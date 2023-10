Trong bối cảnh kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng, Môi trường kiểm thử đề cập đến thiết lập được kiểm soát trong đó các ứng dụng phần mềm được kiểm tra chức năng, hiệu suất, bảo mật, khả năng tương thích và các thuộc tính khác để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định. Môi trường thử nghiệm bao gồm một loạt các yếu tố như tài nguyên phần cứng và phần mềm, cấu hình, cơ sở dữ liệu, thiết lập mạng và các ứng dụng khác cần tương tác với ứng dụng đang được thử nghiệm. Việc thiết lập Môi trường thử nghiệm được xác định rõ ràng là rất quan trọng để thử nghiệm hiệu quả và cải thiện chất lượng của phần mềm.

Môi trường thử nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), vì nó giúp xác định và giải quyết các vấn đề trước khi ứng dụng đi vào hoạt động trong môi trường sản xuất. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện một loạt các thử nghiệm, bao gồm thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm tích hợp, thử nghiệm hệ thống, thử nghiệm hiệu suất và thử nghiệm chấp nhận của người dùng (UAT). Theo một nghiên cứu do Hiệp hội Chất lượng Phần mềm CNTT thực hiện, chi phí sửa lỗi phần mềm tăng theo cấp số nhân khi ứng dụng phát triển qua các giai đoạn phát triển. Chi phí để sửa lỗi trong sản xuất ước tính cao hơn 100 lần so với việc xác định và khắc phục lỗi trong giai đoạn thử nghiệm. Do đó, việc có Môi trường thử nghiệm toàn diện là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro và khiếm khuyết trong sản phẩm cuối cùng.

Có nhiều loại Môi trường thử nghiệm khác nhau, từ môi trường phát triển, nơi nhà phát triển xây dựng và thử nghiệm các phần mã nhỏ, đến môi trường chạy thử gần giống với môi trường sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho thử nghiệm từ đầu đến cuối. Trong các doanh nghiệp lớn, có thể có nhiều Môi trường thử nghiệm, chẳng hạn như môi trường thử nghiệm tích hợp, môi trường thử nghiệm hệ thống, môi trường thử nghiệm hiệu suất, môi trường thử nghiệm bảo mật, v.v., phục vụ cho các yêu cầu thử nghiệm cụ thể.

Môi trường thử nghiệm lý tưởng phải có một số đặc điểm nhất định như:

Tính sẵn sàng cao: Môi trường thử nghiệm phải luôn có sẵn cho nhóm thử nghiệm để tránh sự chậm trễ trong chu kỳ thử nghiệm.

Khả năng mở rộng: Môi trường thử nghiệm phải được xây dựng để xử lý tải thay đổi, đảm bảo rằng các ứng dụng có thể hoạt động tối ưu trong các điều kiện và khối lượng công việc khác nhau.

Tính linh hoạt: Nó phải dễ dàng tùy chỉnh để cho phép sửa đổi theo yêu cầu của nhóm thử nghiệm, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ các thành phần phần cứng hoặc phần mềm, điều chỉnh cấu hình và áp dụng các bản vá.

Cô lập: Mỗi Môi trường thử nghiệm phải được dành riêng cho một giai đoạn thử nghiệm cụ thể, đảm bảo rằng mỗi hoạt động thử nghiệm được tiến hành độc lập và không có sự can thiệp từ các hoạt động thử nghiệm khác.

Khả năng tái tạo: Để đảm bảo kết quả nhất quán, Môi trường thử nghiệm phải được thiết kế theo cách có thể sao chép qua các giai đoạn khác nhau của SDLC, giúp tái tạo và giải quyết các lỗi dễ dàng hơn.

Hơn nữa, để giúp duy trì Môi trường thử nghiệm hiệu quả, cần phải áp dụng quy trình Quản lý môi trường thử nghiệm (TEM). TEM là một tập hợp các biện pháp thực hành và quản trị để quản lý và kiểm soát nội dung, cấu hình và quy trình của Môi trường thử nghiệm. TEM hiệu quả đảm bảo tính khả dụng, tính ổn định và khả năng sử dụng của Môi trường thử nghiệm trong toàn bộ SDLC.

Ví dụ: nền tảng no-code cung cấp một ví dụ về quy trình thử nghiệm và phát triển hợp lý. Với các nền tảng no-code, khách hàng có thể tạo trực quan các mô hình dữ liệu, quy trình kinh doanh, API REST và endpoints WebSocket cho các ứng dụng phụ trợ, đồng thời thiết kế giao diện người dùng và logic nghiệp vụ cho các ứng dụng web và thiết bị di động thông qua giao diện drag-and-drop. Khi khách hàng xuất bản, nền tảng sẽ tạo mã nguồn cho các ứng dụng này, biên dịch, chạy thử nghiệm, đóng gói chúng vào vùng chứa docker (dành cho ứng dụng phụ trợ) và triển khai chúng lên đám mây.

Các nền tảng no-code hiện đại đại diện cho hình ảnh thu nhỏ của Môi trường thử nghiệm được cân nhắc kỹ lưỡng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng đồng thời đảm bảo rằng việc đảm bảo chất lượng được tuân thủ trong suốt quá trình phát triển ứng dụng. Bằng cách duy trì Môi trường thử nghiệm hiệu quả và tuân theo các phương pháp thử nghiệm tốt nhất, các bên liên quan có thể yên tâm rằng ứng dụng của họ mạnh mẽ, an toàn và đáng tin cậy trong việc đáp ứng mong đợi của người dùng về cả chức năng và hiệu suất.