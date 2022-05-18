تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هو المكدس التكنولوجي الذي يعمل على الهواتف الذكية. كمبتدئ في تطوير التطبيقات ، يعد إنشاء تطبيقات الدردشة أمرًا شائعًا جدًا. ناقش هذا المقال كيفية إنشاء تطبيقات الرسائل النصية والتحديات التي يمكنك مواجهتها في المكدس الفني لمنصة المراسلة.

كيفية إنشاء تطبيق الرسائل النصية

تتيح لك تطبيقات الرسائل النصية التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. استحوذت WhatsApp و Facebook messenger و Viber على عالم الإنترنت. يجذب استخدام تطبيقات الرسائل النصية رواد الأعمال وشركات البرمجيات.

هل أنت مهتم بتطوير تطبيقات المراسلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد اتخذت القرار الصحيح. إذا نظرت إلى عدد الرسائل المرسلة يوميًا على WhatsApp أو Facebook messenger ، فستندهش. إذا كان بإمكانك تحقيق ابتكار قيم في تطوير تطبيقات المراسلة للأشخاص ، فسوف تنتقل إلى سوق تطبيقات المراسلة.

متطلبات تطبيق Messenger

لديك اهتمام كبير بتطبيق تشفير مثل WhatsApp أو Snapchat ، ولكن هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى معالجتها لمتابعة مفتاح تطوير التطبيق الخاص بهم. افترض أنك لست خبيرًا في مجال التكنولوجيا ولا تعرف كيفية إنشاء تطبيقات الدردشة. ثم قد يساعدك إذا استخدمت العديد من برامج تطبيق الدردشة MVP لتطوير شبكتك. تحتوي هذه المحركات على أدوات متنوعة يمكن من خلالها لأي مستخدم لديه معرفة أساسية بمكدس التكنولوجيا فهم أساسيات تطوير تطبيقات المراسلة بسهولة. على سبيل المثال ، تحصل على مفتاح تطوير تطبيق مضمن ، واستنساخ مصادقة اجتماعية على Facebook ، ومصادقة Facebook SDK. يمكنك أيضًا الوصول إلى بائعي تطوير البرامج من خلال ذلك.

هنا تأتي مهاراتك وقدرتك على ريادة الأعمال لتلبي حاجة في سوق تطبيقات المراسلة. ومع ذلك ، عند إنشاء تطبيقات المراسلة ، فإن معرفة جافا بلغة البرمجة فقط لا تكفي. يجب أن تفهم أن الأشخاص لا يتركون تطبيق دردشة يثقون به. يمتلك بائعي تطوير البرامج بشكل خاص مثل WhatsApp أو Facebook أو Snapchat مليارات المستخدمين. لذلك ، عليك التأكد من أن تطبيقاتك تقدم ميزات تطبيقات مراسلة تنافسية وآمنة. يجب أن تكون قادرًا على المنافسة ، ولكن تأكد من خلو تطبيقك من الأخطاء.

لا تحتاج إلى عمل برنامج للأعمال. تقوم معظم الشركات التي لديها معلومات شخصية لمستخدميها وتفاصيل آمنة أخرى بإنشاء تطبيقات الدردشة الخاصة بهم - وبهذه الطريقة ، فإنها تضمن عدم تعرض بياناتها للخطر.

هل يجب أن أتعلم تطوير تطبيقات Messenger فقط؟

لنفترض أن لديك فكرة لتطوير تطبيق الدردشة وتريد إنشاء تطبيق بناءً على هذه الفكرة. ثم على الأرجح ، لن يحرز برنامج المراسلة الخاص بك أي تقدم. هناك أشياء معينة يجب عليك تضمينها في تطبيقك. يمكنك توسيع نطاق تطبيقك وجعله أكثر فعالية لعملائك أو موظفيك. أفضل ممارسة هي تدقيق أي تطبيق مشهور مثل WhatsApp أو Skype أو Instagram ومعرفة ميزات التطوير والمجالات التي يفتقر إليها. علاوة على ذلك ، قم بتشغيل الإصدار التجريبي من تطبيقك.

