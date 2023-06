Go Desenleri ve Anti-Patternler

Genellikle Golang olarak anılan Go programlama dili, basitliği, verimliliği ve eşzamanlı programlamaya yönelik güçlü desteği ile bilinir. Herhangi bir programlama dilinde olduğu gibi, verimli, bakımı yapılabilir ve okunabilir Go kodu tasarlamak ve yazmak için en iyi uygulamalar ve yerleşik kalıplar vardır. Go kalıpları, yazılım tasarımındaki belirli problemlerin ele alınmasında başarılı olduklarını kanıtlamış tekniklerdir. Öte yandan, anti-kalıplar, potansiyel sorunları önlemek için kaçınılması gereken Go programlamasında yaygın olarak yapılan hatalar ve kötü uygulamalardır.

Bu kalıpları ve anti-kalıpları anlamak, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmak isteyen tüm Go geliştiricileri için çok önemlidir. Bu makale, daha iyi mimari tasarım kararları almanıza ve Go projelerinizde tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı temel Go kalıplarını ve yaygın anti-kalıpları tanıtacaktır.

Temel Git Kalıpları

Go kalıpları, kodunuzu düzenlemek ve yapılandırmak, belirli tasarım sorunlarını ele almak ve yeniden kullanılabilir ve bakımı yapılabilir yazılımlar oluşturmak için en iyi uygulamalardır. Burada, programlama uygulamalarınıza dahil etmeyi düşünmeniz gereken temel Go modellerinden bazılarını tartışacağız:

Fabrika Kalıbı

Fabrika modeli, ait oldukları sınıfı tam olarak belirtmeden nesneler oluşturmak için kullanılan yaratıcı bir tasarım modelidir. Go'da bu, genellikle parametreleri alan ve bir arabirim döndüren bir fabrika işlevi tanımlanarak elde edilir. Bu kalıp, kod esnekliğini ve endişelerin ayrılmasını korurken, belirli bir girdiye dayalı olarak farklı türlerde nesneler oluşturmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

type Shape interface { Draw() } type Circle struct{} func (c Circle) Draw() { fmt.Println("Drawing Circle") } type Square struct{} func (s Square) Draw() { fmt.Println("Drawing Square") } func ShapeFactory(shapeType string) Shape { switch shapeType { case "circle": return Circle{} case "square": return Square{} default: return nil } } func main() { shape1 := ShapeFactory("circle") shape1.Draw() shape2 := ShapeFactory("square") shape2.Draw() }

Tekli Desen

Singleton modeli, bir sınıfın yalnızca bir örneğe sahip olmasını sağlayan ve ona küresel bir erişim noktası sağlayan bir tasarım desenidir. Go'da bu model, tekil örneği depolamak için global bir değişken ve iş parçacığı güvenli başlatma sağlamak için bir sync.Once yapısı kullanılarak uygulanabilir. Singleton modeli, uygulamanız için tek bir doğruluk kaynağı veya genel durum sağlamak için yararlıdır.

import ( "fmt" "sync" ) type Singleton struct { Data string } var instance *Singleton var once sync.Once func GetInstance() *Singleton { once.Do(func() { instance = &Singleton{Data: "I'm a singleton!"} }) return instance } func main() { s1 := GetInstance() fmt.Println(s1.Data) s2 := GetInstance() fmt.Println(s2.Data) }

dekoratör kalıbı

Dekoratör deseni, nesnelere yapılarını değiştirmeden dinamik olarak yeni davranışlar eklemenizi sağlayan yapısal bir tasarım desenidir. Go'da, gelecekteki değişiklikler için esneklik sağlayan ve tek sorumluluk ilkesine uyan dekoratör modelini uygulamak için arayüz gömme ve kompozisyonunu kullanabilirsiniz. Bu kalıp, özellikle günlük kaydı veya önbelleğe alma gibi kaydırma işlevleri için kullanışlıdır.

type Component interface { Operation() string } type ConcreteComponent struct{} func (c ConcreteComponent) Operation() string { return "ConcreteComponent" } type DecoratorA struct { Component } func (d DecoratorA) Operation() string { return "DecoratorA(" + d.Component.Operation() + ")" } type DecoratorB struct { Component } func (d DecoratorB) Operation() string { return "DecoratorB(" + d.Component.Operation() + ")" } func main() { c := ConcreteComponent{} fmt.Println(c.Operation()) d1 := DecoratorA{Component: c} fmt.Println(d1.Operation()) d2 := DecoratorB{Component: d1} fmt.Println(d2.Operation()) }

Kaçınılması Gereken Yaygın Go Anti-Kalıpları

Go anti-kalıpları, programlama uygulamalarında hatalar, beklenmeyen davranışlar veya güvenlik açıkları gibi sorunlara yol açabilen yaygın hatalardır. Kod kalitesini sağlamak için bu anti-kalıplardan kaçınılmalıdır. Aşağıda, yaygın Go anti-kalıplarının bazı örnekleri verilmiştir:

Hata Yerine Nil Dönüşü

Hata yerine sıfır değeri döndürmek, Go'da yaygın olarak kullanılan bir anti-kalıptır. Bir işlev bir hatayla karşılaştığında, neyin yanlış gittiğine dair bilgi içeren bir hata değeri döndürmelidir. Bu, uygun hata işlemeye izin verir ve arayanın sıfır dönüş değerine körü körüne güvenmek yerine bilinçli kararlar vermesini sağlar.

