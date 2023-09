Ruby di Rel

Ruby on Rails, juga dikenal sebagai Rails, adalah kerangka aplikasi web sumber terbuka dan full-stack yang dibuat pada tahun 2004 oleh David Heinemeier Hansson. Itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman Ruby dan mengikuti prinsip desain 'konvensi atas konfigurasi' dan 'jangan ulangi sendiri' (DRY), yang mempromosikan penggunaan praktik terbaik dan memungkinkan pengembang membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien. Ruby on Rails telah mendapatkan popularitas yang luas di kalangan pengembang karena keserbagunaannya, keterbacaannya, dan kemudahan penggunaannya.

Ruby on Rails menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC), yang mendorong pemisahan antara data dasar (model), penyajian data tersebut (tampilan), dan aliran kontrol yang menangani input pengguna (pengontrol). Dengan menjaga pemisahan kekhawatiran yang jelas, Rails menyederhanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, sehingga memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi yang skalabel dan kuat dengan kode dan upaya minimal.

Kerangka kerja Rails menyediakan serangkaian alat dan komponen siap pakai yang menyederhanakan proses pengembangan web. Beberapa fitur utama termasuk perutean, lapisan abstraksi basis data yang luas untuk ActiveRecord, dukungan untuk beberapa sistem basis data, cache bawaan, dan integrasi yang mudah dengan perpustakaan JavaScript seperti jQuery dan React. Rails juga menyertakan fitur seperti scaffolding, yang memungkinkan pengembang menghasilkan kode untuk fungsionalitas dasar CRUD secara otomatis, sehingga semakin mempercepat proses pengembangan.

Ruby on Rails memprioritaskan konvensi dibandingkan konfigurasi, yang berarti ia menawarkan pengaturan dan tata letak default yang dibutuhkan sebagian besar aplikasi web. Pendekatan ini mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis oleh pengembang dan menghilangkan kebutuhan akan file konfigurasi yang ekstensif, menjadikan kerangka kerja ini sangat mudah dipelajari dan digunakan. Filosofi desain berbasis konvensi Rails juga memastikan bahwa aplikasi yang dibangun dengan kerangka kerja mematuhi praktik terbaik industri dan menjaga konsistensi di seluruh proyek, sehingga memudahkan tim untuk berkolaborasi dan merekrut pengembang baru.

Salah satu keuntungan paling signifikan dari Ruby on Rails adalah komunitas pengembangnya yang aktif dan suportif. Sejak awal, Rails telah diadopsi oleh ribuan pengembang di seluruh dunia, dan komunitas yang kuat telah terbentuk di sekitarnya. Komunitas ini terus-menerus berbagi pengetahuan, menyediakan sumber daya berharga, dan berkontribusi pada basis kode Rails, sehingga menghasilkan ekosistem perpustakaan, plugin, dan alat yang kaya yang memudahkan pengembang untuk memperluas fungsionalitas aplikasi mereka.

Perusahaan dan produk terkemuka yang menggunakan Ruby on Rails termasuk Airbnb, GitHub, Shopify, dan Twitter – sebuah bukti kekuatan dan fleksibilitas kerangka kerja ini. Rails telah terbukti menjadi solusi terukur untuk proyek skala kecil dan besar, karena pengembang dapat dengan mudah membangun aplikasi bukti konsep yang dapat diperluas ke aplikasi perusahaan berfitur lengkap.

Meskipun AppMaster berfokus pada pembuatan aplikasi dengan Go, Vue3, Kotlin, dan SwiftUI, memahami Ruby on Rails dapat bermanfaat bagi pengembang web yang ingin mencari solusi kerangka web alternatif. Penting untuk diingat bahwa Ruby on Rails hanyalah salah satu dari sekian banyak kerangka web yang tersedia, dan ini bukanlah solusi universal. Bergantung pada kasus penggunaan spesifik, persyaratan, dan preferensi, beberapa pengembang mungkin menemukan kerangka kerja lain – seperti Django, Laravel, atau Express.js – lebih cocok untuk kebutuhan mereka.

Kesimpulannya, Ruby on Rails adalah kerangka aplikasi web full-stack yang kuat yang memungkinkan pengembang membangun berbagai aplikasi di berbagai industri, mulai dari startup hingga perusahaan skala besar. Desainnya yang bersih, penekanan pada konvensi dibandingkan konfigurasi, komunitas aktif, dan ekosistem yang luas menjadikannya pilihan populer bagi pengembang web yang ingin membuat aplikasi yang efisien, terukur, dan rendah pemeliharaan. Namun, penting untuk meneliti kerangka kerja lain dan mempertimbangkan persyaratan proyek ketika memutuskan tumpukan teknologi yang tepat untuk upaya pengembangan aplikasi Anda. Dalam konteks ini, platform AppMaster menawarkan solusi terbaik untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler menggunakan teknologi modern seperti Go, Vue3, Kotlin, dan SwiftUI, yang semakin menyederhanakan proses pengembangan dan menjadikannya lebih hemat biaya dan efisien.