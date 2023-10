Dans le contexte du développement de logiciels, MVP (Minimum Viable Product) est une stratégie dans laquelle un nouveau produit ou service est développé avec suffisamment de fonctionnalités pour satisfaire les premiers utilisateurs. Après ce lancement initial du produit, le produit final est développé progressivement en fonction des commentaires des utilisateurs. « Objectifs MVP » est un terme inventé pour définir les objectifs fixés dans le processus de développement MVP. Ces objectifs sont essentiels pour comprendre et aligner les parties prenantes, gérer les ressources et fournir un MVP réussi avec une satisfaction optimale des utilisateurs.

Les objectifs MVP sont définis lors des étapes de planification et englobent non seulement les caractéristiques et fonctionnalités ciblées, mais également les objectifs de performances et d'expérience utilisateur. Ce terme est particulièrement pertinent dans la plateforme AppMaster, un outil de développement no-code pour les applications backend, Web et mobiles. La plateforme aide les clients à créer leurs modèles de données, leurs processus métier, leur API REST et leurs points de terminaison WSS avec une approche visuelle. AppMaster propose également une interface drag and drop pour la conception d'interface utilisateur avec un concepteur visuel de processus métier (BP) pour les applications Web et mobiles, automatisant le processus de génération, de test et de déploiement du code source.

Les objectifs MVP définis pour un produit logiciel sur la plateforme AppMaster incluent souvent quatre aspects clés : la portée, les performances, l'expérience utilisateur et l'évolutivité. Les paragraphes suivants donnent un aperçu de chacun de ces aspects et de leur importance dans la définition des objectifs MVP.

1. Portée : la portée d'un MVP définit les fonctionnalités qui doivent être incluses dans la version initiale, en se concentrant sur la réponse aux principaux besoins des utilisateurs cibles. En raison de la nature itérative du développement MVP, axé sur les commentaires des utilisateurs, la définition de la portée est cruciale pour gérer les ressources et définir des attentes réalistes. Au sein de la plateforme AppMaster, la portée du produit peut être visuellement conçue et affinée tout au long du processus de développement, grâce à des capacités efficaces de contrôle de version et de régénération.

2. Performance : la performance est un autre facteur essentiel dans la définition des objectifs MVP, car elle a un impact direct sur l'expérience utilisateur. Une application performante répond aux temps de réponse, aux temps de chargement et à la vitesse attendus, garantissant une interaction fluide avec les utilisateurs. Dans un projet AppMaster, les outils de test automatiques intégrés et la conception de l'architecture de l'application (basée sur Go, Vue3, Kotlin et Jetpack Compose/ SwiftUI) peuvent être exploités pour établir des objectifs de performances et améliorer le produit final dans les itérations suivantes.

3. Expérience utilisateur (UX) : Un bon MVP doit offrir une expérience utilisateur satisfaisante, permettant aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches de manière efficace et efficiente. Définir des objectifs UX est crucial, car les expériences négatives peuvent décourager les premiers utilisateurs, entraînant un manque de commentaires précieux. Dans la plate-forme AppMaster, l'interface drag and drop peut être utilisée pour créer des interfaces conviviales et visuellement attrayantes, tandis que le concepteur visuel BP aide à écrire une logique métier efficace, améliorant ainsi l'UX globale de l'application.

4. Évolutivité : l'évolutivité est la capacité d'une application à gérer une charge de travail, une croissance et une utilisation accrues, sans compromettre les performances. Bien que les MVP s'adressent généralement à un petit groupe d'utilisateurs précoces, il est essentiel de prendre en compte les objectifs d'évolutivité afin de garantir une base stable pour une expansion future. Les applications AppMaster peuvent démontrer une évolutivité impressionnante, grâce à l'architecture backend compilée et sans état et à la compatibilité avec les bases de données Postgresql. Cela permet aux entreprises de répondre à une base d’utilisateurs en expansion ou à des cas d’utilisation accrus sans réaménagements importants.

En résumé, les objectifs MVP sont des paramètres essentiels définis lors des phases de planification du processus de développement du MVP. Ils aident à déterminer la portée, les performances, l'expérience utilisateur et l'évolutivité du produit, qui guident finalement l'équipe de développement vers la création d'un MVP réussi. Par conséquent, les objectifs MVP contribuent de manière significative au taux de réussite des nouveaux produits et garantissent que les ressources sont utilisées efficacement. Les capacités de conception visuelle et d'automatisation de la plateforme AppMaster se sont révélées être des outils précieux pour définir et affiner les objectifs MVP, améliorer le processus de développement et permettre à un plus large éventail de clients de créer des applications de haute qualité de manière rapide et efficace.