Le développement d'applications mobiles est la pile technologique qui fonctionne sur les smartphones. En tant que débutant dans le développement d'applications, la création d'applications de chat est très courante. Cet article a expliqué comment créer des applications de messagerie texte et les défis auxquels vous pouvez être confronté dans la pile technologique de la plate-forme de messagerie.

Comment créer une application de SMS

Les applications de SMS vous permettent de vous connecter avec des personnes du monde entier. WhatsApp, Facebook Messenger et Viber ont conquis le monde Internet. L'utilisation d'applications de SMS attire les entrepreneurs et les éditeurs de logiciels.

Êtes-vous intéressé par le développement d'applications de messagerie? Si oui, alors vous avez pris la bonne décision. Si vous regardez le nombre de messages envoyés quotidiennement sur WhatsApp ou Facebook Messenger, vous serez étonné. Si vous pouvez apporter une innovation précieuse dans le développement d'applications de messagerie pour les personnes, vous ferez une percée sur le marché des applications de messagerie.

Exigences pour l'application Messenger

Vous avez un vif intérêt pour une application de codage comme WhatsApp ou Snapchat, mais il y a beaucoup de choses que vous devez aborder pour suivre leur clé de développement d'application. Supposons que vous n'êtes pas un technicien et que vous ne savez pas comment créer des applications de chat. Ensuite, il serait utile que vous utilisiez plusieurs logiciels d'application de chat MVP pour développer votre réseau. Ces moteurs disposent de divers outils avec lesquels tout utilisateur ayant une connaissance de base de la pile technologique peut facilement comprendre les bases du développement d'applications de messagerie. Par exemple, vous obtenez une clé de développement d'application intégrée, un clone Facebook d'authentification sociale et un SDK Facebook d'authentification. Vous pouvez également contacter les fournisseurs de développement de logiciels.

Voici venir vos compétences d'entrepreneur et votre capacité à créer un besoin sur le marché des applications de messagerie. Cependant, lorsque vous créez des applications de messagerie, seules les connaissances préalables du langage de programmation Java ne suffisent pas. Vous devez comprendre que les gens ne quittent pas une application de chat en laquelle ils ont confiance. En particulier, les fournisseurs de développement de logiciels comme WhatsApp, Facebook ou Snapchat comptent des milliards d'utilisateurs. Vous devez donc vous assurer que vos applications offrent des fonctionnalités d'application de messagerie compétitives et sécurisées. Il est nécessaire d'être compétitif, mais assurez-vous que votre application est exempte de bogues.

Vous n'avez pas besoin de faire un programme pour les entreprises. La plupart des entreprises qui disposent des informations personnelles de leurs utilisateurs et d'autres détails sécurisés créent leurs propres applications de chat. De cette façon, elles s'assurent que leurs données ne sont pas compromises.

Dois-je uniquement apprendre le développement d'applications Messenger ?

Supposons que vous ayez une idée de développement d'application de chat et que vous souhaitiez créer une application basée sur cette idée. Alors très probablement, votre logiciel de messagerie ne fera aucun progrès. Il y a certaines choses que vous devez inclure dans votre application. Vous pouvez faire évoluer votre application et la rendre plus efficace pour vos clients ou vos employés. La meilleure pratique consiste à auditer n'importe quelle application célèbre comme WhatsApp, Skype ou Instagram et à voir leurs fonctionnalités de développement et les domaines qui leur manquent. De plus, lancez la version bêta de votre application.

