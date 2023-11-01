İşbirliği araçları bağlamında "çatal", geliştiricinin bir projenin veya kod tabanının bağımsız bir kopyasını oluşturduğu ve orijinal kodun kaynağını etkilemeden değişiklik yapmasına ve üzerinde geliştirme yapmasına olanak tanıyan süreci ifade eder. Bu güçlü konsept, yazılım geliştirmede, özellikle birden fazla geliştiricinin bir projenin farklı dallarında paralel olarak çalışabildiği Git gibi dağıtılmış sürüm kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Forking, orijinal çalışmanın bütünlüğünü ve istikrarını korurken, geliştiricilerin yeni fikirleri keşfetmelerine ve yeni işlevler sunmalarına etkili bir şekilde olanak tanır.

no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların uygulamalarının birden çok sürümünü oluşturmasına olanak tanıyacak şekilde çatallanma fikrinden yararlanır. Bu, müşterilerin birincil uygulama örneğini etkilemeden farklı konseptleri veya tasarım değişikliklerini denemelerine olanak tanır. Bu çoklu sürümler platform içerisinde yönetilebilir ve kullanıcının gereksinimlerine göre sorunsuz bir şekilde birleştirilebilir veya çıkarılabilir.

Araştırmaya göre, bir işbirliği aracı olarak çatallanma, açık kaynak geliştirmede önemli bir rol oynayarak açık kaynak ekosisteminin hızlı büyümesine katkıda bulundu. Örneğin, yaygın olarak kullanılan bir sürüm kontrol platformu olan GitHub'un bugüne kadar 200 milyondan fazla depoya ev sahipliği yaptığı ve milyonlarca çatalı kolaylaştırdığı bildiriliyor. Forking, bireysel geliştiricilerin veya ekiplerin, iyileştirmelerini ve rafine edilmiş çözümlerini ana projeye geri birleştirmeden önce mevcut kodu kendi benzersiz kullanım durumlarına uyacak şekilde uyarlayabildiği ve orijinal çalışmanın değerini artırabildiği, merkezi olmayan bir geliştirme yaklaşımını teşvik eder. Geliştirici topluluğu arasındaki bu seviyedeki işbirliği ve paylaşım, çok çeşitli yazılım uygulamaları ve sektörlerinde yeniliği teşvik etti.

AppMaster bağlamında, çatallanma süreci geleneksel yazılım geliştirme sürecine benzer ancak no-code bir ortamda yürütülür. Bir uygulama üzerinde çalışan müşteriler uygulamanın yeni bir çatalını oluşturabilir, böylece orijinal uygulamayı etkilemeden değiştirebilecekleri, değiştirebilecekleri ve geliştirebilecekleri kopya bir sürüm oluşturabilirler. Bunu yaparak, kendilerine değişiklikleri uygulama, yeni özellikleri veya iyileştirmeleri test etme ve çatalı orijinal uygulamayla birleştirip birleştirmemeye karar vermeden önce bunların etkilerini değerlendirme esnekliği sağlarlar.

no-code platform, çeşitli programlama dillerinde arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodunu oluşturduğundan, çatallanma süreci kusursuz entegrasyona yardımcı olur. Örneğin, kod oluşturma motoru, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için AppMaster sunucu odaklı çerçevesi gibi modern çerçeveleri kullanarak uygulamalar oluşturur. Ek olarak AppMaster, Postgresql uyumlu veritabanlarını destekleyerek çatallı uygulamaların uyumluluğunu ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

AppMaster platformu, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak oluşturulan Swagger (OpenAPI) belgeleri de dahil olmak üzere, çatallanma süreci için kapsamlı belgeler ve destek sağlar. Uygulamanın planındaki her güncellemeyle müşteriler, 30 saniyeden kısa bir sürede hızlı bir şekilde yeni bir uygulama seti oluşturabilir. AppMaster verimli kod oluşturma süreci, müşteriler uygulamalarını çatallayıp güncellerken bile hiçbir teknik borcun olmamasını sağlar.

AppMaster çatallanma yeteneği no-code alanda mevcut olan işbirliği araçları listesine dikkate değer bir eklemedir. AppMaster, kullanıcıların uygulamalarının birden çok sürümünü oluşturmasına, test etmesine ve deneme yapmasına olanak tanıyarak, geleneksel çatallama ve dağıtılmış sürüm kontrol sistemlerinin avantajlarını küçük işletmelerden kuruluşlara kadar daha geniş bir kitleye ulaştırır. İşbirliğine dayalı geliştirme felsefesini kapsayan AppMaster, verimliliği, uyarlanabilirliği ve maliyet etkinliğini vurgularken kullanıcılara ölçeklenebilir, güvenilir ve özelleştirilebilir yazılım çözümleri geliştirme olanağı sağlar.