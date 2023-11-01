İşbirliği araçları bağlamında, özellikle Git gibi sürüm kontrol sistemleri ve GitHub ve GitLab gibi işbirliğine dayalı kodlama platformlarıyla ilgili bir Çekme İsteği (PR), geliştiricilerin bir kod tabanındaki değişikliklerini veya eklemelerini ana kodda birleştirmeyi talep edebilecekleri bir mekanizmayı ifade eder. Bir projenin dalı. Bu uygulama, önerilen değişiklikleri projeye dahil etmeden önce gözden geçirebilecek, tartışabilecek ve potansiyel olarak değiştirebilecek veya geliştirebilecek ekip üyeleri arasında etkili işbirliğini teşvik eder. Temel olarak Çekme İsteği, bir yazılım geliştirme süreci içerisinde daha organize ve verimli bir iş akışını kolaylaştırır.

Git gibi sürüm kontrol sistemlerini kullanırken geliştiriciler genellikle farklı dallarla çalışır ve ana veya üretim dalını etkilemeden kodda değişiklik yapmalarına olanak tanır. Bir özellik dalı oluştururlar, değişiklikler yaparlar ve bu değişiklikleri özellik dalına aktarırlar. Bu değişiklikleri ana şubeye dahil etmek için geliştirici, önerilen değişiklikleri incelemek, yorumlamak ve onaylamak veya reddetmek için merkezi bir platform sağlayan bir Çekme İsteği oluşturur.

AppMaster no-code platform bağlamında, Çekme İstekleri yazılım işbirliği sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılabilir ve ekip üyelerinin veri modelleri, iş mantığı süreçleri, iş mantığı süreçleri gibi uygulama bileşenlerinin farklı yönleri üzerinde çalışmasına ve katkıda bulunmasına olanak tanır. REST API ve WSS endpoints ana proje dalına. Bu, AppMaster platformunun tutarlı bir kod kalitesini korumasına ve yeni katkıların mevcut uygulama altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak daha verimli ve etkili bir geliştirme süreci sağlamasına olanak tanır.

Bir geliştirici bir Çekme İsteği gönderdiğinde, yapılan değişikliklerin ve bunların arkasındaki nedenlerin açık ve kısa bir açıklamasını sağlar. Bu, gözden geçirenlerin önerilen değişikliklerin amacını kolayca anlayabilmesini sağlayarak daha akıcı bir inceleme sürecini kolaylaştırır. Ek olarak PR'ler, geliştiricilerin değişikliklerini ana dalla karşılaştırmasına ve birleştirmeden önce mevcut tüm çatışmaları çözmesine olanak tanıdığından, çakışmaları ve kod yinelemelerini önlemeye yardımcı olabilir.

Bir Çekme İsteğini inceleme süreci genellikle birkaç adımdan oluşur ve belirli projenin işbirliği yönergelerine ve politikalarına bağlıdır. Genel olarak süreç aşağıdaki aşamaları içerir:

Gönderici bir özellik dalı oluşturur ve değişiklikleri ona uygular. Gönderici, değişikliklerin ayrıntılı bir açıklamasını ve bunların arkasındaki mantığı sağlayan bir Çekme İsteği oluşturur. Gözden geçirenler gönderilen kodu analiz eder; bu, işlevselliğinin doğrulanmasını, genel sistem üzerindeki etkisini değerlendirmeyi ve projenin stil kılavuzuna ve en iyi uygulamalara uygunluğunu kontrol etmeyi içerebilir. Gözden geçirenler geri bildirimde bulunur ve gerekirse değişiklik önerir. Göndericinin ek değişiklikler yapması ve bunları özellik dalına yeniden göndermesi gerekebilir. Değişiklikler gözden geçirenler tarafından onaylandıktan sonra Çekme İsteği ana şubeyle birleştirilir. İsteğe bağlı olarak, temiz ve düzenli bir depo sağlamak için özellik dalı başarılı bir birleştirme sonrasında silinebilir.

Çekme Talebi sistemini kullanmanın en önemli avantajlarından biri, daha şeffaf ve işbirliğine dayalı bir geliştirme ortamını teşvik ederek kod tabanının gelişimini takip etme ve gözden geçirme yeteneğidir. Bu, ekip iletişimini güçlendirir ve meslektaşlarının geri bildirimlerinden ve önerilerinden öğrenebilecekleri için bireysel geliştiricilerin beceri ve yeteneklerini geliştirir.

Ayrıca, sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) ardışık düzenleri mevcut olduğunda, Çekme İsteği sistemi daha da güçlü hale gelir çünkü otomatik olarak yeni bir derleme, test ve muhtemelen dağıtım sürecini tetikleyebilir ve yeni eklenen kodun kusurlara veya hatalara neden olmamasını sağlar. uygulamanın işlevselliğindeki gerilemeler.

Sonuç olarak, Çekme İstekleri, yazılım işbirliği iş akışlarında geliştiricilerin değişikliklerini etkili bir şekilde paylaşmalarına ve bir projeye entegre etmelerine yardımcı olan temel mekanizmalardır. Önerilen değişiklikleri incelemek, tartışmak ve onaylamak için merkezi bir platform sağlayarak geliştiriciler, geliştirme süreci boyunca tutarlı bir şekilde yüksek kod kalitesini koruyabilir. Çekme İstekleri, işbirliğine dayalı kodlama çabalarının başarısını sağlamada, verimli, düzenli ve şeffaf yazılım geliştirme iş akışları sağlamada çok önemli bir rol oynar.