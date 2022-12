Le criptovalute hanno insegnato al mondo un nuovo modo di guadagnare, investire e commerciare. Negli ultimi tempi questo nuovo mezzo di scambio ha raggiunto livelli altissimi. Abbiamo visto i nostri amici passare dagli stracci alla ricchezza in un breve lasso di tempo grazie all'uso intelligente di questa benevola valuta digitale. Quindi, se state pensando di sviluppare un'app di scambio di criptovalute, siete sulla strada giusta ed è il momento giusto per perseguire un promettente mondo di opportunità.

Un'app di scambio di criptovalute è un modo eccellente per penetrare in questo grande mercato. Un trader di criptovalute è essenzialmente un intermediario che può guadagnare commissioni interessanti su ogni operazione effettuata tramite la sua piattaforma. È anche un approccio migliore per rimanere in testa alla corsa piuttosto che trovare modi per estrarre token Bitcoin.

Che cos'è la criptovaluta?

La criptovaluta è un mezzo di transazione virtuale decentralizzato che può essere utilizzato per acquistare beni e servizi, una forma alternativa alla valuta fiat. Queste valute non sono regolamentate e quindi vengono scambiate a scopo di lucro. I prezzi sono definiti dagli speculatori e dipendono molto dalla domanda del mercato. Sono volatili e le condizioni di mercato ne dettano i termini come in qualsiasi operazione di borsa. Per rendere sicure le transazioni online, è necessario disporre di un libro mastro online robusto con una crittografia forte.

Molte aziende hanno già avviato le loro criptovalute e il commercio con i loro token. Questi possono essere scambiati con i beni o i servizi forniti dalle aziende. I token sono qualcosa di simile all'ID delle azioni. Per acquistare una criptovaluta è necessario spendere valute fiat.

Le criptovalute sono programmate con la tecnologia blockchain, un algoritmo inespugnabile. La blockchain è una tecnologia decentralizzata che si diffonde online per gestire e registrare le transazioni. Questa tecnologia è molto sicura e protetta.

Perché creare un'applicazione per il trading di criptovalute?

Un'applicazione mobile per il trading di criptovalute può aiutare a produrre più trader, investitori e commercianti sul mercato. Una buona applicazione dovrebbe avere un'interfaccia facile da navigare, funzioni di sicurezza avanzate ed essere in grado di risolvere i problemi che le altre applicazioni non possono risolvere.

Un'app per il trading di criptovalute aiuta a fare trading in modo rapido e intelligente grazie alle sue funzioni invasive. Fornisce un'esperienza di trading in cripto in tempo reale e confortevole e riduce al minimo il processo di accesso a un desktop ogni volta che si desidera fare trading.

La maggior parte dei clienti utilizza gli smartphone, quindi gli utenti del vostro exchange di criptovalute richiederanno anche un'applicazione mobile. L'app può sviluppare una maggiore fiducia tra gli utenti. Aumenterà la vostra base di utenti potenziali. Un'app contribuisce a migliorare la credibilità del vostro marchio, poiché un maggior numero di utenti apprezzerà l'interfaccia mobile e commercializzerà indirettamente la vostra piattaforma.

Un'applicazione mobile per il trading di criptovalute esclude gli inconvenienti legati alla mancanza di disponibilità di un desktop, di una connessione a Internet o di altri problemi, in quanto è rapida e accessibile. Aiuta a raddoppiare il livello di trading effettuato sulla vostra piattaforma ogni secondo.

L'applicazione mobile crypto aiuta ad aumentare il flusso di cassa del vostro portale di trading. Inoltre, porta a una migliore esperienza dell'utente e a una maggiore liquidità sull'app. Con l'aumento della base di abbonati alla vostra app, potrete a vostra volta aumentare la redditività del portale.

Abbiamo già discusso i vantaggi dello sviluppo di un'app mobile per il trading di criptovalute; ora approfondiremo come crearne una in modo intelligente. Nel contenuto che segue, potrete leggere il processo e i fattori essenziali da considerare per sviluppare un'applicazione di cripto trading.

