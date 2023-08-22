Olay Odaklı Mimari: Kesin Kılavuz

Olay güdümlü mimari (EDA), bir sistemdeki gevşek bağlı bileşenler arasındaki eşzamansız iletişim etrafında dönen popüler bir mimari yaklaşımdır. EDA, sistem öğelerini birbirinden ayırarak, yazılım uygulamalarının ölçeklenebilirliğini ve yanıt verebilirliğini geliştirir ve çeşitli endüstri alanlarına hitap eder.

Olay güdümlü bir sistemde bileşenler, durum değişikliklerine veya olaylara yanıt olarak mesajlar gönderip alarak aralarındaki doğrudan iletişim ihtiyacını azaltır. Bu, sıkı bağlantıya olan güveni azaltır, paylaşılan kaynakları azaltır ve değişen iş gereksinimlerine daha fazla uyarlanabilirlik sağlar. Bu kılavuz, olay güdümlü mimarinin temellerini, benimsenmesinin faydalarını ve yazılım sistemlerinde nasıl gelişmiş ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık sunduğunu araştırıyor.

Olay Odaklı Mimarinin Temelleri

Olay güdümlü mimarinin üç temel yapı taşı vardır: olaylar, olay üreticileri ve olay tüketicileri.

Olaylar : Olaylar, bir bileşen içindeki belirli bir durum değişikliğini veya eylemi kapsayan mesajlar veya veri paketleridir. Bir olay tipik olarak, olayın kaynağını, zaman damgasını ve türünü tanımlayan meta veriler ile müşteri satın alımı veya bir kaydın güncellenmesi gibi olayla ilgili bilgileri içerir. Etkinlik yapımcıları : Etkinlik üreticileri, olayları yaymaktan sorumludur. Bir durum değişikliği meydana geldiğinde veya bir eylem başlatıldığında, bir olay üreticisi olay verilerini paketler ve ilgili olay tüketicilerine dağıtım için bir olay aracısına (veya mesaj veriyoluna) gönderir. Etkinlik tüketicileri : Etkinlik tüketicileri, gelen olayları dinler ve buna göre tepki verir. Tüketiciler, olaylara yanıt olarak verileri güncelleme, yeni süreçleri tetikleme veya uzak hizmetleri çağırma gibi çeşitli eylemler gerçekleştirebilir.

Görüntü kaynağı: Microsoft Learn

Bu yapı taşları arasındaki olay akışı, EDA'nın çekirdeğini oluşturur. Olaya dayalı mimariyi daha iyi anlamak için bir örneği inceleyelim: Katalog, siparişler ve bildirim bileşenleri içeren basit bir e-ticaret sistemi hayal edin. Geleneksel, sıkıca bağlı bir mimaride, sipariş bileşeni, bir siparişi işlemek için doğrudan katalog ve bildirim bileşenleriyle iletişim kurar. Yine de, EDA tabanlı bir e-ticaret sisteminde, sipariş bileşeni bunun yerine bir "OrderCreated" olayı yayar. Katalog ve bildirim bileşenleri bu olaylara abone olacak ve bunları aldıktan sonra bağımsız hareket edecektir. Bu, doğrudan etkileşime olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve bileşenler arasındaki bağlantıyı azaltarak daha kolay değişiklik ve ölçeklendirme sağlar.

Olay Odaklı Mimariyi Benimsemenin Faydaları

Yazılım sistemlerinizde olay güdümlü mimariyi benimsemenin çeşitli avantajları vardır:

Artırılmış ölçeklenebilirlik : Bileşenleri ayrıştırarak EDA, sistem öğelerinin gerektiği gibi bağımsız ölçeklendirilmesine izin verir. Örneğin, e-ticaret sisteminizde siparişlerde ani bir artış olursa, katalog veya bildirim hizmetlerini etkilemeden sipariş işleme bileşenini kolayca ölçeklendirebilirsiniz. Gelişmiş sistem esnekliği : EDA, bileşenler arasındaki doğrudan bağımlılıkları azaltarak hata toleransını artırır. Bir bileşen arızalanırsa, kalan bileşenler olayları işlemeye devam ederek sistemin minimum kesinti ile çalışmasına olanak tanır. Ayrıca, mesaj simsarları başarısızlık senaryoları sırasında olayların kaybolmamasını ve sistemin sorunsuz bir şekilde kurtarılabilmesini sağlar. Geliştirilmiş yanıt verme ve gerçek zamanlı yetenekler : Olay odaklı sistemler, bileşenlerin durum değişikliklerine anında tepki vermesini sağlayarak sistem genelinde gerçek zamanlı veri işlemeyi ve iletişimi kolaylaştırır. Bu yanıt verebilirlik, dağıtılmış bir sistemde bireysel eylemler ile işleme gecikmesi arasındaki süreyi önemli ölçüde azaltabilir. Eşzamansız iletişim : EDA, bileşenler arasında eşzamansız iletişim sağlayarak diğer bileşenlerden yanıt beklemeden çalışmalarını sağlar. Bu, paralel işlemeyi teşvik eder ve sistemin verimliliğini artırır. Esneklik ve uyarlanabilirlik : Olay güdümlü mimari, sistem tasarımına modüler bir yaklaşımı destekler ve tüm sistemi etkilemeden belirli bileşenleri değiştirmeyi kolaylaştırır. Bu, değişen iş gereksinimlerine uyarlanabilirliği ve hızlı yanıtı teşvik ederek geliştirme süresini ve çabasını azaltır.

