علمت Cryptocurrency العالم طريقة جديدة للربح والاستثمار والتجارة. لقد قفزت وسيلة التبادل الجديدة هذه إلى أعلى المستويات مؤخرًا. لقد رأينا أصدقاءنا يرتقون من الفقر المدقع إلى الثراء في فترة قصيرة باستخدام هذه العملة الرقمية الخيرية بذكاء. لذلك ، إذا كنت تخطط لتطوير تطبيق تداول العملات الرقمية ، فأنت على المسار الصحيح ، وهو الوقت المناسب لمتابعة عالم واعد من الفرص.

يعد تبادل تشفير التطبيقات طريقة ممتازة لاختراق هذا السوق الرائع. تاجر العملات المشفرة هو في الأساس وسيط يمكنه كسب عمولات جيدة على كل صفقة تتم عبر منصته. إنها أيضًا طريقة أفضل للبقاء في صدارة السباق بدلاً من إيجاد طرق لتعدين الرموز المميزة لـ Bitcoin.

ما هي العملة المشفرة؟

العملة المشفرة هي معاملة افتراضية لامركزية يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات ، وهي شكل بديل من العملات الورقية. هذه العملات غير منظمة ، وبالتالي ، يتاجر بها الناس من أجل الربح. يتم تحديد الأسعار من قبل المضاربين وتعتمد بشكل كبير على طلب السوق. إنه متقلب ، وظروف السوق تملي الشروط مثل أي تداول في البورصة. لتأمين المعاملات عبر الإنترنت ، يجب أن يكون لديك دفتر أستاذ قوي عبر الإنترنت مع تشفير قوي.

بدأت العديد من الشركات بالفعل عملاتها المشفرة والتداول باسمها الرمزي. يمكن تداول هذه السلع أو الخدمات التي تقدمها الشركات. الرموز المميزة هي شيء مشابه لمعرف نصي سهم الأسهم. سيكون عليك إنفاق العملات الورقية لشراء عملة مشفرة.

تتم برمجة العملات المشفرة بتقنية blockchain وهي خوارزمية منيعة. Blockchain هي تقنية لامركزية تنتشر عبر الإنترنت لإدارة المعاملات وتسجيلها. هذه التكنولوجيا آمنة ومأمونة للغاية.

لماذا إنشاء تطبيق للتداول بالعملات المشفرة؟

يمكن أن يساعد تطبيق تداول العملات المشفرة على الهاتف المحمول في إنتاج المزيد من المتداولين والمستثمرين والتجار في السوق. يجب أن يتمتع التطبيق الجيد بواجهة سهلة التنقل ، وميزات أمان متقدمة ، وأن يكون قادرًا على حل المشكلات التي لا تستطيع التطبيقات الأخرى حلها.

يساعد تطبيق تداول العملات المشفرة على التداول بسرعة وذكاء من خلال ميزاته المتطفلة. إنه يوفر تجربة تداول تشفير مريحة في الوقت الفعلي ويقلل أيضًا من عملية تسجيل الدخول على سطح المكتب في كل مرة تريد فيها التداول.

يستخدم معظم العملاء الهواتف الذكية ، لذلك سيطلب مستخدمو تطبيقك لتبادل العملات المشفرة أيضًا تطبيقًا للجوّال. يمكن للتطبيق تطوير المزيد من الثقة بين المستخدمين. سيزيد من قاعدة المستخدمين المحتملين. يساعد التطبيق في تحسين مصداقية علامتك التجارية حيث سيقدر المزيد من المستخدمين واجهة الهاتف المحمول ويسوقون منصتك بشكل غير مباشر.

يستبعد تطبيق التجارة المشفرة على الهاتف المحمول عيوب عدم توفر سطح مكتب أو اتصال بالإنترنت أو مشكلات أخرى لأنه سريع ويمكن الوصول إليه. يساعد على مضاعفة مستوى التداول الذي يتم على منصتك كل ثانية.

يساعد تشفير تطبيقات الهاتف المحمول على زيادة التدفق النقدي لبوابة التداول الخاصة بك. سيؤدي أيضًا إلى تجربة مستخدم أفضل وسيولة أفضل على التطبيق. مع زيادة قاعدة المشتركين في التطبيق الخاص بك ، يمكنك بدورها زيادة ربحية البوابة.

لقد ناقشنا بالفعل مزايا تطوير تطبيق الهاتف المحمول لتداول العملات المشفرة ؛ الآن ، سوف نتعمق في كيفية إنشاء واحد بذكاء. في المحتوى التالي ، يمكنك قراءة العملية والعوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تطوير تطبيق تداول العملات المشفرة.

