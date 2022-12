Lo sviluppo di applicazioni mobili è lo stack tecnologico che gira sugli smartphone. Per un principiante nello sviluppo di app, creare app di chat è molto comune. In questo articolo abbiamo discusso come creare app di messaggistica e le sfide che si possono affrontare nello stack tecnologico della piattaforma di messaggistica.

Come creare un'app di messaggistica

Le app di messaggistica consentono di connettersi con persone di tutto il mondo. WhatsApp, Facebook messenger e Viber hanno conquistato il mondo di Internet. L'uso delle app di messaggistica attira imprenditori e aziende di software.

Siete interessati allo sviluppo di app di messaggistica? Se sì, avete preso la decisione giusta. Se guardate il numero di messaggi inviati ogni giorno su WhatsApp o Facebook messenger, rimarrete stupiti. Se riuscite ad apportare una valida innovazione nello sviluppo di app di messaggistica per le persone, riuscirete a sfondare nel mercato delle app di messaggistica.

Requisiti per l'app di messaggistica

Avete un forte interesse per un'app di codifica come WhatsApp o Snapchat, ma ci sono molti aspetti che dovete affrontare per seguire la loro chiave di sviluppo. Supponiamo che non siate esperti di tecnologia e non sappiate come costruire app di chat. Allora sarebbe utile utilizzare più software per app di chat MVP per sviluppare la vostra rete. Questi motori dispongono di vari strumenti con i quali qualsiasi utente che abbia una conoscenza di base dello stack tecnologico può facilmente comprendere le basi dello sviluppo di app di messaggistica. Ad esempio, è possibile ottenere una chiave di sviluppo dell'app integrata, un clone di Facebook per l'autenticazione sociale e un SDK di Facebook per l'autenticazione. È inoltre possibile raggiungere i fornitori di software per lo sviluppo.

Ecco le vostre capacità imprenditoriali e la vostra abilità nel creare un'esigenza nel mercato delle app di messaggistica. Tuttavia, quando si costruiscono app di messaggistica, la sola conoscenza pregressa del linguaggio di programmazione java non è sufficiente. È necessario capire che le persone non abbandonano un'app di chat di cui si fidano. Soprattutto i fornitori di sviluppo software come WhatsApp, Facebook o Snapchat hanno miliardi di utenti. Quindi, dovete assicurarvi che le vostre app offrano funzionalità competitive e sicure. È necessario essere competitivi, ma assicuratevi che la vostra app sia priva di bug.

Non è necessario creare un programma per le aziende. La maggior parte delle aziende che dispongono di informazioni personali e di altri dettagli sicuri crea le proprie app di chat: in questo modo si assicura che i dati non vengano compromessi.

Dovrei imparare solo lo sviluppo di app di messaggistica?

Supponiamo che abbiate un'idea di sviluppo di un'app di chat e che vogliate creare un'app basata su quell'idea. Molto probabilmente il vostro software di messaggistica non farà alcun progresso. Ci sono alcune cose che dovete includere nella vostra app. Potete scalare la vostra app e renderla più efficace per i vostri clienti o dipendenti. La pratica migliore è quella di verificare qualsiasi app famosa come WhatsApp, Skype o Instagram e vedere le loro caratteristiche di sviluppo e le aree in cui mancano. Inoltre, lanciate la versione beta della vostra app.

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche indispensabili della vostra app di messaggistica per coinvolgere gli utenti:

Account personale autorizzato: Una delle cose più importanti è la sicurezza dei vostri utenti. Al giorno d'oggi, non solo si permette agli utenti di creare i loro account di messaggistica specifici per l'app, ma si deve anche dare loro la garanzia che le loro informazioni siano protette. A seconda dell'app di messaggistica o chat, è possibile aggiungere molte funzioni dell'app, come la verifica tramite e-mail o numeri di telefono. È anche possibile utilizzare un'altra app come autenticatore per ottenere un'elevata sicurezza. Accesso ai contatti: È possibile aggiungere una funzione dell'app con la quale gli utenti possono invitare altre persone che non si sono registrate sull'app. Quando l'utente dell'app si iscrive, assicuratevi di sincronizzare i suoi contatti telefonici. È un gesto eccellente per assicurarsi che l'utente dell'app sia a conoscenza della sincronizzazione dei contatti. Opzioni di chat di base: Avere le opzioni di chat di base nell'app è molto necessario. Se si confrontano le opzioni di messaggistica con i giganti della tecnologia come Facebook Messenger o WhatsApp, è necessario un livello superiore di conoscenza delle app e un enorme spazio sul server web. A meno che non abbiate un'idea di messaggistica unica, dovreste limitarvi alle opzioni di chat di base dell'app. Scambio di file multimediali: Al giorno d'oggi, gli utenti delle app amano condividere contenuti come foto, file e video. Queste immagini vengono salvate su un server. Assicuratevi quindi di includere questo aspetto nella vostra app o nel vostro software. Condivisione della posizione corrente: La posizione condivisa nell'app è molto utile per amici e parenti. Sono ormai lontani i tempi in cui ci si incontrava con gli amici in un punto specifico e poi ci si spostava verso una determinata località. Assicuratevi di informare gli utenti che utilizzerete la posizione GPS del dispositivo dell'utente. Notifiche push: La notifica push nella funzione dell'app consente all'utente di sapere che è stato ricevuto un messaggio. Gli sviluppatori utilizzano la notifica push di Apple o la piattaforma di messaggistica di Google Cloud server per eseguire la funzione di notifica push. Archiviazione in cloud: Fornisce agli utenti sistemi di archiviazione di backup. WhatsApp offre diverse frequenze di backup sul server. Gli utenti possono salvare i dati sul server su base settimanale, mensile o annuale. In questo modo, l'utente avrà la certezza di non perdere i propri dati e di trovarli al sicuro sul server.