Vous trouverez ci-dessous quelques fonctionnalités d'application de messagerie indispensables dans votre application de chat pour engager l'utilisateur :

Compte personnel autorisé : L'une des choses les plus importantes est la sécurité de vos utilisateurs. De nos jours, non seulement vous autorisez vos utilisateurs à créer leurs comptes de messagerie spécifiques à l'application, mais vous devez leur donner des garanties que leurs informations sont protégées. Selon l'application de messagerie ou de chat, vous pouvez ajouter de nombreuses fonctionnalités d'application telles que la vérification par e-mail ou numéros de téléphone. Vous pouvez même utiliser une autre application comme authentificateur pour bénéficier d'une sécurité élevée. Accès aux contacts : vous pouvez ajouter une fonctionnalité d'application à l'aide de laquelle les utilisateurs de l'application peuvent inviter d'autres personnes qui ne s'inscrivent pas sur l'application. Lorsque l'utilisateur de l'application s'inscrit, assurez-vous de synchroniser ses contacts téléphoniques. C'est un excellent geste pour s'assurer que l'utilisateur de l'application connaît la synchronisation des contacts. Options de discussion de base : Avoir les options de discussion de base dans l'application est très nécessaire. Lorsque vous comparez vos options de messagerie avec les géants de la technologie comme Facebook Messenger ou WhatsApp, vous aurez besoin d'un niveau supérieur de connaissance des applications et d'un immense espace de serveur Web. À moins que vous n'ayez une idée de messagerie unique, vous devez vous en tenir aux options de discussion de base de l'application. Échanger les fichiers multimédias : ces jours-ci, l'utilisateur de l'application aime partager du contenu comme des photos, des fichiers et des vidéos est assez standard. Ces images sont enregistrées sur un serveur. Assurez-vous donc de l'inclure dans votre application ou votre logiciel. Partage de l'emplacement actuel : l'emplacement partagé dans l'application a de nombreuses utilisations pour les amis et la famille. Ces jours sont révolus depuis longtemps lorsque vous rencontrez vos amis à un endroit précis, puis vous déplacez vers un endroit particulier. Assurez-vous d'indiquer aux utilisateurs que vous utiliserez la position GPS de la machine utilisateur. Notification push : La notification push dans la fonctionnalité de l'application permet à l'utilisateur de savoir qu'un message a été reçu. Les développeurs utilisent la notification push Apple ou la plate-forme de messagerie du serveur Google Cloud pour exécuter la fonction de notification push. Stockage en nuage : fournissez aux utilisateurs des systèmes de stockage de sauvegarde. WhatsApp propose différentes fréquences de sauvegarde de serveur. Les utilisateurs peuvent enregistrer des données sur le serveur sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. De cette façon, il sera convaincu qu'il ne perdra pas ses données et qu'elles sont sécurisées quelque part sur le serveur.

Comment puis-je calculer le coût de mes applications de messagerie ?

Il est très difficile de calculer le coût exact d'un messager. Personne ne peut probablement vous dire le coût exact du développement. Le coût de développement dépend de nombreux facteurs. Mais le principal facteur qui affecte le prix est les fonctionnalités que vous êtes prêt à ajouter et l'espace de serveur Web que vous utilisez. Le coût de développement dépend également du pays dans lequel vous envisagez de lancer votre application. Si vous créez une application de messagerie en Asie centrale, le prix sera bien inférieur à celui de l'Europe ou de l'Amérique du Nord.

Cela ne signifie pas que vous devez dépenser énormément d'argent pour le développement d'applications de messagerie ou l'achat d'un serveur. Vous pouvez constituer une excellente équipe de développement d'applications de chat en embauchant des développeurs toutes les heures. Vous pouvez créer une application de chat moyenne avec toutes les fonctionnalités essentielles. Cependant, si vous voulez avoir un espace parmi les géants de la technologie comme les applications de messagerie Snapchat et WhatsApp, vous devez avoir un gros budget.

Défis liés à la création d'une plate-forme comme WhatsApp

Créer une plateforme comme WhatsApp n'est pas facile. Vous rencontrerez des défis spécifiques même si vous envoyez et recevez les messages correctement.

