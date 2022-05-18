Mobil uygulama geliştirme, akıllı telefonlarda çalışan teknoloji yığınıdır. Uygulama geliştirmeye yeni başlayan biri olarak, sohbet uygulamaları oluşturmak çok yaygındır. Bu makale, mesajlaşma uygulamalarının nasıl oluşturulacağını ve mesajlaşma platformu teknoloji yığınında karşılaşabileceğiniz zorlukları tartıştı.

Mesajlaşma Uygulaması Nasıl Oluşturulur

Mesajlaşma uygulamaları, dünyanın her yerinden insanlarla bağlantı kurmanıza olanak tanır. WhatsApp, Facebook messenger ve Viber internet dünyasını ele geçirdi. Mesajlaşma uygulamalarının kullanımı girişimcileri ve yazılım şirketlerini cezbeder.

Mesajlaşma uygulaması geliştirme ile ilgileniyor musunuz? Evet ise, o zaman doğru kararı verdiniz. WhatsApp veya Facebook messenger'da günlük gönderilen mesaj sayısına bakarsanız şaşıracaksınız. İnsanlar için mesajlaşma uygulaması geliştirmede değerli bir yenilik yapabilirseniz, mesajlaşma uygulaması pazarında çığır açacaksınız.

Messenger Uygulaması için Gereksinimler

WhatsApp veya Snapchat gibi bir kodlama uygulamasına büyük ilgi duyuyorsunuz, ancak uygulama geliştirme anahtarını takip etmek için ele almanız gereken birçok şey var. Teknoloji uzmanı olmadığınızı ve sohbet uygulamalarını nasıl oluşturacağınızı bilmediğinizi varsayalım. O zaman ağınızı geliştirmek için birden fazla MVP sohbet uygulaması yazılımı kullandıysanız bu yardımcı olacaktır. Bu motorlar, temel teknoloji yığını bilgisine sahip herhangi bir kullanıcının mesajlaşma uygulaması geliştirmenin temellerini kolayca anlayabileceği çeşitli araçlara sahiptir. Örneğin, yerleşik bir uygulama geliştirme anahtarı, sosyal kimlik doğrulama Facebook klonu ve Facebook SDK kimlik doğrulaması elde edersiniz. Bunun üzerinden yazılım geliştirme yapan firmalara da ulaşabilirsiniz.

İşte girişimci becerileriniz ve mesajlaşma uygulaması pazarında ihtiyaç duyma yeteneğiniz geliyor. Ancak, mesajlaşma uygulamaları oluşturduğunuzda, yalnızca önceden programlama dili java bilgisi yeterli değildir. İnsanların güvendikleri bir sohbet uygulamasından ayrılmadıklarını anlamalısınız. Özellikle WhatsApp, Facebook veya Snapchat gibi yazılım geliştirme satıcılarının milyarlarca kullanıcısı var. Bu nedenle, uygulamalarınızın rekabetçi ve güvenli mesajlaşma uygulaması özellikleri sunduğundan emin olmalısınız. Rekabetçi olması gerekir, ancak uygulamanızın hatasız olduğundan emin olun.

İş için bir program yapmanıza gerek yok. Kullanıcılarının kişisel bilgilerine ve diğer güvenli ayrıntılara sahip olan çoğu şirket, kendi sohbet uygulamalarını oluşturur; bu şekilde, verilerinin tehlikeye atılmamasını sağlarlar.

Sadece Messenger Uygulama Geliştirmeyi Öğrenmeli miyim?

Bir sohbet uygulaması geliştirme fikriniz olduğunu ve bu fikri temel alan bir uygulama oluşturmak istediğinizi varsayalım. O zaman büyük olasılıkla mesajlaşma yazılımınız herhangi bir ilerleme kaydetmeyecektir. Uygulamanıza dahil etmeniz gereken bazı şeyler var. Uygulamanızı ölçeklendirebilir ve müşterileriniz veya çalışanlarınız için daha etkili hale getirebilirsiniz. En iyi uygulama, WhatsApp, Skype veya Instagram gibi herhangi bir ünlü uygulamayı denetlemek ve geliştirme özelliklerini ve eksik olduğu alanları görmektir. Ayrıca, uygulamanızın beta sürümünü başlatın.