Come posso calcolare il costo delle mie app di messaggistica?

Calcolare il costo preciso di un messenger è molto difficile. Probabilmente nessuno è in grado di dire il costo esatto dello sviluppo. Il costo di sviluppo dipende da molti fattori. Ma il fattore principale che incide sul prezzo è rappresentato dalle funzionalità che si desidera aggiungere e dallo spazio del server web che si sta utilizzando. Il costo di sviluppo è influenzato anche dal Paese in cui si intende lanciare l'applicazione. Se costruite un'app di messaggistica in Asia centrale, il prezzo sarà molto inferiore a quello dell'Europa o del Nord America.

Questo non significa che dobbiate spendere una quantità enorme di denaro per lo sviluppo di un'app di messaggistica o per l'acquisto di un server. È possibile creare un eccellente team di sviluppo di app di chat assumendo sviluppatori a ore. È possibile creare un'app di chat media con tutte le funzionalità essenziali. Tuttavia, se si vuole avere uno spazio tra i giganti tecnologici come Snapchat e le app di messaggistica di WhatsApp, è necessario disporre di un grande budget.

Sfide nella creazione di una piattaforma come WhatsApp

Creare una piattaforma come WhatsApp non è facile. Anche se inviate e ricevete correttamente i messaggi, incontrerete sfide specifiche.

Disponibilità di funzioni in tempo reale

Al giorno d'oggi, le persone si aspettano che le app di chat eseguano immediatamente le funzionalità che desiderano. Gli utenti non possono aspettare 15-20 secondi dopo aver premuto la funzione di videochiamata. Allo stesso modo, se aggiungete le emoji alle vostre app di messaggistica, assicuratevi che l'utente possa accedervi con un solo tocco. Se non riuscite a eseguire le funzioni in tempo reale o se le eseguite con un certo ritardo, potete perdere utenti.

Di seguito sono riportate alcune funzioni in tempo reale che richiedono una particolare attenzione nelle app di chat in tempo reale. Abbiamo preso WhatsApp come esempio per farvi capire meglio lo sviluppo dell'app.

La messaggistica in tempo reale uno-a-uno: Se i vostri utenti subiscono ritardi durante la messaggistica, probabilmente abbandoneranno l'app. Assicuratevi che gli utenti attivi mensilmente possano accedere alle notifiche in tempo reale e rispondere simultaneamente. La funzionalità di silenziamento della chat: La funzionalità mute dell'app rende la vita degli utenti molto semplice. Possono ignorare qualsiasi messaggio o gruppo di messaggi che desiderano. L'esclusione dei messaggi è una delle funzioni più popolari di WhatsApp. Se la funzionalità di silenziamento della chat non funziona correttamente o se c'è un bug nel sistema di chat dell'app. I vostri utenti attivi mensilmente si infastidiranno e questo darà un'impressione negativa sulla reputazione della vostra app. App di chat in tempo reale: Lo stato dei messaggi in tempo reale, come quelli inviati e letti, deve essere presente nella chat e funzionare in tempo reale. Questo è uno dei passaggi obbligatori al giorno d'oggi. Chiamate: Le chiamate nella messaggistica hanno molta importanza. Consentite all'utente dell'app di contattare gli altri attraverso le videochiamate vocali. WhatsApp ha recentemente introdotto le videochiamate vocali, che stanno dando risultati incredibili. Se il vostro servizio di chiamate non è ben curato, probabilmente non riuscirete a sfondare nel mercato delle app di messaggistica. Condivisione: Note vocali, trasferimento di file e immagini sono le funzioni che rendono piacevole la chat. Cercate di assicurarvi che tutte le funzioni funzionino in tempo reale e senza bug. Esperienza utente: L'UI/UX è essenziale per ogni piattaforma. Con un'ottima esperienza utente, si ottengono utenti fedeli. Ricordate che un'ottima esperienza utente implica un design semplice e lineare.