هناك العديد من تطبيقات الجوال المشفرة المتاحة حاليًا للمستثمرين. إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء نظام أساسي مشابه ، فيجب أن يكون له عامل x معين لجعله أكثر جاذبية.

المكونات التي يحتاجها كل تطبيق تداول

فيما يلي بعض المكونات التي يجب أن تشتمل عليها عملية تطوير تطبيق التداول الخاص بك.

محرك التداول

سيكون جوهر تطبيق التبادل الخاص بك الذي سيدير جميع العمليات. اختر محرك تداول يمكنه حساب الأرصدة وتنفيذ المعاملات وإدارة دفتر الطلبات وحصر جميع المعاملات التي تتم في البورصة.

أنت بحاجة إلى بناء محرك تجاري وعملي مناسب يمكنه إدارة جميع الأنشطة من الخلف. ضع ذلك في الاعتبار أثناء عملية تطوير تطبيق التداول الخاص بك.

واجهة المستخدم الأمامية

كما يوحي الاسم ، سيكون هذا هو وجه تطبيقك. من الضروري أن يكون لديك واجهة سلسة وسهلة الوصول للمستخدمين للتعود على النظام الأساسي الخاص بك. توفر الواجهة البديهية لتطبيق تداول العملات المشفرة تجربة تداول سهلة. تذكر أن التطبيق البسيط ذو الميزات القوية أفضل من التطبيق الفخم الذي يحتوي على الكثير من الفوضى.

يجب أن تكون الميزات الرئيسية لتطبيقك:

تسجيل المستخدم / تسجيل الدخول

إيداع / سحب الأموال

دفتر أوامر الشيكات والإحصاءات والرسوم البيانية والمعاملات وما إلى ذلك.

ساعد لدعم

أوامر الشراء / البيع

محفظة

الشات بوت

تصبح إضافة روبوت محادثة لمساعدة المستخدمين في حل استفساراتهم ميزة ذات قيمة مضافة لدعمك / مساعدتك. يجب أن يكون لدى chatbot ميزات أمان إضافية لبناء المزيد من الثقة بين المستخدمين ومزود التطبيق.

محفظة

يجب أن تحتوي تطبيقات تداول العملات المشفرة على محفظة جيدة مع ميزات تشفير متقدمة وأمان على مستوى البنك لتشغيل العرض بنجاح. ستحتاج إلى تضمين واجهة برمجة تطبيقات جيدة (واجهة برمجة التطبيقات) في محفظتك لمساعدة المستخدمين على تجربة ميزة مبتكرة وموثوقة.

وحدة تحكم المشرف

بصفتك موفر / مالك تطبيق mob ، ستحتاج إلى إدارة جوانب مختلفة من التبادل. بينما يمكنك اختيار إضافة ميزات إضافية لتناسب متطلباتك ، يجب أن تتمتع كل وحدة تحكم إدارية بميزات لإدارة القائمة ، وإضافة عملات جديدة ، وتحرير رسوم التداول ، وإيداع / خصم الأموال إلى المحافظ ، وما إلى ذلك.

اسم التطبيق الخاص بك

من الضروري أن يكون لديك اسم مجال سهل التذكر ومرتكز على الكلمات الرئيسية لأعمال تشفير تطبيقات mob الخاصة بك مثل أي عمل آخر. يجب أن يكون قصير الطول دون أي أحرف محيرة. سيساعد النطاق الذي يحتوي على حجم بحث كبير على زيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

كيف أبدأ تطبيق التداول الخاص بي؟

ستوفر العملية التالية خطوة بخطوة لتطوير تطبيق تداول العملات المشفرة فهمًا جيدًا للموضوع.

قم ببعض أبحاث السوق

قبل تطوير تطبيق تداول العملات المشفرة ، يجب عليك إجراء بحث شامل لمعرفة ما يقدمه منافسوك. أيضًا ، شارك في متابعة المستخدم لفهم متطلباتهم ومشاكلهم مع تطبيق التشفير الحالي الذي يستخدمونه. سيساعدك على إنشاء تطبيق أفضل بميزات ممتازة توفر تجربة قوية وسهلة الاستخدام. أثناء تطوير تطبيق تداول العملات المشفرة ، تأكد من أنه جيد بما يكفي للبقاء على قيد الحياة في المنافسة في السوق مع التركيز على شرائح محددة تفشل التطبيقات الأخرى في تقديمها. يجب أن يحتوي على عامل x يجعله أكثر جاذبية.