فيما يلي بعض ميزات تطبيق المراسلة التي يجب توفرها في تطبيق الدردشة الخاص بك لإشراك المستخدم:

الحساب الشخصي المعتمد: أحد أهم الأشياء هو أمان المستخدمين. في الوقت الحاضر ، لا تسمح فقط للمستخدمين بإنشاء حسابات مراسلة خاصة بالتطبيقات الخاصة بهم ، ولكن يجب عليك منحهم ضمانات بأن معلوماتهم محمية. اعتمادًا على تطبيق المراسلة أو الدردشة ، يمكنك إضافة العديد من ميزات التطبيق مثل التحقق من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف. يمكنك حتى استخدام تطبيق آخر كمصدق للحصول على درجة أمان عالية. الوصول إلى جهات الاتصال: يمكنك إضافة ميزة التطبيق التي يمكن لمستخدمي التطبيق من خلالها دعوة الأفراد الآخرين الذين لم يسجلوا في التطبيق. عند تسجيل مستخدم التطبيق ، تأكد من مزامنة جهات اتصال هاتفه. إنها لفتة ممتازة للتأكد من أن مستخدم التطبيق على علم بمزامنة جهات الاتصال. خيارات الدردشة الأساسية: يعد وجود خيارات الدردشة الأساسية في التطبيق أمرًا ضروريًا للغاية. عندما تقارن خيارات المراسلة الخاصة بك بعمالقة التكنولوجيا مثل Facebook Messenger أو WhatsApp ، فستحتاج إلى مستوى عالٍ من المعرفة بالتطبيقات ومساحة ضخمة لخادم الويب. ما لم تكن لديك فكرة برنامج مراسلة فريدة ، يجب عليك الالتزام بخيارات الدردشة الأساسية في التطبيق. تبادل ملفات الوسائط: في هذه الأيام ، يحب مستخدم التطبيق مشاركة محتوى مثل الصور والملفات ومقاطع الفيديو بشكل قياسي. يتم حفظ هذه الصور عبر الخادم. لذلك ، تأكد من تضمين ذلك في تطبيقك أو برنامجك. مشاركة الموقع الحالي: الموقع المشترك في التطبيق له العديد من الاستخدامات في الأصدقاء والعائلة. لقد ولت تلك الأيام عندما تلتقي بأصدقائك في مكان معين ثم تتحرك نحو موقع معين. تأكد من مطالبة المستخدمين بأنك ستستخدم موقع GPS لجهاز المستخدم. إعلام الدفع: يتيح الإشعار الفوري في ميزة التطبيق للمستخدم معرفة أنه تم استلام رسالة. يستخدم المطورون إما إشعار دفع Apple أو منصة رسائل خادم Google Cloud لتنفيذ وظيفة إعلام الدفع. التخزين السحابي: تزويد المستخدمين بأنظمة تخزين احتياطية. يقدم WhatsApp ترددات مختلفة للنسخ الاحتياطي للخادم. يمكن للمستخدمين حفظ البيانات على الخادم على أساس أسبوعي أو شهري أو سنوي. بهذه الطريقة ، سيكون مقتنعًا بأنه لن يفقد بياناته ، وهي آمنة في مكان ما على الخادم.

كيف يمكنني حساب تكلفة تطبيقات المراسلة الخاصة بي؟

حساب التكلفة الدقيقة للرسول أمر صعب للغاية. ربما لا يستطيع أحد إخبارك عن تكلفة التطوير الدقيقة. تكلفة التطوير تعتمد على عوامل كثيرة. لكن العامل الرئيسي الذي يؤثر على السعر هو الميزات التي ترغب في إضافتها ومساحة خادم الويب التي تستخدمها. تتأثر تكلفة التطوير أيضًا بالبلد الذي تخطط لإطلاق تطبيقك فيه. إذا أنشأت تطبيقًا للمراسلة في آسيا الوسطى ، فسيكون السعر أقل بكثير مما هو عليه في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

هذا لا يعني أنه يتعين عليك إنفاق مبلغ هائل من المال على تطوير تطبيق المراسلة أو شراء خادم. يمكنك تكوين فريق تطوير تطبيقات دردشة ممتاز من خلال توظيف مطورين كل ساعة. يمكنك إنشاء تطبيق دردشة متوسط مع جميع الميزات الأساسية. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على مساحة بين عمالقة التكنولوجيا مثل Snapchat وتطبيقات المراسلة WhatsApp ، فأنت بحاجة إلى ميزانية كبيرة.

التحديات في إنشاء منصة مثل WhatsApp

إن إنشاء منصة مثل WhatsApp ليس بالأمر السهل. ستواجه تحديات محددة حتى إذا قمت بإرسال واستقبال الرسائل بشكل صحيح.

