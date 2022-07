Die Entwicklung mobiler Apps ist der Tech-Stack, der auf Smartphones ausgeführt wird. Als Anfänger in der App-Entwicklung ist das Erstellen von Chat-Apps sehr verbreitet. In diesem Artikel wurde erläutert, wie Sie SMS-Apps erstellen und welchen Herausforderungen Sie im Tech-Stack der Messaging-Plattform gegenüberstehen können.

So erstellen Sie eine SMS-App

Mit SMS-Apps können Sie sich mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden. WhatsApp, Facebook Messenger und Viber haben die Internetwelt erobert. Die Nutzung von SMS-Apps zieht Unternehmer und Softwareunternehmen an.

Interessieren Sie sich für die Entwicklung von Messaging-Apps? Wenn ja, dann haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Sie sich die Anzahl der Nachrichten ansehen, die täglich auf WhatsApp oder dem Facebook-Messenger gesendet werden, werden Sie staunen. Wenn Sie eine wertvolle Innovation in der Entwicklung von Messaging-Apps für Menschen schaffen können, werden Sie den Durchbruch auf dem Markt für Messaging-Apps schaffen.

Voraussetzungen für die Messenger-App

Sie haben großes Interesse an einer Codierungs-App wie WhatsApp oder Snapchat, aber es gibt viele Dinge, die Sie ansprechen müssen, um ihrem App-Entwicklungsschlüssel zu folgen. Angenommen, Sie sind kein Techniker und wissen nicht, wie man Chat-Apps erstellt. Dann wäre es hilfreich, wenn Sie mehrere MVP-Chat-App-Software verwenden würden, um Ihr Netzwerk aufzubauen. Diese Engines verfügen über verschiedene Tools, mit denen jeder Benutzer, der über Grundkenntnisse des Tech-Stacks verfügt, die Grundlagen der Entwicklung von Messaging-Apps leicht verstehen kann. Sie erhalten beispielsweise einen integrierten App-Entwicklungsschlüssel, einen Facebook-Klon für die soziale Authentifizierung und ein Facebook-SDK für die Authentifizierung. Sie können darüber auch Softwareentwicklungsanbieter erreichen.

Hier kommen Ihre unternehmerischen Fähigkeiten und Ihre Fähigkeit, auf dem Markt für Messaging-Apps einen Bedarf zu decken. Wenn Sie jedoch Messaging-Apps erstellen, reichen nur Java-Vorkenntnisse in der Programmiersprache nicht aus. Sie müssen verstehen, dass Menschen eine Chat-App, der sie vertrauen, nicht verlassen. Vor allem Anbieter von Softwareentwicklungen wie WhatsApp, Facebook oder Snapchat haben Milliarden von Nutzern. Sie müssen also sicherstellen, dass Ihre Apps wettbewerbsfähige und sichere Messaging-App-Funktionen bieten. Es ist erforderlich, um wettbewerbsfähig zu sein, aber stellen Sie sicher, dass Ihre App fehlerfrei ist.

Sie müssen kein Programm für Unternehmen erstellen. Die meisten Unternehmen, die über die persönlichen Daten und andere sichere Details ihrer Benutzer verfügen, erstellen ihre eigenen Chat-Apps – auf diese Weise stellen sie sicher, dass ihre Daten nicht kompromittiert werden.

Sollte ich nur die Entwicklung von Messenger-Apps lernen?

Angenommen, Sie haben eine Idee zur Entwicklung einer Chat-App und möchten eine App basierend auf dieser Idee erstellen. Dann wird Ihre Messaging-Software höchstwahrscheinlich keine Fortschritte machen. Es gibt bestimmte Dinge, die Sie in Ihre App aufnehmen müssen. Sie können Ihre App skalieren und für Ihre Kunden oder Mitarbeiter effektiver machen. Die beste Vorgehensweise besteht darin, jede berühmte App wie WhatsApp, Skype oder Instagram zu prüfen und ihre Entwicklungsfunktionen und fehlenden Bereiche zu sehen. Starten Sie außerdem die Beta-Version Ihrer App.