Ortak Olaya Yönelik Mimari Modelleri

Olay güdümlü mimarilerde, sistem bileşenleri, durumlarında bir değişikliği temsil eden olaylar aracılığıyla iletişim kurar. Bu iletişimi yapılandırmak ve olay akışlarını etkili bir şekilde yönetmek için çeşitli modeller kullanılabilir. İşte olaya dayalı beş önemli mimari modeli:

Olay Kaynağı

Event Sourcing, tüm sistem durumu değişikliklerini bir dizi sıralı olay olarak belgelemeyi içeren bir kalıptır. Sistem, yalnızca bir veri varlığının durumunu güncellemek yerine, değişiklikleri olaylar olarak kaydederek, herhangi bir zamanda varlığın durumunun yeniden oluşturulmasını sağlar. Bu, durum değişikliklerinin tutarlılığını ve izlenebilirliğini sağlar ve gelişmiş denetlenebilirlik, iyileştirilmiş teşhis yetenekleri ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi çeşitli avantajlar sunar.

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zincirleme

Zincirleme modelinde, bir bileşenden yayılan olaylar, bir veya daha fazla bileşende bir olaylar zincirini tetikler ve sonunda istenen durum değişikliğine veya eyleme yol açar. Bu model, karmaşık iş akışlarının ilgili bileşenleri sıkıca bağlamadan oluşturulmasına olanak tanır. Zincirleme, doğrudan olay güdümlü iletişim kullanılarak veya mesaj kuyrukları ve hizmet veri yolları gibi ara katman yazılımları aracılığıyla uygulanabilir.

Toplayıcı

Toplayıcı modeli, farklı kaynaklardan birden fazla olayı tüketen, bunları işleyen ve orijinal olayların toplanmasını temsil eden tek bir olay oluşturan bir bileşen içerir. Bu model, toplanan verileri diğer sistem parçalarına iletmeden önce olay gürültüsünü azaltırken, özetler oluştururken veya farklı sistem bileşenlerinden gelen bilgileri birleştirirken yararlı olabilir.

Yayınla-Abone Ol

Yayınla-Abone Ol modelinde, sistemdeki bileşenler, abonelerin kim olduğunu bilmeden olayları merkezi bir mesaj aracısına veya olay veriyoluna yayar. Bu, etkinlik üreticilerini etkinlik tüketicilerinden ayırarak, etkinlik üreticisinde yapılacak herhangi bir değişikliğin aboneleri mutlaka etkilememesini sağlar. Aboneler ayrıca diğer sistem bileşenlerini etkilemeden kendilerini dinamik olarak kaydedebilir ve kayıtlarını iptal edebilirler.

Komut Sorgusu Sorumluluk Ayrımı (CQRS)

CQRS , sistemin okuma ve yazma işlemlerini farklı bileşenlere ayırdığı bir modeldir. Yazma tarafı, durum değişikliklerini temsil etmek için olayları yayınlarken okuma tarafı, görünüm modellerini sorgulamak ve oluşturmak için bu olayları dinler. Bu ayrım, her bir tarafın bağımsız olarak ölçeklenmesini ve farklı performans gereksinimlerine göre kaynak kullanımını optimize etmesini sağlar.

