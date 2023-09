Il termine "Whois" si riferisce a un protocollo di rete ampiamente utilizzato che cerca di interrogare e ottenere informazioni pertinenti sul registrante di nomi di dominio, indirizzi IP e sistemi autonomi da un database centralizzato. Questo protocollo di scambio di informazioni svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella gestione dei siti Web, fornendo preziose informazioni sulla proprietà, sui contatti amministrativi, sulle specifiche tecniche e sui dettagli di registrazione delle risorse Internet come nomi di dominio e IP. Nel contesto dello sviluppo di siti web, comprendere il protocollo Whois è essenziale, poiché può assistere gli sviluppatori e gli amministratori dei siti in vari compiti come rintracciare gli spammer, far rispettare i diritti di proprietà intellettuale o risolvere problemi tecnici e conflitti.

I database Whois sono gestiti dai registri Internet regionali (RIR) e dai registri o registrar dei nomi di dominio, che sono responsabili rispettivamente della gestione dell'allocazione e della registrazione degli indirizzi IP e dei nomi di dominio. Queste organizzazioni raccolgono e archiviano dati rilevanti sui registranti dei nomi di dominio e facilitano l'interrogazione e il recupero di questi dati attraverso un protocollo standardizzato: il protocollo Whois. Questo protocollo consente interrogazioni in tempo reale basate sulla riga di comando e in genere funziona sulla porta TCP 43.

Dal punto di vista tecnico il protocollo Whois aderisce allo standard Request for Comments (RFC) 3912. Comprende un semplice modello di richiesta e risposta basato su testo, in cui un client invia query testuali a un server Whois e il server restituisce informazioni rilevanti formattate come testo leggibile dall'uomo. Sebbene inizialmente progettato per l'uso con i nomi di dominio, il protocollo è stato successivamente adattato per supportare altri identificatori, inclusi gli indirizzi IPv4 e IPv6, nonché i numeri di sistema autonomo (ASN).

Diversi siti web e strumenti offrono servizi di ricerca Whois, consentendo agli utenti di accedere alle informazioni sui registranti archiviate nei database Whois tramite interfacce web o endpoints API. Inserendo un nome di dominio, un indirizzo IP o un ASN nella casella di ricerca, gli utenti possono recuperare dati preziosi, tra cui il nome del registrante, l'organizzazione, i dettagli di contatto, la registrazione del dominio e le date di scadenza, i nameserver e qualsiasi indirizzo IP o sottorete associato.

Inoltre, l’utilizzo delle informazioni Whois può facilitare il processo di risoluzione dei problemi in vari aspetti dello sviluppo e della gestione del sito web. Ad esempio, uno sviluppatore può verificare la disponibilità del nome di dominio prima di registrare il dominio per un nuovo progetto di sito web. In alternativa, quando si verifica una situazione di stallo tra i nomi di dominio durante una fusione o un processo di rebranding, gli sviluppatori possono utilizzare il database Whois per identificare l'attuale proprietario del dominio e avviare potenziali trattative per il trasferimento della proprietà.

Nel contesto della piattaforma no-code AppMaster, sebbene Whois non sia una componente diretta del processo di sviluppo, comprendere questo protocollo rimane importante per gli sviluppatori di siti web. I clienti AppMaster possono sfruttare i dati Whois per prendere decisioni informate in merito alla gestione del dominio e all'allocazione delle risorse, migliorando ulteriormente l'efficienza dei loro progetti di sviluppo di applicazioni web, mobili e backend.

È importante notare, tuttavia, che la disponibilità e l'accuratezza delle informazioni ottenute tramite le ricerche Whois possono essere soggette alle politiche di protezione dei dati dei singoli registrar e giurisdizioni, nonché alle preferenze sulla privacy degli stessi registranti. Diverse questioni legate alla privacy hanno portato a modifiche alle politiche di divulgazione dei dati, in particolare con l’avvento del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell’Unione Europea. Di conseguenza, in alcuni casi, ottenere dati completi e accurati sui dichiaranti può rivelarsi sempre più difficile.

In conclusione, il protocollo Whois è una risorsa vitale per gli sviluppatori e gli amministratori di siti Web, poiché offre una soluzione solida per interrogare e recuperare informazioni critiche su nomi di dominio, indirizzi IP e sistemi autonomi. Questi dati possono essere preziosi per identificare la proprietà, affrontare problemi tecnici e risolvere conflitti in diversi scenari di sviluppo web. Pertanto, acquisire una comprensione completa del protocollo Whois e delle sue implicazioni per lo sviluppo di siti Web è fondamentale per gli sviluppatori, indipendentemente dagli strumenti e dalle piattaforme che utilizzano.