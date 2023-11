Im Kontext von Kollaborationstools bezieht sich ein „Fork“ auf den Prozess, bei dem ein Entwickler eine unabhängige Kopie eines Projekts oder einer Codebasis erstellt, die es ihm ermöglicht, den Originalcode zu ändern und darauf aufzubauen, ohne seine Quelle zu beeinträchtigen. Dieses leistungsstarke Konzept wird häufig in der Softwareentwicklung eingesetzt, insbesondere in verteilten Versionskontrollsystemen wie Git, wo mehrere Entwickler parallel an verschiedenen Zweigen eines Projekts arbeiten können. Forking ermöglicht es Entwicklern effektiv, neue Ideen zu erkunden und neue Funktionalitäten einzuführen und gleichzeitig die Integrität und Stabilität der ursprünglichen Arbeit zu wahren.

Als no-code Plattform nutzt AppMaster die Idee des Forkens auf eine Weise, die es Benutzern ermöglicht, mehrere Versionen ihrer Anwendungen zu erstellen. Dadurch können Kunden mit verschiedenen Konzepten oder Designänderungen experimentieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die primäre Anwendungsinstanz hat. Diese mehreren Versionen können innerhalb der Plattform verwaltet und je nach Benutzeranforderungen nahtlos zusammengeführt oder verworfen werden.

Forschungen zufolge hat Forking als Kollaborationstool eine bedeutende Rolle in der Open-Source-Entwicklung gespielt und zum schnellen Wachstum des Open-Source-Ökosystems beigetragen. GitHub beispielsweise, eine weit verbreitete Versionskontrollplattform, hostet Berichten zufolge mehr als 200 Millionen Repositories und hat bisher Millionen von Forks ermöglicht. Forking fördert einen dezentralen Entwicklungsansatz, bei dem einzelne Entwickler oder Teams vorhandenen Code an ihre individuellen Anwendungsfälle anpassen können, bevor sie ihre Verbesserungen und verfeinerten Lösungen wieder in das Hauptprojekt integrieren und so den Wert der ursprünglichen Arbeit steigern. Dieses Maß an Zusammenarbeit und Austausch innerhalb der Entwicklergemeinschaft hat Innovationen in einer Vielzahl von Softwareanwendungen und Branchen vorangetrieben.

Im Kontext von AppMaster ähnelt der Forking-Prozess dem der herkömmlichen Softwareentwicklung, wird jedoch in einer no-code Umgebung ausgeführt. Kunden, die an einer Anwendung arbeiten, können einen neuen Zweig der Anwendung erstellen und so eine Duplikatversion erstellen, die sie bearbeiten, ändern und erweitern können, ohne die ursprüngliche Anwendung zu beeinträchtigen. Dadurch erhalten sie die Flexibilität, Änderungen umzusetzen, neue Funktionen oder Verbesserungen zu testen und deren Auswirkungen zu bewerten, bevor sie entscheiden, ob der Fork wieder in die ursprüngliche Anwendung integriert werden soll.

Da die no-code Plattform den Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen in verschiedenen Programmiersprachen generiert, trägt der Forking-Prozess zu einer nahtlosen Integration bei. Beispielsweise erstellt die Codegenerierungs-Engine Anwendungen mithilfe moderner Frameworks wie Go (golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen und dem servergesteuerten Framework von AppMaster für mobile Anwendungen. Darüber hinaus unterstützt AppMaster Postgresql-kompatible Datenbanken und gewährleistet so die Kompatibilität und den reibungslosen Betrieb der gespaltenen Anwendungen.

Die AppMaster Plattform bietet umfassende Dokumentation und Unterstützung für den Forking-Prozess, einschließlich automatisch generierter Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Mit jeder Aktualisierung des Anwendungsentwurfs können Kunden in weniger als 30 Sekunden schnell einen neuen Satz von Anwendungen erstellen. Der effiziente Codegenerierungsprozess von AppMaster stellt sicher, dass es keine technischen Schulden gibt, selbst wenn Kunden ihre Anwendungen aufteilen und aktualisieren.

Die Forking-Funktion von AppMaster ist eine bemerkenswerte Ergänzung der Liste der im no-code Bereich verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit. Indem es Benutzern ermöglicht, mehrere Versionen ihrer Anwendungen zu erstellen, zu testen und damit zu experimentieren, macht AppMaster die Vorteile traditioneller Forking- und verteilter Versionskontrollsysteme einem breiteren Publikum zugänglich – von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen. AppMaster verkörpert die Philosophie der kollaborativen Entwicklung und ermöglicht Benutzern die Entwicklung skalierbarer, zuverlässiger und anpassbarer Softwarelösungen, wobei der Schwerpunkt auf Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Kosteneffizienz liegt.