Olaya Yönelik Sistemlerin Gerçek Dünyadan Örnekleri

Birçok kuruluş, ölçeklenebilirlik, dayanıklılık ve esnekliğin avantajlarından yararlanmak için sistemlerinde olaya dayalı mimarileri başarıyla benimsemiştir. İşte bazı önemli örnekler:

Netflix

Tanınmış bir akış hizmeti sağlayıcısı olan Netflix, tüm altyapısını olay odaklı bir mimari etrafında oluşturmuştur. Bu yaklaşım, şirketin milyonlarca eşzamanlı akışı yönetmesine olanak tanıyarak müşterilerinin mümkün olan en iyi deneyimi almalarını sağlar. Netflix platformunun bileşenleri, iletişim kurmak için eşzamansız işlemden ve Yayınla-Abone Ol modelinden yararlanarak, platformun büyük ölçüde ölçeklenmesine ve yüksek kullanılabilirlik sağlamasına olanak tanır.

uber

Başka bir örnek, operasyonlarının birçok yönü için olay odaklı mimariye dayanan bir araç çağırma platformu olan Uber'dir. Uber, coğrafi konum değişikliklerini, yolculuk güncellemelerini ve diğer kritik bilgi parçalarını temsil etmek için olayları kullanarak dünya çapında milyonlarca sürücünün mevcut konumlarını doğru bir şekilde izleyebilir ve yönetebilir. Bu, Uber'in iş modeli için çok önemli olan yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve gerçek zamanlı yetenekler elde etmesini sağlar.

LinkedIn

Profesyonel sosyal ağ platformu olan LinkedIn, kullanıcılar ve sistem arasındaki sayısız etkileşimi yönetmek için olaya dayalı mimariyi kullanır. Platformun veri işleme boru hattı, profil güncellemeleri, bağlantı istekleri ve platform analitiği gibi kullanıcı etkinliklerini temsil etmek için olayları kullanan dağıtılmış bir mesajlaşma sistemi üzerine kuruludur. Bu tasarım seçeneği, LinkedIn'in saniyede milyonlarca olayı işlemesine olanak tanıyarak dünya çapındaki kullanıcıları için duyarlı bir deneyim sağlar.

Olaya Yönelik Mimariyi Uygulamak için AppMaster.io'yu Kullanma

Olay güdümlü mimariyi uygulamak, AppMaster.io gibi doğru araçlar ve platformlarla basitleştirilebilir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster.io, olay odaklı iletişimi kolaylaştırmak için çok çeşitli özellikler sunar. AppMaster.io ile görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, görsel bir Business Process Designer ile iş mantığını tasarlayabilir ve sistem bileşenleriniz için REST API'leri ve WSS endpoints tanımlayabilirsiniz.

Bu platformu kullanarak, bileşenlerinizin Yayınla-Abone Ol modeli gibi zaman uyumsuz olarak etkileşime girmesini zahmetsiz hale getiren olay odaklı bir iletişim katmanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca AppMaster.io, arka uç uygulamaları için Go (Golang) kodu, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose veya SwiftUI üretir. Oluşturulan bu uygulamalar, olay güdümlü sistemlerin performans taleplerini karşılayarak yüksek düzeyde ölçeklenebilir.

Ayrıca platform, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak entegrasyonu destekleyerek kolay veri yönetimine olanak tanır ve olay odaklı sisteminizde veri tutarlılığını sağlar. AppMaster.io'da olay odaklı bir mimari uygulamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Olaya Yönelik Sistemler Geliştirmek İçin En İyi Uygulamalar

Olay odaklı sistemler geliştirmek, sistemin etkinliğini sağlamak için dikkatli planlama ve tasarım gerektirir. Aşağıdaki en iyi uygulamalar, verimli ve güçlü olay odaklı mimariler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

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Net Olay Tanımları ve Yapıları Oluşturun

Benzersiz bir tanımlayıcı, tür, zaman damgası ve yük dahil olmak üzere basit tanımlara ve kesin olarak tanımlanmış yapılara sahip etkinlikler tasarlayın. Net olay tanımları, okunabilirliği, sürdürülebilirliği ve bileşenler arasında entegrasyon kolaylığını artırır. Etkinlik adlarının açıklayıcı, kısa ve etkinliğin amacını doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olun.

Genişletilebilirlik için Tasarım Etkinlikleri

Sisteminiz geliştikçe, yeni gereksinimler olaylarda ek bilgiler gerektirebilir. Bu değişikliklere uyum sağlamak için olayları genişletilebilirliği göz önünde bulundurarak tasarlayın. Bu, isteğe bağlı alanların kullanılması ve ileri ve geri uyumluluğun desteklenmesi gibi aşağıdaki şema tasarım ilkelerini içerir.

Olay Sürüm Oluşturma'dan Yararlanın

Sürüm oluşturma, olay şemasında değişiklik yaptığınızda geriye dönük uyumluluğun korunmasına yardımcı olur. Olayların farklı sürümlerini tanımlayarak tüketiciler, mevcut işlevselliği bozmadan olay yapılarındaki güncellemeleri işleyebilir.

