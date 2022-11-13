Web'in evrimi, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesi, kullanıcı davranışı ve beklentilerindeki değişiklikler ve ekonomik manzaradaki değişimler dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından yönlendirildi. Web teknolojisinin ilerlemesini sağlayan önemli bir faktör, web siteleri oluşturmayı ve çevrimiçi içerik oluşturmayı kolaylaştıran yeni teknolojilerin sürekli ortaya çıkması olmuştur. 1990'ların başında HTML'nin (Köprü Metni İşaretleme Dili) yaygın olarak benimsenmesi, geliştiricilerin masaüstü bilgisayarlar, el cihazları ve cep telefonları gibi çeşitli platformlarda görüntülenebilen web siteleri oluşturmasını kolaylaştırdı.

Web sayfalarının birden çok cihazda tutarlı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan standart bir dil sunmanın yanı sıra, HTML'nin öğrenilmesi ve kullanılması da nispeten kolaydı. Geliştiricilerin nispeten mütevazı bir sonuç elde etmek için birçok satır kod yazmalarını gerektiren Java gibi programlama dilleriyle karşılaştırıldığında, HTML çok daha sezgisel ve anlaşılırdı ve web tasarımcılarının ve geliştiricilerinin teknik bir süreç yerine işlevselliğe odaklanmasına izin verdi.

Web'in evrimini yönlendiren bir diğer önemli faktör, insanların çevrimiçi içeriği daha kolay oluşturmasını sağlayan yeni araç ve teknolojilerin ortaya çıkması olmuştur. Önemli gelişmelerden biri, herkesin uygun gördüğü şekilde kullanması veya değiştirmesi için ücretsiz olarak sunulan açık kaynaklı yazılımın yükselişi olmuştur. Örneğin 2000 yılında Marc Andreessen liderliğindeki bir ekip, milyonlarca insanın teknik bilgi veya beceri gerektirmeden web'i keşfetmesini sağlayan Netscape Navigator adlı bir web tarayıcısı geliştirdi. Bu, arkasındaki teknolojinin gizemini çözmeye yardımcı olduğu ve web'i her zamankinden daha erişilebilir hale getirdiği için, web'in geliştirilmesini ve kullanımını ilerletmede önemli bir kilometre taşıydı.

Kullanıcı davranışındaki değişiklikler, web sitelerinin nasıl tasarlandığını ve geliştirildiğini de etkilemiştir ve birçok insan artık web'in hızlı, duyarlı ve kullanımı kolay olmasını beklemektedir. Bu, geliştiricilerin hız ve performans için optimize edilmiş web siteleri ve uygulamalar oluşturmasını sağlayan ön uç geliştirme araçlarına yönelik bir talebin doğmasına neden oldu. Örneğin, Google's PageSpeed Insights aracı, geliştiricilere web sitelerinin çeşitli cihazlarda ne kadar iyi performans gösterdiği konusunda gerçek zamanlı geri bildirim sağlar ve sitelerinin performansını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda önerilerde bulunur.

Son olarak, ekonomik manzaradaki değişiklikler de web geliştirmenin geleceğini şekillendirmeye yardımcı oldu. Örneğin, Google Ads ve Facebook Advertising gibi platformlar, reklamverenlerin işletmelerini geleneksel basılı veya yayın reklam kanallarından daha düşük bir maliyetle çevrimiçi olarak tanıtmalarına olanak tanıyarak, kitlelerini büyütmek ve satışları artırmak isteyen şirketler için onları daha çekici hale getirir. Bu, bu platformlara karşı rekabet etmek yerine bu platformlarla entegre olan web siteleri ve uygulamalar geliştirmeye yönelik artan bir eğilime yol açmıştır.

Sonuç olarak, yeni teknolojiler ve araçlar, kullanıcı davranışı ve beklentilerindeki değişiklikler ve ekonomik manzaradaki değişimler dahil olmak üzere, son birkaç on yılda web'in evrimini birçok faktör yönlendirmiştir. Bu faktörler gelişmeye devam edebilirken, web'in önümüzdeki yıllarda birçok insanın günlük yaşamında önemli bir rol oynamaya devam edeceği açıktır.

Web 1.0 nedir?

Web 1.0, öncelikle araştırmacılar ve akademisyenler arasında bilgi paylaşmak için kullanıldığı World Wide Web'in ilk günlerine atıfta bulunur. Şu anda, sosyal medya platformları veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik web siteleri yoktu ve web, devlet kurumları veya eğitim kurumlarının sahip olduğu sunucularda barındırılan statik HTML sayfalarının hakimiyetindeydi. Web 1.0, kullanıcıların kendi içeriklerine katkıda bulunmaları için çok az fırsat olduğu için bazen "salt okunur" web olarak da adlandırılır.

