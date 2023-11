W kontekście modelowania danych ograniczenie to reguła lub ograniczenie wymuszające ważność, integralność i spójność danych przechowywanych w bazie danych lub w określonej strukturze danych. Ograniczenia pomagają zachować dokładność danych i minimalizują występowanie uszkodzonych, nieprawidłowych, niekompletnych lub zbędnych danych. Są one istotnym aspektem projektowania baz danych i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że dane aplikacji pozostają niezawodne i zgodne z określonymi regułami biznesowymi. Na platformie AppMaster użytkownicy mogą łatwo definiować ograniczenia podczas tworzenia modeli danych i konstruowania logiki biznesowej dla swoich aplikacji.

Ograniczenia można podzielić na różne typy, do których należą:

Ograniczenia domeny : te ograniczenia definiują dopuszczalne wartości, jakie atrybut może przyjmować w określonej domenie. Ograniczenia domeny ograniczają prawidłowe typy danych (np. liczba całkowita, zmiennoprzecinkowa, data itp.) i dopuszczalny zakres wartości atrybutu. Na przykład ograniczenie domeny dla atrybutu „wiek” może określać, że musi to być dodatnia wartość całkowita z zakresu od 0 do 150. Ograniczenia integralności jednostki : te reguły zapewniają, że każda jednostka w tabeli bazy danych ma unikalny identyfikator inny niż null (klucz podstawowy). Ograniczenia integralności jednostki chronią przed duplikacjami lub brakującymi rekordami, pomagając zachować dokładność i spójność danych. Na przykład w tabeli „pracownicy” każdy pracownik musi mieć unikalny identyfikator pracownika, który służy jako klucz podstawowy. Ograniczenia integralności referencyjnej : Integralność referencyjna obejmuje relacje między tabelami w relacyjnej bazie danych. W szczególności zapewnia, że ​​każda wartość klucza obcego w tabeli odpowiada prawidłowej wartości klucza podstawowego w tabeli, do której się odwołuje. Egzekwując ograniczenia integralności referencyjnej, systemy baz danych zapobiegają występowaniu osieroconych rekordów i zachowują spójność w relacjach między tabelami. Na przykład w bazie danych zawierającej tabele „zamówienia” i „klienci” ograniczenie integralności referencyjnej może określać, że z każdym zamówieniem musi być powiązany prawidłowy identyfikator klienta. Ograniczenia sprawdzające : Ograniczenia sprawdzające to reguły zdefiniowane przez użytkownika, które wymuszają określone warunki na danych przechowywanych w tabeli. Oceniają określone wyrażenie dla każdego przychodzącego wpisu danych i zezwalają na przechowywanie danych tylko wtedy, gdy wyrażenie daje „prawdziwy” wynik. Na przykład ograniczenie sprawdzające w tabeli „pracownicy” może wymusić, aby atrybut „wynagrodzenie” był zawsze większy niż określona wartość progowa, np. 10 000.

W procesie modelowania danych na platformie AppMaster zdefiniowanie ograniczeń jest kluczowym krokiem, który pomaga programistom zapewnić integralność i spójność danych. AppMaster zapewnia narzędzia do wizualnego tworzenia modeli danych i egzekwowania niezbędnych ograniczeń w celu uzyskania niezawodnego schematu bazy danych. Na przykład użytkownicy mogą wykorzystać interfejs wizualny platformy do ustawiania kluczy podstawowych, kluczy unikalnych, kluczy obcych i sprawdzania ograniczeń podczas projektowania schematu bazy danych. Co więcej, AppMaster umożliwia definiowanie niestandardowych reguł walidacji za pomocą wizualnego projektanta procesów biznesowych (BP), co może pomóc w tworzeniu logiki przypominającej ograniczenia dla bardziej złożonych przypadków użycia.

Korzystając z potężnych narzędzi platformy AppMaster, no-code, programiści radykalnie skracają czas i wysiłek wymagany do tworzenia niezawodnych, skalowalnych aplikacji, które spełniają ustalone standardy integralności i spójności danych. Platforma generuje kod źródłowy aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych w oparciu o te modele danych, włączając przy każdej zmianie skrypty migracji schematów i dokumentację Open API.

Podsumowując, ograniczenia są istotnym aspektem modelowania danych, który pomaga zachować integralność, spójność i dokładność danych przechowywanych w schemacie bazy danych aplikacji. Występują w różnych postaciach, włączając w to ograniczenia domeny, ograniczenia integralności jednostki, ograniczenia integralności referencyjnej i ograniczenia sprawdzające. Platforma AppMaster usprawnia proces definiowania i włączania tych ograniczeń do aplikacji, udostępniając programistom narzędzia wizualne umożliwiające łatwe projektowanie modeli danych i logiki biznesowej, zapewniając niezawodność i skalowalność generowanych aplikacji. Ta możliwość szybkiego tworzenia aplikacji pozwala programistom skoncentrować się na dostarczaniu kompleksowych, solidnych rozwiązań programowych, które maksymalizują wydajność, minimalizując jednocześnie ryzyko długu technicznego.