移动应用程序开发是在智能手机上运行的技术栈。作为应用程序开发的初学者，创建聊天应用程序非常普遍。本文讨论了如何制作短信应用程序以及您在消息平台技术堆栈中可能面临的挑战。

如何创建短信应用

短信应用程序可让您与世界各地的人联系。 WhatsApp、Facebook Messenger 和 Viber 已经占领了互联网世界。短信应用程序的使用吸引了企业家和软件公司。

您对消息传递应用程序开发感兴趣吗？如果是，那么您做出了正确的决定。如果您查看每天在 WhatsApp 或 Facebook Messenger 上发送的消息数量，您会感到惊讶。如果你能为人们在消息传递应用程序开发方面做出有价值的创新，你将突破消息传递应用程序市场。

Messenger 应用程序要求

您对 WhatsApp 或 Snapchat 等编码应用程序非常感兴趣，但是您需要解决许多问题才能遵循他们的应用程序开发关键。假设您不是技术人员并且不知道如何构建聊天应用程序。如果您使用多个 MVP 聊天应用软件来开发您的网络，那将会有所帮助。这些引擎具有各种工具，任何具有技术堆栈基本知识的用户都可以使用这些工具轻松了解消息传递应用程序开发的基础知识。例如，您将获得一个内置的应用程序开发密钥、社交身份验证 Facebook 克隆和身份验证 Facebook SDK。您还可以通过它联系软件开发供应商。

你的企业家技能和能力在消息应用程序市场中产生了需求。但是，当您构建消息传递应用程序时，仅具备 Java 编程语言知识是不够的。您需要了解人们不会离开他们信任的聊天应用程序。特别是 WhatsApp、Facebook 或 Snapchat 等软件开发供应商拥有数十亿用户。因此，您必须确保您的应用程序提供有竞争力且安全的消息传递应用程序功能。它需要具有竞争力，但请确保您的应用程序没有错误。

您无需为业务编写程序。大多数拥有用户个人信息和其他安全详细信息的公司都创建了自己的聊天应用程序——通过这种方式，他们确保他们的数据不被泄露。

我应该只学习 Messenger 应用程序开发吗？

假设您有一个聊天应用程序开发想法，并希望基于该想法创建一个应用程序。那么很可能，您的消息传递软件不会取得任何进展。您必须在应用程序中包含某些内容。您可以扩展您的应用程序并使其对您的客户或员工更有效。最佳实践是审核任何著名的应用程序，例如 WhatsApp、Skype 或 Instagram，并查看它们的开发功能和缺乏的领域。此外，启动您的应用程序的测试版。

以下是您的聊天应用程序中必须具备的一些消息应用程序功能，以吸引用户：

授权的个人帐户：最重要的事情之一是用户的安全。如今，您不仅允许您的用户创建他们特定于应用程序的消息帐户，而且您必须向他们保证他们的信息受到保护。根据消息或聊天应用程序，您可以添加许多应用程序功能，例如通过电子邮件或电话号码进行验证。您甚至可以使用另一个应用程序作为身份验证器来获得高安全性。 联系人访问：您可以添加应用程序功能，应用程序用户可以使用该功能邀请未在应用程序上注册的其他个人。当应用用户注册时，请确保您同步了他的手机联系人。这是确保应用程序用户了解联系人同步的绝佳方式。 基本聊天选项：在应用程序中拥有基本的聊天选项是非常必要的。当您将您的消息传递选项与 Facebook Messenger 或 WhatsApp 等科技巨头进行比较时，您将需要更高水平的应用知识和巨大的网络服务器空间。除非您有独特的信使想法，否则您应该坚持使用应用程序中的基本聊天选项。 交换媒体文件：如今，应用程序用户喜欢分享照片、文件和视频等内容是非常标准的。这些图像保存在服务器上。因此，请确保将其包含在您的应用程序或软件中。 共享当前位置：应用程序中共享的位置在朋友和家人中有很多用途。当您在特定地点与朋友见面然后前往特定地点时，那些日子已经一去不复返了。确保您提示用户您将使用用户设备的 GPS 位置。 推送通知：应用程序功能中的推送通知让用户知道已收到一条消息。开发人员使用 Apple 推送通知或 Google Cloud 服务器消息平台来执行推送通知功能。 云存储：为用户提供备份存储系统。 WhatsApp 提供各种服务器备份频率。用户可以每周、每月或每年将数据保存在服务器上。这样，他会很满意他不会丢失他的数据，并且它在服务器上的某个地方是安全的。

