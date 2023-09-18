在软件开发的背景下，MVP（最小可行产品）是一种开发新产品或服务的策略，该产品或服务具有足够的功能以满足早期采用者的需求。初始产品发布后，最终产品将根据用户的反馈逐步开发。 “MVP 目标”是一个术语，用于定义 MVP 开发过程中设定的目标。这些目标对于理解和协调利益相关者、管理资源以及交付具有最佳用户满意度的成功 MVP 至关重要。

MVP 目标是在规划阶段设定的，不仅包含目标特性和功能，还包含性能和用户体验目标。该术语与AppMaster平台特别相关，这是一个用于后端、Web 和移动应用程序的no-code开发工具。该平台帮助客户通过可视化方法创建数据模型、业务流程、REST API 和 WSS 端点。 AppMaster还为 UI 设计提供drag and drop界面，并为 Web 和移动应用程序提供可视化业务流程 (BP) 设计器，从而自动执行源代码生成、测试和部署过程。

AppMaster平台中为软件产品设定的 MVP 目标通常包括四个关键方面：范围、性能、用户体验和可扩展性。以下段落概述了每个方面及其在定义 MVP 目标中的重要性。

1. 范围： MVP 的范围定义了初始版本中必须包含的特性和功能，重点是满足目标用户的主要需求。由于 MVP 开发的迭代性质，注重用户反馈，定义范围对于管理资源和设定切合实际的期望至关重要。在AppMaster平台内，得益于高效的版本控制和再生功能，可以在整个开发过程中对产品范围进行可视化设计和细化。

2. 性能：性能是定义 MVP 目标的另一个关键因素，因为它直接影响用户体验。性能良好的应用程序满足预期的响应时间、加载时间和速度，确保与用户的顺利交互。在AppMaster项目中，可以利用内置的自动测试工具和应用程序架构设计（基于Go、Vue3、Kotlin和Jetpack Compose/ SwiftUI ）来建立性能目标并在后续迭代中改进最终产品。

3. 用户体验（UX）：一个好的MVP必须提供令人满意的用户体验，让用户高效、有效地完成任务。定义用户体验目标至关重要，因为负面的经历可能会阻碍早期采用者，从而导致缺乏有价值的反馈。在AppMaster平台中，可以通过drag and drop界面创建用户友好且具有视觉吸引力的界面，而可视化BP设计器则协助编写有效的业务逻辑，提高应用程序的整体UX。

4. 可扩展性：可扩展性是应用程序在不影响性能的情况下处理增加的工作负载、增长和使用的能力。尽管 MVP 通常迎合一小部分早期采用者，但必须考虑可扩展性目标，以确保为未来扩展奠定稳定的基础。由于经过编译的无状态后端架构以及与 Postgresql 数据库的兼容性， AppMaster应用程序可以展示令人印象深刻的可扩展性。这使得企业能够满足不断扩大的用户群或增加的用例，而无需进行大量的重新开发。

总之，MVP 目标是在 MVP 开发过程的规划阶段设置的基本参数。它们帮助确定产品的范围、性能、用户体验和可扩展性，最终指导开发团队交付成功的 MVP。因此，MVP 目标极大地提高了新产品的成功率，并确保资源得到有效利用。 AppMaster平台的可视化设计和自动化功能已被证明是定义和完善 MVP 目标、增强开发流程并使更广泛的客户能够快速高效地构建高质量应用程序的宝贵工具。