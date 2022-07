El desarrollo de aplicaciones móviles es la pila tecnológica que se ejecuta en los teléfonos inteligentes. Como principiante en el desarrollo de aplicaciones, la creación de aplicaciones de chat es muy común. Este artículo ha discutido cómo hacer aplicaciones de mensajes de texto y los desafíos que puede enfrentar en la pila tecnológica de la plataforma de mensajería.

Cómo crear una aplicación de mensajes de texto

Las aplicaciones de mensajes de texto te permiten conectarte con personas de todo el mundo. WhatsApp, Facebook Messenger y Viber se han apoderado del mundo de Internet. El uso de aplicaciones de mensajes de texto atrae a empresarios y empresas de software.

¿Está interesado en el desarrollo de aplicaciones de mensajería? Si es así, entonces tomó la decisión correcta. Si miras la cantidad de mensajes enviados diariamente en WhatsApp o Facebook messenger, te sorprenderás. Si puede hacer una innovación valiosa en el desarrollo de aplicaciones de mensajería para personas, se abrirá paso en el mercado de aplicaciones de mensajería.

Requisitos para la aplicación Messenger

Tiene un gran interés en una aplicación de codificación como WhatsApp o Snapchat, pero hay muchas cosas que debe abordar para seguir su clave de desarrollo de aplicaciones. Suponga que no es una persona tecnológica y no sabe cómo crear aplicaciones de chat. Entonces sería útil si usara múltiples aplicaciones de chat MVP para desarrollar su red. Estos motores tienen varias herramientas con las que cualquier usuario que tenga conocimientos básicos de tecnología puede comprender fácilmente los conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, obtiene una clave de desarrollo de aplicaciones integrada, un clon de Facebook de autenticación social y un SDK de Facebook de autenticación. También puede comunicarse con proveedores de desarrollo de software a través de él.

Aquí vienen sus habilidades de empresario y su capacidad para crear una necesidad en el mercado de aplicaciones de mensajería. Sin embargo, cuando crea aplicaciones de mensajería, solo el conocimiento previo del lenguaje de programación java no es suficiente. Debe comprender que las personas no abandonan una aplicación de chat en la que confían. Especialmente los proveedores de desarrollo de software como WhatsApp, Facebook o Snapchat tienen miles de millones de usuarios. Por lo tanto, debe asegurarse de que sus aplicaciones ofrezcan funciones de aplicación de mensajería competitivas y seguras. Se requiere para ser competitivo, pero asegúrese de que su aplicación esté libre de errores.

No necesitas hacer un programa para negocios. La mayoría de las empresas que tienen la información personal de sus usuarios y otros detalles seguros crean sus propias aplicaciones de chat; de esta manera, se aseguran de que sus datos no se vean comprometidos.

¿Debería aprender solo el desarrollo de aplicaciones de Messenger?

Suponga que tiene una idea de desarrollo de una aplicación de chat y desea crear una aplicación basada en esa idea. Entonces, lo más probable es que su software de mensajería no haga ningún progreso. Hay ciertas cosas que debes incluir en tu aplicación. Puede escalar su aplicación y hacerla más efectiva para sus clientes o empleados. La mejor práctica es auditar cualquier aplicación famosa como WhatsApp, Skype o Instagram y ver sus características de desarrollo y las áreas de las que carecen. Además, inicie la versión beta de su aplicación.

A continuación se presentan algunas características de la aplicación de mensajería imprescindibles en su aplicación de chat para atraer al usuario:

