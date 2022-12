Phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động là nền tảng công nghệ chạy trên điện thoại thông minh. Là người mới bắt đầu phát triển ứng dụng, việc tạo ứng dụng trò chuyện là rất phổ biến. Bài viết này đã thảo luận về cách tạo ứng dụng nhắn tin và những thách thức bạn có thể đối mặt trong nền tảng công nghệ nền tảng nhắn tin.

Cách tạo ứng dụng nhắn tin

Ứng dụng nhắn tin cho phép bạn kết nối với mọi người trên khắp thế giới. WhatsApp, Facebook Messenger và Viber đã chiếm lĩnh thế giới internet. Việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin thu hút các doanh nhân và công ty phần mềm.

Bạn có quan tâm đến việc phát triển ứng dụng nhắn tin không? Nếu có, thì bạn đã quyết định đúng. Nếu bạn nhìn vào số lượng tin nhắn được gửi hàng ngày trên WhatsApp hoặc Facebook messenger, bạn sẽ ngạc nhiên. Nếu bạn có thể tạo ra một đổi mới có giá trị trong việc phát triển ứng dụng nhắn tin cho mọi người, bạn sẽ đột phá vào thị trường ứng dụng nhắn tin.

Yêu cầu đối với ứng dụng Messenger

Bạn rất quan tâm đến một ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Snapchat, nhưng có nhiều điều bạn cần giải quyết để theo dõi khóa phát triển ứng dụng của họ. Giả sử bạn không phải dân công nghệ và không biết cách xây dựng ứng dụng trò chuyện. Sau đó, sẽ hữu ích nếu bạn sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng trò chuyện MVP để phát triển mạng của mình. Những công cụ này có nhiều công cụ khác nhau mà bất kỳ người dùng nào có kiến thức cơ bản về ngăn xếp công nghệ đều có thể dễ dàng hiểu được những kiến thức cơ bản về phát triển ứng dụng nhắn tin. Ví dụ: bạn nhận được khóa phát triển ứng dụng tích hợp sẵn, bản sao Facebook xác thực xã hội và SDK Facebook xác thực. Bạn cũng có thể liên hệ với các nhà cung cấp phát triển phần mềm qua đó.

Đây là kỹ năng kinh doanh và khả năng tạo ra nhu cầu của bạn trong thị trường ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên, khi bạn xây dựng ứng dụng nhắn tin, chỉ kiến thức java về ngôn ngữ lập trình trước đó là không đủ. Bạn cần hiểu rằng mọi người không rời khỏi ứng dụng trò chuyện mà họ tin tưởng. Đặc biệt là các nhà cung cấp phát triển phần mềm như WhatsApp, Facebook, hay Snapchat có hàng tỷ người dùng. Vì vậy, bạn phải đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cung cấp các tính năng ứng dụng nhắn tin cạnh tranh và an toàn. Nó bắt buộc phải có tính cạnh tranh, nhưng hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn không có lỗi.

Bạn không cần phải tạo một chương trình cho doanh nghiệp. Hầu hết các công ty có thông tin cá nhân của người dùng và các chi tiết bảo mật khác đều tạo ứng dụng trò chuyện của riêng họ — bằng cách này, họ đảm bảo rằng dữ liệu của họ không bị xâm phạm.

Tôi có nên chỉ học cách phát triển ứng dụng Messenger không?

Giả sử bạn có ý tưởng phát triển ứng dụng trò chuyện và muốn tạo một ứng dụng dựa trên ý tưởng đó. Sau đó, hầu hết có thể, phần mềm nhắn tin của bạn sẽ không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Có một số thứ nhất định mà bạn phải đưa vào ứng dụng của mình. Bạn có thể mở rộng ứng dụng của mình và làm cho ứng dụng đó hiệu quả hơn cho khách hàng hoặc nhân viên của bạn. Cách tốt nhất là kiểm tra bất kỳ ứng dụng nổi tiếng nào như WhatsApp, Skype hoặc Instagram và xem các tính năng phát triển và các lĩnh vực mà chúng thiếu. Hơn nữa, hãy khởi chạy phiên bản beta của ứng dụng của bạn.