Ancak, 1990'ların sonundaki Web 2.0 ile sosyal medya ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, çevrimiçi kültürün önemli bir parçası haline geldi. Bu dönüşüm, öncelikle, kullanıcıların video ve ses içeriğini gerçek zamanlı olarak yüklemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan geniş bant internet bağlantılarının yaygın olarak benimsenmesiyle sağlandı. Bu değişiklik aynı zamanda, günlük internet kullanıcılarının kendi web sitelerini kolayca oluşturmalarına olanak tanıyan Blogger ve WordPress gibi blog platformlarının yükselişiyle aynı zamana denk geldi.

Teknoloji ve kültürdeki bu çarpıcı değişikliklere rağmen, birçok insan hala " Web 1.0 " terimini internetin daha eski bir çağıyla ilişkilendiriyor - basitlik ve etkileşimsizlik ile karakterize edilen bir dönem. Bu, erken benimseyenler için doğru olsa da, bugünün web'i çok farklıdır - esas olarak sosyal medya ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik gibi Web 2.0 teknolojileri sayesinde. Bu nedenle, bu terimin belirli bir tarihsel noktayı temsil etmediğini hatırlamak önemlidir. Bunun yerine, internetin daha eski bir dönemini - Web 2.0 teknolojilerinin ve değerlerinin öncelikli olarak yerini aldığı bir dönemi tanımlamak için kısayol olarak kullanılır.

Basitlik, statik HTML sayfaları ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik eksikliği ile karakterize edilen internet çağını ifade eder. Bununla birlikte, bu terim artık günümüzün web'iyle alakalı olmasa da, bu kadar kısa bir sürede ne kadar yol kat ettiğimizin yararlı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Web 2.0 nedir

Web 2.0, web sitelerinin ve çevrimiçi içeriğin dinamik, etkileşimli ve işbirlikçi yapısını ifade eder. Terim ilk olarak 1999'da ilk Web 2.0 konferansının yaratıcısı Dale Dougherty tarafından, daha kullanıcı odaklı ve kullanıcılar arasında ve RSS beslemeleri gibi harici içerik kaynaklarıyla daha fazla etkileşime izin veren yeni nesil web sitelerini tanımlamak için kullanıldı. ve sosyal medya.

Web 2.0 sitelerinin genel olarak üç ana özelliği vardır: kullanıcı tarafından oluşturulan, yüksek düzeyde etkileşimli ve kullanıcılar arasında işbirliğine odaklanan. Bu nedenle, Web 2.0 siteleri genellikle büyük medya şirketleri veya kurumsal holdingler yerine bireysel kullanıcılar veya daha küçük kuruluşlar tarafından oluşturulan içeriğe dayanır. En iyi bilinen bazı Web 2.0 siteleri Twitter, Facebook, YouTube ve Wikipedia'dır.

Web 2.0 birincil tanımlayıcı yönlerinden biri, etkileşimidir. Kullanıcılar, bloglara veya makalelere yorum bırakmaktan kendi içeriklerini oluşturmaya ve paylaşmaya kadar çeşitli şekillerde Web 2.0 içeriğiyle aktif olarak etkileşimde bulunabilirler. Ek olarak, kullanıcılar birbirlerinin içeriğine yorum yaparak veya paylaşarak birbirleriyle etkileşime girebilir. Web 2.0 siteleri ayrıca RSS ve Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinden harici içerik beslemelerine izin vererek, kullanıcıların düşünce ve görüşlerine katkıda bulunmalarını daha da kolaylaştırır.

Web 2.0 bir başka tanımlayıcı yönü, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe vurgu yapmasıdır. Birçok Web 2.0 sitesi, kullanıcıların metin gönderileri, videolar, resimler veya diğer medya aracılığıyla düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştığı, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe dayanmaktadır. Bu şekilde, insanlar bu siteler aracılığıyla benzer ilgi alanlarına ve hedeflere sahip başkalarıyla anlamlı bağlantılar kurabilirler.

Web 2.0 siteleri de işbirliğine odaklanmıştır. Kullanıcılar, etkileşimde bulunabilecekleri ve yeni içerik paylaşabilecekleri çevrimiçi gruplar ve topluluklar oluşturabilir veya bunlara katılabilir. Bu, topluluğun tamamen tek bir kaynağa güvenmek yerine sitenin içeriğinin oluşturulmasına aktif olarak katkıda bulunmasına olanak tanır.