Im Folgenden finden Sie einige unverzichtbare Messaging-App-Funktionen in Ihrer Chat-App, um den Benutzer einzubeziehen:

Autorisiertes persönliches Konto: Eines der wichtigsten Dinge ist die Sicherheit Ihrer Benutzer. Heutzutage gestatten Sie Ihren Benutzern nicht nur, ihre App-spezifischen Messaging-Konten zu erstellen, sondern Sie müssen ihnen auch Garantien geben, dass ihre Informationen geschützt sind. Abhängig von der Messaging- oder Chat-App können Sie viele App-Funktionen wie die Bestätigung per E-Mail oder Telefonnummern hinzufügen. Sie können sogar eine andere App als Authentifikator verwenden, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Kontaktzugriff: Sie können eine App-Funktion hinzufügen, mit der die App-Benutzer die anderen Personen einladen können, die sich nicht in der App registrieren. Stellen Sie bei der Anmeldung des App-Benutzers sicher, dass Sie seine Telefonkontakte synchronisieren. Es ist eine ausgezeichnete Geste, um sicherzustellen, dass der Benutzer der App über die Kontaktsynchronisierung Bescheid weiß. Grundlegende Chat-Optionen: Es ist sehr wichtig, die grundlegenden Chat-Optionen in der App zu haben. Wenn Sie Ihre Messaging-Optionen mit den Tech-Giganten wie Facebook Messenger oder WhatsApp vergleichen, benötigen Sie ein überlegenes Maß an App-Kenntnissen und einen riesigen Webserver-Speicherplatz. Wenn Sie keine einzigartige Messenger-Idee haben, sollten Sie sich an die grundlegenden Chat-Optionen in der App halten. Austausch der Mediendateien: Heutzutage ist es ziemlich üblich, dass App-Benutzer Inhalte wie Fotos, Dateien und Videos teilen. Diese Bilder werden über einen Server gespeichert. Stellen Sie also sicher, dass Sie dies in Ihre App oder Software aufnehmen. Teilen des aktuellen Standorts: Der freigegebene Standort in der App wird von Freunden und Familie häufig verwendet. Die Zeiten, in denen man sich mit seinen Freunden an einem bestimmten Ort trifft und sich dann zu einem bestimmten Ort bewegt, sind längst vorbei. Stellen Sie sicher, dass Sie die Benutzer darauf hinweisen, dass Sie den GPS-Standort des Benutzergeräts verwenden werden. Push-Benachrichtigung: Die Push-Benachrichtigung in der App-Funktion informiert den Benutzer darüber, dass eine Nachricht eingegangen ist. Entwickler verwenden entweder die Push-Benachrichtigung von Apple oder die Messaging-Plattform des Google Cloud-Servers, um die Push-Benachrichtigungsfunktion auszuführen. Cloud-Speicher: Stellen Sie den Benutzern Backup-Speichersysteme zur Verfügung. WhatsApp bietet verschiedene Server-Backup-Frequenzen an. Benutzer können Daten auf wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis auf dem Server speichern. Auf diese Weise wird er sicher sein, dass er seine Daten nicht verliert und dass sie irgendwo auf dem Server sicher sind.

Wie kann ich die Kosten meiner Messaging-Apps berechnen?

Es ist sehr schwierig, die genauen Kosten eines Boten zu berechnen. Zu den genauen Entwicklungskosten kann Ihnen wahrscheinlich niemand etwas sagen. Die Entwicklungskosten hängen von vielen Faktoren ab. Aber der Hauptfaktor, der den Preis beeinflusst, sind die Funktionen, die Sie hinzufügen möchten, und der Speicherplatz, den Sie auf dem Webserver nutzen. Die Entwicklungskosten werden auch von dem Land beeinflusst, in dem Sie Ihre App starten möchten. Wenn Sie eine Messaging-App in Zentralasien erstellen, ist der Preis viel niedriger als in Europa oder Nordamerika.

Dies bedeutet nicht, dass Sie eine enorme Menge Geld für die Entwicklung von Messaging-Apps oder den Kauf eines Servers ausgeben müssen. Sie können ein hervorragendes Entwicklungsteam für Chat-Apps bilden, indem Sie Entwickler stündlich einstellen. Sie können eine durchschnittliche Chat-App mit allen wesentlichen Funktionen erstellen. Wenn Sie jedoch einen Platz zwischen Technologiegiganten wie Snapchat und WhatsApp-Messaging-Apps haben möchten, müssen Sie über ein großes Budget verfügen.

Herausforderungen beim Erstellen einer Plattform wie WhatsApp

Eine Plattform wie WhatsApp zu erstellen ist nicht einfach. Sie werden auf spezifische Herausforderungen stoßen, selbst wenn Sie die Nachrichten korrekt senden und empfangen.