Dưới đây là một số tính năng ứng dụng nhắn tin phải có trong ứng dụng trò chuyện của bạn để thu hút người dùng:

Tài khoản cá nhân được ủy quyền: Một trong những điều quan trọng nhất là bảo mật cho người dùng của bạn. Ngày nay, bạn không chỉ cho phép người dùng tạo tài khoản nhắn tin dành riêng cho ứng dụng của họ mà còn phải đảm bảo rằng thông tin của họ được bảo vệ. Tùy thuộc vào ứng dụng nhắn tin hoặc trò chuyện, bạn có thể thêm nhiều tính năng của ứng dụng như xác minh qua email hoặc số điện thoại. Bạn thậm chí có thể sử dụng một ứng dụng khác làm trình xác thực để có tính bảo mật cao. Quyền truy cập liên hệ: Bạn có thể thêm một tính năng ứng dụng bằng cách sử dụng mà người dùng ứng dụng có thể mời những người khác không đăng ký trên ứng dụng. Khi người dùng ứng dụng đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn đồng bộ hóa danh bạ điện thoại của họ. Đó là một cử chỉ tuyệt vời để đảm bảo rằng người dùng của ứng dụng biết về đồng bộ hóa liên hệ. Các tùy chọn trò chuyện cơ bản: Có các tùy chọn trò chuyện cơ bản trong ứng dụng là rất cần thiết. Khi bạn so sánh các tùy chọn nhắn tin của mình với những gã khổng lồ công nghệ như Facebook Messenger hoặc WhatsApp, bạn sẽ cần có kiến thức ứng dụng vượt trội và không gian máy chủ web khổng lồ. Trừ khi bạn có ý tưởng nhắn tin độc đáo, bạn nên tuân theo các tùy chọn trò chuyện cơ bản trong ứng dụng. Trao đổi các tệp phương tiện: Ngày nay, người dùng ứng dụng thích chia sẻ nội dung như ảnh, tệp và video là khá tiêu chuẩn. Những hình ảnh này được lưu qua một máy chủ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đưa nó vào ứng dụng hoặc phần mềm của mình. Chia sẻ vị trí hiện tại: Vị trí được chia sẻ trong ứng dụng có nhiều cách sử dụng trong bạn bè và gia đình. Những ngày đó đã qua lâu khi bạn gặp gỡ bạn bè của mình tại một địa điểm cụ thể và sau đó di chuyển đến một địa điểm cụ thể. Đảm bảo rằng bạn nhắc người dùng rằng bạn sẽ sử dụng vị trí GPS của thiết bị người dùng. Thông báo đẩy: Thông báo đẩy trong tính năng ứng dụng cho phép người dùng biết rằng một tin nhắn đã được nhận. Các nhà phát triển sử dụng thông báo đẩy của Apple hoặc nền tảng nhắn tin máy chủ Google Cloud để thực hiện chức năng thông báo đẩy. Lưu trữ đám mây: Cung cấp cho người dùng hệ thống lưu trữ dự phòng. WhatsApp cung cấp các tần số sao lưu máy chủ khác nhau. Người dùng có thể lưu dữ liệu trên máy chủ hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Bằng cách này, anh ta sẽ hài lòng rằng anh ta sẽ không bị mất dữ liệu của mình và nó được bảo mật ở đâu đó trên máy chủ.

Làm cách nào để tính toán chi phí cho các ứng dụng nhắn tin của tôi?

