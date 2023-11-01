В контексте инструментов совместной работы «вилка» относится к процессу, посредством которого разработчик создает независимую копию проекта или базы кода, что позволяет ему изменять и использовать исходный код, не затрагивая его исходный код. Эта мощная концепция широко используется при разработке программного обеспечения, особенно в распределенных системах контроля версий, таких как Git, где несколько разработчиков могут параллельно работать над разными ветвями проекта. Разветвление эффективно позволяет разработчикам исследовать новые идеи и внедрять новые функциональные возможности, сохраняя при этом целостность и стабильность исходной работы.

AppMaster, будучи платформой no-code, использует идею разветвления, позволяющую пользователям создавать несколько версий своих приложений. Это позволяет клиентам экспериментировать с различными концепциями или изменениями в дизайне, не затрагивая основной экземпляр приложения. Этими несколькими версиями можно управлять внутри платформы, а также их можно легко объединять или удалять в зависимости от требований пользователя.

Согласно исследованиям, форк как инструмент совместной работы сыграл значительную роль в разработке открытого исходного кода, способствуя быстрому росту экосистемы открытого исходного кода. Например, GitHub, широко используемая платформа контроля версий, по сообщениям, содержит более 200 миллионов репозиториев и на сегодняшний день способствовала миллионам форков. Форкинг продвигает децентрализованный подход к разработке, при котором отдельные разработчики или команды могут адаптировать существующий код к своим уникальным сценариям использования, прежде чем объединять свои улучшения и усовершенствованные решения обратно в основной проект, увеличивая ценность исходной работы. Такой уровень сотрудничества и обмена информацией между сообществом разработчиков стимулировал инновации в самых разных программных приложениях и отраслях.

В контексте AppMaster процесс разветвления аналогичен процессу традиционной разработки программного обеспечения, но он выполняется в среде no-code. Клиенты, работающие над приложением, могут создать новую вилку приложения, создав таким образом дублирующую версию, которой они смогут манипулировать, изменять и улучшать, не затрагивая исходное приложение. Поступая таким образом, они обеспечивают себе гибкость в реализации изменений, тестировании новых функций или улучшений и оценке их влияния, прежде чем принять решение о том, следует ли объединять ответвление обратно в исходное приложение.

Поскольку платформа no-code генерирует исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений на различных языках программирования, процесс разветвления способствует плавной интеграции. Например, механизм генерации кода создает приложения с использованием современных платформ, таких как Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений и серверная платформа AppMaster для мобильных приложений. Кроме того, AppMaster поддерживает базы данных, совместимые с Postgresql, обеспечивая совместимость и бесперебойную работу разветвленных приложений.

Платформа AppMaster предоставляет исчерпывающую документацию и поддержку процесса разветвления, включая автоматически создаваемую документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. С каждым обновлением схемы приложения клиенты могут быстро создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд. Эффективный процесс генерации кода AppMaster гарантирует отсутствие технического долга, даже когда клиенты разветвляют и обновляют свои приложения.

Возможность разветвления AppMaster является заметным дополнением к списку инструментов для совместной работы, доступных в области no-code. Позволяя пользователям создавать, тестировать и экспериментировать с несколькими версиями своих приложений, AppMaster предоставляет преимущества традиционных разветвлений и распределенных систем контроля версий более широкой аудитории — от малого бизнеса до предприятий. AppMaster, воплощающий в себе философию совместной разработки, дает пользователям возможность разрабатывать масштабируемые, надежные и настраиваемые программные решения, уделяя при этом особое внимание эффективности, адаптируемости и экономичности.