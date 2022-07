O desenvolvimento de aplicativos móveis é a pilha de tecnologia que roda em smartphones. Como iniciante no desenvolvimento de aplicativos, criar aplicativos de bate-papo é muito comum. Este artigo discutiu como criar aplicativos de mensagens de texto e os desafios que você pode enfrentar na pilha de tecnologia da plataforma de mensagens.

Como criar um aplicativo de mensagens de texto

Os aplicativos de mensagens de texto permitem que você se conecte com pessoas de todo o mundo. WhatsApp, Facebook Messenger e Viber dominaram o mundo da internet. O uso de aplicativos de mensagens de texto atrai empreendedores e empresas de software.

Você está interessado no desenvolvimento de aplicativos de mensagens? Se sim, então você tomou a decisão certa. Se você observar a quantidade de mensagens enviadas diariamente no WhatsApp ou no Messenger do Facebook, ficará surpreso. Se você puder fazer uma inovação valiosa no desenvolvimento de aplicativos de mensagens para as pessoas, você avançará no mercado de aplicativos de mensagens.

Requisitos para o aplicativo Messenger

Você tem um grande interesse em um aplicativo de codificação como WhatsApp ou Snapchat, mas há muitas coisas que você precisa resolver para seguir a chave de desenvolvimento de aplicativos. Suponha que você não seja um técnico e não saiba como criar aplicativos de bate-papo. Então ajudaria se você usasse vários softwares de aplicativo de bate-papo MVP para desenvolver sua rede. Esses mecanismos têm várias ferramentas com as quais qualquer usuário que tenha conhecimento básico de pilha de tecnologia pode entender facilmente o básico do desenvolvimento de aplicativos de mensagens. Por exemplo, você obtém uma chave de desenvolvimento de aplicativo integrada, clone do Facebook de autenticação social e SDK do Facebook de autenticação. Você também pode alcançar fornecedores de desenvolvimento de software por meio dele.

Aí vêm suas habilidades de empreendedor e capacidade de fazer uma necessidade no mercado de aplicativos de mensagens. No entanto, quando você cria aplicativos de mensagens, apenas o conhecimento prévio da linguagem de programação Java não é suficiente. Você precisa entender que as pessoas não saem de um aplicativo de bate-papo em que confiam. Especialmente fornecedores de desenvolvimento de software como WhatsApp, Facebook ou Snapchat têm bilhões de usuários. Portanto, você precisa garantir que seus aplicativos ofereçam recursos de aplicativos de mensagens competitivos e seguros. É necessário ser competitivo, mas certifique-se de que seu aplicativo esteja livre de bugs.

Você não precisa fazer um programa para negócios. A maioria das empresas que têm informações pessoais de seus usuários e outros detalhes seguros cria seus próprios aplicativos de bate-papo – dessa forma, eles garantem que seus dados não sejam comprometidos.

Devo aprender apenas o desenvolvimento de aplicativos do Messenger?

Suponha que você tenha uma ideia de desenvolvimento de aplicativo de bate-papo e queira criar um aplicativo com base nessa ideia. Então, provavelmente, seu software de mensagens não fará nenhum progresso. Há certas coisas que você deve incluir em seu aplicativo. Você pode dimensionar seu aplicativo e torná-lo mais eficaz para seus clientes ou funcionários. A melhor prática é auditar qualquer aplicativo famoso como WhatsApp, Skype ou Instagram e ver seus recursos de desenvolvimento e áreas que eles não possuem. Além disso, inicie a versão beta do seu aplicativo.

Abaixo estão alguns recursos obrigatórios do aplicativo de mensagens em seu aplicativo de bate-papo para envolver o usuário:

Conta pessoal autorizada: Uma das coisas mais importantes é a segurança de seus usuários. Hoje em dia, você não apenas permite que seus usuários criem suas contas de mensagens específicas de aplicativos, mas também deve garantir que suas informações estejam protegidas. Dependendo do aplicativo de mensagens ou bate-papo, você pode adicionar muitos recursos do aplicativo, como verificação por e-mail ou números de telefone. Você pode até usar outro aplicativo como autenticador para ter alta segurança. Acesso de contato: você pode adicionar um recurso de aplicativo usando o qual os usuários do aplicativo podem convidar outras pessoas que não se registram no aplicativo. Quando o usuário do aplicativo se inscrever, certifique-se de sincronizar os contatos do telefone dele. É um excelente gesto para garantir que o usuário do aplicativo saiba sobre a sincronização de contatos. Opções básicas de bate-papo: É muito necessário ter as opções básicas de bate-papo no aplicativo. Quando você compara suas opções de mensagens com gigantes da tecnologia como Facebook Messenger ou WhatsApp, você precisará de um nível superior de conhecimento de aplicativos e um enorme espaço no servidor web. A menos que você tenha uma ideia única de mensageiro, você deve manter as opções básicas de bate-papo no aplicativo. Trocando os arquivos de mídia: Hoje em dia, o usuário do aplicativo gosta de compartilhar conteúdo como fotos, arquivos e vídeos é bastante comum. Essas imagens são salvas em um servidor. Portanto, certifique-se de incluir isso em seu aplicativo ou software. Compartilhando a localização atual: A localização compartilhada no aplicativo tem muitos usos em amigos e familiares. Esses dias já se foram quando você se encontra com seus amigos em um local específico e depois se move para um local específico. Certifique-se de avisar aos usuários que você usará a localização GPS do dispositivo do usuário. Notificação por push: A notificação por push no recurso do aplicativo permite que o usuário saiba que uma mensagem foi recebida. Os desenvolvedores usam a notificação por push da Apple ou a plataforma de mensagens do servidor do Google Cloud para executar a função de notificação por push. Armazenamento em nuvem: Forneça aos usuários sistemas de armazenamento de backup. O WhatsApp oferece várias frequências de backup do servidor. Os usuários podem salvar dados no servidor semanalmente, mensalmente ou anualmente. Dessa forma, ele ficará convencido de que não perderá seus dados e estará seguro em algum lugar do servidor.

Como posso calcular o custo dos meus aplicativos de mensagens?

Calcular o custo exato de um mensageiro é muito difícil. Provavelmente ninguém pode lhe dizer sobre o custo exato de desenvolvimento. O custo de desenvolvimento depende de muitos fatores. Mas o principal fator que afeta o preço são os recursos que você deseja adicionar e o espaço do servidor da Web que você está utilizando. O custo de desenvolvimento também é afetado pelo país em que você planeja lançar seu aplicativo. Se você criar um aplicativo de mensagens na Ásia central, o preço será muito menor do que na Europa ou na América do Norte.

Isso não significa que você precise gastar muito dinheiro no desenvolvimento de aplicativos de mensagens ou na compra de um servidor. Você pode formar uma excelente equipe de desenvolvimento de aplicativos de bate-papo contratando desenvolvedores por hora. Você pode criar um aplicativo de bate-papo médio com todos os recursos essenciais. No entanto, se você quer ter um espaço entre gigantes da tecnologia como Snapchat e aplicativos de mensagens WhatsApp, você precisa ter um grande orçamento.

Desafios na criação de uma plataforma como o WhatsApp

Criar uma plataforma como o WhatsApp não é fácil. Você encontrará desafios específicos mesmo se enviar e receber as mensagens corretamente.

Disponibilidade de recursos em tempo real

Hoje em dia, as pessoas esperam que os aplicativos de bate-papo executem a funcionalidade ou funcionalidade que desejam imediatamente. Os usuários não podem esperar 15-20 segundos depois de pressionar a função de chamada de vídeo. Da mesma forma, se você adicionar emojis aos seus aplicativos de mensagens, certifique-se de que o usuário tenha acesso a eles com um toque. Deixar de executar recursos em tempo real ou até mesmo ter um atraso neles pode fazer com que você perca usuários.

Abaixo estão algumas funções em tempo real que requerem sua atenção especial em aplicativos de bate-papo em tempo real. Tomamos o WhatsApp como exemplo para você entender melhor o desenvolvimento de aplicativos.

As mensagens individuais em tempo real: se seus usuários tiverem atrasos ao enviar mensagens com você, os usuários provavelmente deixarão o aplicativo. Certifique-se de que os usuários ativos mensais possam acessar notificações em tempo real e respondê-las simultaneamente. A funcionalidade de mudo do chat: A funcionalidade de mudo do aplicativo facilita muito a vida do usuário. Eles podem ignorar qualquer mensagem ou grupo de mensagens que desejarem. Silenciar mensagens é uma das funções mais populares no WhatsApp. Se sua funcionalidade de bate-papo mudo não estiver funcionando corretamente ou você tiver um bug no sistema de bate-papo do aplicativo. Seus usuários ativos mensais ficarão irritados e isso causará uma impressão negativa na reputação do seu aplicativo. Aplicativos de bate-papo em tempo real: o status da mensagem em tempo real, como enviado e lido, deve estar no bate-papo e funcionar em tempo real. Este é um dos passos obrigatórios nos dias de hoje. Chamando: Chamadas nas mensagens têm muita importância. Permitir que o usuário do aplicativo entre em contato com outras pessoas por meio de videochamadas de voz. O WhatsApp introduziu recentemente as chamadas de voz por vídeo, que estão tendo um desempenho incrivelmente bom. Se o seu serviço de chamadas não for bem mantido, você provavelmente não conseguirá entrar no mercado de aplicativos de mensagens. Compartilhamento: Notas de voz, transferência de arquivos e transferência de imagens são as funções que tornam o bate-papo agradável. Tente garantir que todos os recursos funcionem em tempo real e sem erros. Experiência do usuário: UI/UX é essencial para todas as plataformas. Com uma ótima experiência do usuário, você obtém usuários fiéis. Lembre-se, uma ótima experiência do usuário envolve o design mais simples e direto.

