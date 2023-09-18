أهداف أفضل لاعب

في سياق تطوير البرمجيات، تعد MVP (الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق) استراتيجية يتم من خلالها تطوير منتج أو خدمة جديدة بميزات كافية لإرضاء المستخدمين الأوائل. بعد الإطلاق الأولي للمنتج، يتم تطوير المنتج النهائي تدريجيًا بناءً على تعليقات المستخدمين. "أهداف MVP" هو مصطلح تمت صياغته لتحديد الأهداف التي تم تحديدها في عملية تطوير MVP. تعد هذه الأهداف ضرورية لفهم أصحاب المصلحة ومواءمتهم وإدارة الموارد وتقديم MVP ناجحًا مع رضا المستخدم الأمثل.

يتم تحديد أهداف MVP أثناء مراحل التخطيط ولا تشمل الميزات والوظائف المستهدفة فحسب، بل تشمل أيضًا أهداف الأداء وتجربة المستخدم. هذا المصطلح له أهمية خاصة في منصة AppMaster ، وهي أداة تطوير no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يساعد النظام الأساسي العملاء على إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وREST API ونقاط نهاية WSS باستخدام نهج مرئي. يوفر AppMaster أيضًا واجهة drag and drop لتصميم واجهة المستخدم مع مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) للويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى أتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية المصدر واختبارها ونشرها.

غالبًا ما تتضمن أهداف MVP المحددة لمنتج برمجي في منصة AppMaster أربعة جوانب رئيسية: النطاق والأداء وتجربة المستخدم وقابلية التوسع. تقدم الفقرات التالية نظرة عامة على كل جانب من هذه الجوانب وأهميتها في تحديد أهداف MVP.

1. النطاق: يحدد نطاق MVP الميزات والوظائف التي يجب تضمينها في الإصدار الأولي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين المستهدفين. نظرًا للطبيعة التكرارية لتطوير MVP، التي تركز على تعليقات المستخدمين، فإن تحديد النطاق يعد أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الموارد ووضع توقعات واقعية. ضمن منصة AppMaster ، يمكن تصميم نطاق المنتج بشكل مرئي وتحسينه طوال عملية التطوير، وذلك بفضل التحكم الفعال في الإصدار وإمكانيات التجديد.

2. الأداء: يعد الأداء عاملاً حاسماً آخر في تحديد أهداف MVP، لأنه يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم. يلبي التطبيق ذو الأداء الجيد أوقات الاستجابة المتوقعة وأوقات التحميل والسرعة، مما يضمن التفاعل السلس مع المستخدمين. في مشروع AppMaster ، يمكن الاستفادة من أدوات الاختبار التلقائي المضمنة وتصميم بنية التطبيق (استنادًا إلى Go وVue3 وKotlin وJetpack Compose/ SwiftUI) لتحديد أهداف الأداء وتحسين المنتج النهائي في التكرارات اللاحقة.

3. تجربة المستخدم (UX): يجب أن يقدم MVP الجيد تجربة مستخدم مُرضية، مما يسمح للمستخدمين بإنجاز مهامهم بكفاءة وفعالية. يعد تحديد أهداف تجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لأن التجارب السلبية قد تثبط عزيمة المتبنين الأوائل، مما يؤدي إلى نقص التعليقات القيمة. في منصة AppMaster ، يمكن استخدام واجهة drag and drop لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا، بينما يساعد مصمم BP المرئي في كتابة منطق أعمال فعال، مما يحسن تجربة المستخدم الشاملة للتطبيق.

4. قابلية التوسع: قابلية التوسع هي قدرة التطبيق على التعامل مع عبء العمل المتزايد والنمو والاستخدام، دون المساس بالأداء. على الرغم من أن MVPs عادةً ما تلبي احتياجات مجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل، إلا أنه من الضروري مراعاة أهداف قابلية التوسع لضمان أساس مستقر للتوسع المستقبلي. يمكن لتطبيقات AppMaster أن تثبت قابلية التوسع الرائعة، وذلك بفضل البنية الخلفية المجمعة وعديمة الحالة، والتوافق مع قواعد بيانات Postgresql. يتيح ذلك للشركات تلبية احتياجات قاعدة المستخدمين الموسعة أو حالات الاستخدام المتزايدة دون الحاجة إلى عمليات إعادة تطوير كبيرة.

باختصار، تعد أهداف MVP معايير أساسية تم تحديدها خلال مراحل التخطيط لعملية تطوير MVP. فهي تساعد في تحديد نطاق المنتج وأدائه وتجربة المستخدم وقابلية التوسع، مما يوجه فريق التطوير في النهاية نحو تقديم منتج MVP ناجح. وبالتالي، تساهم أهداف MVP بشكل كبير في معدل نجاح المنتجات الجديدة وتضمن استخدام الموارد بشكل فعال. أثبتت إمكانات التصميم المرئي والأتمتة لمنصة AppMaster أنها أدوات قيمة لتحديد أهداف MVP وتحسينها، وتعزيز عملية التطوير، وتمكين مجموعة واسعة من العملاء من إنشاء تطبيقات عالية الجودة بسرعة وكفاءة.