Cuenta personal autorizada: Una de las cosas más importantes es la seguridad de tus usuarios. Hoy en día, no solo permites que tus usuarios hagan sus cuentas de mensajería específicas de la aplicación, sino que debes darles garantías de que su información está protegida. Dependiendo de la aplicación de mensajería o chat, puede agregar muchas funciones de la aplicación, como la verificación a través de correo electrónico o números de teléfono. Incluso puede usar otra aplicación como autenticador para tener una alta seguridad. Acceso de contacto: puede agregar una función de la aplicación mediante la cual los usuarios de la aplicación pueden invitar a otras personas que no se registran en la aplicación. Cuando el usuario de la aplicación se registre, asegúrese de sincronizar los contactos de su teléfono. Es un excelente gesto para asegurarse de que el usuario de la aplicación conozca la sincronización de contactos. Opciones básicas de chat: Tener las opciones básicas de chat en la aplicación es muy necesario. Cuando compare sus opciones de mensajería con los gigantes tecnológicos como Facebook Messenger o WhatsApp, necesitará un nivel superior de conocimiento de la aplicación y un gran espacio en el servidor web. A menos que tenga una idea única de mensajería, debe ceñirse a las opciones básicas de chat en la aplicación. Intercambio de archivos multimedia: en estos días, al usuario de la aplicación le gusta compartir contenido como fotos, archivos y videos es bastante estándar. Estas imágenes se guardan en un servidor. Por lo tanto, asegúrese de incluir eso en su aplicación o software. Compartir ubicación actual: la ubicación compartida en la aplicación tiene muchos usos en amigos y familiares. Esos días quedaron atrás cuando te encuentras con tus amigos en un lugar específico y luego te mueves hacia un lugar en particular. Asegúrese de indicar a los usuarios que utilizará la ubicación GPS del dispositivo del usuario. Notificación de inserción: la función de notificación de inserción en la aplicación le permite al usuario saber que se ha recibido un mensaje. Los desarrolladores usan la notificación de inserción de Apple o la plataforma de mensajería del servidor Google Cloud para ejecutar la función de notificación de inserción. Almacenamiento en la nube: proporcione a los usuarios sistemas de almacenamiento de respaldo. WhatsApp ofrece varias frecuencias de copia de seguridad del servidor. Los usuarios pueden guardar datos en el servidor de forma semanal, mensual o anual. De esta manera, estará satisfecho de que no perderá sus datos y que estarán seguros en algún lugar del servidor.

¿Cómo puedo calcular el costo de mis aplicaciones de mensajería?

Calcular el costo exacto de un mensajero es muy difícil. Probablemente nadie pueda informarle sobre el costo exacto de desarrollo. El costo de desarrollo depende de muchos factores. Pero el factor principal que afecta el precio son las funciones que está dispuesto a agregar y el espacio del servidor web que está utilizando. El costo de desarrollo también se ve afectado por el país en el que planea lanzar su aplicación. Si crea una aplicación de mensajería en Asia central, el precio será mucho menor que en Europa o América del Norte.

Esto no significa que tenga que gastar una enorme cantidad de dinero en el desarrollo de aplicaciones de mensajería o en la compra de un servidor. Puede formar un excelente equipo de desarrollo de aplicaciones de chat contratando desarrolladores por hora. Puede crear una aplicación de chat promedio con todas las características esenciales. Sin embargo, si desea tener un espacio entre los gigantes tecnológicos como Snapchat y las aplicaciones de mensajería de WhatsApp, debe tener un gran presupuesto.

Desafíos en la creación de una plataforma como WhatsApp

Crear una plataforma como WhatsApp no es fácil. Encontrará desafíos específicos incluso si envía y recibe los mensajes correctamente.

Disponibilidad de funciones en tiempo real

Hoy en día, las personas esperan que las aplicaciones de chat ejecuten la funcionalidad que desean de inmediato. Los usuarios no pueden esperar entre 15 y 20 segundos después de presionar la función de videollamada. Del mismo modo, si agrega emojis a sus aplicaciones de mensajería, asegúrese de que el usuario tenga acceso a ellos con un solo toque. No ejecutar funciones en tiempo real o incluso tener un retraso en ellas puede hacer que pierda usuarios.

A continuación se presentan algunas funciones en tiempo real que requieren su atención especial en las aplicaciones de chat en tiempo real. Hemos tomado WhatsApp como ejemplo para que entiendas mejor el desarrollo de aplicaciones.

Mensajería uno a uno en tiempo real: si sus usuarios experimentan retrasos mientras le envían mensajes, es probable que abandonen la aplicación. Asegúrese de que los usuarios activos mensuales puedan acceder a las notificaciones en tiempo real y responderlas simultáneamente. La función de silencio del chat: La función de silencio en la aplicación hace que la vida del usuario sea muy fácil. Pueden ignorar cualquier mensaje o mensajería grupal que deseen. Silenciar mensajes es una de las funciones más populares de WhatsApp. Si su función de silenciar el chat no funciona correctamente o si tiene un error en el sistema de chat de la aplicación. Sus usuarios activos mensuales se molestarán y esto enviará una impresión negativa en la reputación de su aplicación. Aplicaciones de chat en tiempo real: el estado del mensaje en tiempo real, como enviado y leído, debe estar en el chat y funcionar en tiempo real. Este es uno de los pasos obligatorios hoy en día. Llamadas: Las llamadas en la mensajería tienen mucha importancia. Permita que el usuario de la aplicación se comunique con otros a través de videollamadas. WhatsApp introdujo recientemente las videollamadas, que están funcionando increíblemente bien. Si su servicio de llamadas no está bien mantenido, probablemente no logre entrar en el mercado de aplicaciones de mensajería. Compartir: las notas de voz, la transferencia de archivos y la transferencia de imágenes son las funciones que hacen que el chat sea agradable. Intente asegurarse de que todas las funciones funcionen en tiempo real y sin errores. Experiencia de usuario: UI/UX es esencial para todas las plataformas. Con una excelente experiencia de usuario, obtienes usuarios leales. Recuerde, una gran experiencia de usuario implica el diseño más simple y directo.