Etkinlik Zenginleştirmeyi Uygula

Olay zenginleştirme, yayınlanmadan önce bir olaya ilgili bağlamsal verilerin eklenmesini içerir. Bu ek veriler, etkinliğin değerini artırarak abonelerin daha bilinçli kararlar vermesini ve sistem bağlantısını azaltmasını sağlar. Olay zenginleştirmenin gereksiz bağımlılıklar getirmediğinden veya veri tutarlılığı ve bütünlük kurallarını ihlal etmediğinden emin olun.

Olay Akışlarını İzleyin ve Yönetin

Olay odaklı mimarinizin sağlık ve performansına ilişkin görünürlük elde etmek için sisteminizdeki olay akışlarını izleyin. İzleme araçları, mesaj kaybı veya gecikmesi, yüksek gecikme süreleri ve başarısız olay işleme gibi sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir. Tek tek bileşenler ve tüm sistem için bir günlük kaydı stratejisi uygulamak, olay odaklı sistemlerde hata ayıklama, denetim ve optimizasyon için çok önemlidir.

Veri Tutarlılığını ve Bütünlüğünü Sağlayın

Olay güdümlü mimarilerde karşılaşılan zorluklardan biri, bileşenler arasında veri tutarlılığını ve bütünlüğünü korumaktır. Etki alanınızın özel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak nihai tutarlılığı ele almak için stratejiler uygulayın. Olay kaynağı belirleme, işlemleri telafi etme ve bağımsız mesaj işleme gibi teknikler, dağıtılmış sistemlerde veri senkronizasyonu ve bütünlük endişelerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Olay Odaklı Mimarilerde Zorluklar ve Tuzaklar

Olay güdümlü mimariler birçok avantaj sunarken, bir dizi doğal zorluk ve olası tuzaklarla birlikte gelirler:

Artan Karmaşıklık

Olay güdümlü sistemler, dağıtık yapıları, eşzamansız iletişim kalıpları ve ek altyapı gereksinimleri nedeniyle geleneksel yekpare uygulamalardan daha karmaşık olabilir. Dikkatli planlama ve sistem tasarımına ve en iyi uygulamalara gösterilen yakın ilgi, bu tür karmaşıklığı etkili bir şekilde yönetmek için esastır.

Veri Tutarlılığının ve Bütünlüğünün Sağlanması

Veri tutarlılığını ve bütünlüğünü korumak, olaya dayalı mimarilerde önemli bir zorluktur. Bu sistemlerin eşzamansız doğası tarafından getirilen nihai tutarlılık, dağıtılmış bir ortamda tutarlılık gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı stratejiler gerektirir.

Etkinlik Sıralamasının İşlenmesi

Etkinlik düzenini korumak, birçok iş bağlamında çok önemlidir. Sıra numaralandırma ve sıralamayı bilen yayıncılar ve tüketiciler gibi stratejiler, sıralamanın korunmasına yardımcı olabilir, ancak olay odaklı sisteminize karmaşıklık katabilir.

Olay Akışlarını Yönetme ve İzleme

Dağıtılmış ve eşzamansız bir sistemde olay akışlarını izlemek ve yönetmek zahmetli olabilir. Sistem performansına ve sağlığına ilişkin görünürlük elde etmek, darboğazları belirlemek ve olay odaklı mimarinizi optimize etmek için izleme ve yönetim araçlarını uygulayın.

Gecikme ve Performans Sorunlarını Ele Alma

Olay güdümlü mimariler, olay teslimi ve işleme mekanizmalarının ek yükü nedeniyle gecikmeye neden olabilir. Gruplama, önbelleğe alma ve paralel işleme gibi teknikleri kullanarak olay işlemeyi optimize edin ve performans gereksinimlerini göz önünde bulundurarak olay mesajlaşma altyapınızı dikkatlice seçin.

Çözüm

Olay güdümlü mimari, ölçeklenebilir, duyarlı ve dayanıklı sistemler oluşturmak için etkili bir yaklaşımdır. En iyi uygulamaları takip ederek ve zorlukları erkenden ele alarak, sisteminizin yeteneklerini geliştirmek ve yanıt verebilirliği iyileştirmek için olaya dayalı mimarilerin gücünden yararlanabilirsiniz.

AppMaster.io, veri modellerini, iş mantığını ve API'leri tasarlamak için görsel bir arayüz sunduğu için olaya dayalı mimarileri uygulamak için mükemmel bir platformdur. AppMaster.io ile, geleneksel geliştirme süreçlerinin karmaşıklığından endişe duymadan özel ihtiyaçlarınızı karşılayan olay odaklı sistemleri hızla geliştirebilirsiniz. AppMaster.io ile yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır uygulamalar oluşturmak için olay odaklı mimarilerden en iyi şekilde yararlanın.