احصل على المشورة القانونية لاستبعاد التباطؤ في اللوائح الحكومية

قبل الشروع في اتخاذ إجراء ، من الضروري البحث عن مستشار قانوني لفهم الإجراءات الحكومية المختلفة في هذا المجال. ستحتاج إلى إرشادات للحصول على جميع التراخيص الأساسية في هذه الولاية القضائية. يجب على مشغلي Bitcoin الحصول على رخصة عمل لتحويل الأموال في الولايات المتحدة.

احصل على التمويل الخاص بك مرتبة

لا يمكنك إنشاء تطبيق بدون تمويل مناسب. اطلب من الخبراء تقديرًا تقريبيًا للمشروع بأكمله. قد تحتاج إلى ما يقرب من 135000 دولار لإطلاق وتشغيل تطبيق تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة. تشمل هذه التكلفة الإعلان الأولي وتكاليف التسجيل الحكومية. من الأفضل دائمًا أن يكون لديك أموال تشغيل مخططة للسنوات القليلة القادمة حتى تصل الشركة إلى نقطة التعادل وتبدأ في جني الأرباح ، وليس لإيقاف تقدمك في منتصف الطريق.

ابحث عن مزود حلول تقنية

كوِّن فريقًا مع موفر حلول تقني جيد يقوم بجميع أعمال بناء التطبيقات. اربط مع شركة تقدم حلولاً منتظمة وتتقاضى رسومًا شهرية أو سنوية. سيحتاج التطبيق إلى تعديلات وتحديثات وإصلاحات مستمرة. سيكون من المفيد إذا كان لديك تكنوقراط على لوحتك لتتبع وإدارة الجوانب الفنية للتطبيق.

المكدس المناسب لتطبيقك مع مزود الحلول الخاص بك

ستجعل مكدس من الدرجة الأولى تطبيقك أكثر جاذبية وقوة. مكدس تقني جيد مدرج أدناه:

بالنسبة إلى IOS - Node JS و ROR و Laravel و Fabric IOS و Swift

لأجهزة Android - Java و Node JS و Laravel و ROR و Kotlin

قاعدة البيانات - MySQL و Redis و MongoDB

السحابة - MS Azure ، AWS

بوابات الدفع - Stripe و PayPal و Mangopay و Braintree

Analytics - Google Analytics ، Spark ، Gleam IO

دفع الإخطارات - Amazon SNS ، MAP ، Twilio

قد لا تفهم هذه الشروط ، وقد تشعر أن هذا هو عمل مزود حلول التكنولوجيا الخاص بك. ولكن من الأفضل دائمًا القيام ببعض الواجبات المنزلية وفهم هذه المصطلحات لمعرفة المداخن الدقيقة المستخدمة في تطوير تطبيقك.

تأكد من أن تطبيقك يمكنه المزامنة مع التطبيقات الأخرى الموجودة

سيحب المستخدمون استخدام تشفير تطبيق الهاتف المحمول مع دفتر أوامر للحفاظ على أنشطة التداول الخاصة بهم. تشجعهم هذه الميزة على استخدام تطبيق واحد قوي يربط تجارتهم بشبكة من الشركات القائمة ، وبالتالي تعزيز السيولة. مع وجود شبكة أكثر اتساعًا من التبادلات ، ستنخفض إصدارات السيولة. احصل على واجهة API حديثة تشارك السيولة وحجم التجارة بين تطبيقين للتداول.

تعاون مع معالج الدفع

سيكون لكل معالج دفع ميزات فريدة ستبقى كهوية له. للحفاظ على ميزة تنافسية على تطبيقات التداول الأخرى ، يجب أن تشترك مع مزودي أسعار المعاملات الأقل. أيضًا ، تتضمن بعض معالجات الدفع رسومًا خفية في عقودهم. اطلب من مستشارك القانوني التحقق من المستندات بعناية قبل النقر على الصفقة. تأكد من أن المعالجات متوافقة مع ممارسات الأمن السيبراني. تحقق من أن معالج الدفع الخاص بك متوافق مع PCI لاستبعاد احتمالات التهديدات السيبرانية.

تطبيق ممارسات الأمان القصوى

الأمان هو العامل الأساسي في تداول العملات المشفرة وأي تطبيق معاملات مالية آخر. يجب عليك دمج أفضل التقنيات في التطبيق ، ويجب عليك استضافة المشروع على منصة آمنة. اطلب من شريكك التكنولوجي استخدام محافظ التخزين البارد غير المتصلة بالإنترنت والمصادقات الثنائية وقواعد البيانات المشفرة. أصبحت العملات المشفرة هدفًا مهمًا للجرائم الإلكترونية والقرصنة. لذلك ، قم ببناء تطبيق تشفير الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام أقوى ميزة أمان.