Verfügbarkeit von Echtzeitfunktionen

Heutzutage erwarten die Leute, dass Chat-Apps die gewünschte Funktionalität oder Funktionalität sofort ausführen. Benutzer können nicht 15-20 Sekunden warten, nachdem sie die Videoanruffunktion gedrückt haben. Wenn Sie Emojis zu Ihren Messaging-Apps hinzufügen, stellen Sie ähnlich sicher, dass der Benutzer mit einem Fingertipp darauf zugreifen kann. Wenn Echtzeitfunktionen nicht oder nur verzögert ausgeführt werden, kann dies dazu führen, dass Sie Benutzer verlieren.

Nachfolgend sind einige Echtzeitfunktionen aufgeführt, die Ihre besondere Aufmerksamkeit in Echtzeit-Chat-Apps erfordern. Wir haben WhatsApp als Beispiel genommen, damit Sie die App-Entwicklung besser verstehen.

Das Eins-zu-eins-Echtzeit-Messaging: Wenn Ihre Benutzer Verzögerungen beim Nachrichtenaustausch mit Ihnen bekommen, werden die Benutzer die App wahrscheinlich verlassen. Stellen Sie sicher, dass monatlich aktive Benutzer auf Echtzeitbenachrichtigungen zugreifen und gleichzeitig darauf antworten können. Die Stummschaltfunktion des Chats: Die Stummschaltfunktion in der App macht das Leben des Benutzers sehr einfach. Sie können beliebige Nachrichten oder Gruppennachrichten ignorieren. Das Stummschalten von Nachrichten ist eine der beliebtesten Funktionen in WhatsApp. Wenn Ihre Chat-Stumm-Funktion nicht richtig funktioniert oder Sie einen Fehler im Chat-System der App haben. Ihre monatlich aktiven Benutzer werden sich ärgern, und dies wird einen negativen Eindruck auf den Ruf Ihrer App hinterlassen. Echtzeit-Chat-Apps: Der aktuelle Nachrichtenstatus wie gesendet und gelesen sollte sich im Chat befinden und in Echtzeit funktionieren. Dies ist heutzutage einer der obligatorischen Schritte. Anrufen: Anrufe im Messaging haben eine große Bedeutung. Ermöglichen Sie dem App-Benutzer, andere über Video-Sprachanrufe zu kontaktieren. WhatsApp hat kürzlich Video-Sprachanrufe eingeführt, die unglaublich gut funktionieren. Wenn Ihr Anrufdienst nicht gut gewartet wird, werden Sie es wahrscheinlich nicht auf dem Messaging-App-Markt schaffen. Teilen: Sprachnotizen, Dateiübertragung und Bildübertragung sind die Funktionen, die den Chat angenehm machen. Versuchen Sie sicherzustellen, dass alle Funktionen in Echtzeit und fehlerfrei funktionieren. Benutzererfahrung: UI/UX ist für jede Plattform unerlässlich. Mit einer großartigen Benutzererfahrung erhalten Sie treue Benutzer. Denken Sie daran, dass eine großartige Benutzererfahrung das einfachste und unkomplizierteste Design beinhaltet.

Dies sind die Funktionen, die Sie in Ihre Chat-Apps aufnehmen sollten, insbesondere für soziale Medien. Wir haben uns aufgrund seiner Beliebtheit bei In-App-Benutzern auf WhatsApp-Funktionen für den sich entwickelnden Tech-Stack konzentriert.

Auswahl des richtigen Tool-Stacks

Bei der Auswahl des Tool-Stacks sollten Sie genau verstehen, wonach Sie suchen. Eine klare Denkweise kann sehr einschüchternd sein, da es viele Variablen gibt, die Sie in verschiedenen Anwendungen berücksichtigen müssen. Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl der Tools, denn dies wirkt sich direkt auf die Funktionalität Ihrer Plattform und deren Sicherheit aus. Eine der empfohlenen Funktionen ist das Hinzufügen einer 2-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung bei der App, wie in der sozialen Authentifizierungs-Facebook-App.