Ci sono molte applicazioni mobili per criptovalute attualmente disponibili per gli investitori. Se anche voi volete creare una piattaforma simile, dovreste avere un certo x-factor per renderla più attraente.

Componenti di cui ogni app di trading ha bisogno

Ecco alcuni componenti che il processo di sviluppo della vostra app di trading dovrebbe avere.

Motore di trading

Sarà il cuore della vostra app di scambio che gestirà tutte le operazioni. Scegliete un motore di trading che sia in grado di calcolare i saldi, eseguire le transazioni, gestire un registro degli ordini e contabilizzare tutte le transazioni effettuate in borsa.

È necessario creare un motore di trading adeguato e funzionale, in grado di gestire tutte le attività sul lato posteriore. Tenetelo presente durante il processo di sviluppo dell'applicazione di trading.

Interfaccia utente front-end

Come suggerisce il nome, questa sarà la faccia della vostra app. È necessario avere un'interfaccia fluida e di facile accesso per consentire agli utenti di abituarsi alla vostra piattaforma. Un'interfaccia intuitiva della vostra applicazione di trading di criptovalute offre una facile esperienza di trading. Ricordate che un'applicazione semplice con funzioni solide è meglio di un'applicazione elegante con troppo disordine.

Le caratteristiche principali della vostra applicazione dovrebbero essere

Registrazione/Login dell'utente

Deposito/prelievo di fondi

Controllo del portafoglio ordini, statistiche, grafici, transazioni, ecc.

Aiuto/Supporto

Ordini di acquisto/vendita

Portafoglio

Chatbot

L'aggiunta di un chatbot per aiutare gli utenti a risolvere le loro domande diventa un valore aggiunto al vostro supporto/aiuto. Il chatbot dovrebbe avere caratteristiche di sicurezza aggiuntive per creare maggiore fiducia tra gli utenti e il fornitore dell'app.

Portafoglio

Le applicazioni di trading di criptovalute devono avere un buon portafoglio con funzioni di crittografia avanzate e sicurezza di livello bancario per funzionare con successo. È necessario incorporare una buona API (Application Programming Interface) nel portafoglio per aiutare gli utenti a sperimentare una funzione innovativa e affidabile.

Console di amministrazione

In qualità di fornitore/proprietario dell'app mob, dovrete gestire diversi aspetti dell'exchange. Sebbene possiate scegliere di aggiungere ulteriori funzionalità in base alle vostre esigenze, ogni console di amministrazione deve avere le funzioni per gestire la quotazione, l'aggiunta di nuove valute, la modifica delle commissioni di trading, l'accredito/addebito di fondi ai portafogli, ecc.

Dare un nome all'applicazione

È indispensabile avere un nome di dominio facile da ricordare e incentrato su parole chiave per la vostra app mob crypto, come per qualsiasi altra attività commerciale. Deve essere breve e senza caratteri di confusione. Un dominio con un alto volume di ricerca contribuirà ad aumentare il traffico verso il vostro sito web.

Come posso avviare la mia app di trading di criptovalute?

La seguente procedura passo-passo per lo sviluppo di un'app per il trading di criptovalute fornirà una buona comprensione dell'argomento.

Fare una ricerca di mercato

Prima di sviluppare un'app per il trading di criptovalute, è necessario fare una ricerca approfondita per conoscere l'offerta dei concorrenti. Inoltre, è necessario effettuare un follow-up degli utenti per capire le loro esigenze e i loro problemi con l'app di criptovaluta esistente che stanno utilizzando. Questo vi aiuterà a creare un'app migliore con caratteristiche eccellenti che offrano un'esperienza robusta e facile da usare. Durante lo sviluppo della vostra app per il trading di criptovalute, assicuratevi che sia abbastanza buona da sopravvivere alla concorrenza sul mercato, concentrandovi su segmenti specifici che altre app non riescono a offrire. Deve avere un fattore x che la renda più attraente.

