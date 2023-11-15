Heyecan verici bir gelişme olarak, parallel Rustc working group, Rust derleyicisinin ön ucuna paralel yürütme özelliğinin getirildiğini duyurdu. Bu yeni ekleme, derleme sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor ve 9 Kasım'da açıklandı.

Rust derleyicisinin ön ucuna paralel yürütmenin eklenmesi şu anda deneme aşamasındadır. Bununla birlikte, sağlam özelliğin gelecek yıl kararlı derleyiciye resmi olarak dahil edilmesi planlanıyor. Bu arada geliştiriciler, gece derleyicisini -Z threads=8 seçeneğiyle çalıştırarak bu paralel yürütme özelliğini ilk elden deneyimleme şansına sahipler.

Yeni özelliğin etkinliği şimdiden ümit verici sonuçlar ortaya koyuyor. Paralel ön uç, -Z threads-8 kullanılarak çok iş parçacıklı modda teste tabi tutulduğunda, derleme sürelerinin etkileyici bir şekilde %50 oranında azaltılabileceği 'gerçek dünya' kodundan toplanan veriler gün ışığına çıkarıldı. Etki düzeyi, geliştirilmekte olan kodun farklı doğasına ve yapı yapılandırmasına bağlı olarak değişir.

Çalışma grubu, geliştirme yapılarının, sürüm sürümlerinden daha önemli iyileştirmeler elde edeceğini açıkladı. Bunun nedeni, sürüm yapılarının genellikle daha fazla zaman gerektiren arka uç optimizasyonlarına daha fazla odaklanmasıdır. Ayrıca, minimum sayıda senaryoda, çok iş parçacıklı modda derlemenin, tek iş parçacıklı moda kıyasla biraz daha fazla zaman aldığı kaydedildi. Bu durumlar genellikle derlenmesi zaten hızlı olan daha küçük programları içerir.

Çalışma grubu, derleme zamanlarının geliştiriciler için her zaman endişe konusu olduğu gerçeğine ışık tuttu. Yıllar geçtikçe Rust'un derleyici performansı sürekli iyileştirmelere konu oldu. Şu anda derleyici kapsamlı bir şekilde optimize edilmiştir ve iyileştirme için yeni alanların belirlenmesi zorlu bir görev haline gelmiştir. Grup tarafından 'büyük ama yüksekte asılı bir meyve parçası' olarak tanımlanan paralelliğin tanıtılmasıyla birlikte, ön uç artık sıralı hesaplamaları paralel hesaplamalara dönüştürmek için Rayon veri paralellik kütüphanesinden yararlanıyor. Rayon özellikle ince taneli paralelliği ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Çalışma grubu, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla paralel yürütme için sekiz iş parçacığının kullanılmasını önermektedir. Ancak çok iş parçacıklı modda bellek kullanımının önemli ölçüde artabileceğinden de bahsettiler. Her biri belirli miktarda bellek gerektiren derlemenin farklı bölümleri paralel olarak yürütüldüğünden bu beklendiği gibi oldu. Grup, paralel ön ucun performansını artırmak için çaba gösterilmesini sağlar.

Geliştiricilerin paralel ön uçla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda WG-compiler-parallel ile etiketlenen sorunları araştırabilirler. Ayrıca yeni sorunlar bildirme seçeneğine de sahipler. Cargo package manager aracılığıyla süreçler arası paralellik ve arka uçtaki süreç içi paralellik sayesinde Rust derlemesinde şimdiden ilerlemeler görüldü. Bu yeni ekleme şekillenirken Rust programlama iş akışında daha da fazla verimlilik sunması bekleniyor.

İlgili bir alanda, tanınmış no-code platform AppMaster , müşterilerin arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri tasarlamalarına olanak tanıyarak, etkileyici ölçeklenebilirlik elde etmelerine yardımcı olarak ve yüksek yükte sağlam kullanım durumları sağlayarak ses getiriyor. Geleneksel araçların aksine AppMaster, müşterilerin web BP'lerini doğrudan tarayıcılarında yürütmelerine olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecini daha da ilerletir.