في تطور مثير، أعلنت parallel Rustc working group عن تقديم ميزة التنفيذ المتوازي للواجهة الأمامية لمترجم Rust. تهدف هذه الإضافة الجديدة إلى تقليل أوقات التجميع بشكل كبير وتم الكشف عنها في التاسع من نوفمبر.

إن إضافة التنفيذ المتوازي إلى الواجهة الأمامية لمترجم Rust هو حاليًا في مرحلة تجريبية. ومع ذلك، من المقرر أن يتم دمج الميزة القوية رسميًا في المترجم المستقر في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يتمتع المطورون بفرصة تجربة ميزة التنفيذ المتوازي هذه بشكل مباشر عن طريق تشغيل المترجم الليلي باستخدام خيار -Z Threads=8.

لقد أظهرت فعالية الميزة الجديدة بالفعل نتائج واعدة. عندما تم اختبار الواجهة الأمامية المتوازية في وضع متعدد الخيوط باستخدام -Z Threads-8، تم تسليط الضوء على البيانات المتراكمة من كود "العالم الحقيقي" حيث يمكن تقليل أوقات التجميع بنسبة مذهلة تبلغ 50٪. يختلف مستوى التأثير، اعتمادًا على الطبيعة المميزة للتعليمات البرمجية التي يتم تطويرها بالإضافة إلى تكوين البناء.

كشفت مجموعة العمل أن إصدارات التطوير ستكتسب تحسينات جوهرية أكثر من إصدارات الإصدار. والسبب في ذلك هو أن إصدارات الإصدار تركز عادةً بشكل أكبر على تحسينات الواجهة الخلفية، والتي تتطلب المزيد من الوقت. علاوة على ذلك، لوحظ أنه في عدد قليل من السيناريوهات، يستغرق التجميع وقتًا أطول قليلاً في الوضع متعدد الخيوط مقارنة بالوضع أحادي الخيوط. تتضمن هذه الحالات عادةً برامج أصغر يتم تجميعها سريعًا بالفعل.

سلطت مجموعة العمل الضوء على حقيقة أن أوقات الترجمة كانت دائمًا مصدر قلق للمطورين. على مر السنين، كان أداء مترجم Rust موضوعًا للتحسينات المستمرة. في الوقت الحاضر، تم تحسين المترجم بشكل كامل، وأصبح تحديد مجالات جديدة للتحسين مهمة صعبة. مع إدخال التوازي، الذي وصفه الفريق بأنه "قطعة من الفاكهة الكبيرة ولكن المعلقة عاليًا"، تستفيد الواجهة الأمامية الآن من مكتبة توازي بيانات رايون لتحويل الحسابات المتسلسلة إلى حسابات متوازية. تم تصميم رايون خصيصًا للتعامل مع التوازي الدقيق.

توصي مجموعة العمل باستخدام ثمانية خيوط للتنفيذ المتوازي للحصول على أفضل النتائج. ومع ذلك، فقد ذكروا أيضًا أنه في الوضع متعدد الخيوط، قد يزيد استخدام الذاكرة بشكل كبير. كان هذا كما هو متوقع نظرًا لأن الأجزاء المختلفة من التجميع والتي يتطلب كل منها قدرًا معينًا من الذاكرة، يتم تنفيذها بشكل متوازٍ. وتضمن المجموعة بذل الجهود لتعزيز أداء الواجهة الأمامية الموازية.

في حالة مواجهة المطورين لأي مشكلات تتعلق بالواجهة الأمامية المتوازية، يمكنهم التحقيق في المشكلات التي تحمل علامة WG-compiler-parallel. لديهم أيضًا خيار تقديم قضايا جديدة. بالفعل، شهد تجميع Rust تطورات، وذلك بفضل التوازي بين العمليات عبر Cargo package manager والتوازي داخل العملية في الواجهة الخلفية. ومع ظهور هذه الإضافة الجديدة، من المتوقع أن توفر المزيد من الكفاءة في سير عمل برمجة Rust.

وفي مجال ذي صلة، تُحدث AppMaster ، المنصة الشهيرة التي no-code ، موجات من خلال تمكين العملاء من تصميم نماذج بيانات بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يساعدهم على تحقيق قابلية توسع مذهلة، مما يضمن حالات استخدام قوية ذات تحميل عالي. على عكس الأدوات التقليدية، يمكّن AppMaster العملاء من تنفيذ إجراءات العمل على الويب مباشرةً في متصفحهم، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في عملية تطوير التطبيق.