Esses são os recursos que você deve incluir em seus aplicativos de bate-papo, especialmente para mídias sociais. Nós nos concentramos nos recursos do WhatsApp para a pilha de tecnologia em desenvolvimento devido à sua popularidade entre os usuários do aplicativo.

Selecionando a pilha de ferramentas correta

Ao selecionar a pilha de ferramentas, você deve entender claramente o que está procurando. Ter uma mentalidade clara pode ser muito intimidante porque há muitas variáveis que você precisa considerar em diferentes aplicações. Não tenha pressa na hora de escolher as ferramentas, pois isso impacta diretamente na funcionalidade da sua plataforma e na segurança dela. Uma das funções recomendadas é adicionar autenticação de 2 fatores para entrar no aplicativo, como no aplicativo de autenticação social do Facebook.

Compreensão da pilha de tecnologia e seus requisitos

Mantenha a pilha de tecnologia do lado do servidor web em sua mente. A arquitetura do servidor da Web desempenha um papel importante no desenvolvimento da escalabilidade do seu aplicativo. Ajudaria se você considerasse que a arquitetura do seu servidor web funciona bem desde a primeira etapa da entrada de dados até o último estágio do banco de dados. Seu banco de dados precisa ser dimensionado corretamente. Muito provavelmente, você irá dimensioná-lo horizontalmente. O mercado de desenvolvimento fornece algumas ferramentas úteis que auxiliam no dimensionamento do banco de dados de seu aplicativo para plataformas de mensagens.

Ter um aplicativo de bate-papo MVP exclusivo

Para obter um avanço no mercado, você deve ter uma funcionalidade exclusiva que o diferencie dos outros. O WhatsApp não ficou popular instantaneamente ou durante a noite. Ajudaria se você desse a seus usuários um motivo para usar seu aplicativo de mensagens; caso contrário, por que eles deixarão os aplicativos convencionais. Você deve ter uma funcionalidade interessante em seu aplicativo para fornecer ao usuário um motivo para usar o aplicativo, respectivamente. Ao adicionar a funcionalidade durante o desenvolvimento de aplicativos de mensagens seguras, lembre-se de que o recurso do aplicativo deve ser exclusivo e conveniente para os usuários. Se você adicionar uma nova funcionalidade de aplicativo, seus usuários não ficarão animados ou produtivos ao usá-la. Eles provavelmente sairão da plataforma e você não fará o crescimento que procura.

Como as mensagens de texto e os aplicativos de mensagens são diferentes?

Mensagens de texto e aplicativos de bate-papo são duas coisas muito diferentes. As mensagens ganharam popularidade entre os usuários de aplicativos com a ascensão da internet. Antes disso, as pessoas usavam mensagens para se comunicar umas com as outras. Devido a isso, as pessoas optam por usar um aplicativo online em vez de usar mensagens. Portanto, deve haver alguns recursos de aplicativos que os aplicativos de mensagens introduzem no mercado de aplicativos.

A primeira diferença significativa é que você pode se comunicar por meio de muitas fontes, como imagens, vozes, vídeos e arquivos, enquanto usa aplicativos de mensagens. Por outro lado, os usuários não podem usar mensagens de texto para enviar vozes, fotos e arquivos. Você só pode digitar para se comunicar através dos textos. Em segundo lugar, os aplicativos de mensagens permitem que você crie grupos onde várias pessoas podem conversar simultaneamente. As mensagens de texto demoram para fazer isso convenientemente. Os usuários do aplicativo não podem criar um grupo onde todos possam se comunicar. As mensagens de texto têm um limite mundial que restringe o usuário do aplicativo de enviar um texto grande para se comunicar. Enquanto os aplicativos de mensagens permitem que o usuário do aplicativo não apenas envie texto ilimitado, mas você pode adicionar emojis e gifs para adicionar emoções. Ao usar o aplicativo, você pode se comunicar com pessoas em todo o mundo sem nenhum pacote específico. As mensagens de texto também permitem enviar mensagens internacionais, mas seus pacotes são caros. Cada aplicativo exige uma conexão com a internet. Surge a pergunta: o programa ou aplicativo de mensagens está completo e não precisa de atualização. Bem, isso está totalmente errado. Há tantas coisas que você pode atualizar no bate-papo de mídia social para ter um aplicativo exclusivo. Você pode enviar uma mensagem de texto para qualquer pessoa com um celular e um cartão SIM. As mensagens de texto não exigem que o remetente e o destinatário usem o mesmo aplicativo, respectivamente. Por outro lado, os aplicativos de mensagens de mídia social exigem que o remetente e o destinatário usem o mesmo aplicativo para se comunicar. Como o WhatsApp, os usuários do aplicativo podem compartilhar e conversar efetivamente apenas no aplicativo de mensagens WhatsApp. Os usuários do aplicativo podem começar a enviar mensagens em qualquer lugar a qualquer momento sem a internet. Qualquer aplicativo requer que você tenha uma conexão estável com a internet, e o receptor precisa de uma conexão com a internet para ver o texto. Por outro lado, a pilha de tecnologia de mensagens de texto não requer uma conexão com a Internet.