Disponibilité des fonctionnalités en temps réel

De nos jours, les gens s'attendent à ce que les applications de chat exécutent immédiatement la fonctionnalité ou la fonctionnalité qu'ils souhaitent. Les utilisateurs ne peuvent pas attendre 15 à 20 secondes après avoir appuyé sur la fonction d'appel vidéo. De même, si vous ajoutez des emojis à vos applications de messagerie, assurez-vous que l'utilisateur y a accès en un clic. Ne pas exécuter les fonctionnalités en temps réel ou même avoir un retard dans celles-ci peut vous faire perdre des utilisateurs.

Vous trouverez ci-dessous quelques fonctions en temps réel qui nécessitent votre attention particulière dans les applications de chat en temps réel. Nous avons pris WhatsApp comme exemple pour vous permettre de mieux comprendre le développement d'applications.

La messagerie individuelle en temps réel : si vos utilisateurs subissent des retards lors de la messagerie avec vous, ils quitteront probablement l'application. Assurez-vous que les utilisateurs actifs mensuels peuvent accéder aux notifications en temps réel et y répondre simultanément. La fonctionnalité muette du chat : La fonctionnalité muette de l'application rend la vie de l'utilisateur très facile. Ils peuvent ignorer tout message ou messagerie de groupe de leur choix. La mise en sourdine des messages est l'une des fonctions les plus populaires de WhatsApp. Si votre fonctionnalité de chat muet ne fonctionne pas correctement ou si vous avez un bogue dans le système de chat de l'application. Vos utilisateurs actifs mensuels seront ennuyés, ce qui enverra une impression négative sur la réputation de votre application. Applications de chat en temps réel : l'état du message en temps réel, comme envoyé et lu, doit être dans le chat et fonctionner en temps réel. C'est l'une des étapes obligatoires de nos jours. Appel : Les appels dans la messagerie ont beaucoup d'importance. Autoriser l'utilisateur de l'application à contacter d'autres personnes via des appels vocaux vidéo. WhatsApp a récemment introduit les appels vocaux vidéo, qui fonctionnent incroyablement bien. Si votre service d'appel n'est pas bien entretenu, vous ne réussirez probablement pas sur le marché des applications de messagerie. Partage : les notes vocales, le transfert de fichiers et le transfert d'images sont les fonctions qui rendent le chat agréable. Essayez de vous assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent en temps réel et sans bug. Expérience utilisateur : UI/UX est essentiel pour chaque plate-forme. Avec une excellente expérience utilisateur, vous obtenez des utilisateurs fidèles. N'oubliez pas qu'une excellente expérience utilisateur implique la conception la plus simple et la plus directe.

Ce sont les fonctionnalités que vous devez inclure dans vos applications de chat, en particulier pour les réseaux sociaux. Nous nous sommes concentrés sur les fonctionnalités de WhatsApp pour la pile technologique en développement en raison de sa popularité parmi les utilisateurs intégrés à l'application.

Choisir la bonne pile d'outils

Lors de la sélection de la pile d'outils, vous devez clairement comprendre ce que vous recherchez. Avoir un état d'esprit clair peut être très intimidant car il existe de nombreuses variables que vous devez prendre en compte dans différentes applications. Prenez votre temps pour choisir les outils car cela impacte directement la fonctionnalité de votre plateforme et sa sécurité. L'une des fonctions recommandées consiste à ajouter une authentification à 2 facteurs pour se connecter à l'application, comme dans l'application Facebook d'authentification sociale.

Compréhension de la pile technologique et de ses exigences

Gardez à l'esprit la pile technologique côté serveur Web. L'architecture du serveur Web joue un rôle énorme dans le développement de l'évolutivité de votre application. Il serait utile que vous considériez que l'architecture de votre serveur Web fonctionne bien de la première étape de la saisie des données à la dernière étape de la base de données. Votre base de données doit évoluer correctement. Très probablement, vous le redimensionnerez horizontalement. Le marché du développement vous fournit des outils utiles qui vous aident à faire évoluer votre base de données d'applications pour les plates-formes de messagerie.