Chiedete una consulenza legale per escludere i ritardi nei regolamenti governativi

Prima di entrare in azione, è necessario richiedere una consulenza legale per comprendere le varie formalità governative in questo campo. Avrete bisogno di una guida per ottenere tutte le licenze essenziali in questa giurisdizione. Negli Stati Uniti gli operatori di Bitcoin devono ottenere una licenza commerciale per il trasferimento di denaro.

Organizzare i finanziamenti

Non è possibile creare un'app senza un finanziamento adeguato. Chiedete agli esperti una stima approssimativa per l'intera impresa. Per lanciare e gestire un'app di scambio di criptovalute negli Stati Uniti potrebbero essere necessari circa 135.000 dollari. Questo costo include la pubblicità iniziale e i costi di registrazione governativa. È sempre meglio pianificare i fondi operativi per i prossimi anni, fino a quando l'attività non raggiungerà il punto di pareggio e inizierà a produrre profitti, e non arrestare i propri progressi a metà strada.

Trovare un fornitore di soluzioni tecnologiche

Collaborate con un buon fornitore di soluzioni tecnologiche che si occuperà di tutto il lavoro di costruzione dell'app. Legatevi a un'azienda che offra soluzioni regolari e che accetti canoni mensili o annuali. L'app avrà bisogno di continue modifiche, aggiornamenti e correzioni. Sarebbe utile avere un tecnico nel vostro consiglio di amministrazione per seguire e gestire gli aspetti tecnici dell'app.

Lo stack giusto per l'app con il fornitore di soluzioni

Uno stack di alto livello renderà la vostra app più attraente e potente. Un buon stack tecnico è elencato di seguito:

Per IOS - Node JS, ROR, Laravel, Fabric IOS, Swift

Per Android - Java, Node JS, Laravel, ROR, Kotlin

Database - MySQL, Redis, MongoDB

Cloud - MS Azure, AWS

Gateway di pagamento - Stripe, PayPal, Mangopay, Braintree

Analisi - Google Analytics, Spark, Gleam IO

Notifiche push - Amazon SNS, MAP, Twilio

Potreste non capire questi termini e pensare che si tratti di un lavoro del vostro fornitore di soluzioni tecnologiche. Ma è sempre meglio fare un po' di compiti a casa e capire questi termini per conoscere gli stack esatti utilizzati per sviluppare la vostra applicazione.

Assicuratevi che la vostra app possa sincronizzarsi con altre app esistenti

Gli utenti ameranno utilizzare l'app mobile crypto con un order book per gestire le loro attività di trading. Questa caratteristica li incoraggia a utilizzare un'unica e robusta app che connette i loro scambi con una rete di attività esistenti, migliorando così la liquidità. Con una rete più estesa di scambi, i problemi di liquidità si ridurranno. Ottenete una moderna interfaccia API che condivide la liquidità e il volume degli scambi tra due app di trading.

Collaborare con un processore di pagamento

Ogni processore di pagamento avrà caratteristiche uniche che rimarranno la sua identità. Per mantenere un vantaggio competitivo rispetto alle altre app di trading, è necessario collaborare con i fornitori che offrono il tasso di transazione più basso. Inoltre, alcuni processori di pagamento includono commissioni nascoste nei loro contratti. Chiedete al vostro consulente legale di controllare attentamente i documenti prima di concludere l'accordo. Assicuratevi che i processori siano compatibili con le pratiche di sicurezza informatica. Verificate che il vostro elaboratore di pagamenti sia conforme alla normativa PCI per escludere la possibilità di minacce informatiche.

Implementare le massime pratiche di sicurezza

La sicurezza è il fattore più importante nel trading di criptovalute e in qualsiasi altra transazione finanziaria. È necessario incorporare le migliori tecnologie nell'app e ospitare il progetto su una piattaforma sicura. Chiedete al vostro partner tecnologico di utilizzare portafogli offline a freddo, autenticazioni a due fattori e database crittografati. Le criptovalute sono diventate un obiettivo importante per la criminalità informatica e l'hacking. Pertanto, costruite la vostra app mobile per le criptovalute con le più potenti funzioni di sicurezza.

