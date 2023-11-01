Yazılım geliştirmeye yönelik işbirliği araçları alanında "Kod İncelemesi", uygulamalar arasında yüksek kaliteli, hatasız ve verimli kod sağlamak için tasarlanmış kritik ve temel bir uygulamadır. Kod İncelemesi, temel amacı kodlama hatalarını belirlemek ve düzeltmek, en iyi uygulamalara bağlılığı sağlamak ve kod tutarlılığını ve okunabilirliğini korumak amacıyla kaynak kodunun geliştirme ekibindeki diğer geliştiriciler tarafından sistematik olarak incelenmesini ve değerlendirilmesini içerir. Bu süreç, kusurların erken tespit edilmesini ve düzeltilmesini kolaylaştırır, proje maliyetlerini etkili bir şekilde azaltır, yazılım kalitesini artırır ve geliştiriciler arasında sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Araştırmalar, kod incelemesinin yazılım kusurlarının %60'ını ortaya çıkarabildiğini, dolayısıyla sağlam yazılım geliştirmenin sağlanmasında onu vazgeçilmez hale getirdiğini göstermektedir. Ayrıca araştırmalar, resmi kod inceleme prosedürlerinin uygulamaya konulmasının kusurlarda %30'luk bir azalmaya ve teslim edilen kodda %20'lik bir hızlanmaya yol açabileceğini ve bu uygulamayı optimum yazılım kalitesine ve geliştirme verimliliğine ulaşmanın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini ortaya koymuştur.

Örneğin, AppMaster no-code platformu, yazılım geliştirmede işbirliğini kolaylaştıran, veri modellerini, iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak oluşturarak kullanıcılara hızlı bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yetkisi veren güçlü bir araçtır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar gerçek olduğundan ve kendi kaynak kodlarıyla tamamlandığından, platformun bilinen olağanüstü kalite ve performansını korumak için kod incelemesi gerektirirler.

Kod incelemesi genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşan yapılandırılmış bir çerçeveyi takip eder:

Hazırlık: İncelenen kodun hedefleri, mimarisi ve gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olan gözden geçirenleri içerir. Vurgulama ve İletişim: Gözden geçirenler koddaki kusurları tespit eder ve bunları yazara iletir. Revizyon ve Onay: Yazar belirlenen sorunları giderir ve kodu onay için yeniden gönderir. Takip ve Takip: Hakemler gerekli revizyonların uygulanmasını sağlar ve tüm sürecin dokümantasyonunu yönetir.

Süreci kolaylaştırmak ve ekiplerin ve projelerin özel ihtiyaçlarına uyarlamak için çeşitli kod inceleme metodolojileri ve araçları mevcuttur. Öne çıkan metodolojilerden bazıları şunlardır:

Resmi Denetimler: Önceden belirlenmiş roller, sıkı yönergeler ve kodun ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesi için ayrıntılı bir süreç içeren oldukça yapılandırılmış bir yaklaşım.

İzlenecek Yollar: Geliştiricilerin kodu grup olarak incelediği, olası sorunları tartıştığı ve iyileştirmeleri vurguladığı resmi olmayan bir yaklaşım.

Akran Değerlendirmeleri: Geliştiricilerin, nesnelliği ve yeni bir bakış açısını korumak için döngüler halinde değerlendirici ve yazar olarak rol değiştirdiği bire bir süreç.

Modern işbirliği platformları, süreci daha da geliştirmek için genellikle otomatik kod inceleme araçlarını entegre eder. Bu tür araçlar, diğer görevlerin yanı sıra kodu kodlama standartlarına uygunluk açısından hızlı bir şekilde analiz edebilir, güvenlik açıklarını belirleyebilir, kod çoğaltmasını keşfedebilir ve kod durumu puanlarını hesaplayabilir. Bu otomatikleştirilmiş araçları kapsamlı bir kod inceleme sürecinin parçası olarak entegre etmek, inceleme döngüsünü hızlandırmaya ve kod tabanında tutarlılık sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca, Agile ve DevOps metodolojilerini benimseyen kuruluşlar, yinelemeli geliştirme ve sürekli entegrasyon/sürekli teslim (CI/CD) işlem hatlarının bir parçası olarak kod incelemesini iş akışlarına sorunsuz bir şekilde dahil edebilir. Git gibi dağıtılmış sürüm kontrol sistemlerinin (DVCS) kullanılması, dağıtılmış kod incelemesini mümkün kıldı ve coğrafi olarak dağınık ekiplerin kod inceleme görevlerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak sağladı. GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi platformlar, çekme istekleri, satır içi yorumlar ve sorun izleme dahil olmak üzere yerleşik kod inceleme işlevleri sunarak öğrenmeyi güçlendiren, rehberlik sunan ve uygulama geliştirme sürecini başarıya doğru yönlendirmeye yardımcı olan işbirliğine dayalı bir inceleme ortamını bir araya getirir. .

Sonuç olarak Kod İncelemesi, uygulamaların oluşturulmadan, derlenmeden ve dağıtılmadan önce yüksek kalitesini, verimliliğini ve tutarlılığını sağladığından, yazılım geliştirmeye yönelik işbirliği araçları bağlamında hayati bir uygulamadır. Ekipler, yapılandırılmış metodolojilere bağlı kalarak, otomatikleştirilmiş araçlardan yararlanarak ve incelemeleri modern geliştirme metodolojilerine dahil ederek kusurları azaltabilir, performansı artırabilir ve işbirliğini geliştirebilir ve sonuçta güvenilir ve sürdürülebilir yazılım çözümlerinin zamanında teslim edilmesini sağlayabilir.