Estas son las funciones que debe incluir en sus aplicaciones de chat, especialmente para las redes sociales. Nos enfocamos en las funciones de WhatsApp para la pila tecnológica en desarrollo debido a su popularidad entre los usuarios de la aplicación.

Selección de la pila de herramientas adecuada

Al seleccionar la pila de herramientas, debe comprender claramente lo que está buscando. Tener una mentalidad clara puede ser muy intimidante porque hay muchas variables que debe considerar en diferentes aplicaciones. Tómese su tiempo al elegir las herramientas porque esto afecta directamente la funcionalidad de su plataforma y su seguridad. Una de las funciones recomendadas es agregar autenticación de dos factores para iniciar sesión en la aplicación, como en la aplicación de autenticación social de Facebook.

Comprensión de la pila tecnológica y sus requisitos.

Tenga en cuenta la pila de tecnología del lado del servidor web. La arquitectura del servidor web juega un papel muy importante en el desarrollo de la escalabilidad de su aplicación. Sería útil si considerara que la arquitectura de su servidor web funciona bien desde el primer paso de ingreso de datos hasta la última etapa de la base de datos. Su base de datos tiene que escalar correctamente. Lo más probable es que lo escales horizontalmente. El mercado de desarrollo le brinda algunas herramientas útiles que lo ayudan a escalar la base de datos de su aplicación para las plataformas de mensajería.

Tener una aplicación de chat MVP única

Para lograr un gran avance en el mercado, debe tener una funcionalidad única que lo distinga de los demás. WhatsApp no se hizo popular al instante o de la noche a la mañana. Ayudaría si les diera a sus usuarios una razón para usar su aplicación de mensajería; de lo contrario, ¿por qué dejarán las aplicaciones principales? Debe tener una funcionalidad emocionante en su aplicación para proporcionar al usuario una razón para usar la aplicación, respectivamente. Mientras agrega la funcionalidad durante el desarrollo de sus aplicaciones de mensajería segura, tenga en cuenta que la función de la aplicación debe ser única y conveniente para los usuarios. Si agrega una nueva funcionalidad de la aplicación, sus usuarios no se emocionarán ni se sentirán productivos mientras la usan. Probablemente abandonarán la plataforma y no lograrás el crecimiento que buscas.

¿En qué se diferencian los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería?

Los mensajes de texto y las aplicaciones de chat son dos cosas muy diferentes. La mensajería ha ganado popularidad entre los usuarios de aplicaciones con el auge de Internet. Antes de eso, la gente usaba la mensajería para comunicarse entre sí. Debido a esto, las personas eligen usar una aplicación en línea en lugar de usar la mensajería. Por lo tanto, debe haber algunas características de la aplicación que las aplicaciones de mensajería introduzcan en el mercado de aplicaciones.

La primera diferencia significativa es que puede comunicarse a través de muchas fuentes, como imágenes, voces, videos y archivos, mientras usa aplicaciones de mensajería. Por otro lado, los usuarios no pueden usar mensajes de texto para enviar voces, fotos y archivos. Solo puedes escribir para comunicarte a través de los textos. En segundo lugar, las aplicaciones de mensajería te permiten crear grupos en los que varias personas pueden hablar simultáneamente. La mensajería de texto se retrasa en hacer eso convenientemente. Los usuarios de la aplicación no pueden crear un grupo en el que todos puedan comunicarse entre sí. La mensajería de texto tiene un límite mundial que impide que el usuario de la aplicación envíe un texto grande para comunicarse. Mientras que las aplicaciones de mensajería permiten al usuario de la aplicación no solo enviar texto ilimitado, sino que también puede agregar emojis y gifs para agregar emociones. Mientras usa la aplicación, puede comunicarse con personas de todo el mundo sin ningún paquete específico. La mensajería de texto también te permite enviar mensajes internacionales, pero sus paquetes son costosos. Cada aplicación exige una conexión a Internet. Surge la pregunta: el programa o la aplicación de mensajería está completo y no necesita actualización. Bueno, eso es completamente incorrecto. Hay tantas cosas que puedes actualizar en el chat de las redes sociales para tener una aplicación única. Puede enviar un mensaje de texto a cualquier persona que tenga un teléfono celular y una tarjeta SIM. La mensajería de texto no exige que el remitente y el receptor utilicen la misma aplicación, respectivamente. Por otro lado, las aplicaciones de mensajería de redes sociales requieren que tanto el remitente como el receptor utilicen la misma aplicación para comunicarse. Al igual que WhatsApp, los usuarios de la aplicación pueden compartir y chatear de manera efectiva solo en la aplicación de mensajería de WhatsApp. Los usuarios de la aplicación pueden comenzar a enviar mensajes en cualquier lugar y en cualquier momento sin Internet. Cualquier aplicación requiere que tengas una conexión a Internet estable, y el receptor necesita una conexión a Internet para ver el texto. Por otro lado, la tecnología de mensajería de texto no requiere una conexión a Internet.