如何计算我的消息应用程序的成本？

计算一个信使的准确成本是非常困难的。可能没有人能告诉你确切的开发成本。开发成本取决于许多因素。但影响价格的主要因素是您愿意添加的功能以及您正在使用的网络服务器空间。开发成本还受到您计划启动应用程序的国家/地区的影响。如果你在中亚构建消息应用程序，价格将远低于欧洲或北美。

这并不意味着您必须在消息应用程序开发或购买服务器上花费大量资金。您可以通过每小时雇用开发人员来组建一支出色的聊天应用程序开发团队。您可以创建具有所有基本功能的普通聊天应用程序。但是，如果您想在 Snapchat 和 WhatsApp 消息应用程序等科技巨头中占有一席之地，您需要有很大的预算。

创建像 WhatsApp 这样的平台的挑战

创建一个像 WhatsApp 这样的平台并不容易。即使您正确发送和接收消息，您也会遇到特定的挑战。

实时功能的可用性

如今，人们希望聊天应用程序能够立即执行他们想要的功能或功能。用户在按下视频通话功能后不能等待 15-20 秒。同样，如果您将表情符号添加到您的消息传递应用程序中，请确保用户可以一键访问它们。未能执行实时功能甚至延迟它们都可能导致您失去用户。

以下是实时聊天应用程序中需要您特别注意的一些实时功能。我们以 WhatsApp 为例，让您更好地了解应用程序开发。

一对一的实时消息传递：如果您的用户在与您进行消息传递时遇到延迟，用户可能会离开应用程序。确保每月活跃用户可以访问实时通知并同时回复它们。 聊天的静音功能：应用程序中的静音功能使用户的生活变得非常轻松。他们可以忽略他们想要的任何消息或群组消息。静音消息是 WhatsApp 中最受欢迎的功能之一。如果您的静音聊天功能无法正常工作，或者您在应用程序的聊天系统中存在错误。您的每月活跃用户会感到恼火，这将对您的应用程序的声誉产生负面印象。 实时聊天应用程序：发送和阅读等实时消息状态应该在聊天中并实时工作。这是当今的强制性步骤之一。 呼叫：消息中的呼叫非常重要。允许应用用户通过视频语音通话联系他人。 WhatsApp 最近推出了视频语音通话，效果非常好。如果您的通话服务没有得到很好的维护，您可能不会在消息应用市场上取得成功。 分享：语音笔记、文件传输和图像传输是让聊天愉快的功能。尽量确保所有功能都实时运行且没有错误。 用户体验：UI/UX 对于每个平台都是必不可少的。凭借出色的用户体验，您可以获得忠实的用户。请记住，出色的用户体验涉及最简单、最直接的设计。

这些是您应该包含在聊天应用程序中的功能，尤其是对于社交媒体。我们专注于开发技术堆栈的 WhatsApp 功能，因为它在应用内用户中很受欢迎。

选择正确的工具堆栈

在选择工具堆栈时，您应该清楚地了解您在寻找什么。拥有清晰的心态可能会非常令人生畏，因为在不同的应用程序中需要考虑许多变量。花点时间选择工具，因为这会直接影响平台的功能及其安全性。推荐的功能之一是为登录应用添加 2 因素身份验证，例如在社交身份验证 Facebook 应用中。

了解技术栈及其要求

牢记 Web 服务器端技术堆栈。 Web 服务器的架构在开发应用程序的可扩展性方面发挥着重要作用。如果您认为您的 Web 服务器架构从数据输入的第一步到最后一个数据库阶段都运行良好，那将会有所帮助。您的数据库必须正确扩展。最有可能的是，您将水平缩放它。开发市场为您提供了一些有用的工具，可帮助您为消息平台扩展应用程序数据库。

拥有独特的 MVP 聊天应用程序

要想在市场上取得突破，就必须拥有与众不同的独特功能。 WhatsApp 并没有立即或一夜之间流行起来。如果你给你的用户一个使用你的消息应用程序的理由，这会有所帮助；否则，他们为什么会离开主流应用程序。您的应用程序中应该有令人兴奋的功能，以便为用户提供分别使用该应用程序的理由。在您的安全消息应用程序开发过程中添加功能时，请记住应用程序功能必须独特且方便用户。如果您添加新的应用程序功能，您的用户在使用它时不会感到兴奋或感到高效。他们可能会离开平台，而您不会实现您所寻求的增长。

短信和短信应用程序有何不同？

短信和聊天应用程序是两个截然不同的东西。随着互联网的兴起，消息在应用程序用户中越来越受欢迎。在此之前，人们使用消息来相互交流。因此，人们选择使用在线应用程序而不是使用消息传递。所以，在应用市场上，消息应用一定会引入一些应用功能。