Como tornar seu aplicativo seguro?

A segurança dos dados do usuário do chat tem importância vital em um aplicativo de mensagens seguro. O usuário do aplicativo estará confiando em você com seus dados. Haverá imagens, documentos, contatos e informações pessoais de outro usuário diretamente no seu dispositivo. A maioria dos aplicativos de mensagens em todo o mundo, como o WhatsApp, usa a tecnologia blockchain para proteger os dados do usuário do aplicativo. O blockchain oferece criptografia de ponta a ponta que permite tornar os dados muito seguros. Antes de praticar a criptografia de dados de ponta a ponta da tecnologia blockchain em seu processo de aplicativo, você deve verificar se ela se adequa ao seu modelo de desenvolvimento de negócios ou não. Outro exemplo é o Facebook; o SDK do Facebook de autenticação permite que você proteja suas informações ao entrar no aplicativo de forma espontânea.

Aplicativos de mensagens de mídia social como o WhatsApp são usados em todo o mundo para comunicação. Se você não pode competir com os gigantes da tecnologia, não precisa se preocupar. Existem muitas oportunidades no mercado de desenvolvimento de aplicativos. Você pode conseguir um avanço significativo se criar seu aplicativo e adicionar uma funcionalidade de aplicativo exclusiva. Você também pode monetizar seu chat e construir o chat de acordo com as necessidades do seu negócio. Alguns recursos básicos do aplicativo podem ser usados no design e desenvolvimento no aplicativo para que as pessoas possam usá-los facilmente. Certifique-se de que sua plataforma de mensagens seja segura e tenha criptografia de ponta a ponta no lado do servidor da Web, pois você tem os dados pessoais de seus clientes. Adicione recursos de aplicativos exclusivos e torne a plataforma de mensagens segura, e você provavelmente abrirá espaço para seus aplicativos de mensagens seguras no mercado.

Como criar um aplicativo de mensagens sem habilidades?

Se você não possui nenhum conhecimento de linguagem de programação, diferentes softwares disponíveis para desenvolvimento de aplicativos oferecem uma ótima experiência ao usuário. Este software possui ferramentas integradas que não exigem uma linguagem de programação Java apenas. Você pode usar essas ferramentas para o desenvolvimento da plataforma de mensagens. Basta criar uma plataforma de mensagens com arrastar e soltar e, no final, conectá-la ao servidor web para funcionar corretamente.

Quanto custa fazer um aplicativo de mensagens de texto?

Ninguém poderá informar sobre o custo total da plataforma de mensagens. Mas seria melhor se você entendesse que o custo do aplicativo depende de qual funcionalidade do aplicativo você deseja adicionar ao seu aplicativo e da região em que deseja iniciar seu aplicativo. Esses dois fatores afetarão o custo total de seus aplicativos de mensagens.

Quais são as dificuldades no desenvolvimento de aplicativos de mensagens de texto?

O processo de desenvolvimento de linguagem de programação avançada pode ser desafiador, mas recompensador. A principal dificuldade em qualquer desenvolvimento que você sentirá é criar uma funcionalidade de aplicativo exclusiva em sua plataforma de mensagens. Em segundo lugar, você compete com gigantes da tecnologia que oferecem software de mensagens ou recursos de aplicativos em milissegundos. Certifique-se de que seu aplicativo possa fazer o mesmo.

Qual é o melhor aplicativo de mensagens de texto para Android?

O Android tem muitos aplicativos famosos de mensagens de texto, como o Facebook Messenger, Instagram, Snapchat e o WhatsApp Messenger. O mensageiro mais usado é o WhatsApp no Android.

Qual é a diferença entre mensagens de texto e mensageiro?

As mensagens de texto não permitem que você envie emojis, imagens, locais ao vivo, mensagens de voz e vídeos. Você pode usar as coisas mencionadas acima no messenger, mas também pode enviar postagens e vídeos na autenticação social, Facebook e YouTube. Além disso, ambos os processos de desenvolvimento envolvem diferentes pilhas de tecnologia. Um dos exemplos mais comuns do mensageiro é o WhatsApp.