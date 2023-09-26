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Непрерывная интеграция (CI)

26, сент. 2023

Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки программного обеспечения, в которой особое внимание уделяется интеграции изменений кода в общий репозиторий разработчиками несколько раз в день. Основная цель CI — обнаруживать и предотвращать проблемы интеграции на ранних этапах цикла разработки, что помогает поддерживать согласованную и высококачественную кодовую базу. Используя автоматизированные процессы сборки и тестирования, CI позволяет разработчикам выявлять и исправлять дефекты, оптимизировать слияние кода и снижать риски развертывания. В результате программное обеспечение может выпускаться быстрее и эффективнее, что значительно повышает его общее качество.

Концепция непрерывной интеграции возникла из методологии Agile, которая способствует сотрудничеству, адаптивности и итеративному прогрессу в разработке программного обеспечения. Процесс CI облегчает взаимодействие между членами команды, гарантируя, что изменения их кода синхронизируются, а приложение остается стабильным и функциональным на протяжении всего этапа разработки. CI особенно важна в современной практике разработки программного обеспечения, поскольку она соответствует быстро меняющемуся технологическому ландшафту и требованию частых выпусков.

По своей сути CI предполагает настройку автоматизированных конвейеров, которые выполняют ряд шагов всякий раз, когда разработчик вносит изменения в репозиторий кода. Эти конвейеры, также известные как конвейеры CI/CD (непрерывная интеграция/непрерывное развертывание), обычно выполняют такие операции, как компиляция кода, тестирование и развертывание. Системы CI, такие как Jenkins, GitLab CI/CD и Travis CI, играют решающую роль в реализации процесса CI, отслеживая и выполняя эти конвейеры.

Хорошо реализованный процесс CI состоит из нескольких лучших практик, в том числе:

  • Контроль версий. Разработчикам следует использовать систему контроля версий, такую ​​​​как Git или SVN, для управления своим репозиторием кода, что позволяет им отслеживать изменения и эффективно сотрудничать.
  • Автоматизированная система сборки: системы CI должны быть настроены на автоматическую компиляцию и сборку приложения всякий раз, когда в репозиторий фиксируются новые изменения.
  • Автоматизированное тестирование. Модульные тесты, интеграционные тесты и другие формы тестирования должны выполняться автоматически как часть конвейера CI, чтобы обеспечить качество приложения и предотвратить проблемы регресса.
  • Быстрая обратная связь. Разработчиков следует незамедлительно уведомлять о результатах сборки и тестирования, чтобы устранить любые сбои или проблемы, возникающие в процессе CI.
  • Непрерывное развертывание. Если все тесты пройдены и приложение считается стабильным, конвейер CI должен развернуть приложение в промежуточной или производственной среде, подготовив его к использованию или дальнейшему тестированию.

В контексте AppMaster, платформы no-code, предназначенной для ускорения разработки программного обеспечения, CI играет важную роль в создании высококачественных приложений. Расширенные возможности AppMaster, такие как визуальное создание моделей данных, бизнес-логики и endpoints API, основаны на надежном процессе CI, обеспечивающем плавную интеграцию различных компонентов. Кроме того, платформа генерирует исходный код для приложений, автоматизирует тестирование и развертывает их в облаке, еще раз демонстрируя свою приверженность принципам CI.

Благодаря серверному подходу AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без повторной отправки новых версий в магазины приложений. Такое быстрое развертывание функций является прямым преимуществом использования процесса CI, который гарантирует, что созданные приложения остаются функциональными и актуальными. В результате процесс обслуживания приложений и развертывания обновлений становятся более эффективными, гибкими и прозрачными.

Более того, AppMaster уменьшает проблемы технического долга, восстанавливая приложения с нуля при изменении требований, и включает в себя такие функции, как автоматическое создание документации Swagger и сценариев миграции схемы базы данных. Включение принципов CI в платформу AppMaster позволяет разработчикам работать в среде, которая способствует гибкости, адаптивности и плавной интеграции.

В заключение, непрерывная интеграция — незаменимая практика в жизненном цикле разработки программного обеспечения, которая способствует раннему обнаружению и разрешению проблем, активному сотрудничеству и ускорению циклов выпуска программного обеспечения. AppMaster, комплексная платформа no-code, использует принципы CI для облегчения создания высококачественных, масштабируемых и адаптируемых приложений. Используя CI для создания бесшовных процессов интеграции, AppMaster значительно ускоряет разработку программного обеспечения, что делает его идеальным выбором для предприятий любого размера.

Изучите больше терминов:
Автоматическое тестирование Бета-тестирование Контроль качества Нагрузочное тестирование Платформа автоматизации тестирования Показатели качества Пользовательское приемочное тестирование (UAT) Проверка кода Регрессионное тестирование Тестирование Тестирование «черного ящика» Тестирование без кода Тестирование безопасности Тестирование методом «белого ящика» Тестирование пользовательского интерфейса (UI) Юзабилити-тестирование

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