第一个显着区别是，您可以在使用消息传递应用程序时通过图像、语音、视频和文件等多种来源进行交流。另一方面，用户不能使用短信发送语音、照片和文件。您只能通过文字进行打字交流。 其次，消息应用程序允许您创建多人可以同时交谈的群组。文本消息在方便地执行此操作方面滞后。应用程序用户不能创建一个所有人都可以相互交流的组。 短信有一个世界限制，限制应用程序用户发送大文本进行通信。虽然消息应用程序不仅允许应用程序用户发送无限的文本，但您可以添加表情符号和 GIF 来增加情感。 使用该应用程序时，您无需任何特定套餐即可与世界各地的人交流。短信还允许您发送国际信息，但它们的包裹价格昂贵。每个应用程序都需要互联网连接。 问题出现了：消息程序或应用程序是完整的，不需要升级。好吧，那是完全错误的。您可以在社交媒体聊天中更新很多东西以拥有一个独特的应用程序。 您可以使用手机和 SIM 卡向任何人发送短信。短信不要求发送者和接收者分别使用相同的应用程序。另一方面，社交媒体消息应用程序要求发送者和接收者都使用同一个应用程序进行通信。与 WhatsApp 一样，应用程序用户只能在 WhatsApp 消息应用程序上有效地分享和聊天。 应用程序用户可以在没有互联网的情况下随时随地开始消息传递。任何应用程序都需要您有稳定的互联网连接，而接收者需要互联网连接才能看到文本。另一方面，短信技术栈不需要互联网连接。

如何使您的应用程序安全？

用户的聊天数据安全在安全的消息传递应用程序中至关重要。应用程序用户将信任您的数据。您的设备上将有图像、文档、联系人和其他用户的个人信息。全球大多数消息传递应用程序（如 WhatsApp）都使用区块链技术来确保其应用程序用户的数据安全。区块链提供端到端加密，使您可以使数据非常安全。在您的应用流程中实践区块链技术的端到端数据加密之前，您应该检查它是否适合您的业务发展模式。另一个例子是 Facebook；身份验证 Facebook SDK 允许您在自发登录应用程序时保护您的信息。

WhatsApp 等社交媒体消息应用程序在全球范围内用于通信。如果您无法与科技巨头竞争，您不必担心。应用程序开发市场有很多机会。如果您创建应用程序并添加独特的应用程序功能，您可以获得重大突破。您还可以通过聊天获利并根据您的业务需求构建聊天。一些基本的应用程序功能可以在应用程序内设计和开发中使用，以便人们可以轻松使用它们。确保您的消息传递平台是安全的，并且在网络服务器端具有端到端加密，因为您拥有客户的个人数据。添加独特的应用程序功能并使消息传递平台安全，您可能会在市场上为您的安全消息传递应用程序腾出空间。

如何创建没有技能的消息传递应用程序？

如果您没有任何编程语言知识，可用于应用程序开发的不同软件可提供出色的用户体验。该软件具有内置工具，不需要仅使用 Java 编程语言。您可以使用这些工具进行消息传递平台开发。只需通过拖放创建一个消息传递平台，最后将其与网络服务器连接以正常运行。

做一个短信应用需要多少钱？

没有人能够告诉您消息传递平台的全部成本。但是，如果您了解应用程序成本取决于您愿意添加到应用程序中的应用程序功能以及您想要启动应用程序的地区，那将是最好的。这两个因素将影响您的 Messenger 应用程序的总成本。

短信APP开发有哪些难点？

高级编程语言开发过程可能具有挑战性，但也很有意义。您会感觉到的任何开发的主要困难是在您的消息传递平台中创建独特的应用程序功能。其次，您与在几毫秒内提供消息软件或应用程序功能的科技巨头竞争。确保您的应用也能做到这一点。

什么是最好的 Android 短信应用程序？

Android 拥有许多著名的短信应用程序，例如 Facebook messenger、Instagram、Snapchat 和 WhatsApp messenger 应用程序。最常用的信使是 Android 上的 WhatsApp。

短信和信使有什么区别？

短信不允许您发送表情符号、图像、实时位置、语音消息和视频。您可以在 Messenger 中使用上述内容，但您也可以在社交验证、Facebook 和 YouTube 上发送帖子和视频。此外，两个开发过程都涉及不同的技术堆栈。 Messenger 最常见的示例之一是 WhatsApp。