto trading app?

Het volgende stap-voor-stap proces voor het ontwikkelen van een crypto trading app zal een goed begrip van het onderwerp geven.

Doe wat marktonderzoek

Voordat u een crypto trading app ontwikkelt, moet u grondig onderzoek doen om te weten wat uw concurrenten aanbieden. Ga ook een gebruikersopvolging aan om hun eisen en problemen met de bestaande crypto app die ze gebruiken te begrijpen. Het zal u helpen een betere app te maken met uitstekende functies die een robuuste, gebruiksvriendelijke ervaring bieden. Zorg er bij het ontwikkelen van uw crypto trading app voor dat deze goed genoeg is om de concurrentie in de markt te overleven met een focus op specifieke segmenten die andere apps niet bieden. Het moet een x-factor hebben die het aantrekkelijker maakt.

Krijg juridische begeleiding om achterstanden in de regelgeving van de overheid uit te sluiten

Voordat u in actie komt, moet u juridisch advies inwinnen om de verschillende overheidsformaliteiten op dit gebied te begrijpen. U hebt begeleiding nodig om alle essentiële vergunningen in dit rechtsgebied te verkrijgen. Bitcoin-ondernemers moeten een Money Transmitter Business License verkrijgen in de VS.

Regel uw financiering

U kunt geen app bouwen zonder de juiste financiering. Vraag de experts om een ruwe schatting voor de hele onderneming. Je hebt misschien ongeveer $ 135.000 nodig om een crypto-uitwisselingsapp in de VS te lanceren en te exploiteren. Deze kosten zijn inclusief de initiële reclame en registratiekosten van de overheid. Het is altijd beter om operationele fondsen te hebben gepland voor de komende paar jaar totdat het bedrijf het break-even punt kan bereiken en winst begint te maken, niet om uw vooruitgang halverwege te stoppen.

Vind een leverancier van technologische oplossingen

Werk samen met een goede aanbieder van technologische oplossingen die al het app-bouwwerk doet. Sluit je aan bij een bedrijf dat regelmatige oplossingen biedt en maandelijkse of jaarlijkse kosten in rekening brengt. De app moet voortdurend worden aangepast, bijgewerkt en gerepareerd. Het zou helpen als je een technocraat in je bestuur hebt die de technische aspecten van de app volgt en beheert.

De juiste stack voor uw app met uw solution provider

Een top-stack maakt uw App aantrekkelijker en krachtiger. Een goede technische stack is hieronder opgesomd:

Voor IOS - Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Voor Android - Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Database - MySQL, Redis, MongoDB

Cloud - MS Azure, AWS

Betalingsgateways - Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analytics - Google Analytics, Spark, Gleam IO

Pushmeldingen - Amazon SNS, MAP, Twilio

Misschien begrijpt u deze termen niet, en denkt u dat dit het werk is van uw leverancier van technologische oplossingen. Maar het is altijd beter om een beetje huiswerk te doen en deze termen te begrijpen om de exacte stacks te kennen die worden gebruikt om uw App te ontwikkelen.

Zorg ervoor dat uw app kan synchroniseren met andere bestaande apps

Gebruikers zullen graag de mobiele app crypto met een orderboek gebruiken om hun handelsactiviteiten bij te houden. Deze functie moedigt hen aan om een enkele robuuste app te gebruiken die hun handel verbindt met een netwerk van bestaande bedrijven, waardoor de liquiditeit toeneemt. Met een uitgebreider netwerk van beurzen zullen liquiditeitsproblemen verminderen. Krijg een moderne API-interface die liquiditeit en handelsvolume deelt tussen twee handelsapps.

Werk samen met een betalingsverwerker

Elke betalingsverwerker zal unieke kenmerken hebben die zijn identiteit behouden. Om een concurrentievoordeel ten opzichte van andere handelsapps te behouden, moet u samenwerken met de aanbieders met de laagste transactietarieven. Ook bevatten sommige betalingsverwerkers verborgen kosten in hun contracten. Vraag uw juridisch adviseur om de documenten zorgvuldig te controleren voordat u op de deal klikt. Zorg ervoor dat de verwerkers compatibel zijn met de cyberbeveiligingspraktijken. Controleer of uw betalingsverwerker PCI-compliant is om de mogelijkheden van cyberdreigingen uit te sluiten.