Queste sono le caratteristiche che dovreste includere nelle vostre app di chat, soprattutto per i social media. Ci siamo concentrati sulle funzionalità di WhatsApp per lo sviluppo dello stack tecnologico, data la sua popolarità tra gli utenti dell'app.

Selezionare il giusto stack di strumenti

Durante la selezione dello stack di strumenti, dovete capire chiaramente cosa state cercando. Avere una mentalità chiara può essere molto intimidatorio perché ci sono molte variabili da considerare nelle diverse applicazioni. Prendetevi il tempo necessario per scegliere gli strumenti, perché questo ha un impatto diretto sulla funzionalità della vostra piattaforma e sulla sua sicurezza. Una delle funzioni consigliate è quella di aggiungere l'autenticazione a due fattori per l'accesso all'applicazione, come nel caso dell'applicazione di autenticazione sociale di Facebook.

Comprensione dello stack tecnologico e dei suoi requisiti

Tenete a mente lo stack tecnologico del lato server web. L'architettura del server web gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della scalabilità della vostra app. Sarebbe utile se consideraste che l'architettura del server web funziona bene dalla prima fase di inserimento dei dati fino all'ultima fase del database. Il database deve scalare correttamente. Molto probabilmente lo scalerete orizzontalmente. Il mercato dello sviluppo offre alcuni strumenti utili che aiutano a scalare il database dell'app per le piattaforme di messaggistica.

Avere un'app di chat MVP unica

Per sfondare sul mercato, dovete avere una funzionalità unica che vi distingua dagli altri. WhatsApp non è diventato popolare all'istante o nel corso della notte. Sarebbe utile fornire agli utenti un motivo per utilizzare la vostra app di messaggistica; altrimenti, perché abbandonerebbero le app tradizionali. Dovreste avere delle funzionalità interessanti nella vostra app per fornire agli utenti un motivo per utilizzare l'app. Quando aggiungete una funzionalità durante lo sviluppo di un'app di messaggistica sicura, tenete presente che la caratteristica dell'app deve essere unica e conveniente per gli utenti. Se aggiungete una nuova funzionalità all'app, i vostri utenti non si entusiasmano e non si sentono produttivi mentre la utilizzano. Probabilmente abbandoneranno la piattaforma e voi non otterrete la crescita che state cercando.

Quali sono le differenze tra le app di messaggistica e quelle di messaggistica?

Le app di messaggistica e di chat sono due cose molto diverse. La messaggistica ha guadagnato popolarità tra gli utenti delle app con l'avvento di Internet. Prima di allora, le persone usavano la messaggistica per comunicare tra loro. Per questo motivo, le persone scelgono di utilizzare un'app online invece di usare la messaggistica. Quindi, ci devono essere alcune caratteristiche che le app di messaggistica introducono nel mercato delle app.

La prima differenza significativa è che con le app di messaggistica è possibile comunicare attraverso molte fonti come immagini, voci, video e file. D'altra parte, gli utenti non possono usare i messaggi di testo per inviare voci, foto e file. Si può solo digitare per comunicare attraverso i testi. In secondo luogo, le app di messaggistica consentono di creare gruppi in cui più persone possono parlare contemporaneamente. La messaggistica di testo non è in grado di farlo comodamente. Gli utenti delle app non possono creare un gruppo in cui tutti possano comunicare tra loro. La messaggistica di testo ha un limite mondiale che limita l'utente dell'app a inviare un testo di grandi dimensioni per comunicare. Mentre le app di messaggistica consentono all'utente non solo di inviare un numero illimitato di testi, ma anche di aggiungere emoji e gif per aggiungere emozioni. Utilizzando l'app, è possibile comunicare con persone in tutto il mondo senza alcun pacchetto specifico. Anche i messaggi di testo consentono di inviare messaggi internazionali, ma i loro pacchetti sono costosi. Ogni app richiede una connessione a Internet. La domanda sorge spontanea: Il programma o l'app di messaggistica è completo e non ha bisogno di aggiornamenti. Ebbene, questo è del tutto sbagliato. Ci sono tante cose che si possono aggiornare nella chat dei social media per avere un'app unica. È possibile inviare un messaggio di testo a chiunque abbia un cellulare e una carta SIM. I messaggi di testo non richiedono che il mittente e il destinatario utilizzino rispettivamente la stessa app. Le app di messaggistica dei social media, invece, richiedono che il mittente e il destinatario utilizzino la stessa app per comunicare. Come nel caso di WhatsApp, gli utenti delle app possono effettivamente condividere e chattare solo sull'app di messaggistica WhatsApp. Gli utenti delle app possono iniziare a messaggiare ovunque e in qualsiasi momento, senza bisogno di internet. Qualsiasi app richiede una connessione internet stabile e il destinatario ha bisogno di una connessione internet per vedere il testo. D'altra parte, lo stack tecnologico dei messaggi di testo non richiede una connessione a Internet.