توافر ميزات الوقت الحقيقي

في الوقت الحاضر ، يتوقع الناس أن تقوم تطبيقات الدردشة بتنفيذ الوظائف أو الوظائف التي يريدونها على الفور. لا يمكن للمستخدمين الانتظار 15-20 ثانية بعد الضغط على وظيفة مكالمة الفيديو. وبالمثل ، إذا قمت بإضافة رموز تعبيرية إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بك ، فتأكد من أن المستخدم يمكنه الوصول إليها بنقرة واحدة. قد يؤدي الفشل في تنفيذ الميزات في الوقت الفعلي أو حتى تأخيرها إلى فقدان المستخدمين.

فيما يلي بعض وظائف الوقت الفعلي التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في تطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي. لقد أخذنا WhatsApp كمثال لكي تفهم تطوير التطبيقات بشكل أفضل.

المراسلة في الوقت الفعلي بين شخص وآخر: إذا تأخر المستخدمون أثناء المراسلة معك ، فمن المحتمل أن يغادر المستخدمون التطبيق. تأكد من أن المستخدمين النشطين شهريًا يمكنهم الوصول إلى الإشعارات في الوقت الفعلي والرد عليها في وقت واحد. وظيفة كتم الصوت في الدردشة: وظيفة كتم الصوت في التطبيق تجعل حياة المستخدم سهلة للغاية. يمكنهم تجاهل أي رسالة أو رسائل جماعية يريدونها. يعد كتم الرسائل من أكثر الوظائف شيوعًا في WhatsApp. إذا كانت وظيفة كتم الدردشة لا تعمل بشكل صحيح أو كان لديك خطأ في نظام الدردشة الخاص بالتطبيق. سيتضايق المستخدمون النشطون شهريًا ، وسيؤدي ذلك إلى ترك انطباع سلبي عن سمعة تطبيقك. تطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي: يجب أن تكون حالة الرسائل في الوقت الفعلي مثل الإرسال والقراءة في الدردشة وتعمل في الوقت الفعلي. هذه واحدة من الخطوات الإلزامية في الوقت الحاضر. الاتصال: المكالمات في الرسائل لها أهمية كبيرة. اسمح لمستخدم التطبيق بالاتصال بالآخرين من خلال مكالمات الفيديو الصوتية. قدم WhatsApp مؤخرًا مكالمات صوتية بالفيديو ، والتي تعمل بشكل جيد للغاية. إذا لم تتم صيانة خدمة الاتصال بشكل جيد ، فمن المحتمل ألا تنجح في سوق تطبيقات المراسلة. المشاركة: الملاحظات الصوتية ونقل الملفات ونقل الصور هي الوظائف التي تجعل الدردشة ممتعة. حاول التأكد من أن جميع الميزات تعمل في الوقت الفعلي وخالية من الأخطاء. تجربة المستخدم: UI / UX ضروري لكل منصة. مع تجربة مستخدم رائعة ، تحصل على مستخدمين مخلصين. تذكر أن تجربة المستخدم الرائعة تتضمن أبسط تصميم وأكثرها وضوحًا.

هذه هي الميزات التي يجب عليك تضمينها في تطبيقات الدردشة الخاصة بك ، خاصة لوسائل التواصل الاجتماعي. ركزنا على ميزات WhatsApp لتطوير المكدس التكنولوجي نظرًا لشعبيته بين مستخدمي التطبيق.

اختيار حزمة الأدوات الصحيحة

أثناء تحديد حزمة الأدوات ، يجب أن تفهم بوضوح ما تبحث عنه. قد يكون امتلاك عقلية واضحة أمرًا مخيفًا للغاية نظرًا لوجود العديد من المتغيرات التي تحتاج إلى مراعاتها في تطبيقات مختلفة. خذ وقتك أثناء اختيار الأدوات لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على وظائف النظام الأساسي الخاص بك وأمانه. تتمثل إحدى الوظائف الموصى بها في إضافة مصادقة ثنائية لتسجيل الدخول إلى التطبيق ، كما هو الحال في تطبيق المصادقة الاجتماعية على Facebook.

فهم المكدس التكنولوجي ومتطلباته

احتفظ بالمكدس الفني من جانب خادم الويب في ذهنك. تلعب بنية خادم الويب دورًا كبيرًا في تطوير قابلية تطبيقك للتوسع. قد يساعدك إذا اعتبرت أن بنية خادم الويب لديك تعمل بشكل جيد من الخطوة الأولى لإدخال البيانات إلى مرحلة قاعدة البيانات الأخيرة. قاعدة البيانات الخاصة بك يجب أن تحجيم بشكل صحيح. على الأرجح ، سوف تقوم بتوسيع نطاقه أفقيًا. يوفر لك سوق التطوير بعض الأدوات المفيدة التي توفر لك المساعدة في توسيع نطاق قاعدة بيانات تطبيقاتك لمنصات المراسلة.

