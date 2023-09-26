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Тестовая среда

26, сент. 2023

В контексте тестирования программного обеспечения и обеспечения качества тестовая среда относится к контролируемой установке, в которой программные приложения проверяются на функциональность, производительность, безопасность, совместимость и другие атрибуты, чтобы убедиться, что они соответствуют указанным требованиям. Тестовая среда включает в себя множество элементов, таких как аппаратные и программные ресурсы, конфигурации, базы данных, настройки сети и другие приложения, которые должны взаимодействовать с тестируемым приложением. Создание четко определенной тестовой среды имеет решающее значение для эффективного тестирования и улучшения качества программного обеспечения.

Тестовая среда играет важную роль в жизненном цикле разработки программного обеспечения (SDLC), поскольку помогает выявлять и устранять проблемы до того, как приложение будет запущено в производственной среде. Он облегчает выполнение серии тестов, включая модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, тестирование производительности и пользовательское приемочное тестирование (UAT). Согласно исследованию, проведенному Консорциумом по качеству ИТ-программного обеспечения, стоимость исправления дефектов программного обеспечения растет в геометрической прогрессии по мере продвижения приложения по этапам разработки. Стоимость устранения дефекта на производстве оценивается в 100 раз выше, чем его выявление и устранение на этапе тестирования. Следовательно, наличие комплексной тестовой среды имеет важное значение для минимизации рисков и дефектов в конечном продукте.

Существуют различные типы тестовых сред: от сред разработки, в которых разработчики создают и тестируют небольшие фрагменты кода, до промежуточных сред, которые очень похожи на производственную среду и облегчают сквозное тестирование. На крупных предприятиях может существовать несколько тестовых сред, таких как среды интеграционного тестирования, среды тестирования системы, среды тестирования производительности, среды тестирования безопасности и т. д., которые удовлетворяют конкретным требованиям тестирования.

Идеальная тестовая среда должна обладать определенными характеристиками, такими как:

  • Высокая доступность. Тестовая среда должна быть доступна команде тестирования в любое время, чтобы предотвратить задержки в циклах тестирования.
  • Масштабируемость. Тестовая среда должна быть построена так, чтобы выдерживать переменную нагрузку, гарантируя оптимальную работу приложений в различных условиях и рабочих нагрузках.
  • Гибкость: он должен легко настраиваться, чтобы можно было вносить изменения по требованию группы тестирования, например добавлять или удалять аппаратные или программные компоненты, корректировать конфигурации и применять исправления.
  • Изоляция: каждая тестовая среда должна быть посвящена определенному этапу тестирования, гарантируя, что каждое тестовое действие проводится независимо и без вмешательства в другие действия по тестированию.
  • Воспроизводимость. Чтобы обеспечить согласованные результаты, тестовая среда должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было тиражировать на различных этапах SDLC, что упрощает воспроизведение и устранение дефектов.

Более того, чтобы поддерживать эффективную тестовую среду, необходимо внедрить процесс управления тестовой средой (TEM). TEM — это набор практик и методов управления для управления и контроля активов, конфигураций и процессов тестовой среды. Эффективный TEM обеспечивает доступность, стабильность и удобство использования тестовой среды на протяжении всего SDLC.

Например, платформа AppMaster no-code представляет собой отличный пример оптимизированного процесса разработки и тестирования. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных, бизнес-процессы, REST API и endpoints WebSocket для серверных приложений, одновременно проектируя пользовательский интерфейс и бизнес-логику для веб- и мобильных приложений с помощью интерфейсов drag-and-drop, что ускоряет процесс разработки приложений в 10 раз и в 3 раза. более рентабельно. Каждый раз, когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster генерирует исходный код для этих приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в докер-контейнеры (для серверных приложений) и развертывает в облаке. Кроме того, AppMaster генерирует документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных при каждом изменении чертежей.

Платформа AppMaster no-code представляет собой воплощение хорошо продуманной среды тестирования, обслуживающей широкий круг клиентов и гарантирующей соблюдение контроля качества на протяжении всего процесса разработки приложений. Поддерживая эффективную среду тестирования и следуя передовым практикам тестирования, заинтересованные стороны могут быть уверены, что их приложения устойчивы, безопасны и надежны и соответствуют ожиданиям пользователей как по функциональности, так и по производительности.

Изучите больше терминов:
Бета-тестирование Дымовое тестирование Инженер по обеспечению качества Контроль качества Нагрузочное тестирование Непрерывная интеграция (CI) Отслеживание дефектов Ошибка Показатели качества Проверка кода Тестирование без кода Тестирование безопасности Тестирование методом «белого ящика» Тестирование производительности Тестовый пример Юзабилити-тестирование

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