Kullanıcının ilgisini çekmek için sohbet uygulamanızda olması gereken bazı mesajlaşma uygulaması özellikleri aşağıdadır:

Yetkili kişisel hesap: En önemli şeylerden biri kullanıcılarınızın güvenliğidir. Günümüzde, kullanıcılarınızın yalnızca uygulamaya özel mesajlaşma hesaplarını oluşturmalarına izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda bilgilerinin korunduğuna dair onlara garanti vermelisiniz. Mesajlaşma veya sohbet uygulamasına bağlı olarak, e-posta veya telefon numaraları aracılığıyla doğrulama gibi birçok uygulama özelliği ekleyebilirsiniz. Yüksek güvenliğe sahip olmak için başka bir uygulamayı kimlik doğrulayıcı olarak bile kullanabilirsiniz. Kişi erişimi: Uygulama kullanıcılarının, uygulamaya kaydolmayan diğer kişileri davet edebileceği bir uygulama özelliği ekleyebilirsiniz. Uygulama kullanıcısı kaydolduğunda, telefondaki kişileri senkronize ettiğinizden emin olun. Uygulamanın kullanıcısının kişi senkronizasyonu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak harika bir jest. Temel sohbet seçenekleri: Uygulamada temel sohbet seçeneklerine sahip olmak çok gereklidir. Mesajlaşma seçeneklerinizi Facebook Messenger veya WhatsApp gibi teknoloji devleriyle karşılaştırdığınızda, üstün düzeyde uygulama bilgisine ve büyük web sunucusu alanına ihtiyacınız olacak. Benzersiz bir mesajlaşma fikriniz yoksa, uygulamadaki temel sohbet seçeneklerine bağlı kalmalısınız. Medya dosyalarının değiş tokuşu: Bu günlerde, uygulama kullanıcıları fotoğraf, dosya ve video gibi içerikleri paylaşmaktan hoşlanıyor, oldukça standart. Bu görüntüler bir sunucu üzerinden kaydedilir. Bu nedenle, bunu uygulamanıza veya yazılımınıza eklediğinizden emin olun. Mevcut konumu paylaşma: Uygulamadaki paylaşılan konumun arkadaşlar ve aile içinde birçok kullanımı vardır. Arkadaşlarınızla belirli bir noktada buluşup daha sonra belirli bir yere doğru hareket ettiğinizde o günler çoktan geride kaldı. Kullanıcılara, kullanıcı cihazının GPS konumunu kullanacağınızı sorduğunuzdan emin olun. Anında iletme bildirimi: Uygulama özelliğindeki anında ilet bildirimi, kullanıcının bir mesajın alındığını bilmesini sağlar. Geliştiriciler, push bildirimi işlevini yürütmek için Apple push bildirimi veya Google Cloud sunucu mesajlaşma platformunu kullanır. Bulut depolama: Kullanıcılara yedek depolama sistemleri sağlayın. WhatsApp, çeşitli sunucu yedekleme frekansları sunar. Kullanıcılar, verileri sunucuya haftalık, aylık veya yıllık olarak kaydedebilir. Bu şekilde verilerini kaybetmeyeceğinden ve sunucuda bir yerde güvende olduğundan emin olacaktır.

Mesajlaşma Uygulamalarımın Maliyetini Nasıl Hesaplayabilirim?

Bir habercinin doğru maliyetini hesaplamak çok zordur. Muhtemelen kimse size tam geliştirme maliyetini söyleyemez. Geliştirme maliyeti birçok faktöre bağlıdır. Ancak fiyatı etkileyen ana faktör, eklemek istediğiniz özellikler ve kullandığınız web sunucusu alanıdır. Geliştirme maliyeti, uygulamanızı başlatmayı planladığınız ülkeden de etkilenir. Orta Asya'da bir mesajlaşma uygulaması oluşturursanız, fiyat Avrupa veya Kuzey Amerika'dan çok daha düşük olacaktır.

Bu, mesajlaşma uygulaması geliştirmeye veya bir sunucu satın almaya muazzam miktarda para harcamanız gerektiği anlamına gelmez. Geliştiricileri saatlik olarak işe alarak mükemmel bir sohbet uygulaması geliştirme ekibi oluşturabilirsiniz. Tüm temel özelliklere sahip ortalama bir sohbet uygulaması oluşturabilirsiniz. Ancak Snapchat ve WhatsApp mesajlaşma uygulamaları gibi teknoloji devleri arasında yer almak istiyorsanız büyük bir bütçenizin olması gerekiyor.

WhatsApp Gibi Bir Platform Oluşturmanın Zorlukları

WhatsApp gibi bir platform oluşturmak kolay değil. Mesajları doğru gönderip alsanız bile belirli zorluklarla karşılaşacaksınız.

