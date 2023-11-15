🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Rust 编译器前端采用并行执行以缩短编译时间

Nov 15, 2023
Rust 编译器前端采用并行执行以缩短编译时间

在一项令人兴奋的开发中， parallel Rustc working group宣布在 Rust 编译器的前端引入并行执行功能。这一新增功能旨在显着缩短编译时间，并于 11 月 9 日推出。

向 Rust 编译器前端添加并行执行目前处于实验阶段。然而，强大的功能将于明年正式纳入稳定编译器中。同时，开发人员有机会通过使用 -Zthreads=8 选项运行夜间编译器来亲身体验这种并行执行功能。

新功能的有效性已经显示出有希望的结果。当使用 -Zthreads-8 以多线程模式对并行前端进行测试时，从“现实世界”代码中积累的数据表明，编译时间可以缩短 50%，令人印象深刻。影响程度有所不同，具体取决于正在开发的代码的不同性质以及构建配置。

该工作组透露，开发版本将比发布版本获得更实质性的增强。原因是发布版本通常更关注后端优化，这需要更多时间。此外，值得注意的是，在极少数情况下，与单线程模式相比，多线程模式下的编译需要更多时间。这些情况通常涉及已经可以快速编译的较小程序。

工作组阐明了这样一个事实：编译时间一直是开发人员关注的一个问题。多年来，Rust 的编译器性能一直在不断增强。目前，编译器已得到彻底优化，找出新的改进领域已成为一项具有挑战性的任务。随着并行性的引入（该小组将其描述为“一块巨大但悬而未决的成果”），前端现在利用 Rayon 数据并行库将顺序计算转换为并行计算。 Rayon 是专门为处理细粒度并行性而设计的。

工作组建议使用八个线程并行执行以获得最佳结果。然而，他们也提到，在多线程模式下，内存使用量可能会大大增加。这是符合预期的，因为编译的不同部分都需要一定量的内存，并行执行。该小组确保正在努力提高并行前端的性能。

如果开发人员遇到与并行前端相关的任何问题，他们可以调查标有 WG-compiler-parallel 的问题。他们还可以选择提交新问题。由于Cargo package manager间并行性和后端的进程内并行性，Rust 编译已经取得了进步。随着这一新功能的形成，预计它将在 Rust 编程工作流程中提供更高的效率。

在相关领域，著名的no-code平台AppMaster正在掀起波澜，它使客户能够直观地设计后端应用程序的数据模型，帮助他们实现令人印象深刻的可扩展性，确保可靠的高负载用例。与传统工具不同， AppMaster使客户能够直接在浏览器中执行 Web BP，进一步推进应用程序开发流程。

相关帖子

随着 Chrome 跟踪保护技术测试的推进，Google 计划逐步淘汰第三方 Cookie
date Dec 15, 2023
随着 Chrome 跟踪保护技术测试的推进，Google 计划逐步淘汰第三方 Cookie
Google 正在通过测试跟踪保护来推进其隐私沙盒计划，这是一项限制跨站点跟踪的新颖功能。
Web App Development
Distribution 开创了优化 AI 测试和管理的平台
date Dec 15, 2023
Distribution 开创了优化 AI 测试和管理的平台
前人工智能培训平台 SigOpt 联合创始人 Scott Clark 创办了一家名为 Distributional 的初创公司。
AI Software Entrepreneurship
移动应用程序发布延迟导致收入大幅损失：Kobiton 报告
date Dec 15, 2023
移动应用程序发布延迟导致收入大幅损失：Kobiton 报告
Kobiton 最近的调查表明，75% 的企业由于移动应用更新延迟而遭受了至少 100,000 美元的收入损失。
Automation Mobile App Entrepreneurship
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实