Tính toán chi phí chính xác của một người đưa tin là rất khó. Có lẽ không ai có thể cho bạn biết về chi phí phát triển chính xác. Chi phí phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố chính ảnh hưởng đến giá là các tính năng bạn sẵn sàng thêm vào và không gian máy chủ web bạn đang sử dụng. Chi phí phát triển cũng bị ảnh hưởng bởi quốc gia bạn định phát hành ứng dụng của mình. Nếu bạn xây dựng một ứng dụng nhắn tin ở Trung Á, giá sẽ thấp hơn nhiều so với ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Điều này không có nghĩa là bạn phải chi một số tiền lớn cho việc phát triển ứng dụng nhắn tin hoặc mua một máy chủ. Bạn có thể tạo một nhóm phát triển ứng dụng trò chuyện xuất sắc bằng cách thuê các nhà phát triển hàng giờ. Bạn có thể tạo một ứng dụng trò chuyện trung bình với tất cả các tính năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có một khoảng trống giữa những gã khổng lồ công nghệ như ứng dụng nhắn tin Snapchat và WhatsApp, bạn cần phải có một ngân sách lớn.

Những thách thức trong việc tạo ra một nền tảng như WhatsApp

Tạo một nền tảng như WhatsApp không hề đơn giản. Bạn sẽ gặp phải những thách thức cụ thể ngay cả khi bạn gửi và nhận tin nhắn một cách chính xác.

Tính khả dụng của các tính năng thời gian thực

Ngày nay, mọi người mong đợi các ứng dụng trò chuyện thực thi chức năng hoặc chức năng họ muốn ngay lập tức. Người dùng không thể đợi 15-20 giây sau khi nhấn chức năng cuộc gọi video. Tương tự, nếu bạn thêm biểu tượng cảm xúc vào ứng dụng nhắn tin của mình, hãy đảm bảo người dùng có quyền truy cập một lần chạm vào chúng. Việc không thực thi các tính năng theo thời gian thực hoặc thậm chí có độ trễ trong chúng có thể khiến bạn mất người dùng.

Dưới đây là một số chức năng thời gian thực mà bạn cần đặc biệt chú ý trong các ứng dụng trò chuyện thời gian thực. Chúng tôi đã lấy WhatsApp làm ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về việc phát triển ứng dụng.

Nhắn tin một đối một trong thời gian thực: Nếu người dùng của bạn bị chậm trễ khi nhắn tin với bạn, người dùng có thể sẽ rời khỏi ứng dụng. Đảm bảo người dùng hoạt động hàng tháng có thể truy cập thông báo theo thời gian thực và trả lời chúng đồng thời. Chức năng tắt tiếng của cuộc trò chuyện: Chức năng tắt tiếng trong ứng dụng giúp cuộc sống của người dùng trở nên rất dễ dàng. Họ có thể bỏ qua bất kỳ tin nhắn hoặc tin nhắn nhóm nào mà họ muốn. Tắt tiếng tin nhắn là một trong những chức năng phổ biến nhất trong WhatsApp. Nếu chức năng trò chuyện tắt tiếng của bạn không hoạt động chính xác hoặc bạn có lỗi trong hệ thống trò chuyện của ứng dụng. Người dùng hoạt động hàng tháng của bạn sẽ cảm thấy khó chịu và điều này sẽ gây ấn tượng tiêu cực về danh tiếng ứng dụng của bạn. Ứng dụng trò chuyện thời gian thực: Trạng thái tin nhắn thời gian thực như đã gửi và đã đọc phải ở trong trò chuyện và hoạt động trong thời gian thực. Đây là một trong những bước bắt buộc hiện nay. Gọi điện: Các cuộc gọi trong tin nhắn có nhiều tầm quan trọng. Cho phép người dùng ứng dụng liên hệ với những người khác thông qua cuộc gọi thoại video. WhatsApp gần đây đã giới thiệu các cuộc gọi thoại video, hoạt động cực kỳ tốt. Nếu dịch vụ gọi điện của bạn không được duy trì tốt, có thể bạn sẽ không xuất hiện trên thị trường ứng dụng nhắn tin. Chia sẻ: Ghi chú bằng giọng nói, truyền tệp và truyền hình ảnh là những chức năng giúp cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Cố gắng đảm bảo rằng tất cả các tính năng đều hoạt động trong thời gian thực và không có lỗi. Trải nghiệm người dùng: UI / UX là điều cần thiết cho mọi nền tảng. Với trải nghiệm người dùng tuyệt vời, bạn sẽ có được những người dùng trung thành. Hãy nhớ rằng, trải nghiệm người dùng tuyệt vời liên quan đến thiết kế đơn giản và dễ hiểu nhất.

