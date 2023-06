Modèles et anti-modèles Go

Le langage de programmation Go, souvent appelé Golang, est connu pour sa simplicité, son efficacité et sa forte prise en charge de la programmation concurrente. Comme pour tout langage de programmation, il existe des bonnes pratiques et des modèles établis pour concevoir et écrire un code Go efficace, maintenable et lisible. Les modèles Go sont des techniques qui ont fait leurs preuves pour résoudre des problèmes spécifiques de conception de logiciels. D'autre part, les anti-modèles sont des erreurs couramment commises et des mauvaises pratiques en programmation Go qu'il convient d'éviter pour prévenir les problèmes potentiels.

La compréhension de ces modèles et anti-modèles est essentielle pour tout développeur Go désireux de créer des applications de haute qualité. Cet article présente quelques-uns des schémas Go essentiels et des anti-schémas courants afin de vous aider à prendre de meilleures décisions en matière de conception architecturale et à éviter les pièges dans vos projets Go.

Modèles Go essentiels

Les patrons Go sont les meilleures pratiques pour organiser et structurer votre code, résoudre des problèmes de conception spécifiques et construire des logiciels réutilisables et faciles à maintenir. Nous aborderons ici quelques-uns des schémas Go essentiels que vous devriez envisager d'incorporer dans vos pratiques de programmation :

Modèle d'usine

Le modèle de la fabrique est un modèle de conception créative utilisé pour créer des objets sans spécifier la classe exacte à laquelle ils appartiennent. En Go, cela se fait généralement en définissant une fonction d'usine, qui prend des paramètres et renvoie une interface. Ce modèle est utile lorsque vous devez créer des objets de différents types en fonction d'une entrée donnée, tout en conservant la flexibilité du code et la séparation des préoccupations.

type Shape interface { Draw() } type Circle struct{} func (c Circle) Draw() { fmt.Println("Drawing Circle") } type Square struct{} func (s Square) Draw() { fmt.Println("Dessiner un carré") } func ShapeFactory(shapeType string) Shape { switch shapeType { case "circle" : return Circle{} case "square" : return Square{} default : return nil } } func main() { shape1 := ShapeFactory("circle") shape1.Draw() shape2 := ShapeFactory("square") shape2.Draw() }

Modèle singleton

Le modèle singleton est un modèle de conception qui garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global à celle-ci. En Go, ce modèle peut être implémenté en utilisant une variable globale pour stocker l'instance du singleton et une structure sync.Once pour fournir une initialisation à l'abri des threads. Le modèle du singleton est utile pour fournir une source unique de vérité ou d'état global pour votre application.

import ("fmt" "sync" ) type Singleton struct { Data string } var instance *Singleton var once sync.Once func GetInstance() *Singleton { once.Do(func() { instance = &Singleton{Data : "Je suis un singleton !"} }) return instance } func main() { s1 := GetInstance() fmt.Println(s1.Data) s2 := GetInstance() fmt.Println(s2.Data) }

Modèle de décorateur

Le modèle de décorateur est un modèle de conception structurelle qui vous permet d'ajouter dynamiquement de nouveaux comportements aux objets sans modifier leur structure. En Go, vous pouvez utiliser l'intégration et la composition d'interfaces pour implémenter le motif du décorateur, ce qui offre une certaine flexibilité pour les changements futurs et adhère au principe de la responsabilité unique. Ce modèle est particulièrement utile pour envelopper des fonctionnalités, comme l'ajout d'une journalisation ou d'une mise en cache.

type Component interface { Operation() string } type ConcreteComponent struct{} func (c ConcreteComponent) Operation() string { return "ConcreteComponent" } type DecoratorA struct { Component } func (d DecoratorA) Operation() string { return "DecoratorA(" + d.Component.Operation() + ")" } type DecoratorB struct { Component } func (d DecoratorB) Operation() string { return "DecoratorB(" + d.Component.Operation() + ")" } func main() { c := ConcreteComponent{} fmt.Println(c.Operation()) d1 := DecoratorA{Component : c} fmt.Println(d1.Operation()) d2 := DecoratorB{Component : d1} fmt.Println(d2.Operation()) }