Avoir une application de chat MVP unique

Pour obtenir une percée sur le marché, vous devez disposer de fonctionnalités uniques qui vous distinguent des autres. WhatsApp n'est pas devenu populaire instantanément ou du jour au lendemain. Cela aiderait si vous donniez à vos utilisateurs une raison d'utiliser votre application de messagerie ; sinon, pourquoi quitteront-ils les applications grand public. Vous devriez avoir des fonctionnalités intéressantes dans votre application pour fournir à un utilisateur une raison d'utiliser l'application respectivement. Lors de l'ajout de la fonctionnalité lors du développement de vos applications de messagerie sécurisée, gardez à l'esprit que la fonctionnalité de l'application doit être unique et pratique pour les utilisateurs. Si vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité d'application, vos utilisateurs ne sont pas excités ou ne se sentent pas productifs lorsqu'ils l'utilisent. Ils quitteront probablement la plate-forme et vous ne réaliserez pas la croissance que vous recherchez.

En quoi la messagerie texte et les applications de messagerie sont-elles différentes ?

La messagerie texte et les applications de chat sont deux choses très différentes. La messagerie a gagné en popularité parmi les utilisateurs d'applications avec l'essor d'Internet. Avant cela, les gens utilisaient la messagerie pour communiquer entre eux. Pour cette raison, les gens choisissent d'utiliser une application en ligne au lieu d'utiliser la messagerie. Il doit donc y avoir certaines fonctionnalités d'application que les applications de messagerie introduisent sur le marché des applications.

La première différence importante est que vous pouvez communiquer via de nombreuses sources telles que des images, des voix, des vidéos et des fichiers tout en utilisant des applications de messagerie. D'autre part, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la messagerie texte pour envoyer des voix, des photos et des fichiers. Vous ne pouvez taper que pour communiquer à travers les textes. Deuxièmement, les applications de messagerie vous permettent de créer des groupes où plusieurs personnes peuvent parler simultanément. La messagerie texte tarde à le faire facilement. Les utilisateurs de l'application ne peuvent pas créer un groupe où tout le monde peut communiquer entre eux. La messagerie texte a une limite mondiale qui empêche l'utilisateur de l'application d'envoyer un texte volumineux pour communiquer. Alors que les applications de messagerie permettent à l'utilisateur de l'application non seulement d'envoyer un texte illimité, mais vous pouvez ajouter des emojis et des gifs pour ajouter des émotions. Lorsque vous utilisez l'application, vous pouvez communiquer avec des personnes du monde entier sans forfait spécifique. La messagerie texte vous permet également d'envoyer des messages internationaux, mais leurs forfaits sont coûteux. Chaque application nécessite une connexion Internet. La question se pose : le programme ou l'application de messagerie est complet et ne nécessite aucune mise à niveau. Eh bien, c'est tout à fait faux. Il y a tellement de choses que vous pouvez mettre à jour dans le chat des réseaux sociaux pour avoir une application unique. Vous pouvez envoyer un SMS à toute personne disposant d'un téléphone portable et d'une carte SIM. La messagerie texte n'exige pas que l'expéditeur et le destinataire utilisent respectivement la même application. D'autre part, les applications de messagerie sur les réseaux sociaux exigent que l'expéditeur et le destinataire utilisent la même application pour communiquer. Comme WhatsApp, les utilisateurs de l'application peuvent partager et discuter efficacement uniquement sur l'application de messagerie WhatsApp. Les utilisateurs de l'application peuvent commencer à envoyer des messages n'importe où et n'importe quand sans Internet. Toute application nécessite que vous disposiez d'une connexion Internet stable et le récepteur a besoin d'une connexion Internet pour voir le texte. D'autre part, la pile technologique de messagerie texte ne nécessite pas de connexion Internet.

Comment sécuriser votre application ?

