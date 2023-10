Im Kontext der Softwareentwicklung ist MVP (Minimum Viable Product) eine Strategie, bei der ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung mit ausreichenden Funktionen entwickelt wird, um Early Adopters zufriedenzustellen. Nach dieser ersten Produkteinführung wird das Endprodukt schrittweise auf der Grundlage des Feedbacks der Benutzer entwickelt. „MVP-Ziele“ ist ein Begriff, der die Ziele definiert, die im MVP-Entwicklungsprozess festgelegt werden. Diese Ziele sind von entscheidender Bedeutung, um Stakeholder zu verstehen und aufeinander abzustimmen, Ressourcen zu verwalten und ein erfolgreiches MVP mit optimaler Benutzerzufriedenheit bereitzustellen.

MVP-Ziele werden während der Planungsphase festgelegt und umfassen nicht nur die angestrebten Features und Funktionalitäten, sondern auch die Leistungs- und Benutzererfahrungsziele. Dieser Begriff ist besonders relevant für die AppMaster Plattform, ein no-code Entwicklungstool für Backend-, Web- und mobile Anwendungen. Die Plattform unterstützt Kunden bei der Erstellung ihrer Datenmodelle, Geschäftsprozesse, REST-APIs und WSS-Endpunkte mit einem visuellen Ansatz. AppMaster bietet außerdem eine drag and drop Schnittstelle für das UI-Design mit einem visuellen Business Process (BP)-Designer für das Web und mobile Anwendungen, wodurch der Prozess der Quellcodegenerierung, des Testens und der Bereitstellung automatisiert wird.

Die für ein Softwareprodukt in der AppMaster -Plattform festgelegten MVP-Ziele umfassen häufig vier Schlüsselaspekte: Umfang, Leistung, Benutzererfahrung und Skalierbarkeit. Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über jeden dieser Aspekte und ihre Bedeutung bei der Definition von MVP-Zielen.

1. Umfang: Der Umfang eines MVP definiert die Features und Funktionalitäten, die in der Erstversion enthalten sein müssen, wobei der Schwerpunkt auf der Erfüllung der primären Bedürfnisse der Zielbenutzer liegt. Aufgrund der iterativen Natur der MVP-Entwicklung, die sich auf Benutzerfeedback konzentriert, ist die Definition des Umfangs von entscheidender Bedeutung für die Ressourcenverwaltung und die Festlegung realistischer Erwartungen. Innerhalb der AppMaster Plattform kann der Produktumfang dank effizienter Versionskontroll- und Regenerationsfunktionen während des gesamten Entwicklungsprozesses visuell gestaltet und verfeinert werden.

2. Leistung: Leistung ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der Definition von MVP-Zielen, da sie sich direkt auf die Benutzererfahrung auswirkt. Eine gut funktionierende Anwendung erfüllt die erwarteten Reaktionszeiten, Ladezeiten und Geschwindigkeit und sorgt so für eine reibungslose Interaktion mit Benutzern. In einem AppMaster Projekt können die integrierten automatischen Testtools und das Design der Anwendungsarchitektur (basierend auf Go, Vue3, Kotlin und Jetpack Compose/ SwiftUI) genutzt werden, um Leistungsziele festzulegen und das Endprodukt in nachfolgenden Iterationen zu verbessern.

3. Benutzererfahrung (UX): Ein guter MVP muss eine zufriedenstellende Benutzererfahrung bieten, damit Benutzer ihre Aufgaben effizient und effektiv erledigen können. Die Definition von UX-Zielen ist von entscheidender Bedeutung, da negative Erfahrungen Early Adopters abschrecken und zu einem Mangel an wertvollem Feedback führen können. In der AppMaster Plattform kann die drag and drop Schnittstelle verwendet werden, um benutzerfreundliche und optisch ansprechende Schnittstellen zu erstellen, während der visuelle BP-Designer beim Schreiben effektiver Geschäftslogik hilft und so die Gesamt-UX der Anwendung verbessert.

4. Skalierbarkeit: Skalierbarkeit ist die Fähigkeit einer Anwendung, erhöhte Arbeitslast, Wachstum und Nutzung zu bewältigen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Obwohl sich MVPs in der Regel an eine kleine Gruppe von Early Adopters richten, ist es wichtig, Skalierbarkeitsziele zu berücksichtigen, um eine stabile Grundlage für zukünftige Expansionen zu gewährleisten. AppMaster Anwendungen können aufgrund der kompilierten, zustandslosen Backend-Architektur und der Kompatibilität mit Postgresql-Datenbanken eine beeindruckende Skalierbarkeit vorweisen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ohne wesentliche Neuentwicklungen auf eine wachsende Benutzerbasis oder mehr Anwendungsfälle einzugehen.

Zusammenfassend sind MVP-Ziele wesentliche Parameter, die während der Planungsphasen des MVP-Entwicklungsprozesses festgelegt werden. Sie helfen dabei, den Umfang, die Leistung, die Benutzererfahrung und die Skalierbarkeit des Produkts zu bestimmen, die letztendlich das Entwicklungsteam bei der Bereitstellung eines erfolgreichen MVP unterstützen. Folglich tragen MVP-Ziele erheblich zur Erfolgsquote neuer Produkte bei und stellen sicher, dass Ressourcen effektiv genutzt werden. Die visuellen Design- und Automatisierungsfunktionen der AppMaster Plattform haben sich als wertvolle Werkzeuge für die Definition und Verfeinerung von MVP-Zielen erwiesen, den Entwicklungsprozess verbessert und einem breiteren Kundenkreis die schnelle und effiziente Erstellung hochwertiger Anwendungen ermöglicht.