Anti-modèles de Go à éviter

Les anti-modèles Go sont des erreurs courantes dans les pratiques de programmation qui peuvent conduire à des problèmes tels que des bogues, des comportements inattendus ou des vulnérabilités de sécurité. Ces anti-modèles doivent être évités pour garantir la qualité du code. Voici quelques exemples d'anti-modèles Go courants :

Retour d'une valeur nulle au lieu d'une erreur

Renvoyer une valeur nulle au lieu d'une erreur est un anti-modèle courant en Go. Lorsqu'une fonction rencontre une erreur, elle doit renvoyer une valeur d'erreur avec des informations sur ce qui n'a pas fonctionné. Cela permet de gérer correctement les erreurs et permet à l'appelant de prendre des décisions éclairées plutôt que de se fier aveuglément à une valeur de retour nulle.

Au lieu de :

func GetResource() *Resource { if resourceNotFound { return nil } return &Resource{} }

Faites ceci :

func GetResource() (*Resource, error) { if resourceNotFound { return nil, errors.New("Resource not found") } return &Resource{}, nil }

Réinventer la roue

Go dispose d'une riche bibliothèque standard et d'un vaste écosystème de paquets. Explorez toujours ces ressources avant d'implémenter des fonctions personnalisées à partir de zéro. En utilisant des bibliothèques bien testées et largement répandues, vous pouvez souvent gagner du temps, éviter les bogues et produire un code plus facile à maintenir.

Ne pas utiliser le paquetage Sync

Lorsque vous travaillez avec la concurrence en Go, il est crucial d'utiliser des primitives de synchronisation comme sync.Mutex, sync.RWMutex, et sync.WaitGroup. Ne pas le faire peut conduire à des conditions de course, à des corruptions de données ou à des blocages.

Ignorer les erreurs

Il est essentiel de toujours gérer les erreurs en Go. Ignorer les erreurs peut conduire à des bogues subtils, à des vulnérabilités de sécurité ou à des plantages. Lorsqu'une erreur survient, assurez-vous de la gérer de manière appropriée, de la consigner ou de la renvoyer à l'appelant.

Absence de gestion correcte des erreurs

Une bonne gestion des erreurs en Go est essentielle pour construire des applications robustes et fiables. Gérez toujours les erreurs en les renvoyant, en les enregistrant ou en fournissant un mécanisme de secours. Lors de la conception des API, fournissez des messages d'erreur détaillés et renvoyez les codes d'état HTTP appropriés afin de simplifier le débogage et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Trouver le bon équilibre : L'échange d'efficacité et de bonnes pratiques

Pour créer des applications Go de haute qualité, il est essentiel de comprendre les compromis entre le respect des meilleures pratiques et l'écriture d'un code efficace. Trouver le bon équilibre entre ces deux aspects peut vous aider à créer des applications à la fois performantes et faciles à maintenir. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver cet équilibre :

Comprendre le contexte et les exigences de votre projet : Chaque projet est unique et ses exigences spécifiques détermineront l'équilibre entre l'efficacité et les meilleures pratiques. Par exemple, si vous construisez une application très performante, vous pouvez donner la priorité à l'optimisation du code. En revanche, si vous construisez un projet complexe à long terme, la maintenabilité et la lisibilité devraient être les priorités.

Chaque projet est unique et ses exigences spécifiques détermineront l'équilibre entre l'efficacité et les meilleures pratiques. Par exemple, si vous construisez une application très performante, vous pouvez donner la priorité à l'optimisation du code. En revanche, si vous construisez un projet complexe à long terme, la maintenabilité et la lisibilité devraient être les priorités. Collaborez avec votre équipe : La collaboration est essentielle pour s'assurer que tout le monde est conscient des exigences du projet et adhère à l'équilibre choisi. Veillez à communiquer clairement les normes de codage de votre équipe et procédez à des révisions régulières du code pour garantir la cohérence.

