Node.js 是一个开源、跨平台的 JavaScript 运行时环境，可以在 Web 浏览器范围之外（特别是在服务器端）执行 JavaScript 代码。 Node.js 被设计为异步、事件驱动的框架，允许开发人员创建轻量级且高效的 Web 应用程序，能够处理大量并发连接和数据密集型实时处理。自 Ryan Dahl 于 2009 年创立以来，Node.js 彻底改变了软件开发领域对 JavaScript 的认知和使用方式。 Node.js 因其出色的性能、多功能性和灵活性而被沃尔玛、LinkedIn 和微软等众多行业巨头采用。随着社区和生态系统的快速发展，Node.js 不断发展成为现代 Web 开发的关键技术之一。

在 Node.js 之前，JavaScript 主要用于编写 Web 浏览器脚本，使开发人员能够通过事件（例如按钮单击和鼠标移动）操作用户界面并与之交互。因此，服务器端开发主要由其他编程语言处理，例如 PHP、Python 和 Ruby。 Node.js 的引入带来了很多好处，特别是用单一编程语言统一了前端和后端开发，从而促进了全栈开发并减少了开发时间和复杂性。

Node.js 由 Google 的 V8 JavaScript 引擎提供支持，该引擎以其非凡的执行速度和性能优化技术而闻名。通过利用 V8 的即时 (JIT) 编译，Node.js 应用程序可以以接近本机的速度执行 JavaScript 代码。这在构建和部署应用程序时极大地有利于开发人员，因为它可以减少延迟、服务器资源消耗和运营成本。

Node.js 最关键的方面之一是其非阻塞、事件驱动的架构。与传统的同步执行模型（操作按顺序执行）相反，Node.js 采用异步模型，其中操作不会阻塞执行流。这种架构模式使 Node.js 应用程序能够同时处理多个请求并有效地处理传入连接，从而提高总体吞吐量并减少响应时间。因此，Node.js 应用程序是构建可扩展和高性能 Web 应用程序的最佳解决方案，特别适合实时处理和数据密集型工作负载。

Node.js 周围的生态系统庞大且不断发展，通过 Node Package Manager (NPM) 提供了数千个库和模块。 NPM 是 Node.js 环境的重要组成部分，因为它提供了一种方便的机制来共享和分发可重用代码、简化工作流程和扩展应用程序功能。通过访问一组强大的模块，Node.js 为开发人员提供了快速开发复杂应用程序所需的构建块，而无需从头开始实现功能。

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总之，除了传统的客户端使用之外，Node.js 还支持在服务器端使用 JavaScript，从而显着改变了 Web 开发的格局。凭借其独特的异步架构、高性能和丰富的生态系统，Node.js 持续成为全球开发者构建可扩展且高效的 Web 应用程序的首选。作为一种多功能且适应性强的技术，Node.js 可以轻松地与AppMaster的no-code平台集成，为以最少的努力和最高的效率构建和部署应用程序提供无缝体验。