Đây là những tính năng bạn nên bao gồm trong các ứng dụng trò chuyện của mình, đặc biệt là đối với mạng xã hội. Chúng tôi tập trung vào các tính năng của WhatsApp cho nền tảng công nghệ đang phát triển do tính phổ biến của nó đối với người dùng trong ứng dụng.

Chọn ngăn xếp công cụ phù hợp

Trong khi chọn ngăn xếp công cụ, bạn nên hiểu rõ ràng những gì bạn đang tìm kiếm. Có một tư duy rõ ràng có thể rất đáng sợ vì có nhiều biến số mà bạn cần phải xem xét trong các ứng dụng khác nhau. Hãy dành thời gian của bạn trong khi lựa chọn các công cụ vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của nền tảng của bạn và tính bảo mật của nó. Một trong những chức năng được đề xuất là thêm xác thực 2 yếu tố để đăng nhập vào ứng dụng, như trong ứng dụng Facebook xác thực xã hội.

Hiểu biết về ngăn xếp công nghệ và yêu cầu của nó

Hãy ghi nhớ ngăn xếp công nghệ phía máy chủ web trong tâm trí bạn. Kiến trúc của máy chủ web đóng một vai trò rất lớn trong việc phát triển khả năng mở rộng ứng dụng của bạn. Sẽ hữu ích nếu bạn cho rằng kiến trúc máy chủ web của mình hoạt động tốt từ bước nhập dữ liệu đầu tiên đến bước cơ sở dữ liệu cuối cùng. Cơ sở dữ liệu của bạn phải chia tỷ lệ chính xác. Rất có thể, bạn sẽ chia tỷ lệ nó theo chiều ngang. Thị trường phát triển cung cấp cho bạn một số công cụ hữu ích hỗ trợ bạn trong việc mở rộng cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn cho các nền tảng nhắn tin.

Có một ứng dụng trò chuyện MVP độc đáo

Để có được bước đột phá trên thị trường, bạn phải có chức năng độc đáo giúp phân biệt bạn với những người khác. WhatsApp không trở nên phổ biến ngay lập tức hoặc chỉ trong một đêm. Sẽ hữu ích nếu bạn cho người dùng lý do để sử dụng ứng dụng nhắn tin của mình; nếu không, tại sao họ sẽ rời bỏ các ứng dụng chính thống. Bạn nên có chức năng thú vị trong ứng dụng của mình để cung cấp cho người dùng lý do để sử dụng ứng dụng tương ứng. Trong khi thêm chức năng trong quá trình phát triển ứng dụng nhắn tin an toàn của bạn, hãy nhớ rằng tính năng ứng dụng phải độc đáo và thuận tiện cho người dùng. Nếu bạn thêm một chức năng ứng dụng mới, người dùng của bạn sẽ không hào hứng hoặc không cảm thấy hiệu quả khi sử dụng nó. Họ có thể sẽ rời khỏi nền tảng và bạn sẽ không đạt được sự phát triển như mong đợi.

Ứng dụng nhắn tin và nhắn tin văn bản khác nhau như thế nào?

Ứng dụng nhắn tin văn bản và trò chuyện là hai thứ rất khác nhau. Nhắn tin đã trở nên phổ biến đối với người dùng ứng dụng với sự phát triển của Internet. Trước đó, mọi người sử dụng tin nhắn để liên lạc với nhau. Do đó, mọi người chọn sử dụng ứng dụng trực tuyến thay vì sử dụng tin nhắn. Vì vậy, phải có một số tính năng ứng dụng mà các ứng dụng nhắn tin giới thiệu trên chợ ứng dụng.