La collaboration est essentielle pour s'assurer que tout le monde est conscient des exigences du projet et adhère à l'équilibre choisi. Veillez à communiquer clairement les normes de codage de votre équipe et procédez à des révisions régulières du code pour garantir la cohérence. Remaniez votre code : Le remaniement peut aider à identifier et à supprimer toute complexité de code qui pourrait s'être infiltrée dans votre application Go. Il peut également vous aider à optimiser votre code pour plus d'efficacité sans rompre avec les meilleures pratiques.

Le remaniement peut aider à identifier et à supprimer toute complexité de code qui pourrait s'être infiltrée dans votre application Go. Il peut également vous aider à optimiser votre code pour plus d'efficacité sans rompre avec les meilleures pratiques. Adoptez les tests : L'écriture de tests pour votre application Go peut vous aider à équilibrer l'efficacité et les meilleures pratiques. Avec des tests efficaces en place, vous pouvez en toute confiance optimiser les performances sans sacrifier la qualité du code.

L'écriture de tests pour votre application Go peut vous aider à équilibrer l'efficacité et les meilleures pratiques. Avec des tests efficaces en place, vous pouvez en toute confiance optimiser les performances sans sacrifier la qualité du code. Choisissez les bonnes bibliothèques et les bons outils : En sélectionnant les bibliothèques Go et les outils de développement appropriés, vous pouvez vous assurer que votre application reste efficace tout en adhérant aux meilleures pratiques généralement acceptées.

Tirer parti de AppMaster pour accélérer le développement d'applications Go

AppMaster Go App Development est une puissante plateforme sans code conçue pour accélérer et rationaliser le processus de développement d'applications, y compris les applications dorsales Go. En exploitant la plateforme AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications efficaces, faciles à maintenir et performantes tout en respectant les meilleures pratiques de programmation Go.

Voici comment AppMaster peut être utile pour accélérer le développement d'applications Go:

Modélisation visuelle des données : Avec AppMaster , les développeurs peuvent créer visuellement des modèles de données pour leur schéma de base de données sans écrire une seule ligne de code, ce qui permet une conception plus simple et plus souple de l'architecture de l'application.

Avec , les développeurs peuvent créer visuellement des modèles de données pour leur schéma de base de données sans écrire une seule ligne de code, ce qui permet une conception plus simple et plus souple de l'architecture de l'application. Concepteur de processus d'entreprise : AppMaster fournit un concepteur visuel de processus d'entreprise qui permet aux ingénieurs de créer et de gérer la logique d'entreprise sans les inconvénients du codage. Cela accélère le processus de développement tout en garantissant la maintenance et l'évolutivité des solutions logicielles.

fournit un concepteur visuel de processus d'entreprise qui permet aux ingénieurs de créer et de gérer la logique d'entreprise sans les inconvénients du codage. Cela accélère le processus de développement tout en garantissant la maintenance et l'évolutivité des solutions logicielles. Gestion des API et des points de terminaison : AppMaster génère automatiquement des API REST et des WebSocket endpoints pour votre logique d'application. Cette standardisation contribue à maintenir votre architecture propre et maintenable.

génère automatiquement des API REST et des WebSocket pour votre logique d'application. Cette standardisation contribue à maintenir votre architecture propre et maintenable. Régénération rapide des applications : En régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, AppMaster élimine la dette technique qui pourrait s'accumuler au cours du processus de développement. Cette approche garantit que votre application reste à jour et maintenable.

En régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, élimine la dette technique qui pourrait s'accumuler au cours du processus de développement. Cette approche garantit que votre application reste à jour et maintenable. Déploiement transparent : AppMaster génère le code source des applications backend, web et mobiles et les compile en binaires exécutables. En un seul clic, vous pouvez déployer vos applications dans le nuage, ce qui garantit un processus de développement rapide et efficace.

En conclusion, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les modèles et anti-modèles Go, l'efficacité et les meilleures pratiques pour créer des applications de haute qualité. AppMaster.io est une excellente plateforme qui peut contribuer de manière significative à cet effort en stimulant le processus de développement et en permettant aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel : l'écriture d'applications Go évolutives, maintenables et performantes.