Provate prima il beta testing

Una volta che la vostra app è stata costruita e che avete tutte le caratteristiche dei vostri partner al loro posto, è il momento di lanciare la vostra app in modalità di test. Questo può essere fatto con il beta testing. Testate l'intera gamma di funzionalità della vostra App in beta per escludere errori o bug.

Avviare campagne di marketing e PR

Una volta che la vostra App è stata testata e siete soddisfatti del risultato, è il momento di far conoscere al mondo la vostra App mobile per criptovalute. Collegatevi con le testate giornalistiche di criptovalute per far sì che diffondano la notizia del vostro nuovo lancio. Se non avete un budget per il marketing, potete concentrarvi sulla pubblicità gratuita sui social media fino a quando non avrete ottenuto una buona base di clienti.

Non trascurate l'assistenza clienti

Il vostro supporto clienti dovrebbe essere attivo fin dall'inizio. Molte app mobile di criptovalute aggiungono un chatbot che risponde solo a messaggi registrati o a risposte ritardate. Se volete entrare veramente in contatto con le persone, assicuratevi che il vostro team sia attento e disponibile. Dovrebbero essere in grado di risolvere reclami e problemi tecnici in modo soddisfacente. Rispondete tempestivamente ai vostri utenti. Potete farlo implementando un sistema di ticketing, che dà una sensazione di fiducia ai vostri utenti.

Mantenere un team legale

Le leggi sulle criptovalute si evolvono rapidamente. Avrete bisogno di un team legale a tutti i livelli per mantenere la conformità e risolvere le controversie. Un team legale sarà in grado di seguire tutte le giurisdizioni nazionali e internazionali per aiutare i diversi utenti a effettuare facilmente il trading sull'App. Un team legale di conformità a tempo pieno o interno può aiutarvi a funzionare senza problemi.

I passi sopra descritti dovrebbero essere il vostro piano d'azione preliminare per costruire un'app di trading di criptovalute. Potreste trovare qualche ostacolo lungo la strada, ma potete sempre chiedere consiglio al vostro consulente.

Quanto costa costruire una piattaforma di trading di criptovalute?

Una piattaforma di trading di criptovalute buona e affidabile richiede un partner solido per la creazione di app e una funzione di sicurezza informatica altrettanto solida. Il costo della costruzione di app all'altezza degli operatori del mercato delle criptovalute può variare da 57.000 a 98.000 dollari.

La cifra sopra riportata è una stima approssimativa. Se volete costruire un sito web per la vostra piattaforma di trading, il costo potrebbe salire a 135.000 dollari. Una volta calcolato il capitale iniziale, è necessario tenerne da parte un po' per i costi di esercizio e destinare una parte del fondo alle spese di marketing. Questi elementi vi aiuteranno a lanciare la vostra app senza problemi.

Aspetti legali dello sviluppo di un'app di trading per criptovalute

La creazione di un'app di trading per criptovalute negli Stati Uniti e in molti altri Paesi è legale. Tuttavia, per registrare la vostra app e poterla utilizzare pubblicamente, avrete bisogno di licenze specifiche. Per poter utilizzare l'app di trading di criptovalute e per poter operare a livello globale senza restrizioni territoriali, è necessario ottenere una licenza commerciale per il trasferimento di denaro.

Prima di creare la vostra app di trading di criptovalute, dovete considerare i dettagli cruciali di cui sopra. È inevitabile effettuare ricerche approfondite e avere a disposizione l'intero modello e la grafica di massima dell'app per iniziare con il piede giusto. Anche un buon team è fondamentale per sviluppare un'app di trading di criptovalute di successo. Assicuratevi di aver collaborato con le persone giuste che guidano il programma e trasformano il sogno in realtà.