جرب اختبار بيتا أولاً

بمجرد إنشاء تطبيقك وتثبيت جميع ميزات شريكك ، فقد حان الوقت لبدء تشغيل التطبيق في وضع الاختبار. يمكن أن يتم ذلك عن طريق اختبار بيتا. اختبر النطاق الكامل لإمكانيات تطبيقك في الإصدار التجريبي لاستبعاد الأخطاء أو الأخطاء.

ابدأ حملات التسويق والعلاقات العامة

بمجرد اختبار التطبيق الخاص بك ، وأنت راضٍ عن النتيجة ، فقد حان الوقت لإعلام العالم بتطبيق تشفير الهاتف المحمول الخاص بك. تواصل مع منافذ الأخبار المشفرة للسماح لهم بنشر أخبار إطلاقك الجديد. إذا لم يكن لديك ميزانية تسويقية ، يمكنك التركيز على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المجانية حتى تكتسب قاعدة عملاء جيدة.

لا تهمل دعم العملاء

يجب أن يكون دعم العملاء على المسار الصحيح منذ البداية. تضيف العديد من تطبيقات الجوال المشفرة روبوت محادثة يجيب فقط على الرسائل المسجلة أو الردود المتأخرة. إذا كنت تريد التواصل بصدق مع الأشخاص ، فتأكد من أن فريقك منتبه ومفيد. يجب أن يكونوا قادرين على حل الشكاوى والقضايا الفنية بشكل مرض. الرد على المستخدمين الخاص بك على الفور. يمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيق نظام التذاكر ، لأنه يعطي شعورًا بالثقة للمستخدمين.

حافظ على فريق قانوني

تتطور قوانين العملات المشفرة بسرعة. ستحتاج إلى فريق قانوني على جميع المستويات للحفاظ على الامتثال وحل النزاعات. سيكون الفريق القانوني قادرًا على متابعة جميع الولايات القضائية الوطنية والدولية لمساعدة المستخدمين المختلفين على إجراء التداول على التطبيق بسهولة. يمكن لفريق الامتثال القانوني المتفرغ أو الداخلي مساعدتك على العمل بسلاسة.

يجب أن تكون الخطوات المذكورة أعلاه هي خطة العمل الأولية الخاصة بك لإنشاء تطبيق تداول العملات المشفرة. قد تجد بعض الحواجز على الطريق ، ولكن يمكنك دائمًا أن تطلب من مستشارك التوجيهي.

ما هي تكلفة بناء منصة تداول Crypto؟

تتطلب منصة تداول العملات المشفرة الجيدة والموثوقة شريكًا قويًا في بناء التطبيقات وميزة أمان إلكتروني قوية بنفس القدر. يمكن أن تتراوح تكلفة إنشاء تطبيقات تتوافق مع جودة اللاعبين في سوق العملات المشفرة ما بين 57000 دولار إلى 98000 دولار.

الرقم المشار إليه أعلاه هو تقدير تقريبي. إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب لمنصة التداول الخاصة بك ، فقد ترتفع التكلفة إلى 135000 دولار. بمجرد تحديد رأس المال الأولي ، ستحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ ببعضه جانبًا كتكاليف العمل وتخصيص جزء من الصندوق لنفقات التسويق. سيساعدك ذلك على تشغيل تطبيقك بسلاسة.

الجوانب القانونية لتطوير تطبيق تداول للعملات المشفرة

يعد إنشاء تطبيق تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى أمرًا قانونيًا. لكنك ستحتاج إلى تراخيص محددة لتسجيل تطبيقك ولتتمكن من استخدامه بشكل عام. تحتاج إلى الحصول على رخصة عمل لتحويل الأموال لتتمكن من تشغيل تطبيق تداول العملات المشفرة والحصول على إذن للعمل على مستوى العالم دون أي قيود إقليمية.

قبل إنشاء تطبيق تداول العملات المشفرة ، عليك التفكير في التفاصيل الهامة المذكورة أعلاه. البحث المكثف أمر لا مفر منه ، وتحتاج إلى أن يكون لديك النموذج الكامل والرسومات التقريبية للتطبيق في متناول اليد للبدء في الملاحظة الصحيحة. يعد الفريق الجيد أمرًا مهمًا أيضًا لتطوير تطبيق تداول تشفير ناجح. تأكد من أنك دخلت في شراكة مع الأشخاص المناسبين الذين يقودون العرض وتحويل الحلم إلى حقيقة.