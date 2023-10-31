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Ограничение

31, окт. 2023

В контексте моделирования данных ограничение — это правило или ограничение, которое обеспечивает достоверность, целостность и согласованность данных, хранящихся в базе данных или конкретной структуре данных. Ограничения помогают поддерживать точность данных и сводить к минимуму возникновение поврежденных, неправильных, неполных или избыточных данных. Они являются важным аспектом проектирования базы данных и играют решающую роль в обеспечении надежности данных приложения и их соответствия заданным бизнес-правилам. На платформе AppMaster пользователи могут легко определять ограничения при создании моделей данных и построении бизнес-логики для своих приложений.

Ограничения можно разделить на несколько типов, к которым относятся:

  1. Ограничения домена . Эти ограничения определяют допустимые значения, которые атрибут может принимать в определенном домене. Ограничения домена ограничивают допустимые типы данных (например, целое число, число с плавающей точкой, дата и т. д.) и допустимый диапазон значений атрибута. Например, ограничение домена для атрибута «возраст» может указывать, что это должно быть положительное целое число от 0 до 150.
  2. Ограничения целостности объекта . Эти правила гарантируют, что каждый объект в таблице базы данных имеет уникальный, ненулевой идентификатор (первичный ключ). Ограничения целостности объекта защищают от дублирования или отсутствия записей, помогая поддерживать точность и согласованность данных. Например, в таблице «сотрудники» каждый сотрудник должен иметь уникальный идентификатор сотрудника, который служит первичным ключом.
  3. Ограничения ссылочной целостности . Ссылочная целостность включает в себя отношения между таблицами в реляционной базе данных. В частности, он гарантирует, что любое значение внешнего ключа в таблице соответствует допустимому значению первичного ключа в ссылочной таблице. Применяя ограничения ссылочной целостности, системы баз данных предотвращают появление потерянных записей и поддерживают согласованность отношений между таблицами. Например, в базе данных, содержащей таблицы «заказы» и «клиенты», ограничение ссылочной целостности может указывать, что каждый заказ должен иметь действительный связанный идентификатор клиента.
  4. Ограничения проверки . Ограничения проверки — это определяемые пользователем правила, которые обеспечивают соблюдение определенных условий для данных, хранящихся в таблице. Они оценивают конкретное выражение для каждой входной записи данных и позволяют сохранять данные только в том случае, если выражение приводит к «истинному» результату. Например, проверочное ограничение для таблицы «сотрудники» может требовать, чтобы атрибут «зарплата» всегда был больше определенного порогового значения, например 10 000.

В процессе моделирования данных на платформе AppMaster определение ограничений является важным шагом, который помогает разработчикам обеспечить целостность и согласованность данных. AppMaster предоставляет инструменты для визуального создания моделей данных и соблюдения необходимых ограничений для создания надежной схемы базы данных. Например, пользователи могут использовать визуальный интерфейс платформы для установки первичных ключей, уникальных ключей, внешних ключей и проверки ограничений при разработке схемы базы данных. Кроме того, AppMaster позволяет определять собственные правила проверки с помощью визуального конструктора BP (бизнес-процессов), который может помочь создать логику, подобную ограничениям, для более сложных случаев использования.

Используя мощные инструменты no-code на платформе AppMaster, разработчики значительно сокращают время и усилия, необходимые для создания надежных, масштабируемых приложений, соответствующих установленным стандартам целостности и согласованности данных. Платформа генерирует исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений на основе этих моделей данных, включая сценарии миграции схемы и документацию Open API при каждом изменении.

В заключение отметим, что ограничения являются важным аспектом моделирования данных, который помогает поддерживать целостность, согласованность и точность данных, хранящихся в схеме базы данных приложения. Они бывают различных форм, включая ограничения домена, ограничения целостности объекта, ограничения ссылочной целостности и проверочные ограничения. Платформа AppMaster упрощает процесс определения и включения этих ограничений в приложения, предоставляя разработчикам визуальные инструменты, позволяющие легко создавать модели данных и бизнес-логику, гарантируя надежность и масштабируемость созданных приложений. Эта возможность быстрой разработки приложений позволяет разработчикам сосредоточиться на предоставлении комплексных и надежных программных решений, которые максимизируют эффективность и минимизируют риск технического долга.

Изучите больше терминов:
Большие данные Витрина данных Диаграмма сущность-связь (ERD) Качество данных Миграция данных Модель данных Основные данные Отношения «многие ко многим» Отношения «один ко многим» Первичный ключ Проектирование хранилища данных Происхождение данных Строка Супертип Схема Таблица фактов

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