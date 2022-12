Mobiele apps ontwikkeling is de tech stack die draait op smartphones. Als beginner in app-ontwikkeling is het maken van chat-apps heel gewoon. In dit artikel is besproken hoe je sms-apps maakt en met welke uitdagingen je te maken kunt krijgen in de tech stack van het berichtenplatform.

Hoe maak je een sms-app?

Met sms-apps kun je in contact komen met mensen over de hele wereld. WhatsApp, Facebook messenger en Viber hebben de internetwereld overgenomen. Het gebruik van sms-apps trekt ondernemers en softwarebedrijven aan.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van messaging apps? Zo ja, dan heb je de juiste beslissing genomen. Als je kijkt naar het aantal berichten dat dagelijks wordt verzonden op WhatsApp of Facebook messenger, zul je versteld staan. Als je een waardevolle innovatie in messaging app ontwikkeling voor mensen kunt maken, zul je doorbreken in de messaging app markt.

Vereisten voor Messenger App

Je hebt grote belangstelling voor een coderingsapp zoals WhatsApp of Snapchat, maar er zijn veel dingen die je moet aanpakken om hun app-ontwikkelingssleutel te volgen. Stel dat je geen techneut bent en niet weet hoe je chat-apps moet bouwen. Dan zou het helpen als je meerdere MVP chat app software gebruikt om je netwerk te ontwikkelen. Deze motoren hebben verschillende tools waarmee elke gebruiker die basiskennis heeft van tech stack gemakkelijk de basis van messaging app ontwikkeling kan begrijpen. U krijgt bijvoorbeeld een ingebouwde app-ontwikkelingssleutel, sociale authenticatie Facebook-kloon en authenticatie Facebook SDK. U kunt ook software ontwikkeling leveranciers bereiken over het.

Hier komen uw ondernemersvaardigheden en vermogen om een behoefte te maken in de messaging app markt. Echter, wanneer u messaging apps te bouwen, alleen voorafgaande programmeertaal java kennis is niet genoeg. Je moet begrijpen dat mensen geen chat-app verlaten die ze vertrouwen. Vooral softwareontwikkelaars als WhatsApp, Facebook of Snapchat hebben miljarden gebruikers. Je moet er dus voor zorgen dat je apps concurrerende en veilige messaging-apps bieden. Het is nodig om concurrerend te zijn, maar zorg ervoor dat je app bugvrij is.

Je hoeft geen programma te maken voor het bedrijfsleven. De meeste bedrijven die de persoonlijke informatie en andere beveiligde gegevens van hun gebruikers hebben, maken hun eigen chat-apps; zo zorgen ze ervoor dat hun gegevens niet in gevaar komen.

Moet ik alleen Messenger App ontwikkeling leren?

Stel dat je een chat app ontwikkeling idee hebt en een app wilt maken op basis van dat idee. Dan zal je messaging software hoogstwaarschijnlijk geen vooruitgang boeken. Er zijn bepaalde dingen die je in je app moet opnemen. U kunt uw app opschalen en effectiever maken voor uw klanten of werknemers. De beste praktijk is om een bekende app zoals WhatsApp, Skype of Instagram door te lichten en hun ontwikkelingsfuncties en gebieden die ze missen te bekijken. Start bovendien de bètaversie van uw app.

Hieronder staan enkele must-have messaging app functies in uw chat app om de gebruiker te betrekken:

Geautoriseerde persoonlijke account: Een van de belangrijkste dingen is de veiligheid van je gebruikers. Tegenwoordig staat u uw gebruikers niet alleen toe hun app-specifieke messaging-accounts te maken, maar moet u hen ook garanties geven dat hun informatie beschermd is. Afhankelijk van de berichten- of chat-app kunt u veel app-functies toevoegen, zoals verificatie via e-mail of telefoonnummers. U kunt zelfs een andere app gebruiken als authenticator voor een hoge beveiliging. Toegang tot contacten: U kunt een app-functie toevoegen waarmee de app-gebruikers andere personen kunnen uitnodigen die zich niet op de app hebben geregistreerd. Wanneer de app-gebruiker zich aanmeldt, moet u ervoor zorgen dat u zijn telefooncontacten synchroniseert. Het is een uitstekend gebaar om ervoor te zorgen dat de gebruiker van de app op de hoogte is van het synchroniseren van contacten. Basis chatting opties: Het hebben van de basis chatting opties in de app is zeer noodzakelijk. Als je je berichtenopties vergelijkt met de tech-giganten zoals Facebook Messenger of WhatsApp, heb je een superieur niveau van app-kennis en enorme webserverruimte nodig. Tenzij je een uniek messenger-idee hebt, moet je je houden aan de basisopties voor chatten in de app. Uitwisseling van mediabestanden: Tegenwoordig delen de app-gebruikers graag inhoud zoals foto's, bestanden en video's zijn vrij standaard. Deze beelden worden opgeslagen via een server. Zorg er dus voor dat je dat opneemt in je app of software. Het delen van de huidige locatie: De gedeelde locatie in de app heeft veel gebruiksmogelijkheden bij vrienden en familie. Die dagen zijn allang voorbij dat je met je vrienden op een bepaalde plek afspreekt en dan naar een bepaalde locatie gaat. Zorg ervoor dat u de gebruikers vertelt dat u de GPS-locatie van het apparaat van de gebruiker zult gebruiken. Pushmelding: De pushmelding in de app-functie laat de gebruiker weten dat er een bericht is ontvangen. Ontwikkelaars gebruiken ofwel Apple push notification of Google Cloud server messaging platform om de push notification functie uit te voeren. Cloudopslag: Biedt de gebruikers back-up opslagsystemen. WhatsApp biedt verschillende serverback-upfrequenties. Gebruikers kunnen wekelijks, maandelijks of jaarlijks gegevens op de server opslaan. Zo is hij er zeker van dat hij zijn gegevens niet verliest en dat ze veilig ergens op de server staan.

