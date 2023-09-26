Yazılım testi ve kalite güvencesi bağlamında Test Ortamı, yazılım uygulamalarının işlevsellik, performans, güvenlik, uyumluluk ve belirtilen gereksinimleri karşıladıklarından emin olmak için diğer nitelikler açısından test edildiği kontrollü bir kurulumu ifade eder. Test Ortamı, donanım ve yazılım kaynakları, yapılandırmalar, veritabanları, ağ kurulumları ve test edilen uygulamayla etkileşime girmesi gereken diğer uygulamalar gibi bir dizi öğeyi kapsar. İyi tanımlanmış bir Test Ortamı oluşturmak, verimli test etmek ve yazılımın kalitesini artırmak için çok önemlidir.

Test Ortamı, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde (SDLC) önemli bir rol oynar; çünkü uygulama, üretim ortamında yayınlanmadan önce sorunların tanımlanmasına ve çözülmesine yardımcı olur. Birim testi, entegrasyon testi, sistem testi, performans testi ve kullanıcı kabul testi (UAT) dahil olmak üzere bir dizi testin yürütülmesini kolaylaştırır. BT Yazılım Kalitesi Konsorsiyumu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, uygulama geliştirme aşamalarında ilerledikçe yazılım hatalarını düzeltmenin maliyeti katlanarak artıyor. Üretimdeki bir kusuru düzeltmenin maliyetinin, onu test aşamasında tespit edip düzeltmekten 100 kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle, nihai üründeki riskleri ve kusurları en aza indirmek için kapsamlı bir Test Ortamına sahip olmak çok önemlidir.

Geliştiricilerin küçük kod artışları oluşturup test ettiği geliştirme ortamlarından, üretim ortamına çok benzeyen ve uçtan uca testi kolaylaştıran hazırlama ortamlarına kadar çeşitli Test Ortamları türleri vardır. Büyük kuruluşlarda, belirli test gereksinimlerini karşılayan entegrasyon test ortamları, sistem test ortamları, performans test ortamları, güvenlik test ortamları vb. gibi birden fazla Test Ortamı bulunabilir.

İdeal bir Test Ortamı aşağıdaki gibi belirli özelliklere sahip olmalıdır:

Yüksek kullanılabilirlik: Test döngülerindeki gecikmeleri önlemek için Test Ortamı her zaman test ekibinin kullanımına açık olmalıdır.

Ölçeklenebilirlik: Test Ortamı, uygulamaların farklı koşullar ve iş yükleri altında en iyi şekilde performans göstermesini sağlayacak şekilde değişken bir yükü kaldıracak şekilde oluşturulmalıdır.

Esneklik: Donanım veya yazılım bileşenlerinin eklenmesi veya çıkarılması, yapılandırmaların ayarlanması ve yamaların uygulanması gibi test ekibinin gerektirdiği değişikliklere izin verecek şekilde kolayca özelleştirilebilir olmalıdır.

İzolasyon: Her Test Ortamı, her test etkinliğinin bağımsız olarak ve diğer test etkinliklerinden etkilenmeden yürütülmesini sağlayacak şekilde belirli bir test aşamasına ayrılmalıdır.

Tekrarlanabilirlik: Tutarlı sonuçlar sağlamak için Test Ortamı, SDLC'nin çeşitli aşamalarında kopyalanabilecek ve kusurların yeniden üretilmesini ve çözülmesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.

Ayrıca, verimli bir Test Ortamının sürdürülmesine yardımcı olmak için bir Test Ortamı Yönetimi (TEM) süreci mevcut olmalıdır. TEM, Test Ortamı varlıklarını, yapılandırmalarını ve süreçlerini yönetmeye ve kontrol etmeye yönelik bir dizi uygulama ve yönetişimdir. Etkili TEM, Test Ortamının SDLC genelinde kullanılabilirliğini, kararlılığını ve kullanılabilirliğini sağlar.

Örneğin AppMaster no-code platformu, kolaylaştırılmış geliştirme ve test sürecinin mükemmel bir örneğini sunar. AppMaster ile müşteriler, arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve WebSocket endpoints oluşturabilir, drag-and-drop arayüzleri aracılığıyla web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzü ve iş mantığı tasarlayabilir, böylece uygulama geliştirme sürecini 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha hızlı hale getirebilirler. daha uygun maliyetli. Müşteriler 'Yayınla' düğmesine her bastığında, AppMaster bu uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır. Ek olarak AppMaster, planlardaki her değişiklikle birlikte sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için havalı (açık API) belgeler oluşturur.

AppMaster no-code platformu, iyi düşünülmüş bir Test Ortamının somut örneğini temsil eder ve geniş bir müşteri yelpazesine hitap ederken uygulama geliştirme süreci boyunca kalite güvencesinin gözetilmesini sağlar. Etkin bir Test Ortamı sağlayarak ve testlerdeki en iyi uygulamaları takip ederek paydaşlar, uygulamalarının hem işlevsellik hem de performans açısından kullanıcı beklentilerini karşılama konusunda sağlam, güvenli ve güvenilir olduğundan emin olabilirler.