Gerçek zamanlı özelliklerin kullanılabilirliği

Günümüzde insanlar, sohbet uygulamalarından istedikleri işlevi veya işlevi hemen gerçekleştirmesini bekliyor. Kullanıcılar görüntülü arama fonksiyonuna bastıktan sonra 15-20 saniye bekleyemezler. Benzer şekilde, mesajlaşma uygulamalarınıza emoji eklerseniz, kullanıcının bunlara tek dokunuşla erişebildiğinden emin olun. Gerçek zamanlı özellikleri çalıştıramamak veya hatta gecikme yaşamanız kullanıcı kaybetmenize neden olabilir.

Aşağıda, gerçek zamanlı sohbet uygulamalarında özel dikkatinizi gerektiren bazı gerçek zamanlı işlevler bulunmaktadır. Uygulama geliştirmeyi daha iyi anlamanız için WhatsApp'ı örnek aldık.

Bire bir gerçek zamanlı mesajlaşma: Kullanıcılarınız sizinle mesajlaşırken gecikme yaşarsa, kullanıcılar muhtemelen uygulamadan ayrılacaktır. Aylık aktif kullanıcıların gerçek zamanlı bildirimlere erişebildiğinden ve aynı anda yanıtlayabildiğinden emin olun. Sohbetin sessiz işlevi: Uygulamadaki sessiz işlevi, kullanıcının hayatını çok kolaylaştırır. İstedikleri herhangi bir mesajı veya grup mesajını görmezden gelebilirler. Mesajları sessize alma, WhatsApp'taki en popüler işlevlerden biridir. Sohbeti sessize alma işleviniz düzgün çalışmıyorsa veya uygulamanın sohbet sisteminde bir hata varsa. Aylık aktif kullanıcılarınız rahatsız olacak ve bu, uygulamanızın itibarı üzerinde olumsuz bir izlenim bırakacaktır. Gerçek zamanlı sohbet uygulamaları: Gönderilen ve okunan gibi gerçek zamanlı mesaj durumu sohbette olmalı ve gerçek zamanlı olarak çalışmalıdır. Bu, günümüzde zorunlu adımlardan biridir. Arama: Mesajlaşmadaki aramalar çok önemlidir. Uygulama kullanıcısının görüntülü sesli aramalar yoluyla başkalarıyla iletişim kurmasına izin verin. WhatsApp kısa süre önce inanılmaz derecede iyi performans gösteren görüntülü sesli aramaları tanıttı. Arama hizmetiniz iyi yönetilmiyorsa, muhtemelen mesajlaşma uygulaması pazarında bunu yapamazsınız. Paylaşım: Sesli notlar, dosya aktarımı ve görüntü aktarımı sohbeti keyifli hale getiren işlevlerdir. Tüm özelliklerin gerçek zamanlı ve hatasız çalıştığından emin olmaya çalışın. Kullanıcı deneyimi: UI/UX her platform için gereklidir. Harika bir kullanıcı deneyimi ile sadık kullanıcılar elde edersiniz. Harika bir kullanıcı deneyiminin en basit ve en anlaşılır tasarımı içerdiğini unutmayın.

Bunlar, özellikle sosyal medya için sohbet uygulamalarınıza eklemeniz gereken özelliklerdir. Uygulama içi kullanıcılar arasındaki popülerliği nedeniyle gelişen teknoloji yığını için WhatsApp özelliklerine odaklandık.

Doğru araç yığınını seçme

Takım yığınını seçerken ne aradığınızı net bir şekilde anlamalısınız. Net bir zihniyete sahip olmak çok korkutucu olabilir çünkü farklı uygulamalarda göz önünde bulundurmanız gereken birçok değişken vardır. Araçları seçerken zaman ayırın çünkü bu, platformunuzun işlevselliğini ve güvenliğini doğrudan etkiler. Önerilen işlevlerden biri, sosyal kimlik doğrulama Facebook uygulamasında olduğu gibi uygulamada oturum açmak için 2 faktörlü kimlik doğrulama eklemektir.

Teknoloji yığınını ve gereksinimini anlama

Web sunucusu tarafı teknoloji yığınını aklınızda tutun. Web sunucusunun mimarisi, uygulamanızın ölçeklenebilirliğini geliştirmede büyük rol oynar. Web sunucusu mimarinizin veri girişinin ilk adımından son veritabanı aşamasına kadar iyi çalıştığını düşünürseniz yardımcı olacaktır. Veritabanınızın doğru şekilde ölçeklenmesi gerekir. Büyük olasılıkla, yatay olarak ölçekleyeceksiniz. Geliştirme pazarı, mesajlaşma platformları için uygulama veritabanınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan bazı yararlı araçlar sağlar.