Hoe kan ik de kosten van mijn messaging-apps berekenen?

Het berekenen van de precieze kosten van een messenger is erg moeilijk. Waarschijnlijk kan niemand u de exacte ontwikkelingskosten vertellen. De ontwikkelingskosten zijn afhankelijk van vele factoren. Maar de belangrijkste factor die de prijs beïnvloedt zijn de functies die u wilt toevoegen en de webserverruimte die u gebruikt. De ontwikkelingskosten worden ook beïnvloed door het land waar u uw app wilt lanceren. Als u een messaging-app bouwt in Centraal-Azië, zal de prijs veel lager zijn dan in Europa of Noord-Amerika.

Dit betekent niet dat u een enorme hoeveelheid geld moet uitgeven aan de ontwikkeling van een berichten-app of het kopen van een server. U kunt een uitstekend chat app ontwikkelingsteam maken door ontwikkelaars per uur in te huren. U kunt een gemiddelde chat-app maken met alle essentiële functies. Als je echter een plaats wilt veroveren tussen techgiganten als Snapchat en WhatsApp, heb je een groot budget nodig.

Uitdagingen bij het maken van een platform als WhatsApp

Het maken van een platform als WhatsApp is niet eenvoudig. Je zult specifieke uitdagingen tegenkomen, zelfs als je de berichten correct verstuurt en ontvangt.

Beschikbaarheid van realtime functies

Tegenwoordig verwachten mensen dat chatapps de gewenste functies of functionaliteit onmiddellijk uitvoeren. Gebruikers kunnen niet 15-20 sec wachten nadat ze op de videogespreksfunctie hebben gedrukt. Evenzo, als u emoji's toevoegt aan uw messaging-apps, zorg er dan voor dat de gebruiker er met één tik toegang toe heeft. Als je realtime functies niet uitvoert of er zelfs een vertraging in hebt, kun je gebruikers verliezen.

Hieronder staan enkele realtime functies die je speciale aandacht vragen in realtime chat-apps. We hebben WhatsApp als voorbeeld genomen zodat je de app-ontwikkeling beter kunt begrijpen.

De één-op-één real-time messaging: Als je gebruikers vertragingen oplopen tijdens het berichtenverkeer, zullen de gebruikers de app waarschijnlijk verlaten. Zorg ervoor dat maandelijks actieve gebruikers toegang hebben tot realtime meldingen en deze gelijktijdig kunnen beantwoorden. De mute-functionaliteit van de chat: De mute-functionaliteit in de app maakt het leven van de gebruiker heel gemakkelijk. Ze kunnen elk bericht of groepsbericht negeren dat ze willen. Het dempen van berichten is een van de populairste functies in WhatsApp. Als je mute chatfunctie niet goed werkt of je hebt een bug in het chatsysteem van de app. Je maandelijks actieve gebruikers zullen geïrriteerd raken en dit zal een negatieve indruk geven op de reputatie van je app. Real-time chat apps: Actuele berichtstatus zoals verzonden en gelezen moet in de chat staan en in real-time werken. Dit is een van de verplichte stappen tegenwoordig. Bellen: Bellen in het berichtenverkeer heeft veel belang. Laat de gebruiker van de app contact opnemen met anderen door middel van video-gesprekken. WhatsApp heeft onlangs videospraakgesprekken geïntroduceerd, die ongelooflijk goed presteren. Als uw beldienst niet goed wordt onderhouden, zult u het waarschijnlijk niet redden in de messaging app markt. Delen: Spraaknotities, bestandsoverdracht en beeldoverdracht zijn de functies die het chatten aangenaam maken. Probeer ervoor te zorgen dat alle functies in real-time en bugvrij werken. Gebruikerservaring: UI/UX is essentieel voor elk platform. Met een geweldige gebruikerservaring krijgt u trouwe gebruikers. Vergeet niet dat een geweldige gebruikerservaring het eenvoudigste en meest eenvoudige ontwerp inhoudt.