Verständnis des Tech-Stacks und seiner Anforderungen

Behalten Sie den webserverseitigen Tech-Stack im Hinterkopf. Die Architektur des Webservers spielt eine große Rolle bei der Entwicklung der Skalierbarkeit Ihrer App. Es wäre hilfreich, wenn Sie berücksichtigen würden, dass Ihre Webserver-Architektur vom ersten Schritt der Dateneingabe bis zur letzten Datenbankphase gut funktioniert. Ihre Datenbank muss korrekt skaliert werden. Höchstwahrscheinlich werden Sie es horizontal skalieren. Der Entwicklungsmarkt bietet Ihnen einige nützliche Tools, die Sie bei der Skalierung Ihrer App-Datenbank für Messaging-Plattformen unterstützen.

Eine einzigartige MVP-Chat-App zu haben

Um einen Durchbruch auf dem Markt zu erzielen, müssen Sie über einzigartige Funktionen verfügen, die Sie von anderen unterscheiden. WhatsApp wurde nicht sofort oder über Nacht populär. Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihren Benutzern einen Grund geben würden, Ihre Messaging-App zu verwenden. Warum verlassen sie sonst die Mainstream-Apps? Sie sollten spannende Funktionen in Ihrer App haben, um einem Benutzer einen Grund zu geben, die App zu verwenden. Denken Sie beim Hinzufügen der Funktionalität während der Entwicklung Ihrer sicheren Messaging-Apps daran, dass die App-Funktion für Benutzer einzigartig und bequem sein muss. Wenn Sie eine neue App-Funktionalität hinzufügen, werden Ihre Benutzer nicht begeistert oder fühlen sich produktiv, während sie sie verwenden. Sie werden wahrscheinlich die Plattform verlassen, und Sie werden nicht das gewünschte Wachstum erzielen.

Wie unterscheiden sich Textnachrichten und Messaging-Apps?

SMS- und Chat-Apps sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Messaging hat mit dem Aufkommen des Internets bei App-Benutzern an Popularität gewonnen. Davor nutzten die Menschen Messaging, um miteinander zu kommunizieren. Aus diesem Grund entscheiden sich die Leute dafür, eine Online-App zu verwenden, anstatt Messaging zu verwenden. Es muss also einige App-Funktionen geben, die Messaging-Apps auf dem App-Markt einführen.

Der erste wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie bei der Verwendung von Messaging-Apps über viele Quellen wie Bilder, Stimmen, Videos und Dateien kommunizieren können. Andererseits können Benutzer Textnachrichten nicht zum Senden von Stimmen, Fotos und Dateien verwenden. Sie können nur tippen, um über die Texte zu kommunizieren. Zweitens können Sie mit Messaging-Apps Gruppen erstellen, in denen mehrere Personen gleichzeitig sprechen können. Textnachrichten hinken dabei bequemer hin. App-Benutzer können keine Gruppe erstellen, in der alle miteinander kommunizieren können. Textnachrichten haben ein Weltlimit, das den App-Benutzer daran hindert, einen großen Text zur Kommunikation zu senden. Während Messaging-Apps es dem App-Benutzer nicht nur ermöglichen, unbegrenzt Text zu senden, können Sie Emojis und Gifs hinzufügen, um Emotionen hinzuzufügen. Während Sie die App verwenden, können Sie ohne spezielles Paket mit Menschen weltweit kommunizieren. Mit Textnachrichten können Sie auch internationale Nachrichten senden, aber ihre Pakete sind kostspielig. Jede App erfordert eine Internetverbindung. Es stellt sich die Frage: Das Messaging-Programm oder die App ist vollständig und muss nicht aktualisiert werden. Nun, das ist völlig falsch. Es gibt so viele Dinge, die Sie im Social-Media-Chat aktualisieren können, um eine einzigartige App zu haben. Sie können jedem mit einem Mobiltelefon und einer SIM-Karte eine Textnachricht senden. Textnachrichten erfordern nicht, dass Sender und Empfänger jeweils dieselbe App verwenden. Auf der anderen Seite erfordern Social-Media-Messaging-Apps, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger dieselbe App zur Kommunikation verwenden. Wie WhatsApp können App-Benutzer nur in der WhatsApp-Messaging-App effektiv teilen und chatten. App-Benutzer können überall und jederzeit ohne Internet mit dem Messaging beginnen. Jede App erfordert eine stabile Internetverbindung, und der Empfänger benötigt eine Internetverbindung, um den Text zu sehen. Andererseits erfordert der Tech-Stack für Textnachrichten keine Internetverbindung.

Wie machen Sie Ihre App sicher?