Benzersiz bir MVP sohbet uygulamasına sahip olmak

Pazarda çığır açabilmek için sizi diğerlerinden ayıran benzersiz bir işlevselliğe sahip olmalısınız. WhatsApp bir anda veya bir gecede popüler olmadı. Kullanıcılarınıza mesajlaşma uygulamanızı kullanmaları için bir neden verirseniz yardımcı olur; aksi halde neden ana uygulamalardan ayrılacaklar. Bir kullanıcıya uygulamayı kullanması için bir neden sağlamak için uygulamanızda heyecan verici işlevselliğe sahip olmalısınız. Güvenli mesajlaşma uygulamaları geliştirmeniz sırasında işlevsellik eklerken, uygulama özelliğinin benzersiz ve kullanıcılar için kullanışlı olması gerektiğini unutmayın. Yeni bir uygulama işlevi eklerseniz, kullanıcılarınız onu kullanırken heyecanlanmaz veya üretken hissetmez. Muhtemelen platformdan ayrılacaklar ve aradığınız büyümeyi gerçekleştiremeyeceksiniz.

Metin mesajlaşma ve mesajlaşma uygulamaları nasıl farklıdır?

Metin mesajlaşma ve sohbet uygulamaları çok farklı iki şeydir. Mesajlaşma, internetin yükselişiyle uygulama kullanıcıları arasında popülerlik kazandı. Bundan önce, insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için mesajlaşmayı kullandılar. Bu nedenle, insanlar mesajlaşmayı kullanmak yerine çevrimiçi bir uygulamayı kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle, mesajlaşma uygulamalarının uygulama pazarında tanıttığı bazı uygulama özellikleri olmalıdır.

İlk önemli fark, mesajlaşma uygulamalarını kullanırken görüntü, ses, video ve dosya gibi birçok kaynak üzerinden iletişim kurabilmenizdir. Öte yandan, kullanıcılar metin mesajlarını ses, fotoğraf ve dosya göndermek için kullanamazlar. Yalnızca metinler aracılığıyla iletişim kurmak için yazabilirsiniz. İkincisi, mesajlaşma uygulamaları, birden fazla kişinin aynı anda konuşabileceği gruplar oluşturmanıza olanak tanır. Metin Mesajlaşma bunu rahatça yapmakta gecikiyor. Uygulama kullanıcıları, herkesin birbiriyle iletişim kurabileceği bir grup oluşturamaz. Metin mesajlaşmasının, uygulama kullanıcısının iletişim kurmak için büyük bir metin göndermesini kısıtlayan bir dünya sınırı vardır. Mesajlaşma uygulamaları, uygulama kullanıcısının yalnızca sınırsız metin göndermesine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda duygu eklemek için emojiler ve gifler de ekleyebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken, herhangi bir özel paket olmadan dünya çapındaki insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Metin mesajlaşma, uluslararası mesajlar göndermenize de olanak tanır, ancak paketleri maliyetlidir. Her uygulama bir internet bağlantısı gerektirir. Soru ortaya çıkıyor: Mesajlaşma programı veya uygulaması tamamlandı ve yükseltmeye gerek yok. Bu tamamen yanlış. Benzersiz bir uygulamaya sahip olmak için sosyal medya sohbetinde güncelleyebileceğiniz pek çok şey var. Cep telefonu ve SIM kartı olan herkese kısa mesaj gönderebilirsiniz. Metin mesajlaşma, gönderenin ve alıcının sırasıyla aynı uygulamayı kullanmasını gerektirmez. Öte yandan, sosyal medya mesajlaşma uygulamaları, hem göndericinin hem de alıcının iletişim kurmak için aynı uygulamayı kullanmasını gerektirir. WhatsApp gibi, uygulama kullanıcıları da yalnızca WhatsApp mesajlaşma uygulamasında etkili bir şekilde paylaşımda bulunabilir ve sohbet edebilir. Uygulama kullanıcıları, internet olmadan istedikleri zaman istedikleri yerde mesajlaşmaya başlayabilirler. Herhangi bir uygulama, sabit bir internet bağlantınızın olmasını gerektirir ve alıcının metni görebilmesi için bir internet bağlantısına ihtiyacı vardır. Öte yandan, metin mesajlaşma teknolojisi yığını internet bağlantısı gerektirmez.

Uygulamanızı nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?