Web 2.0, kullanıcı geri bildirimi ve etkileşimi tarafından yönlendirilen web siteleri oluşturmaya yönelik dinamik, esnek bir yaklaşımdır. Kullanıcıların içeriği pasif bir şekilde tüketmek yerine aktif olarak etkileşime girmesine olanak tanır ve bu da çevrimiçi olarak daha müreffeh ve anlamlı deneyimler sağlar.​

Web 3.0 nedir?

Semantik Web veya Web of Data olarak da bilinen Web 3.0, World Wide Web'in yeni neslini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tipik olarak metin ve resimlerde belirli bir konu hakkında bilgi içeren geleneksel web sayfalarından farklı olarak Web 3.0, birden çok kaynaktan gelen verileri birbirine bağlamayı ve böylece verilerin yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden birleştirilmesine izin vermeyi amaçlar.

Web 3.0 temel özelliklerinden biri, bilginin meta verilerle veya bilginin kendisiyle ilgili bağlamsal verilerle açıklama yapılmasına izin vermesidir. Örneğin, bir görüntü, fotoğraftaki kişi sayısı, fotoğrafı çekmek için ne tür bir kamera kullanıldığı ve fotoğrafın konumu hakkında meta veriler içerebilir. Web 3.0, bu bilgileri birden çok kaynaktan gelen diğer verilerle ilişkilendirerek, kullanıcıların ilgili verileri yeni ve heyecan verici yollarla aramasına ve birleştirmesine olanak tanır.

Web 3.0 bir diğer önemli özelliği, bilgilerin makineler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan dijital bir sözlük kullanmasıdır. Bu gelişmiş makine kavrayışı, verilerin daha kolay bir şekilde birleştirilmesine ve ayrıca yeni yollarla analiz edilip alınmasına olanak tanır. Örneğin, Web 3.0, meta veri etiketlerine dayalı olarak görüntüleri ilgili içerikle otomatik olarak eşleştirebilir veya tercihlerine ve etkinlik geçmişine göre kullanıcı önerilerinde bulunabilir.

Web 3.0 hareketinin bir parçası olarak birçok farklı teknoloji önerilmiş olsa da, en önemli yapı taşlarından bazıları aşağıdakileri içerir:

Semantik web dilleri : Bunlar, farklı veri türleri arasında bağlantıların oluşturulmasına izin veren, verilere bağlam ve anlam sağlayan RDF ve OWL gibi dilleri içerir. Bunlar, farklı veri türleri arasında bağlantıların oluşturulmasına izin veren, verilere bağlam ve anlam sağlayan RDF ve OWL gibi dilleri içerir.

Anlamsal ağlar : Bunlar, ilgili kavramların kolayca tanımlanmasına ve birbirine bağlanmasına izin veren verilerin görsel temsilleridir. Verilerin bu görsel temsilleri, ilgili kavramların kolayca tanımlanmasına ve birbirine bağlanmasına izin verir.

Grafik veritabanları : Bu tür veritabanları, bilgileri bir dizi birbirine bağlı düğüm olarak depolar ve farklı bilgi parçaları arasında ilişki grafikleri oluşturur.

Web 3.0 hala geliştirmenin ilk aşamalarında olsa da, web'deki bilgilerle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu kökten değiştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin birçoğunun etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve kullanılabilmesi için, standardizasyon sorunları ve veri kalitesi endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması gerekmektedir. Ancak, Web 3.0 teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, web'in bilgi paylaşımı ve analizi için daha da güçlü ve dönüştürücü bir platform olmasını bekleyebiliriz.

No-code çözüm

Web 3.0, içerik odaklı web sitelerinden veri odaklı uygulamalara geçişle karakterize edilen, internetin gelişiminin bir sonraki aşamasıdır. Bu değişim, mobil cihazların yükselişi ve uygulamaların artan popülaritesi tarafından yönlendirildi. No-code çözümler, işletmelerin pahalı ve zaman alan kod geliştirmeye ihtiyaç duymadan veriye dayalı uygulamaları hızla geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıdığından, Web 3.0 önemli bir rol oynamaktadır. İşletmeler, Web 3.0 no-code çözümlerle bağlayarak, her iki dünyanın da en iyilerinden yararlanabilir: Web 3.0 uygulamalarının esnekliği ve gücü ile no-code geliştirmenin kolaylığı ve hızı bir arada.

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