Dit zijn de functies die je moet opnemen in je chat-apps, vooral voor sociale media. We hebben ons bij de ontwikkeling van de tech-stack gericht op de functies van WhatsApp, vanwege de populariteit ervan onder in-app-gebruikers.

De juiste tool stack selecteren

Bij het selecteren van de tool stack moet je duidelijk begrijpen wat je zoekt. Een duidelijke mindset kan erg intimiderend zijn omdat er veel variabelen zijn waarmee je rekening moet houden bij verschillende toepassingen. Neem de tijd bij het kiezen van de tools, want dit heeft een directe invloed op de functionaliteit van uw platform en de veiligheid ervan. Een van de aanbevolen functies is het toevoegen van 2-factor authenticatie voor het aanmelden bij de app, zoals in de sociale authenticatie Facebook app.

Inzicht in de tech stack en de vereisten

Houd de webserver-side tech stack in gedachten. De architectuur van de webserver speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de schaalbaarheid van uw app. Het zou helpen als u bedenkt dat uw webserverarchitectuur goed werkt vanaf de eerste stap van gegevensinvoer tot de laatste databasestap. Uw database moet correct schalen. Waarschijnlijk schaalt u hem horizontaal. De ontwikkelingsmarkt biedt u een aantal nuttige tools die u hulp bieden bij het schalen van uw app-database voor messaging-platforms.

Het hebben van een unieke MVP chat app

Voor een doorbraak in de markt moet je een unieke functionaliteit hebben die je onderscheidt van anderen. WhatsApp werd niet meteen of over één nacht populair. Het zou helpen als je je gebruikers een reden geeft om je messaging-app te gebruiken; anders zullen ze de mainstream-apps verlaten. Je moet spannende functionaliteit in je app hebben om een gebruiker een reden te geven om de app te gebruiken. Terwijl u de functionaliteit toevoegt tijdens de ontwikkeling van uw beveiligde messaging-apps, moet u in gedachten houden dat de app-functie uniek en handig moet zijn voor gebruikers. Als u een nieuwe app-functionaliteit toevoegt, raken uw gebruikers niet enthousiast of voelen ze zich niet productief tijdens het gebruik ervan. Ze zullen het platform waarschijnlijk verlaten, en u zult niet de groei maken die u zoekt.

Hoe verschillen apps voor tekstberichten en messaging?

Text messaging en chat apps zijn twee heel verschillende dingen. Messaging heeft aan populariteit gewonnen onder app-gebruikers met de opkomst van het internet. Daarvoor gebruikten mensen messaging om met elkaar te communiceren. Hierdoor kiezen mensen ervoor om een online app te gebruiken in plaats van messaging. Er moeten dus enkele app-functies zijn die messaging-apps op de app-markt introduceren.

Het eerste belangrijke verschil is dat je met messaging apps kunt communiceren via vele bronnen zoals afbeeldingen, stemmen, video's en bestanden. Aan de andere kant kunnen gebruikers geen tekstberichten gebruiken voor het verzenden van stemmen, foto's en bestanden. U kunt alleen typen om te communiceren via de teksten. Ten tweede kunt u met messaging-apps groepen maken waarin meerdere mensen tegelijk kunnen praten. Text messaging blijft achter in het handig doen van dat. App-gebruikers kunnen geen groep aanmaken waarin iedereen met elkaar kan communiceren. Text messaging heeft een wereldlimiet die de app-gebruiker beperkt in het versturen van een grote tekst om te communiceren. Terwijl messaging-apps de app-gebruiker niet alleen onbeperkt tekst laten versturen, maar ook emoji's en gifs kunnen toevoegen om emoties toe te voegen. Terwijl je de app gebruikt, kun je met mensen wereldwijd communiceren zonder specifiek pakket. Met sms kun je ook internationale berichten versturen, maar hun pakketten zijn duur. Elke app vereist een internetverbinding. De vraag rijst: Messaging programma of app is compleet en behoeft geen upgrade. Nou, dat is helemaal verkeerd. Er zijn zoveel dingen die je in social media chat kunt bijwerken om een unieke app te hebben. Je kunt een tekstbericht sturen naar iedereen met een mobiele telefoon en een SIM-kaart. Tekstberichten vereisen niet dat verzender en ontvanger respectievelijk dezelfde app gebruiken. Bij socialemediaberichten daarentegen moeten zowel de verzender als de ontvanger dezelfde app gebruiken om te communiceren. Net als bij WhatsApp kunnen app-gebruikers alleen op de berichtenapp WhatsApp effectief delen en chatten. App-gebruikers kunnen overal en altijd zonder internet beginnen te berichten. Elke app vereist een stabiele internetverbinding, en de ontvanger heeft een internetverbinding nodig om de tekst te zien. De sms-technologie daarentegen vereist geen internetverbinding.