Sự khác biệt đáng kể đầu tiên là bạn có thể giao tiếp qua nhiều nguồn như hình ảnh, giọng nói, video và tệp trong khi sử dụng ứng dụng nhắn tin. Mặt khác, người dùng không thể sử dụng tin nhắn văn bản để gửi giọng nói, ảnh và tệp. Bạn chỉ có thể gõ để giao tiếp thông qua các văn bản. Thứ hai, ứng dụng nhắn tin cho phép bạn tạo nhóm nơi nhiều người có thể nói chuyện đồng thời. Nhắn tin Văn bản có thể làm điều đó một cách thuận tiện. Người dùng ứng dụng không thể tạo một nhóm mà mọi người có thể giao tiếp với nhau. Nhắn tin văn bản có giới hạn thế giới hạn chế người dùng ứng dụng gửi một văn bản lớn để giao tiếp. Trong khi các ứng dụng nhắn tin cho phép người dùng ứng dụng không chỉ gửi văn bản không giới hạn mà bạn có thể thêm biểu tượng cảm xúc và gif để thêm cảm xúc. Trong khi sử dụng ứng dụng, bạn có thể giao tiếp với mọi người trên toàn thế giới mà không cần bất kỳ gói cụ thể nào. Nhắn tin văn bản cũng cho phép bạn gửi tin nhắn quốc tế, nhưng các gói của chúng rất tốn kém. Mọi ứng dụng đều yêu cầu kết nối internet. Câu hỏi đặt ra: Chương trình hoặc ứng dụng nhắn tin đã hoàn tất và không cần nâng cấp. Chà, điều đó hoàn toàn sai. Có rất nhiều thứ mà bạn có thể cập nhật trong trò chuyện trên mạng xã hội để có một ứng dụng độc đáo. Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản cho bất kỳ ai bằng điện thoại di động và thẻ SIM. Nhắn tin văn bản không yêu cầu người gửi và người nhận phải sử dụng cùng một ứng dụng. Mặt khác, các ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội yêu cầu cả người gửi và người nhận phải sử dụng cùng một ứng dụng để giao tiếp. Giống như WhatsApp, người dùng ứng dụng có thể chia sẻ và trò chuyện hiệu quả chỉ trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Người dùng ứng dụng có thể bắt đầu nhắn tin mọi lúc mọi nơi mà không cần có internet. Bất kỳ ứng dụng nào cũng yêu cầu bạn có kết nối internet ổn định và người nhận cần có kết nối internet để xem văn bản. Mặt khác, ngăn xếp công nghệ nhắn tin văn bản không yêu cầu kết nối internet.

Làm cách nào để bảo mật ứng dụng của bạn?

Bảo mật dữ liệu của người dùng trong cuộc trò chuyện có tầm quan trọng thiết yếu trong một ứng dụng nhắn tin an toàn. Người dùng ứng dụng sẽ tin tưởng bạn với dữ liệu của họ. Sẽ có hình ảnh, tài liệu, danh bạ và thông tin cá nhân của người dùng khác ngay trên thiết bị của bạn. Hầu hết các ứng dụng nhắn tin trên toàn thế giới như WhatsApp đều sử dụng công nghệ blockchain để bảo mật dữ liệu của người dùng ứng dụng của họ. Blockchain cung cấp mã hóa end-to-end cho phép bạn tạo dữ liệu rất an toàn. Trước khi thực hành mã hóa dữ liệu đầu cuối của công nghệ blockchain trong quy trình ứng dụng của mình, bạn nên kiểm tra xem nó có phù hợp với mô hình phát triển kinh doanh của bạn hay không. Một ví dụ khác là Facebook; SDK Facebook xác thực cho phép bạn bảo mật thông tin của mình khi bạn đăng nhập vào ứng dụng một cách tự nhiên.

