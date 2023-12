De front-end van Rust Compiler maakt gebruik van parallelle uitvoering voor snellere compilatietijden

In een opwindende ontwikkeling kondigde de parallel Rustc working group de introductie aan van een parallelle uitvoeringsfunctie op de frontend van de Rust-compiler. Deze nieuwe toevoeging is gericht op het aanzienlijk verkorten van de compileertijden en werd op 9 november onthuld.

De toevoeging van parallelle uitvoering aan de front-end van de Rust-compiler bevindt zich momenteel in een experimentele fase. De robuuste functie zal echter volgend jaar officieel in de stabiele compiler worden opgenomen. Ondertussen hebben ontwikkelaars de kans om deze parallelle uitvoeringsfunctie uit de eerste hand te ervaren door de nachtelijke compiler uit te voeren met de optie -Z threads=8.

De effectiviteit van de nieuwe functie laat al veelbelovende resultaten zien. Toen de parallelle front-end op de proef werd gesteld in een multi-threaded modus met behulp van -Z threads-8, kwamen gegevens uit de 'echte wereld'-code aan het licht, waaruit blijkt dat de compileertijden met maar liefst 50% kunnen worden verkort. Het impactniveau varieert, afhankelijk van de specifieke aard van de code die wordt ontwikkeld en van de buildconfiguratie.

De werkgroep maakte bekend dat ontwikkelingsbuilds substantiëlere verbeteringen kunnen opleveren dan releasebuilds. De reden hiervoor is dat releasebuilds doorgaans meer gericht zijn op backend-optimalisaties, die meer tijd vergen. Verder werd opgemerkt dat in een minimaal aantal scenario's het compileren iets meer tijd kost in multi-threaded modus vergeleken met single-threaded modus. In deze gevallen gaat het meestal om kleinere programma's die al snel te compileren zijn.

De werkgroep wierp licht op het feit dat compileertijden altijd een punt van zorg zijn geweest voor ontwikkelaars. Door de jaren heen zijn de compilerprestaties van Rust voortdurend verbeterd. Momenteel is de compiler grondig geoptimaliseerd en het identificeren van nieuwe verbeterpunten is een uitdagende taak geworden. Met de introductie van parallellisme, door de groep beschreven als een 'groot maar hooghangend fruit', maakt de front-end nu gebruik van de Rayon-data-parallellismebibliotheek om sequentiële berekeningen om te zetten in parallelle berekeningen. Rayon is speciaal ontworpen om fijnkorrelig parallellisme aan te kunnen.

De werkgroep raadt aan gebruik te maken van acht threads voor parallelle uitvoering om de beste resultaten te verkrijgen. Ze vermeldden echter ook dat het geheugengebruik in de multi-threaded-modus aanzienlijk zou kunnen toenemen. Dit was zoals verwacht, aangezien verschillende delen van de compilatie, die elk een bepaalde hoeveelheid geheugen vereisen, parallel worden uitgevoerd. De groep zorgt ervoor dat er inspanningen worden geleverd om de prestaties van de parallelle frontend te verbeteren.

Als ontwikkelaars problemen tegenkomen die verband houden met de parallelle front-end, kunnen ze problemen onderzoeken die zijn gelabeld met de WG-compiler-parallel. Ze hebben ook de mogelijkheid om nieuwe problemen in te dienen. De Rust-compilatie heeft al vooruitgang geboekt, dankzij parallellisme tussen processen via de Cargo package manager en parallellisme binnen processen op de backend. Naarmate deze nieuwe toevoeging vorm krijgt, wordt verwacht dat deze nog meer efficiëntie zal bieden in de Rust-programmeerworkflow.

In een verwante arena maakt AppMaster , het gerenommeerde no-code platform, furore door klanten in staat te stellen visueel datamodellen voor backend-applicaties te ontwerpen, waardoor ze indrukwekkende schaalbaarheid kunnen bereiken en solide gebruiksscenario's met hoge belasting kunnen garanderen. In tegenstelling tot traditionele tools stelt AppMaster klanten in staat web-BP's rechtstreeks in hun browser uit te voeren, waardoor het applicatieontwikkelingsproces verder wordt bevorderd.