Hoe maak je je app veilig?

De veiligheid van de gebruikersgegevens van de chat is van vitaal belang in een beveiligde messaging-app. De gebruiker van de app vertrouwt u zijn gegevens toe. Afbeeldingen, documenten, contacten en persoonlijke gegevens van andere gebruikers staan op je apparaat. De meeste berichtenapps wereldwijd, zoals WhatsApp, gebruiken blockchaintechnologie om de gegevens van hun app-gebruikers te beveiligen. De blockchain biedt end-to-end-encryptie waarmee je de gegevens zeer veilig kunt maken. Voordat u de end-to-end gegevensversleuteling van blockchaintechnologie in uw app-proces oefent, moet u nagaan of het past bij uw bedrijfsontwikkelingsmodel of niet. Een ander voorbeeld is Facebook; met de authenticatie Facebook SDK kunt u uw gegevens beveiligen wanneer u zich spontaan aanmeldt bij de app.

Sociale media Messaging-apps zoals WhatsApp worden wereldwijd gebruikt voor communicatie. Als je niet kunt concurreren met de techgiganten, hoef je je geen zorgen te maken. Er zijn veel mogelijkheden in de markt voor app-ontwikkeling. Je kunt een aanzienlijke doorbraak bereiken als je je app maakt en een unieke app-functionaliteit toevoegt. U kunt ook uw chat te gelde maken en de chat bouwen volgens uw zakelijke behoeften. Sommige basis app functies kunnen worden gebruikt in-app ontwerp en ontwikkeling, zodat mensen gemakkelijk kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat uw messaging platform veilig is en end-to-end encryptie heeft op de webserver kant als je de persoonlijke gegevens van uw klanten. Voeg unieke app-functies toe en maak het berichtenplatform veilig, en u zult waarschijnlijk een ruimte maken voor uw veilige berichtenapps in de markt.

Hoe maak je een messaging app zonder vaardigheden?

Als u geen kennis hebt van programmeertaal, biedt verschillende software die beschikbaar is voor app-ontwikkeling een geweldige gebruikerservaring. Deze software heeft ingebouwde tools die niet alleen een programmeertaal Java vereisen. U kunt deze tools gebruiken voor de ontwikkeling van een berichtenplatform. Maak gewoon een berichtenplatform met drag and drop en verbind het uiteindelijk met de webserver om goed te functioneren.

Hoeveel kost het om een sms-app te maken?

Niemand zal u kunnen vertellen over de volledige kosten van het berichtenplatform. Maar het zou het beste zijn als u begrijpt dat de kosten van de app afhangen van de functionaliteit die u aan uw app wilt toevoegen en de regio waarin u uw app wilt lanceren. Deze twee factoren zullen de totale kosten van uw messenger apps beïnvloeden.

Wat zijn de moeilijkheden bij de ontwikkeling van sms-apps?

Het ontwikkelingsproces in geavanceerde programmeertaal kan uitdagend maar lonend zijn. De belangrijkste moeilijkheid bij elke ontwikkeling die u zult voelen, is het creëren van een unieke app-functionaliteit in uw berichtenplatform. Ten tweede concurreer je met tech-reuzen die messaging software of app functies binnen milliseconden aanbieden. Zorg ervoor dat uw app hetzelfde kan doen.

Wat is de beste Android sms-app?

Android heeft veel bekende sms-berichtenapps zoals Facebook messenger, Instagram, Snapchat en WhatsApp messenger app. De meest gebruikte messenger is WhatsApp op Android.

Wat is het verschil tussen tekstberichten en messenger?

Met tekstberichten kunt u geen emoji's, afbeeldingen, live locaties, spraakberichten en video's versturen. U kunt de bovengenoemde dingen gebruiken in de messenger, maar u kunt ook berichten en video's versturen via sociale authenticatie, Facebook en YouTube. Bovendien zijn bij beide ontwikkelingsprocessen verschillende tech stacks betrokken. Een van de meest voorkomende voorbeelden van de messenger is WhatsApp.