Phương tiện truyền thông xã hội Các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp được sử dụng trên toàn thế giới để liên lạc. Nếu bạn không thể cạnh tranh với những gã khổng lồ công nghệ, bạn không phải lo lắng. Có rất nhiều cơ hội trong thị trường phát triển ứng dụng. Bạn có thể đạt được một bước đột phá đáng kể nếu bạn tạo ứng dụng của mình và thêm một chức năng ứng dụng độc đáo. Bạn cũng có thể kiếm tiền từ cuộc trò chuyện của mình và tạo cuộc trò chuyện theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Một số tính năng ứng dụng cơ bản có thể được sử dụng để thiết kế và phát triển trong ứng dụng để mọi người có thể dễ dàng sử dụng chúng. Đảm bảo rằng nền tảng nhắn tin của bạn an toàn và có mã hóa đầu cuối ở phía máy chủ web vì bạn có dữ liệu cá nhân của khách hàng. Thêm các tính năng ứng dụng độc đáo và làm cho nền tảng nhắn tin an toàn, và bạn có thể sẽ tạo ra một không gian cho các ứng dụng nhắn tin an toàn của mình trên thị trường.

Làm thế nào để tạo một ứng dụng nhắn tin mà không cần kỹ năng?

Nếu bạn không có bất kỳ kiến thức nào về ngôn ngữ lập trình, các phần mềm khác nhau có sẵn để phát triển ứng dụng sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Phần mềm này có các công cụ tích hợp không yêu cầu ngôn ngữ lập trình chỉ Java. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để phát triển nền tảng nhắn tin. Đơn giản chỉ cần tạo một nền tảng nhắn tin bằng cách kéo và thả và cuối cùng, kết nối nó với máy chủ web để hoạt động bình thường.

Làm một ứng dụng nhắn tin tốn bao nhiêu tiền?

Không ai có thể cho bạn biết về toàn bộ chi phí của nền tảng nhắn tin. Nhưng sẽ tốt nhất nếu bạn hiểu rằng giá ứng dụng phụ thuộc vào chức năng ứng dụng nào bạn muốn thêm vào ứng dụng của mình và khu vực bạn muốn khởi chạy ứng dụng của mình. Hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến tổng chi phí của các ứng dụng nhắn tin của bạn.

Khó khăn trong quá trình phát triển ứng dụng nhắn tin là gì?

Quá trình phát triển ngôn ngữ lập trình nâng cao có thể đầy thách thức nhưng bổ ích. Khó khăn chính trong bất kỳ sự phát triển nào mà bạn sẽ cảm thấy là tạo ra một chức năng ứng dụng duy nhất trong nền tảng nhắn tin của bạn. Thứ hai, bạn cạnh tranh với những gã khổng lồ công nghệ cung cấp phần mềm nhắn tin hoặc các tính năng ứng dụng trong vòng mili giây. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cũng có thể làm được như vậy.

Ứng dụng nhắn tin văn bản Android tốt nhất là gì?

Android có rất nhiều ứng dụng nhắn tin nổi tiếng như Facebook messenger, Instagram, Snapchat và WhatsApp messenger. Messenger được sử dụng nhiều nhất là WhatsApp trên Android.

Sự khác biệt giữa tin nhắn văn bản và messenger là gì?

Tin nhắn văn bản không cho phép bạn gửi biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, vị trí trực tiếp, tin nhắn thoại và video. Bạn có thể sử dụng những thứ được đề cập ở trên trong Messenger, nhưng bạn cũng có thể gửi bài đăng và video trên xác thực xã hội, Facebook và YouTube. Hơn nữa, cả hai quy trình đang phát triển đều liên quan đến các ngăn xếp công nghệ khác nhau. Một trong những ví dụ phổ biến nhất của Messenger là WhatsApp.