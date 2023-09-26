В контексте тестирования программного обеспечения и обеспечения качества тестовая среда относится к контролируемой установке, в которой программные приложения проверяются на функциональность, производительность, безопасность, совместимость и другие атрибуты, чтобы убедиться, что они соответствуют указанным требованиям. Тестовая среда включает в себя множество элементов, таких как аппаратные и программные ресурсы, конфигурации, базы данных, настройки сети и другие приложения, которые должны взаимодействовать с тестируемым приложением. Создание четко определенной тестовой среды имеет решающее значение для эффективного тестирования и улучшения качества программного обеспечения.

Тестовая среда играет важную роль в жизненном цикле разработки программного обеспечения (SDLC), поскольку помогает выявлять и устранять проблемы до того, как приложение будет запущено в производственной среде. Он облегчает выполнение серии тестов, включая модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, тестирование производительности и пользовательское приемочное тестирование (UAT). Согласно исследованию, проведенному Консорциумом по качеству ИТ-программного обеспечения, стоимость исправления дефектов программного обеспечения растет в геометрической прогрессии по мере продвижения приложения по этапам разработки. Стоимость устранения дефекта на производстве оценивается в 100 раз выше, чем его выявление и устранение на этапе тестирования. Следовательно, наличие комплексной тестовой среды имеет важное значение для минимизации рисков и дефектов в конечном продукте.

Существуют различные типы тестовых сред: от сред разработки, в которых разработчики создают и тестируют небольшие фрагменты кода, до промежуточных сред, которые очень похожи на производственную среду и облегчают сквозное тестирование. На крупных предприятиях может существовать несколько тестовых сред, таких как среды интеграционного тестирования, среды тестирования системы, среды тестирования производительности, среды тестирования безопасности и т. д., которые удовлетворяют конкретным требованиям тестирования.

Идеальная тестовая среда должна обладать определенными характеристиками, такими как:

Высокая доступность. Тестовая среда должна быть доступна команде тестирования в любое время, чтобы предотвратить задержки в циклах тестирования.

Масштабируемость. Тестовая среда должна быть построена так, чтобы выдерживать переменную нагрузку, гарантируя оптимальную работу приложений в различных условиях и рабочих нагрузках.

Гибкость: он должен легко настраиваться, чтобы можно было вносить изменения по требованию группы тестирования, например добавлять или удалять аппаратные или программные компоненты, корректировать конфигурации и применять исправления.

Изоляция: каждая тестовая среда должна быть посвящена определенному этапу тестирования, гарантируя, что каждое тестовое действие проводится независимо и без вмешательства в другие действия по тестированию.

Воспроизводимость. Чтобы обеспечить согласованные результаты, тестовая среда должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было тиражировать на различных этапах SDLC, что упрощает воспроизведение и устранение дефектов.

Более того, чтобы поддерживать эффективную тестовую среду, необходимо внедрить процесс управления тестовой средой (TEM). TEM — это набор практик и методов управления для управления и контроля активов, конфигураций и процессов тестовой среды. Эффективный TEM обеспечивает доступность, стабильность и удобство использования тестовой среды на протяжении всего SDLC.

Например, платформа AppMaster no-code представляет собой отличный пример оптимизированного процесса разработки и тестирования. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных, бизнес-процессы, REST API и endpoints WebSocket для серверных приложений, одновременно проектируя пользовательский интерфейс и бизнес-логику для веб- и мобильных приложений с помощью интерфейсов drag-and-drop, что ускоряет процесс разработки приложений в 10 раз и в 3 раза. более рентабельно. Каждый раз, когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster генерирует исходный код для этих приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в докер-контейнеры (для серверных приложений) и развертывает в облаке. Кроме того, AppMaster генерирует документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных при каждом изменении чертежей.

Платформа AppMaster no-code представляет собой воплощение хорошо продуманной среды тестирования, обслуживающей широкий круг клиентов и гарантирующей соблюдение контроля качества на протяжении всего процесса разработки приложений. Поддерживая эффективную среду тестирования и следуя передовым практикам тестирования, заинтересованные стороны могут быть уверены, что их приложения устойчивы, безопасны и надежны и соответствуют ожиданиям пользователей как по функциональности, так и по производительности.