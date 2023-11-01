في سياق أدوات التعاون، تشير "الشوكة" إلى العملية التي يقوم المطور من خلالها بإنشاء نسخة مستقلة من مشروع أو قاعدة تعليمات برمجية، مما يسمح له بتعديل الكود الأصلي والبناء عليه دون التأثير على مصدره. يُستخدم هذا المفهوم القوي على نطاق واسع في تطوير البرمجيات، لا سيما ضمن أنظمة التحكم في الإصدارات الموزعة مثل Git، حيث يمكن لمطورين متعددين العمل بالتوازي في فروع مختلفة للمشروع. يتيح Forking للمطورين استكشاف أفكار جديدة وتقديم وظائف جديدة بشكل فعال، مع الحفاظ على سلامة واستقرار العمل الأصلي.

تعمل AppMaster ، باعتبارها منصة no-code ، على الاستفادة من فكرة التشعب بطريقة تتيح للمستخدمين إنشاء إصدارات متعددة من تطبيقاتهم. يتيح ذلك للعملاء تجربة مفاهيم مختلفة أو تغييرات في التصميم دون التأثير على مثيل التطبيق الأساسي. يمكن إدارة هذه الإصدارات المتعددة داخل النظام الأساسي، ويمكن دمجها أو التخلص منها بسلاسة بناءً على متطلبات المستخدم.

وفقًا للبحث، لعب التشعب كأداة تعاون دورًا مهمًا في تطوير المصادر المفتوحة، مما ساهم في النمو السريع للنظام البيئي مفتوح المصدر. على سبيل المثال، تفيد التقارير أن GitHub، وهي منصة للتحكم في الإصدارات مستخدمة على نطاق واسع، تستضيف أكثر من 200 مليون مستودع وقد سهلت ملايين الشوكات حتى الآن. تعمل Forking على تعزيز النهج اللامركزي في التطوير، حيث يمكن للمطورين أو الفرق الفردية تكييف التعليمات البرمجية الحالية لتناسب حالات الاستخدام الفريدة الخاصة بهم قبل دمج تحسيناتهم وحلولهم المكررة مرة أخرى في المشروع الرئيسي، مما يزيد من قيمة العمل الأصلي. وقد حفز هذا المستوى من التعاون والمشاركة بين مجتمع المطورين الابتكار عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات البرمجيات والصناعات.

في سياق AppMaster ، تشبه عملية التفرع عملية تطوير البرامج التقليدية، ولكن يتم تنفيذها في بيئة no-code. يمكن للعملاء الذين يعملون على أحد التطبيقات إنشاء فرع جديد للتطبيق، وبالتالي إنشاء نسخة مكررة يمكنهم معالجتها وتعديلها وتحسينها دون التأثير على التطبيق الأصلي. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يزودون أنفسهم بالمرونة اللازمة لتنفيذ التغييرات، واختبار الميزات أو التحسينات الجديدة، وتقييم تأثيرها قبل أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون دمج الانقسام مرة أخرى في التطبيق الأصلي.

نظرًا لأن النظام الأساسي no-code ينشئ الكود المصدري لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بلغات برمجة مختلفة، فإن عملية التفرع تساعد في التكامل السلس. على سبيل المثال، يقوم محرك إنشاء التعليمات البرمجية بإنشاء تطبيقات باستخدام أطر عمل حديثة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وإطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يضمن التوافق والتشغيل السلس للتطبيقات المتشعبة.

توفر منصة AppMaster وثائق شاملة ودعمًا لعملية التفرع، بما في ذلك وثائق Swagger (OpenAPI) التي تم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ومع كل تحديث في مخطط التطبيق، يمكن للعملاء إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات بسرعة في أقل من 30 ثانية. تضمن عملية إنشاء التعليمات البرمجية الفعالة في AppMaster عدم وجود أي ديون فنية، حتى عندما يقوم العملاء بتقسيم تطبيقاتهم وتحديثها.

تعد قدرة التفرع الخاصة بـ AppMaster إضافة ملحوظة إلى قائمة أدوات التعاون المتاحة في المجال no-code. من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء واختبار وتجريب إصدارات متعددة من تطبيقاتهم، يجلب AppMaster فوائد التشعب التقليدي وأنظمة التحكم في الإصدارات الموزعة إلى جمهور أوسع - بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. بتغليف فلسفة التطوير التعاوني، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من تطوير حلول برمجية قابلة للتطوير وموثوقة وقابلة للتخصيص مع التركيز على الكفاءة والقدرة على التكيف وفعالية التكلفة.