Programowanie oparte na przepływie (FDP) to paradygmat tworzenia oprogramowania, który kładzie nacisk na modułową i skoncentrowaną na danych konstrukcję aplikacji, koncentrując się na przepływie danych pomiędzy wzajemnie połączonymi komponentami funkcjonalnymi. Podejście to wywodzi się z koncepcji programowania przepływu danych i ewoluowało w celu uwzględnienia złożoności i wymagań dotyczących skalowalności w nowoczesnych systemach oprogramowania. FDP promuje efektywny rozwój, ponowne wykorzystanie i konserwację komponentów, kładąc nacisk na wyraźne oddzielenie problemów, co czyni go szczególnie istotnym w kontekście narzędzi wizualnych i platform no-code, takich jak AppMaster, które umożliwiają szybki i opłacalny rozwój backendu, stron internetowych i aplikacje mobilne.

Kluczowe zasady FDP obejmują modułowość, projektowanie skoncentrowane na danych, luźne powiązanie, separację problemów i współbieżność. Zasady te zachęcają programistów do konstruowania aplikacji jako sieci funkcjonalnych komponentów, z których każdy jest odpowiedzialny za wykonanie określonego zadania. Komponenty zaprojektowano tak, aby nadawały się do ponownego użycia, co oznacza, że ​​można je współużytkować w różnych aplikacjach lub projektach, co zwiększa możliwość ponownego użycia kodu i łatwość konserwacji. W FDP dane przepływają przez sieć komponentów, uruchamiając wykonanie komponentów po otrzymaniu danych wejściowych. Umożliwia to wydajne wykonywanie równoległe i asynchroniczne, przy czym komponenty działają współbieżnie w miarę udostępniania danych, skracając czas oczekiwania i poprawiając ogólną wydajność.

Platformy No-code i low-code, takie jak AppMaster, wykorzystują zasady FDP, aby zapewnić narzędzia wizualne do projektowania i wdrażania aplikacji, wykorzystując elementy drag-and-drop dla modeli danych, procesów biznesowych i komponentów interfejsu użytkownika. Ta graficzna reprezentacja upraszcza proces programowania i czyni go dostępnym dla szerszego grona odbiorców, w tym osób niebędących programistami. Platforma AppMaster automatycznie generuje kod źródłowy projektowanych aplikacji w najnowocześniejszych językach i frameworkach programowania takich jak Go (golang) dla backendu, Vue3 dla webu oraz Kotlin z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. Wygenerowane aplikacje są bezstanowe, skalowalne i w pełni zgodne z paradygmatem FDP.

Badania nad programowaniem opartym na przepływie zaowocowały licznymi frameworkami, narzędziami i językami programowania zaprojektowanymi specjalnie dla tego paradygmatu. Niektóre z powszechnie używanych języków i narzędzi FDP obejmują LabVIEW, Max, Pure Data i bibliotekę TPL Dataflow firmy Microsoft. FDP jest używany w różnych dziedzinach aplikacji, takich jak przetwarzanie audio i wideo, systemy sterowania, potoki przetwarzania danych, automatyzacja procesów biznesowych i przepływy pracy w Internecie rzeczy (IoT).

Jednym z najważniejszych przypadków użycia FDP jest przetwarzanie danych, zwłaszcza w kontekście dużych zbiorów danych i analiz w czasie rzeczywistym. Nieodłączna obsługa współbieżności, równoległości i modułowości FDP sprawia, że ​​nadaje się on do tworzenia złożonych potoków przetwarzania danych, które dystrybuują i przetwarzają duże ilości danych w wielu zasobach obliczeniowych. Przykłady systemów przetwarzania danych opartych na przepływie obejmują Apache Flink, Apache NiFi i Google Cloud Dataflow, które umożliwiają programistom z łatwością projektować i wdrażać aplikacje do rozproszonego przetwarzania danych.

W kontekście AppMaster paradygmat FDP jest wykorzystywany do usprawnienia procesu tworzenia aplikacji poprzez zapewnienie intuicyjnych narzędzi wizualnych do projektowania modeli danych, procesów biznesowych i interfejsów użytkownika. Aplikacje backendowe są generowane przy użyciu języka Go, języka o wysokiej wydajności, który zapewnia doskonałe możliwości skalowania. Co więcej, wykorzystując podejście FDP, aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym magazynem danych. Aplikacje AppMaster są generowane od podstaw przy każdej zmianie planów, eliminując dług techniczny i zapewniając optymalną wydajność i łatwość konserwacji.

Dzięki FDP zespoły mogą tworzyć aplikacje nawet 10 razy szybciej niż tradycyjnymi metodami i za ułamek kosztów. To połączenie szybkości i opłacalności daje małym firmom, klientom korporacyjnym, a nawet programistom obywatelskim możliwość tworzenia i wdrażania funkcjonalnych, skalowalnych rozwiązań programowych, które w innym przypadku mogłyby być zbyt drogie lub czasochłonne. Wykorzystując moc programowania opartego na przepływie, platformy takie jak AppMaster umożliwiają użytkownikom tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań, które odpowiadają złożonym potrzebom biznesowym, jednocześnie promując łatwą w utrzymaniu, modułową i przyszłościową architekturę aplikacji.