¿Cómo hacer que tu aplicación sea segura?

La seguridad de los datos del usuario del chat tiene una importancia vital en una aplicación de mensajería segura. El usuario de la aplicación le confiará sus datos. Habrá imágenes, documentos, contactos y la información personal de otro usuario directamente en su dispositivo. La mayoría de las aplicaciones de mensajería en todo el mundo, como WhatsApp, utilizan la tecnología blockchain para proteger los datos de los usuarios de sus aplicaciones. La cadena de bloques ofrece encriptación de extremo a extremo que le permite hacer que los datos sean muy seguros. Antes de practicar el cifrado de datos de extremo a extremo de la tecnología blockchain en el proceso de su aplicación, debe verificar si se adapta o no a su modelo de desarrollo comercial. Otro ejemplo es Facebook; El SDK de autenticación de Facebook le permite proteger su información cuando inicia sesión en la aplicación de forma espontánea.

Las aplicaciones de mensajería de redes sociales como WhatsApp se utilizan en todo el mundo para la comunicación. Si no puede competir con los gigantes tecnológicos, no debe preocuparse. Hay muchas oportunidades en el mercado de desarrollo de aplicaciones. Puede lograr un avance significativo si crea su aplicación y agrega una funcionalidad de aplicación única. También puede monetizar su chat y construir el chat de acuerdo con las necesidades de su negocio. Algunas funciones básicas de la aplicación se pueden usar en el diseño y desarrollo de la aplicación para que las personas puedan usarlas fácilmente. Asegúrese de que su plataforma de mensajería sea segura y tenga encriptación de extremo a extremo en el lado del servidor web, ya que tiene los datos personales de sus clientes. Agregue funciones de aplicación únicas y haga que la plataforma de mensajería sea segura, y probablemente hará un espacio para sus aplicaciones de mensajería segura en el mercado.

¿Cómo crear una aplicación de mensajería sin habilidades?

Si no tiene ningún conocimiento del lenguaje de programación, los diferentes software disponibles para el desarrollo de aplicaciones ofrecen una excelente experiencia de usuario. Este software tiene herramientas integradas que no exigen un lenguaje de programación Java únicamente. Puede utilizar estas herramientas para el desarrollo de plataformas de mensajería. Simplemente cree una plataforma de mensajería con arrastrar y soltar y, al final, conéctela con el servidor web para que funcione correctamente.

¿Cuánto cuesta hacer una aplicación de mensajes de texto?

Nadie podrá informarle sobre el costo total de la plataforma de mensajería. Pero sería mejor si entendiera que el costo de la aplicación depende de la funcionalidad de la aplicación que esté dispuesto a agregar a su aplicación y la región en la que desea iniciar su aplicación. Estos dos factores afectarán el costo total de sus aplicaciones de mensajería.

¿Cuáles son las dificultades en el desarrollo de aplicaciones de mensajes de texto?

El proceso de desarrollo del lenguaje de programación avanzado puede ser desafiante pero gratificante. La principal dificultad en cualquier desarrollo que sentirá es crear una funcionalidad de aplicación única en su plataforma de mensajería. En segundo lugar, compite con gigantes tecnológicos que ofrecen software de mensajería o funciones de aplicaciones en milisegundos. Asegúrate de que tu aplicación pueda hacer lo mismo.

¿Cuál es la mejor aplicación de mensajería de texto de Android?

Android tiene muchas aplicaciones de mensajería de texto famosas como Facebook Messenger, Instagram, Snapchat y la aplicación de mensajería WhatsApp. El mensajero más utilizado es WhatsApp en Android.

¿Cuál es la diferencia entre mensajes de texto y messenger?

Los mensajes de texto no le permiten enviar emojis, imágenes, ubicaciones en vivo, mensajes de voz y videos. Puede usar las cosas mencionadas anteriormente en el mensajero, pero también puede enviar publicaciones y videos en la autenticación social, Facebook y YouTube. Además, ambos procesos de desarrollo involucran diferentes pilas tecnológicas. Uno de los ejemplos más comunes del mensajero es WhatsApp.