La sécurité des données de l'utilisateur du chat a une importance vitale dans une application de messagerie sécurisée. L'utilisateur de l'application vous confiera ses données. Il y aura des images, des documents, des contacts et les informations personnelles d'un autre utilisateur directement sur votre appareil. La plupart des applications de messagerie dans le monde, telles que WhatsApp, utilisent la technologie blockchain pour sécuriser les données des utilisateurs de leurs applications. La blockchain offre un cryptage de bout en bout qui vous permet de rendre les données très sûres. Avant de pratiquer le cryptage des données de bout en bout de la technologie blockchain dans votre processus d'application, vous devez vérifier si cela convient ou non à votre modèle de développement commercial. Un autre exemple est Facebook ; le SDK d'authentification Facebook vous permet de sécuriser vos informations lorsque vous vous connectez spontanément à l'application.

Les applications de messagerie de médias sociaux comme WhatsApp sont utilisées dans le monde entier pour la communication. Si vous ne pouvez pas rivaliser avec les géants de la technologie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il existe de nombreuses opportunités sur le marché du développement d'applications. Vous pouvez réaliser une percée significative si vous créez votre application et ajoutez une fonctionnalité d'application unique. Vous pouvez également monétiser votre chat et créer le chat en fonction des besoins de votre entreprise. Certaines fonctionnalités de base de l'application peuvent être utilisées pour la conception et le développement dans l'application afin que les utilisateurs puissent facilement les utiliser. Assurez-vous que votre plate-forme de messagerie est sécurisée et dispose d'un cryptage de bout en bout côté serveur Web, car vous disposez des données personnelles de vos clients. Ajoutez des fonctionnalités d'application uniques et sécurisez la plate-forme de messagerie, et vous créerez probablement un espace pour vos applications de messagerie sécurisées sur le marché.

Comment créer une application de messagerie sans compétences ?

Si vous n'avez aucune connaissance en langage de programmation, différents logiciels disponibles pour le développement d'applications offrent une excellente expérience utilisateur. Ce logiciel dispose d'outils intégrés qui ne nécessitent pas uniquement un langage de programmation Java. Vous pouvez utiliser ces outils pour le développement de plateformes de messagerie. Créez simplement une plate-forme de messagerie par glisser-déposer et, à la fin, connectez-la au serveur Web pour qu'elle fonctionne correctement.

Combien coûte la création d'une application de SMS ?

Personne ne pourra vous renseigner sur le coût total de la plateforme de messagerie. Mais il serait préférable que vous compreniez que le coût de l'application dépend de la fonctionnalité d'application que vous êtes prêt à ajouter à votre application et de la région dans laquelle vous souhaitez lancer votre application. Ces deux facteurs affecteront le coût total de vos applications de messagerie.

Quelles sont les difficultés rencontrées dans le développement d'applications de SMS ?

Le processus de développement d'un langage de programmation avancé peut être difficile mais gratifiant. La principale difficulté de tout développement que vous ressentirez est de créer une fonctionnalité d'application unique dans votre plate-forme de messagerie. Deuxièmement, vous êtes en concurrence avec des géants de la technologie qui proposent des logiciels de messagerie ou des fonctionnalités d'application en quelques millisecondes. Assurez-vous que votre application peut faire de même.

Quelle est la meilleure application de SMS Android ?

Android possède de nombreuses applications de messagerie texte célèbres telles que Facebook Messenger, Instagram, Snapchat et WhatsApp Messenger. Le messager le plus utilisé est WhatsApp sur Android.

Quelle est la différence entre les SMS et Messenger ?

Les messages texte ne vous permettent pas d'envoyer des emojis, des images, des emplacements en direct, des messages vocaux et des vidéos. Vous pouvez utiliser les éléments mentionnés ci-dessus dans le messager, mais vous pouvez également envoyer des messages et des vidéos sur l'authentification sociale, Facebook et YouTube. De plus, les deux processus de développement impliquent des piles technologiques différentes. L'un des exemples les plus courants du messager est WhatsApp.