Die Datensicherheit des Benutzers des Chats ist in einer sicheren Messaging-App von entscheidender Bedeutung. Der App-Nutzer vertraut Ihnen seine Daten an. Es werden Bilder, Dokumente, Kontakte und die persönlichen Informationen eines anderen Benutzers direkt auf Ihrem Gerät gespeichert. Die meisten Messaging-Apps weltweit wie WhatsApp verwenden Blockchain-Technologie, um die Daten ihrer App-Benutzer zu schützen. Die Blockchain bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit der Sie die Daten sehr sicher machen können. Bevor Sie die Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung der Blockchain-Technologie in Ihrem App-Prozess praktizieren, sollten Sie prüfen, ob sie zu Ihrem Geschäftsentwicklungsmodell passt oder nicht. Ein weiteres Beispiel ist Facebook; Das Authentifizierungs-Facebook-SDK ermöglicht es Ihnen, Ihre Informationen zu sichern, wenn Sie sich spontan bei der App anmelden.

Social Media Messaging Apps wie WhatsApp werden weltweit zur Kommunikation genutzt. Wer mit den Tech-Riesen nicht mithalten kann, muss sich keine Sorgen machen. Es gibt viele Möglichkeiten auf dem App-Entwicklungsmarkt. Sie können einen bedeutenden Durchbruch erzielen, wenn Sie Ihre App erstellen und eine einzigartige App-Funktionalität hinzufügen. Sie können Ihren Chat auch monetarisieren und den Chat gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen aufbauen. Einige grundlegende App-Funktionen können beim In-App-Design und der Entwicklung verwendet werden, damit Benutzer sie problemlos verwenden können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Messaging-Plattform sicher ist und auf der Seite des Webservers über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügt, da Sie die persönlichen Daten Ihrer Kunden haben. Fügen Sie einzigartige App-Funktionen hinzu und machen Sie die Messaging-Plattform sicher, und Sie werden wahrscheinlich Platz für Ihre sicheren Messaging-Apps auf dem Markt schaffen.

Wie erstelle ich eine Messaging-App ohne Kenntnisse?

Wenn Sie keine Programmiersprachenkenntnisse haben, bietet verschiedene Software für die App-Entwicklung eine großartige Benutzererfahrung. Diese Software verfügt über integrierte Tools, die nicht nur die Programmiersprache Java erfordern. Sie können diese Tools für die Entwicklung von Messaging-Plattformen verwenden. Erstellen Sie einfach eine Messaging-Plattform per Drag and Drop und verbinden Sie sie am Ende mit dem Webserver, damit sie ordnungsgemäß funktioniert.

Wie viel kostet es, eine SMS-App zu erstellen?

Niemand wird Ihnen die Gesamtkosten der Messaging-Plattform mitteilen können. Aber es wäre am besten, wenn Sie verstehen, dass die App-Kosten davon abhängen, welche App-Funktionalität Sie Ihrer App hinzufügen möchten und in welcher Region Sie Ihre App starten möchten. Diese beiden Faktoren wirken sich auf die Gesamtkosten Ihrer Messenger-Apps aus.

Was sind die Schwierigkeiten bei der Entwicklung von SMS-Apps?

Der Entwicklungsprozess für fortgeschrittene Programmiersprachen kann herausfordernd, aber lohnend sein. Die Hauptschwierigkeit bei jeder Entwicklung, die Sie spüren werden, besteht darin, eine einzigartige App-Funktionalität in Ihrer Messaging-Plattform zu erstellen. Zweitens konkurrieren Sie mit Technologiegiganten, die innerhalb von Millisekunden Messaging-Software oder App-Funktionen anbieten. Stellen Sie sicher, dass Ihre App dasselbe kann.

Was ist die beste SMS-App für Android?

Android hat viele berühmte SMS-Messaging-Apps wie Facebook Messenger, Instagram, Snapchat und WhatsApp Messenger App. Der am häufigsten verwendete Messenger ist WhatsApp auf Android.

Was ist der Unterschied zwischen Textnachrichten und Messenger?

Mit Textnachrichten können Sie keine Emojis, Bilder, Live-Standorte, Sprachnachrichten und Videos senden. Sie können die oben genannten Dinge im Messenger verwenden, aber Sie können auch Beiträge und Videos über soziale Authentifizierung, Facebook und YouTube senden. Darüber hinaus beinhalten beide Entwicklungsprozesse unterschiedliche Tech-Stacks. Eines der häufigsten Beispiele für den Messenger ist WhatsApp.