امتلاك تطبيق دردشة MVP فريد

لتحقيق اختراق في السوق ، يجب أن تتمتع بوظائف فريدة تميزك عن الآخرين. لم ينتشر تطبيق WhatsApp على الفور أو خلال الليل. سيكون من المفيد إذا أعطيت المستخدمين سببًا لاستخدام تطبيق المراسلة الخاص بك ؛ وإلا فلماذا يتركون التطبيقات السائدة. يجب أن تكون لديك وظائف مثيرة في تطبيقك لتزويد المستخدم بالسبب لاستخدام التطبيق على التوالي. أثناء إضافة الوظيفة أثناء تطوير تطبيقات المراسلة الآمنة ، ضع في اعتبارك أن ميزة التطبيق يجب أن تكون فريدة ومريحة للمستخدمين. إذا أضفت وظيفة تطبيق جديدة ، فلن يشعر المستخدمون بالحماس أو الشعور بالإنتاجية أثناء استخدامها. من المحتمل أن يغادروا المنصة ، ولن تحقق النمو الذي تبحث عنه.

كيف تختلف تطبيقات المراسلة النصية والمراسلة؟

تطبيقات المراسلة النصية والدردشة شيئان مختلفان تمامًا. اكتسبت المراسلة شعبية بين مستخدمي التطبيق مع ظهور الإنترنت. قبل ذلك ، استخدم الناس الرسائل للتواصل مع بعضهم البعض. نتيجة لذلك ، يختار الأشخاص استخدام تطبيق عبر الإنترنت بدلاً من استخدام المراسلة. لذلك ، يجب أن تكون هناك بعض ميزات التطبيقات التي تقدمها تطبيقات المراسلة في سوق التطبيقات.

الاختلاف الأول المهم هو أنه يمكنك التواصل من خلال العديد من المصادر مثل الصور والأصوات ومقاطع الفيديو والملفات أثناء استخدام تطبيقات المراسلة. من ناحية أخرى ، لا يمكن للمستخدمين استخدام الرسائل النصية لإرسال الأصوات والصور والملفات. يمكنك الكتابة فقط للتواصل من خلال النصوص. ثانيًا ، تتيح لك تطبيقات المراسلة إنشاء مجموعات حيث يمكن لعدة أشخاص التحدث في وقت واحد. الرسائل النصية تتأخر في القيام بذلك بشكل ملائم. لا يمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء مجموعة حيث يمكن للجميع التواصل مع بعضهم البعض. الرسائل النصية لها حد عالمي يقيد مستخدم التطبيق من إرسال نص كبير للتواصل. بينما تسمح تطبيقات المراسلة لمستخدم التطبيق ليس فقط بإرسال نصوص غير محدودة ، ولكن يمكنك إضافة رموز تعبيرية وصور متحركة لإضافة المشاعر. أثناء استخدام التطبيق ، يمكنك التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم دون أي حزمة محددة. تتيح لك الرسائل النصية أيضًا إرسال رسائل دولية ، لكن حزمها باهظة الثمن. يتطلب كل تطبيق اتصالاً بالإنترنت. السؤال الذي يطرح نفسه: اكتمل برنامج أو تطبيق المراسلة ولا يحتاج إلى ترقية. حسنًا ، هذا خاطئ تمامًا. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك تحديثها في محادثة الوسائط الاجتماعية للحصول على تطبيق فريد. يمكنك إرسال رسالة نصية إلى أي شخص لديه هاتف محمول وبطاقة SIM. لا تتطلب الرسائل النصية أن يستخدم المرسل والمتلقي نفس التطبيق ، على التوالي. من ناحية أخرى ، تتطلب تطبيقات رسائل الوسائط الاجتماعية من المرسل والمستقبل استخدام نفس التطبيق للتواصل. مثل WhatsApp ، يمكن لمستخدمي التطبيق المشاركة والدردشة بشكل فعال فقط على تطبيق المراسلة WhatsApp. يمكن لمستخدمي التطبيق بدء المراسلة في أي مكان وفي أي وقت بدون الإنترنت. يتطلب أي تطبيق أن يكون لديك اتصال ثابت بالإنترنت ، ويحتاج جهاز الاستقبال إلى اتصال بالإنترنت لرؤية النص. من ناحية أخرى ، لا تتطلب حزمة تقنية الرسائل النصية اتصالاً بالإنترنت.