Implementeer maximale beveiligingspraktijken

Veiligheid is de belangrijkste factor bij de handel in cryptocurrency en elke andere financiële transactie App. Je moet de beste technologieën in de App verwerken, en je moet het project hosten op een beveiligd platform. Vraag uw technologiepartner om offline cold storage wallets, two-factor authenticaties en versleutelde databases te gebruiken. Cryptocurrencies zijn een belangrijk doelwit geworden voor cybercriminaliteit en hacking. Bouw je mobiele crypto-app dus met de krachtigste beveiligingsfunctie.

Probeer eerst bètatesten

Zodra je App is gebouwd en je alle partnerfuncties op hun plaats hebt, is het tijd om je App in testmodus te lanceren. Dat kan door beta-testen. Test alle mogelijkheden van je App in beta om fouten of bugs uit te sluiten.

Start marketing en PR campagne

Zodra je App is getest, en je tevreden bent met het resultaat, is het tijd om de wereld te laten weten over je crypto mobiele App. Maak contact met crypto nieuws om hen het nieuws van je nieuwe lancering te laten verspreiden. Als je geen marketingbudget hebt, kun je je richten op gratis reclame op sociale media totdat je een goed klantenbestand hebt opgebouwd.

Verwaarloos de klantenondersteuning niet

Je klantenondersteuning moet vanaf het begin op de rails staan. Veel mobiele crypto apps voegen een chatbot toe die alleen opgenomen berichten of vertraagde antwoorden beantwoordt. Als je echt contact wilt maken met mensen, zorg er dan voor dat je team attent en behulpzaam is. Ze moeten klachten en technische problemen naar tevredenheid kunnen oplossen. Reageer snel op uw gebruikers. U kunt dit doen door een ticketingsysteem te implementeren, omdat dit een gevoel van vertrouwen geeft aan uw gebruikers.

Een juridisch team onderhouden

Cryptocurrency-wetten evolueren snel. U hebt op alle niveaus een juridisch team nodig om de naleving te handhaven en geschillen op te lossen. Een juridisch team kan alle nationale en internationale jurisdicties volgen om verschillende gebruikers te helpen gemakkelijk handel te drijven op de App. Een fulltime of in-house legal compliance team kan u helpen soepel te functioneren.

De bovenstaande stappen zouden uw voorlopige actieplan moeten zijn om een crypto trading app te bouwen. U kunt een paar wegversperringen op de weg vinden, maar u kunt altijd uw adviseur om begeleiding vragen.

Hoeveel kost het om een Crypto Trading Platform te bouwen?

Een goed en betrouwbaar crypto-handelsplatform vereist een robuuste app-bouwpartner en een even robuuste cyberbeveiligingsfunctie. De kosten voor het bouwen van apps die overeenkomen met de kwaliteit van cryptocurrency marktspelers kunnen tussen de 57.000 en 98.000 dollar liggen.

Het bovenstaande cijfer is een schatting. Als u een website voor uw handelsplatform wilt bouwen, kunnen de kosten oplopen tot $ 135.000. Zodra u het startkapitaal heeft berekend, moet u ook wat opzij houden als werkkosten en een deel van het fonds reserveren voor marketingkosten. Dit zal u helpen uw app vlot te lanceren.

Juridische aspecten van het ontwikkelen van een handelsapp voor cryptocurrency

Het maken van een cryptocurrency trading app in de VS en veel andere landen is legaal. Maar u heeft specifieke licenties nodig om uw App te registreren en publiekelijk te kunnen gebruiken. U moet een Money Transmitter Business License verkrijgen om de cryptocurrency trading app te kunnen exploiteren en toestemming om wereldwijd te opereren zonder territoriale beperkingen.

Voordat u uw crypto trading app bouwt, moet u bovenstaande cruciale details overwegen. Uitgebreid onderzoek is onvermijdelijk, en je moet het hele model en ruwe graphics van de App in de hand hebben om op de juiste manier te beginnen. Een goed team is ook cruciaal voor het ontwikkelen van een succesvolle crypto trading app. Zorg ervoor dat u samenwerkt met de juiste mensen die de show aansturen en de droom omzetten in realiteit.