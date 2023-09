Stretta di mano SSL

Nel contesto dello sviluppo di siti Web, l'Handshake SSL è un processo di sicurezza cruciale che stabilisce un canale di comunicazione crittografato tra un client, come il browser di un utente o un'applicazione mobile AppMaster, e un server, come un'applicazione backend generata da AppMaster. Essendo una pietra angolare del protocollo Secure Socket Layer (SSL) e del suo successore, il protocollo Transport Layer Security (TLS), l'handshake è essenziale per salvaguardare le informazioni riservate scambiate su Internet e garantire l'autenticità del server con cui il client comunica.

L'Handshake SSL utilizza una serie complessa di messaggi scambiati tra il client e il server per negoziare i parametri della loro comunicazione sicura. Il processo di handshake comprende cinque passaggi principali: definizione della versione del protocollo, selezione del pacchetto di crittografia, scambio di chiavi, autenticazione del server e creazione di chiavi simmetriche.

1. Negoziazione della versione del protocollo : il client avvia l'handshake inviando un messaggio ClientHello al server, specificando la versione più alta del protocollo SSL/TLS supportata. Il server risponde con un messaggio ServerHello, confermando il protocollo selezionato. I client e i server moderni in genere optano per la versione TLS 1.2 o 1.3, poiché le versioni SSL precedenti non sono più considerate sicure.

2. Selezione della suite di crittografia : il messaggio ClientHello include anche un elenco di suite di crittografia supportate dal client, classificate in ordine di preferenza. Le suite di crittografia sono combinazioni di algoritmi crittografici per lo scambio di chiavi, l'autenticazione, la crittografia e la verifica dell'integrità. La risposta del server nel messaggio ServerHello include la suite di crittografia scelta, in genere l'opzione più sicura supportata da entrambe le parti.

3. Scambio di chiavi : il processo di scambio di chiavi dipende dal pacchetto di crittografia selezionato e prevede metodi come lo scambio di chiavi Diffie-Hellman (DH) o lo scambio di chiavi Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). In TLS 1.3, il processo di handshake semplifica lo scambio di chiavi utilizzando solo varianti temporanee di questi metodi (DHE e ECDHE) per facilitare la perfetta segretezza in avanti. Ciò garantisce che se un utente malintenzionato compromette una chiave privata, non potrà decrittografare le sessioni di comunicazione passate.

4. Autenticazione del server : per dimostrare la propria identità, il server invia un certificato digitale firmato da un'autorità di certificazione (CA) fidata, nonché la chiave pubblica corrispondente. Il client verifica l'autenticità del certificato, controllandone la firma, il periodo di validità e l'emittente. Questo passaggio previene gli attacchi man-in-the-middle confermando che il client sta comunicando con il server previsto e non con un imitatore.

5. Definizione della chiave simmetrica : infine, il client e il server generano chiavi simmetriche identiche utilizzando le chiavi pubbliche scambiate e un segreto condiviso generato durante il processo di scambio delle chiavi. Queste chiavi simmetriche crittografano e decrittografano tutte le comunicazioni successive, garantendo riservatezza e integrità.

In conclusione, l'SSL Handshake è un componente di sicurezza vitale nello sviluppo di siti Web, poiché facilita una connessione sicura e crittografata tra client e server. Implementando i protocolli SSL/TLS nelle applicazioni generate da AppMaster, gli sviluppatori possono mantenere elevati standard di sicurezza e proteggere gli scambi di dati sensibili da potenziali aggressori. Inoltre, seguendo le migliori pratiche e adottando le versioni di protocollo e le suite di crittografia più recenti, gli sviluppatori possono massimizzare la sicurezza delle proprie applicazioni e rimanere al passo con l'evoluzione delle minacce.

Poiché la piattaforma no-code AppMaster consente la generazione di applicazioni backend, web e mobili con funzionalità e prestazioni di sicurezza di livello aziendale, l'utilizzo dei moderni protocolli SSL/TLS potenzia ulteriormente la capacità della piattaforma di creare applicazioni scalabili e sicure. Considerando l'indispensabilità di canali di comunicazione sicuri nel panorama digitale odierno, avere una solida conoscenza del processo SSL Handshake è fondamentale per gli sviluppatori che utilizzano la piattaforma AppMaster e la comunità di sviluppo di siti Web nel suo complesso.