Yerine:

func GetResource() *Resource { if resourceNotFound { return nil } return &Resource{} }

Bunu yap:

func GetResource() (*Resource, error) { if resourceNotFound { return nil, errors.New("Resource not found") } return &Resource{}, nil }

Tekerleği yeniden icat etmek

Go, zengin bir standart kitaplığa ve geniş bir paket ekosistemine sahiptir. Özel işlevleri sıfırdan uygulamadan önce her zaman bu kaynakları keşfedin. İyi test edilmiş ve yaygın olarak kullanılan kitaplıkları kullanarak genellikle zamandan tasarruf edebilir, hataları önleyebilir ve daha sürdürülebilir kodlar üretebilirsiniz.

Senkronizasyon Paketini Kullanmamak

Go'da eşzamanlılıkla çalışırken, sync.Mutex, sync.RWMutex ve sync.WaitGroup gibi eşitleme ilkellerini kullanmak çok önemlidir. Bunu yapmamak, yarış koşullarına, veri bozulmasına veya kilitlenmelere yol açabilir.

Hataları Yoksaymak

Go'daki hataları işlemek her zaman önemlidir. Hataların yok sayılması ince hatalara, güvenlik açıklarına veya çökmelere neden olabilir. Bir hata oluştuğunda, sorunu uygun şekilde ele aldığınızdan, günlüğe kaydettiğinizden veya arayanın halletmesi için iade ettiğinizden emin olun.

Uygun Hata İşleme Eksikliği

Go'da uygun hata işleme, sağlam ve güvenilir uygulamalar oluşturmak için hayati önem taşır. Hataları her zaman döndürerek, günlüğe kaydederek veya bir geri dönüş mekanizması sağlayarak ele alın. API'leri tasarlarken, hata ayıklamayı basitleştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ayrıntılı hata mesajları sağlayın ve uygun HTTP durum kodlarını döndürün.

Doğru Dengeyi Bulmak: Verimliliği ve En İyi Uygulamaları Alıp Satmak

Yüksek kaliteli Go uygulamaları oluşturmak için en iyi uygulamaları takip etmekle verimli kod yazmak arasındaki dengeyi anlamak çok önemlidir. Bu yönler arasında doğru dengeyi bulmak, hem yüksek performanslı hem de bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşte bu dengeyi bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Projenizin bağlamını ve gereksinimlerini anlayın: Her proje benzersizdir ve özel gereksinimleri, verimlilik ile en iyi uygulamalar arasındaki dengeyi sağlar. Örneğin, yüksek performanslı bir uygulama oluşturuyorsanız, kod optimizasyonuna öncelik verebilirsiniz. Öte yandan, uzun vadeli karmaşık bir proje oluşturuyorsanız, sürdürülebilirlik ve okunabilirlik ön planda olmalıdır.

Her proje benzersizdir ve özel gereksinimleri, verimlilik ile en iyi uygulamalar arasındaki dengeyi sağlar. Örneğin, yüksek performanslı bir uygulama oluşturuyorsanız, kod optimizasyonuna öncelik verebilirsiniz. Öte yandan, uzun vadeli karmaşık bir proje oluşturuyorsanız, sürdürülebilirlik ve okunabilirlik ön planda olmalıdır. Ekibinizle işbirliği yapın: Herkesin projenin gerekliliklerinden haberdar olmasını ve seçilen dengeye bağlı kalmasını sağlamak için işbirliği çok önemlidir. Tutarlılığı sağlamak için ekibinizin kodlama standartlarını net bir şekilde ilettiğinizden ve düzenli kod incelemeleri yaptığınızdan emin olun.

Herkesin projenin gerekliliklerinden haberdar olmasını ve seçilen dengeye bağlı kalmasını sağlamak için işbirliği çok önemlidir. Tutarlılığı sağlamak için ekibinizin kodlama standartlarını net bir şekilde ilettiğinizden ve düzenli kod incelemeleri yaptığınızdan emin olun. Kodunuzu yeniden düzenleyin: Yeniden düzenleme , Go uygulamanıza sızmış olabilecek kod karmaşıklıklarının belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, en iyi uygulamaları bozmadan kodunuzu verimlilik için optimize etmenize yardımcı olabilir.

Yeniden düzenleme , Go uygulamanıza sızmış olabilecek kod karmaşıklıklarının belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, en iyi uygulamaları bozmadan kodunuzu verimlilik için optimize etmenize yardımcı olabilir. Testi benimseyin: Go uygulamanız için testler yazmak, verimlilik ile en iyi uygulamaları dengelemenize yardımcı olabilir. Uygulanan etkili testler sayesinde, kod kalitesinden ödün vermeden güvenle performans iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

Go uygulamanız için testler yazmak, verimlilik ile en iyi uygulamaları dengelemenize yardımcı olabilir. Uygulanan etkili testler sayesinde, kod kalitesinden ödün vermeden güvenle performans iyileştirmeleri yapabilirsiniz. Doğru kitaplıkları ve araçları seçin: Uygun Go kitaplıklarını ve geliştirme araçlarını seçerek, genel kabul görmüş en iyi uygulamalara bağlı kalırken uygulamanızın verimli kalmasını sağlayabilirsiniz.