كيف تجعل تطبيقك آمنًا؟

يتمتع أمان بيانات المستخدم في الدردشة بأهمية حيوية في تطبيق المراسلة الآمن. سيثق مستخدم التطبيق في بياناته. ستكون هناك صور ومستندات وجهات اتصال ومعلومات شخصية لمستخدم آخر على جهازك مباشرة. تستخدم معظم تطبيقات المراسلة في جميع أنحاء العالم مثل WhatsApp تقنية blockchain لجعل بيانات مستخدم التطبيق آمنة. تقدم blockchain تشفيرًا شاملاً يسمح لك بجعل البيانات آمنة للغاية. قبل ممارسة تشفير البيانات الشامل لتقنية blockchain في عملية التطبيق الخاص بك ، يجب عليك التحقق مما إذا كان يناسب نموذج تطوير عملك أم لا. مثال آخر هو Facebook. تتيح لك المصادقة Facebook SDK تأمين معلوماتك عند تسجيل الدخول إلى التطبيق تلقائيًا.

تُستخدم تطبيقات المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp في جميع أنحاء العالم للتواصل. إذا كنت لا تستطيع التنافس مع عمالقة التكنولوجيا ، فلا داعي للقلق. هناك العديد من الفرص في سوق تطوير التطبيقات. يمكنك تحقيق تقدم كبير إذا أنشأت تطبيقك وأضفت وظيفة تطبيق فريدة. يمكنك أيضًا تحقيق الدخل من الدردشة وبناء الدردشة وفقًا لاحتياجات عملك. يمكن استخدام بعض ميزات التطبيق الأساسية في التصميم والتطوير داخل التطبيق بحيث يمكن للأشخاص استخدامها بسهولة. تأكد من أن نظام المراسلة الخاص بك آمن ولديه تشفير شامل على جانب خادم الويب حيث أن لديك البيانات الشخصية لعملائك. أضف ميزات فريدة للتطبيق واجعل نظام المراسلة آمنًا ، ومن المحتمل أنك ستوفر مساحة لتطبيقات المراسلة الآمنة في السوق.

كيف تنشئ تطبيق مراسلة بدون مهارات؟

إذا لم يكن لديك أي معرفة بلغة البرمجة ، فإن البرامج المختلفة المتاحة لتطوير التطبيقات تقدم تجربة مستخدم رائعة. يحتوي هذا البرنامج على أدوات مدمجة لا تتطلب لغة برمجة Java فقط. يمكنك استخدام هذه الأدوات لتطوير منصة المراسلة. ما عليك سوى إنشاء نظام أساسي للمراسلة بالسحب والإفلات ، وفي النهاية ، قم بتوصيله بخادم الويب ليعمل بشكل صحيح.

كم يكلف إنشاء تطبيق الرسائل النصية؟

لن يتمكن أحد من إخبارك عن التكلفة الكاملة لمنصة المراسلة. ولكن سيكون من الأفضل إذا فهمت أن تكلفة التطبيق تعتمد على وظيفة التطبيق التي ترغب في إضافتها إلى تطبيقك والمنطقة التي تريد إطلاق تطبيقك فيها. سيؤثر هذان العاملان على التكلفة الإجمالية لتطبيقات المراسلة الخاصة بك.

ما هي الصعوبات في تطوير تطبيقات الرسائل النصية؟

قد تكون عملية تطوير لغة البرمجة المتقدمة صعبة ولكنها مجزية. الصعوبة الرئيسية في أي تطوير ستشعر به هي إنشاء وظيفة تطبيق فريدة في نظام المراسلة الخاص بك. ثانيًا ، أنت تنافس عمالقة التكنولوجيا الذين يقدمون برامج مراسلة أو ميزات تطبيقات في غضون أجزاء من الثانية. تأكد من أن تطبيقك يمكنه فعل الشيء نفسه.

ما هو أفضل تطبيق مراسلة نصية لنظام Android؟

يحتوي Android على الكثير من تطبيقات المراسلة النصية الشهيرة مثل Facebook messenger و Instagram و Snapchat و WhatsApp messenger. أكثر برامج المراسلة استخدامًا هي WhatsApp على Android.

ما الفرق بين الرسائل النصية والماسنجر؟

لا تسمح لك الرسائل النصية بإرسال الرموز التعبيرية والصور والمواقع الحية والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو. يمكنك استخدام الأشياء المذكورة أعلاه في برنامج المراسلة ، ولكن يمكنك أيضًا إرسال منشورات ومقاطع فيديو على المصادقة الاجتماعية و Facebook و YouTube. علاوة على ذلك ، تتضمن كلتا عمليتي التطوير مكدسات تقنية مختلفة. يعد WhatsApp أحد أكثر الأمثلة شيوعًا على برنامج المراسلة.