Kullanıcının sohbetteki veri güvenliği, güvenli bir mesajlaşma uygulamasında hayati öneme sahiptir. Uygulama kullanıcısı, verileri konusunda size güvenecektir. Doğrudan cihazınızda resimler, belgeler, kişiler ve başka bir kullanıcının kişisel bilgileri olacaktır. WhatsApp gibi dünya çapındaki çoğu mesajlaşma uygulaması, uygulama kullanıcılarının verilerini güvenli hale getirmek için blok zinciri teknolojisini kullanır. Blok zinciri, verileri çok güvenli hale getirmenizi sağlayan uçtan uca şifreleme sunar. Blockchain teknolojisinin uçtan uca veri şifrelemesini uygulama sürecinizde uygulamadan önce, iş geliştirme modelinize uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Diğer bir örnek ise Facebook; Facebook SDK kimlik doğrulaması, uygulamada kendiliğinden oturum açtığınızda bilgilerinizin güvenliğini sağlamanıza olanak tanır.

WhatsApp gibi sosyal medya Mesajlaşma uygulamaları, iletişim için dünya çapında kullanılmaktadır. Teknoloji devleriyle rekabet edemiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Uygulama geliştirme pazarında birçok fırsat var. Uygulamanızı oluşturur ve benzersiz bir uygulama işlevi eklerseniz önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ayrıca sohbetinizden para kazanabilir ve sohbeti iş ihtiyaçlarınıza göre oluşturabilirsiniz. Bazı temel uygulama özellikleri, insanların bunları kolayca kullanabilmesi için uygulama içi tasarım ve geliştirmede kullanılabilir. Müşterilerinizin kişisel verilerine sahip olduğunuzdan, mesajlaşma platformunuzun güvenli olduğundan ve web sunucusu tarafında uçtan uca şifreleme olduğundan emin olun. Benzersiz uygulama özellikleri ekleyin ve mesajlaşma platformunu güvenli hale getirin ve muhtemelen pazarda güvenli mesajlaşma uygulamalarınız için bir yer açacaksınız.

Becerisiz bir mesajlaşma uygulaması nasıl oluşturulur?

Herhangi bir programlama dili bilginiz yoksa, uygulama geliştirme için mevcut olan farklı yazılımlar harika bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu yazılım, yalnızca Java programlama dili gerektirmeyen yerleşik araçlara sahiptir. Bu araçları mesajlaşma platformu geliştirme için kullanabilirsiniz. Sürükle ve bırak ile bir mesajlaşma platformu oluşturun ve sonunda düzgün çalışması için onu web sunucusuna bağlayın.

Bir mesajlaşma uygulaması yapmanın maliyeti nedir?

Hiç kimse size mesajlaşma platformunun tüm maliyetini söyleyemez. Ancak, uygulama maliyetinin, uygulamanıza eklemek istediğiniz uygulama işlevselliğine ve uygulamanızı başlatmak istediğiniz bölgeye bağlı olduğunu anlamanız en iyisi olacaktır. Bu iki faktör, mesajlaşma uygulamalarınızın toplam maliyetini etkiler.

Mesajlaşma uygulaması geliştirmenin zorlukları nelerdir?

Gelişmiş programlama dili geliştirme süreci zorlu ancak ödüllendirici olabilir. Herhangi bir geliştirmede hissedeceğiniz ana zorluk, mesajlaşma platformunuzda benzersiz bir uygulama işlevselliği yaratmaktır. İkinci olarak, mesajlaşma yazılımı veya uygulama özellikleri sunan teknoloji devleriyle milisaniyeler içinde rekabet edersiniz. Uygulamanızın da aynısını yapabildiğinden emin olun.

En iyi Android metin mesajlaşma uygulaması nedir?

Android, Facebook messenger, Instagram, Snapchat ve WhatsApp messenger uygulaması gibi birçok ünlü mesajlaşma uygulamasına sahiptir. En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Android'de WhatsApp'tır.

Metin mesajları ve mesajlaşma arasındaki fark nedir?

Metin mesajları, emojiler, resimler, canlı konumlar, sesli mesajlar ve videolar göndermenize izin vermez. Messenger'da yukarıda belirtilenleri kullanabilirsiniz, ancak sosyal kimlik doğrulama, Facebook ve YouTube'da gönderiler ve videolar da gönderebilirsiniz. Ayrıca, her iki gelişen süreç de farklı teknoloji yığınlarını içerir. Messenger'ın en yaygın örneklerinden biri WhatsApp'tır.