Come rendere sicura la vostra app?

In un'app di messaggistica sicura, la sicurezza dei dati dell'utente nella chat è di vitale importanza. L'utente dell'app vi affida i suoi dati. Sul vostro dispositivo ci saranno immagini, documenti, contatti e informazioni personali di un altro utente. La maggior parte delle app di messaggistica di tutto il mondo, come WhatsApp, utilizza la tecnologia blockchain per rendere sicuri i dati dei propri utenti. La blockchain offre una crittografia end-to-end che consente di rendere i dati molto sicuri. Prima di mettere in pratica la crittografia end-to-end dei dati della tecnologia blockchain nel processo della vostra app, dovreste verificare se si adatta o meno al vostro modello di sviluppo aziendale. Un altro esempio è Facebook; l'SDK di autenticazione di Facebook consente di proteggere le informazioni quando si accede spontaneamente all'app.

Social media Le app di messaggistica come WhatsApp sono utilizzate in tutto il mondo per comunicare. Se non potete competere con i giganti della tecnologia, non dovete preoccuparvi. Ci sono molte opportunità nel mercato dello sviluppo di app. Potete ottenere un successo significativo se create la vostra app e aggiungete una funzionalità unica. Potete anche monetizzare la vostra chat e costruirla in base alle vostre esigenze aziendali. Alcune funzionalità di base dell'app possono essere utilizzate nella progettazione e nello sviluppo dell'app, in modo che le persone possano utilizzarle facilmente. Assicuratevi che la vostra piattaforma di messaggistica sia sicura e che disponga di una crittografia end-to-end sul lato del server web, poiché avete i dati personali dei vostri clienti. Aggiungete caratteristiche uniche all'app e rendete la piattaforma di messaggistica sicura, e probabilmente riuscirete a creare uno spazio per le vostre app di messaggistica sicura sul mercato.

Come creare un'app di messaggistica senza competenze?

Se non avete conoscenze di linguaggio di programmazione, i diversi software disponibili per lo sviluppo di app offrono un'ottima esperienza utente. Questi software dispongono di strumenti integrati che non richiedono un linguaggio di programmazione come Java. È possibile utilizzare questi strumenti per lo sviluppo di piattaforme di messaggistica. È sufficiente creare una piattaforma di messaggistica con il drag and drop e, alla fine, collegarla al server web per farla funzionare correttamente.

Quanto costa realizzare un'app di messaggistica?

Nessuno è in grado di dirvi il costo complessivo della piattaforma di messaggistica. Ma sarebbe meglio se capiste che il costo dell'app dipende dalle funzionalità che volete aggiungere alla vostra app e dalla regione in cui volete lanciarla. Questi due fattori incideranno sul costo totale della vostra app di messaggistica.

Quali sono le difficoltà nello sviluppo di app di messaggistica?

Il processo di sviluppo di un linguaggio di programmazione avanzato può essere impegnativo ma gratificante. La difficoltà principale che si incontra in ogni sviluppo è la creazione di una funzionalità unica per la vostra piattaforma di messaggistica. In secondo luogo, siete in concorrenza con i giganti della tecnologia che offrono software di messaggistica o funzionalità di app in pochi millisecondi. Assicuratevi che la vostra app sia in grado di fare lo stesso.

Qual è la migliore app di messaggistica Android?

Android dispone di molte famose app di messaggistica come Facebook messenger, Instagram, Snapchat e WhatsApp messenger. Il messenger più utilizzato è WhatsApp su Android.

Qual è la differenza tra messaggi di testo e messaggeria?

I messaggi di testo non consentono di inviare emoji, immagini, posizioni live, messaggi vocali e video. Nel messenger è possibile utilizzare gli elementi sopra citati, ma è anche possibile inviare post e video su social authentication, Facebook e YouTube. Inoltre, entrambi i processi di sviluppo coinvolgono diversi stack tecnologici. Uno degli esempi più comuni di messenger è WhatsApp.